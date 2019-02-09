 Сертификаты на квартиры в Николаеве получили 33 семьи участников АТО, - Фриз. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня сертификаты на квартиры получили 33 семьи участников боевых действий АТО. В течение следующего недели в ЦНАП они смогут завершить юридическое оформление ордеров на свое имя", - написала чиновница.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На военнослужащих заведут "психологические профили", - инициатива Министерства по делам ветеранов

Квартиры ветераны получили в рамках программы "Турбота" Николаевской ОГА.

Также смотрите: "За этой матерью стоят миллионы сыновей", - водитель маршрутки на коленях извинился перед матерью погибшего лейтенанта. ВИДЕО