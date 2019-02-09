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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ветераны (486) жилье (613) Николаевская область (823) Фриз (143)

 Сертификаты на квартиры в Николаеве получили 33 семьи участников АТО, - Фриз. ФОТО

Сертификаты на квартиры от Николаевской ОГА получили 33 семьи участников АТО.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ.

Сертификаты на квартиры в Николаеве получили 33 семьи участников АТО, - Фриз 01

"Сегодня сертификаты на квартиры получили 33 семьи участников боевых действий АТО. В течение следующего недели в ЦНАП они смогут завершить юридическое оформление ордеров на свое имя", - написала чиновница.

Сертификаты на квартиры в Николаеве получили 33 семьи участников АТО, - Фриз 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На военнослужащих заведут "психологические профили", - инициатива Министерства по делам ветеранов

Сертификаты на квартиры в Николаеве получили 33 семьи участников АТО, - Фриз 03

Квартиры ветераны получили в рамках программы "Турбота" Николаевской ОГА.

Сертификаты на квартиры в Николаеве получили 33 семьи участников АТО, - Фриз 04

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Источник: https://censor.net.ua/n3110879
 
   
 Топ комментарии
 
Можна вітати з новосіллям !
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У свій час Ющенкa поливали брудoм ті, хто підтримував Янукoвича, і ті, хто повівся на цей бруд. За рахунoк цього в президентське крісло посадили проросійського виродка - це призвело до втрати всіх надбань Помаранчевої Ревoлюції, та до Революції Гіднoсті. Знову перемогли, але вже не так легко, як в 2004 р, а з вeличезними втратами свідомих патріотів і частини тeриторії України. Після цього пропаганда. по накатаному сценарію, знову дискредитує проєвропейського президента, oббріхуючи його, і пропонує нам зграю нових кандидатів, які обіцяють "дружбу" і "мир з Pосією"... здається Янукович брав булаву до рук з такими ж oбіцянками?
Українці, досить вже ходити по колу пекла! Дружби з Pосією вже ніколи не буде! Крапка. Не можна допустити російського реваншу! Будь-які вибори - це вибір кота в мішку, тут як пощастить. А якщо не пощастить? Путін нас вже не відпустить, маючи на всіх кордонах та на території України свої війська, і не дай Бог, ще й свого президента - ми вже не вирвемося з московських пазурів. Хтось дорікає, що Петро Пoрошенко не закінчив війну? Але ж, якщо війна ще не закінчилася - це означає, що ми ще боремося і опираємося Путіну - це означає, що ми ще не здалися і Пoрошенко не капітулював перед росією. Час вже розуміти і вчитися, бо ще однієї революції Україна не переживе!
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а ты на Донбассе не пробовал воевать?!
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Ksenia VB - если действительно воевавшие то да.... - поздравление...

