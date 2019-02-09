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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Киевские новости
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Все про:акция (1867) задержание (5277) Киев (17122) Найем Маси (42)

 Известны фамилии 19 задержанных после акции "Хто замовив Катю Гандзюк?", - Маси Найем

По итогу следственных действий будет понятно, задержат кого-то в порядке ст. 208 УПК или отпустят.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу адвокат Маси Найем.

"Пока что известны фамилии 19 задержанных, всех увидел лично. На фото - Богдан Ходаковский. Сломан зуб. Он только подходил к отделению полиции, когда оттуда выкидывали ребят. Сейчас идут следственные действия. По итогу будет понятно: задержат кого-то в порядке ст. 208 УПК или отпустят. Время задержания 15:45. То есть тех, кого не задерживают, должны отпустить не позднее 18:45", - написал Найем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве. ФОТОрепортаж

Известны фамилии 19 задержанных после акции Хто замовив Катю Гандзюк?, - Маси Найем 01Известны фамилии 19 задержанных после акции Хто замовив Катю Гандзюк?, - Маси Найем 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержание людей возле Подольского РОВД. ВИДЕО

Напомним, на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По мнению активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, группа лиц пыталась штурмовать управление полиции, за что было задержано около 40 человек.

Также смотрите: Акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3110878
 
 
 Топ комментарии
 
Кто против пэти - тот агент? Ну вы хоть развивайтесь как- то, а то на одном и том же - денег вам не дадут
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В первом туре все голосуют за кого хотят, но против Порошенко. После первого тура разберемся кого и кто будет поддерживать. Хватит уже 2014 внушали нам рейтинг Рошенко.
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Наем, не тупи, поддержи ЮВТ - иначе шоколадную банду не победить.
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Наем, не тупи, поддержи ЮВТ - иначе шоколадную банду не победить.
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Кто против пэти - тот агент? Ну вы хоть развивайтесь как- то, а то на одном и том же - денег вам не дадут
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Богатый труп. Который не хочет никак понять, что ему ничего не светит
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Євген Карась
5 год ·

На Контрактовій менти затримали і повезли в РУВС десяток активістів С14.
Причин законних - жодних.
Реально - Аваков нарешті визначився зі своїм кандідатом і рятує Юля від незручного банера.

Замість розслідувати хто замовив Катю Гандзюк міністр МВС тепер особисто дає наказ розганяти демонстрантів які ставлять незручні питання.
Поліцейські і «беркута» ніяковіло ховають очі «наказ з самого верху».
На Хорива 20 зараз повезли затриманих нізащо.
Чудові вибори. Кандідати зашибісь, мусорське свавілля класне і навіть убивць кришують. Але дякуємо за рекламу.
Я з кожним разом дивуюсь як маховик «Хто замовив Катю Гандзюк?» все набирає і набирає обертів.
Всі бл*ді будуть покарані. Безсумнівно.
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Євген Карась
15 хв. ·

Газом пшикали менти
Мене ледь не знудило бо я стояв прям перед ними
Рувс не штурмували

