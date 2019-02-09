 Известны фамилии 19 задержанных после акции "Хто замовив Катю Гандзюк?", - Маси Найем

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу адвокат Маси Найем.
"Пока что известны фамилии 19 задержанных, всех увидел лично. На фото - Богдан Ходаковский. Сломан зуб. Он только подходил к отделению полиции, когда оттуда выкидывали ребят. Сейчас идут следственные действия. По итогу будет понятно: задержат кого-то в порядке ст. 208 УПК или отпустят. Время задержания 15:45. То есть тех, кого не задерживают, должны отпустить не позднее 18:45", - написал Найем.
Напомним, на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, группа лиц пыталась штурмовать управление полиции, за что было задержано около 40 человек.
5 год ·
На Контрактовій менти затримали і повезли в РУВС десяток активістів С14.
Причин законних - жодних.
Реально - Аваков нарешті визначився зі своїм кандідатом і рятує Юля від незручного банера.
Замість розслідувати хто замовив Катю Гандзюк міністр МВС тепер особисто дає наказ розганяти демонстрантів які ставлять незручні питання.
Поліцейські і «беркута» ніяковіло ховають очі «наказ з самого верху».
На Хорива 20 зараз повезли затриманих нізащо.
Чудові вибори. Кандідати зашибісь, мусорське свавілля класне і навіть убивць кришують. Але дякуємо за рекламу.
Я з кожним разом дивуюсь як маховик «Хто замовив Катю Гандзюк?» все набирає і набирає обертів.
Всі бл*ді будуть покарані. Безсумнівно.
15 хв. ·
Газом пшикали менти
Мене ледь не знудило бо я стояв прям перед ними
Рувс не штурмували
Коли вони відкрили двері я туда підійшов і ми разів сто прокричали "поверніть крадені речі"
Це все є на відео
Нас почали випихувати
Ніхто з начальства не виходив і по украдених речах пояснень не дав
Далі прибіг беркут і всіх похерячили хто під руку потрапив разом з ментами з рувс
- Майданівська тварь, вас стріляти треба
- за що ти думаєш мене стріляти? - спитав наш хлопець якого поклали поруч мене
"Виламаних дверей" не було, штурму теж
Про події не шкодуєм
Менти думали як завжди:
Нізащо пакують
Грабують
Випускають і все на тому
Ми вирішили що це терпіти не можна і пішли горланити "поверніть крадені речі", кричали хвилин пять
Прибіг беркут
Пограбували і побили ще більше
Але головне що не проковтнули мовчки
Мирні акції без причин не пакували вже давно
Так само і з Гандзюк
Аваков думав закрити нам рота і порвати плакати
А тепер це гасло буде бити по макітрі по всій країні
В цілому все гаразд, є побиті і вкрадені речі
Ржу що у мене беркут украв кровозупиняючу пов'язку
але обіцяють закрити на сізо
Тому ласкаво прошу
Хорива 20, 3 хв від метро Контрактова
выбирайте, кто больше нравится... или включаем мозги и голосуем не учитывая этих двоих.
Это тот *****, которого "Пэтя" во время переговоров довёл до белого каления,что ***** стал всем угрожать, как написал Оланд.
смєшко..садовий -ні
Хіба там є посада президента?
Чи мо' він хоче генерал-губернатором Канади? Але на цю посаду призначає ЇЇ Величність, хіба ні?
Не забывайте про фальсификации и админ ресурс , которые будут сто процентов применяться.
Петя может осуществить свой план и выйти во второй тур с бойкай. Тогда я точно, например, буду за Петю голосовать
Я за свободные выборы
А многочисленных, гонящих на Петю даже не задерживают!
Может стоит задуматься кто тут тупит ?
Им все равно какой повод, лишь бы при деле, лишь бы дебоширить.
Могут за Катю, могут против Кати.. лишь бы деньги платили.
Хоть за черта лысого..
Государство победившего порошизма.
Я смотрю, оруэлловщина в Украине процветает. Свобода - это рабство, война это мир, митингующие за наказание убийц - это играющие на руку убийцам.
я понимаю,шо вы привыкли к кацапской поговорке "клин клином вышибают".только убийство убийством не вышибешь.и серную кислоту слезоточивым газом тоже не вышибешь.
По той же логике, если у порохобота будет обнаружена шоколадка, то это является доказательством того, что он работает на Поросенко и шел прямо из пункта выдачи зарплаты.
...что бы к власти пришли циники, жлобы и воры.
Есть у кого другие варианты? -- можно культурно обсудить...
Подаються наступні меседжі :
- після Майдану стало все тільки гірше (причому мотивують це тільки зрадою/недолугістю теперішніх керівників держави, відкидаючи вплив на сьогоднішній стан речей - відсутність реформ всі 23 роки( а всі об`єктивні чинники економіки поступово погіршилися( те ж старіння нації),натомість всеосяжний тарифний та соціальний популізм, також тотальне розкрадення коштів попередньою владою,та основного чинника - економічної війни, та бойових дій з північним сусідом.
- лунають заклики до повалення української влади (причому теж є характерна риса таких "революціонерів" - вони не називають конкретних імен наступників, яких хотіли б бачити замість повалених)
- набирає обертів огульний популізм деяких недолугих політиків, причому у різних сферах - від закликів до об`явлення війни москві з бомбардуванням її території, до закликів до зменшення тарифів з одночасним підвищенням зарплат.
З`явилися навіть цілі спільноти в соцмережах, які спеціалізуються тільки на вище згаданих меседжах. Але виникає таке відчуття, що усим цим, якщо не керує, то дуже сильно впливає якась дуже потужна, явно антиукраїнська сила.
Чурка *******, прежде чем ровнять Украину с нищетой, загляни для начала за заМКАДье
09.02.2019 16:42
прямое оскорбление участника форума
ну ладно петя поганий, а як же юля ? йде до влади по трупах, використовуючи старі зв'язки з аваковим ?
дуже негарно
Беркут б'є, виносить з відділку та затримує активістів, які вимагають повернути вкрадені у відділку речі раніше затриманим і щойно відпущеним активістам. Всіх затримують по другому колу. Групу підтримки теж. В попередніх твітах - більше.
видео
https://twitter.com/i/status/1094241424399319040
The Insider Ukraine @insider_ukraine 34 мин.34 минуты назадЗібрали всі відео, фото і апдейти станом на 18:00 по ситуації з затриманнями активістів "Хто замовив Катю Гандзюк" на мітингу у Тимошенко та блокуванням на форумі у Порошенка. http://www.theinsider.ua/politics/aktivistiv-hto-zamoviv-katyu-gandzyuk-blokuvaly-na-forumi-poroshenka-i-zatrymaly-na-mitingu-timoshenko/ …