Но подождем расследования активистов...
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33 квартири це крапля в морі.
Сертификаты на квартиры в Николаеве получили 33 семьи участников АТО, - Фриз - Цензор.НЕТ 2507
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В 2018 році Україна виплатили олігархам 190 млрд. грн відшкодування ПДВ, це 2,5 військових бюджети міноборони України 2018 року! Якщо припинити роздавати гроші олігархам, то вистачить на все!
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спочатку дізнайтеся, що таке відшкодування ПДВ, а потім триндіть.
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Відшкодування ПДВ це прихована форма фінансування олігархів, які експортують свою продукцію та заробляють на цьому величезні прибутки, а держава ще додатково фінансує олігархів на 190 млрд грн. МВФ вимагає припинити відшкодування ПДВ, бо воно загрожує економічній ситуації в Україні! Відшкодування ПДВ сягнули небаченого розмаху! Олігархам віддають 2,5 військових бюджети міноборони!!!!
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Луценко продав 93 БТР кримських внутрішніх військ!
Про забуті "справи" діючого генерального прокурора Юрій Луценко та продаж надлишкового майна ВВ України в АРК під час його перебування га посаді Міністра ВС.
Лінк на постанову: https://cuu.su/lw5/
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МОЖНО НО СЕРТИФИКАТЫ ЭТО КАК УПАКОВКА БЕЗ КОНФЕТЫ ВРУЧИТЬ ВРУЧИЛИ РАС ЩИТ ЫВ АЯ НА ДЕШЕВЫЙ ПИ АР А ВЫБОРЫ ПОКАЖУТ
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Скажи ещё, что в паРаше трава зеленее, а вода мокрее...
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После последней фотографии, глядя в глаза женщинам, как-то грустно...
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Моя країна , мій край, моя земля! Роботящі люди, миру вам та процвітання! З нами завжди Бог !﻿
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Ну хть тресни, откуда это все берется.... Я даже не догадывался о том, что как то можно получить квартиру .... Как их отбирают.... ? Скиньте ссылку- где можно получить так квартиру !
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Почему так？ Ну вот почему, кто то получает квартиры, находясь на полном обеспечении народа, в т.ч. и меня, получает еще и зарплату, а я корячусь всю жизнь и покупаю все, ВСЕ за свои деньги и никаких квартир не подарили мне. Хотя налогов отслюнявил уже не на одну квартиру.
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а ты плати больше налогов - комуто надо новую тачку и коксу
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Та все, кончилась лафа. Я в тени, последние 4 года не копейки не заплатил, ну кроме того, что сдирают в магазинах
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Значит вы двое вне проблем Украины и на содержании у остальных налогоплательщиков и в образовании и в медицине и в отражении агрессии паРаши и пенсионеров ваших другие содержат. Так кто больше ворует у украинцев барыги или теневики?
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RVP RVP, в твоей тени медицинское обслуживание, образование, теневое ВСУ, теневые пенсионеры, инвалиды есть?
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По медицине, мою маму чуть не залечил до смерти один чмырь, который на ее лечении писал докторскую и требовал препараты, которых нет в Украине, я их контрабасом таскал с Германии, оказался врач фуфло, итог- у него сломаны нос, челюсть и ребра и так по мелочи. Второе, я сына учу за свои деньги, причем репетиторство отбирает больше денег, чем школа, третье, три года назад убили моего двоюроднога брата на автовокзале на глазах свидетелей, но этот убийца не сидит, суд купили, но это решается, мы перекупили и он сядет по другому делу, а с зоной уже договорились, он не жилец. У меня сестра инвалид детства, я даже не знаю какая сейчас у нее подачка, пару лет назад была около 700 грн, как думаешь, не я ее содержу？Родители пенсионеры, так до сих пор пашут в своих теплицах, шоб выжить, а я, как могу им помогаю.
Так зачем я должен платить налоги？ На кобелевские зарплаты или бронемэрсы для пэти и прочую хню？
Пысы, тумблер, не лезь сюда.
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А ты начни рассказывать, почему врачи из страны бегут, если теневики хорошим врачам зарплаты не обеспечивают, тогда и пысыкай.
Ещё раз, в сотый, если разделить всё имущество и деньги миллиардеров и чиновников, то каждому работающему украинцу и пенсионеру хватит по 100 долларов США в месяц чуть более чем на 2 года. Много ты бронемэрсов накупил?
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а ты на Донбассе не пробовал воевать?!
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первые три волны не взяли, теперь и не пойду. Я горячий, могу и шмальнуть, а за это пэтин рэформованый суд по 8 лет дает
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не мели ерунды
у меня муж подруги с 14 года воюет в 79-й
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А у меня бывший мент тоже с 2015, как оказалось, тоже воюет, но о том, что он воюет я узнал случайно, т.к. он постоянно дома.
А про 8 лет тюрьмы не шутка, не придуривайся
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У свій час Ющенкa поливали брудoм ті, хто підтримував Янукoвича, і ті, хто повівся на цей бруд. За рахунoк цього в президентське крісло посадили проросійського виродка - це призвело до втрати всіх надбань Помаранчевої Ревoлюції, та до Революції Гіднoсті. Знову перемогли, але вже не так легко, як в 2004 р, а з вeличезними втратами свідомих патріотів і частини тeриторії України. Після цього пропаганда. по накатаному сценарію, знову дискредитує проєвропейського президента, ********** його, і пропонує нам зграю нових кандидатів, які обіцяють "дружбу" і "мир з Pосією"... здається Янукович брав булаву до рук з такими ж oбіцянками?
Українці, досить вже ходити по колу пекла! Дружби з Pосією вже ніколи не буде! Крапка. Не можна допустити російського реваншу! Будь-які вибори - це вибір кота в мішку, тут як пощастить. А якщо не пощастить? Путін нас вже не відпустить, маючи на всіх кордонах та на території України свої війська, і не дай Бог, ще й свого президента - ми вже не вирвемося з московських пазурів. Хтось дорікає, що Петро Пoрошенко не закінчив війну? Але ж, якщо війна ще не закінчилася - це означає, що ми ще боремося і опираємося Путіну - це означає, що ми ще не здалися і Пoрошенко не капітулював перед росією. Час вже розуміти і вчитися, бо ще однієї революції Україна не переживе!
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к сожалению у большинства пенсионеров в приоритете косатая лярва,она ведь цену на газ снизит в два раза,и овощ,при нём цены на всё нормальные были
я каждый день имею счастье общаться с такими представителями
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Порохоботам-Шоколад,Зрадникам-Репу с гречкой,лаптеногим просто В репу.Смотрел А.Полтаву.Почти все понимают то,о чём вы написали.Возврата не будет.Слава Украине!!!
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Ющь не виконав жодного з обіцяних ,,10 кроків на зустріч людям,, і особисто сприяв приходу до влади овоча , аби не Юля, проплямкало п'ять років і залізло у вулик.
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Як це САМ не засвітився на вручені сертифікатів, зальот.
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Смотреть всем : АдекВатное затмение. Почему Россия продолжит разваливаться

https://m.youtube.com/watch?v=xJ5X0oDCnjk
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСертификаты на квартиры в Николаеве получили 33 семьи участников АТО, - Фриз. ФОТО
 
 
 
 
 
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