 Сертификаты на квартиры в Николаеве получили 33 семьи участников АТО, - Фриз. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня сертификаты на квартиры получили 33 семьи участников боевых действий АТО. В течение следующего недели в ЦНАП они смогут завершить юридическое оформление ордеров на свое имя", - написала чиновница.
Квартиры ветераны получили в рамках программы "Турбота" Николаевской ОГА.
Но подождем расследования активистов...
Про забуті "справи" діючого генерального прокурора Юрій Луценко та продаж надлишкового майна ВВ України в АРК під час його перебування га посаді Міністра ВС.
Лінк на постанову: https://cuu.su/lw5/
Так зачем я должен платить налоги？ На кобелевские зарплаты или бронемэрсы для пэти и прочую хню？
Пысы, тумблер, не лезь сюда.
Ещё раз, в сотый, если разделить всё имущество и деньги миллиардеров и чиновников, то каждому работающему украинцу и пенсионеру хватит по 100 долларов США в месяц чуть более чем на 2 года. Много ты бронемэрсов накупил?
у меня муж подруги с 14 года воюет в 79-й
А про 8 лет тюрьмы не шутка, не придуривайся
Українці, досить вже ходити по колу пекла! Дружби з Pосією вже ніколи не буде! Крапка. Не можна допустити російського реваншу! Будь-які вибори - це вибір кота в мішку, тут як пощастить. А якщо не пощастить? Путін нас вже не відпустить, маючи на всіх кордонах та на території України свої війська, і не дай Бог, ще й свого президента - ми вже не вирвемося з московських пазурів. Хтось дорікає, що Петро Пoрошенко не закінчив війну? Але ж, якщо війна ще не закінчилася - це означає, що ми ще боремося і опираємося Путіну - це означає, що ми ще не здалися і Пoрошенко не капітулював перед росією. Час вже розуміти і вчитися, бо ще однієї революції Україна не переживе!
я каждый день имею счастье общаться с такими представителями
https://m.youtube.com/watch?v=xJ5X0oDCnjk