Коли вони відкрили двері я туда підійшов і ми разів сто прокричали "поверніть крадені речі"
Це все є на відео
Нас почали випихувати
Ніхто з начальства не виходив і по украдених речах пояснень не дав
Далі прибіг беркут і всіх похерячили хто під руку потрапив разом з ментами з рувс
- Майданівська тварь, вас стріляти треба
- за що ти думаєш мене стріляти? - спитав наш хлопець якого поклали поруч мене
"Виламаних дверей" не було, штурму теж
Про події не шкодуєм
Менти думали як завжди:
Нізащо пакують
Грабують
Випускають і все на тому
Ми вирішили що це терпіти не можна і пішли горланити "поверніть крадені речі", кричали хвилин пять
Прибіг беркут
Пограбували і побили ще більше
Але головне що не проковтнули мовчки
Мирні акції без причин не пакували вже давно
Так само і з Гандзюк
Аваков думав закрити нам рота і порвати плакати
А тепер це гасло буде бити по макітрі по всій країні
В цілому все гаразд, є побиті і вкрадені речі
Ржу що у мене беркут украв кровозупиняючу пов'язку
але обіцяють закрити на сізо
Тому ласкаво прошу
Хорива 20, 3 хв від метро Контрактова
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От вам і петюшки та шавки Авакова...
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Те, що Аваков юліна людина давно відомо.
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Знаете ли вы, что отец Владимира Путина выколол его матери глаз вилами? Это лишь один интересный факт из биографии президента России, которую изучает Артем Круглов. - https://twitter.com/SvobodaRadio
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Это того пукина,которому пэтя руку жал,когда наших пацанов убивали?
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там все хороши. один руку жмет когда рашка на Украину напала, другая хихикает, когда х**ло тупо пытается шутить во время нападения рашки на Грузию.
выбирайте, кто больше нравится... или включаем мозги и голосуем не учитывая этих двоих.
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Так это тебе надо тогда ехать в ху*лобад голосовать а я проголосую за Тимошенко или Зеленского.
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Выбор хороший,но он увы непроходной при любых раскладах и это в пэтину пользу выбор ,голосовать надо так,чтобы у барыг не было не единого шанса.
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Это тот "Пэтя" который подал руку ***** по просьбе Меркель, чтобы выполнить этикет.
Это тот *****, которого "Пэтя" во время переговоров довёл до белого каления,что ***** стал всем угрожать, как написал Оланд.
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Если бы не Лукашенко, так они там все передрались.Однако он быстро навел порядок и примирил.
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По просьбе Меркель руку жал,по просьбе МВФ тарифы поднимает Відомо прізвища 19 затриманих після акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 9116мне такой президент и на фиг не нужен,чем он лучше Януковича,который по просьбе путина отказался от Европы ,так тот хоть цены не поднимал Ну и конечно никакой этикет не заставляет жать руки убийцам,можешь посмотреть,как немцы капитуляцию перед союзниками подписывали ,многие им там руки жали ? Відомо прізвища 19 затриманих після акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 9116Вы порохоботы в своей беспомощной глупости уже просто смешны. Відомо прізвища 19 затриманих після акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 9116
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В первом туре все голосуют за кого хотят, но против Порошенко. После первого тура разберемся кого и кто будет поддерживать. Хватит уже 2014 внушали нам рейтинг Рошенко.
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Мой выбор-зеленый. Все, опредилился. Та масса дерьма, которую соевые недоумки выплескивают на Зе меня убедили.
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если выбирать по такой логике, тогда лучше за Гриценко - там вся соя с сектой воны разом дерьмо льют в таком количестве, что Ваш Зе нервно курит за ренджровером
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Есть три вменяемых кандидата. Смешко, Зеленский, Гриценко. Хорошо бы чтобы двое из них вышли во второй тур. И тогда можно будет поставить крест на старой сраной элите типа Кролик- Пастор- Рошенко.
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Не, нужен человек, который небыл при власти. Все нынешние переспали друг с другом много раз, все, в утиль
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крім того Гриценко "прохідний"
смєшко..садовий -ні
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А Порошенко вже балотується в Канаді Відомо прізвища 19 затриманих після акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 6609
Хіба там є посада президента?
Чи мо' він хоче генерал-губернатором Канади? Але на цю посаду призначає ЇЇ Величність, хіба ні?
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Ну я так слышал, что участки избирательные только в РФ закрывают? Не?
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Та забейте на Наема.)) Главное, что сейчас МВД, если не поддерживает ЮВТ, то как минимум откровенно не поддерживает ПоПу. Победа над шоколадной бандой точно не в руках Наемов. Она в честных выборах. А это вполне в руках МВД!
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Дело не в конкретно Наеме, а в раздробленности оппозиции.
Не забывайте про фальсификации и админ ресурс , которые будут сто процентов применяться.
Петя может осуществить свой план и выйти во второй тур с бойкай. Тогда я точно, например, буду за Петю голосовать
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Я за них обоих во втором туре - порошенко пролетает как фанера над Парижем
Я за свободные выборы
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Коломойський ваш родич? Ви так за його статки переживаєте, аж давно! Відомо прізвища 19 затриманих після акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 9139
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Интересный поворот((( пять минут назад я была 'агентом хремля', теперь 'родственница коломойского'
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Против тех кто посмел бузить Юлю уже реальные репрессии!
А многочисленных, гонящих на Петю даже не задерживают!
Может стоит задуматься кто тут тупит ?
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"Огласите весь список, пожалуйста"...и кто где работает.
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ты в полицейском государстве живешь? и кто ты такой для полного списка? подлиза пороха?
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F не сами ли эти "активисты" и угробили Гандзюк, что бы был повод побуянить?
Им все равно какой повод, лишь бы при деле, лишь бы дебоширить.
Могут за Катю, могут против Кати.. лишь бы деньги платили.
Хоть за черта лысого..
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Також хотілось би почути коментар Наєма, стосовно вилучених ножів.
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А нефиг грязных провокаций проводить.
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Задержаны те, кто требовал задержания убийц, а не самих убийц.
Государство победившего порошизма.
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задержаны те,кто пытался штурмовать отделение полиции.с целью забрать вещественные доказательства.
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Угу, участники акции за наказание убийц Гандзюк, пытались скрыть вещдоки для наказания убийц Гандзюк. А справедливая рифформированная полиция боролась за торжество справедливости и обязательно бы их задержала...
Я смотрю, оруэлловщина в Украине процветает. Свобода - это рабство, война это мир, митингующие за наказание убийц - это играющие на руку убийцам.
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нет...читать новости надо,а не выдумывать.у них отобраны ножи,которые в толпе могли стать причиной непреднамеренного или преднамеренного убийства.
я понимаю,шо вы привыкли к кацапской поговорке "клин клином вышибают".только убийство убийством не вышибешь.и серную кислоту слезоточивым газом тоже не вышибешь.
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А, значит порохобот высосал из пальца сказку про уничтожение вещдоков лишь на основании того, что у них были ножи?(хотя связь все равно туманная, это не вещества для возгорания).

По той же логике, если у порохобота будет обнаружена шоколадка, то это является доказательством того, что он работает на Поросенко и шел прямо из пункта выдачи зарплаты.
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Рана від вибитого зуба швидко загоїлась)), а якщо поламаний то нерви явно оголені, щось дуже весело йому.
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А это потому что в стране есть люди которые ничего уже не боятся, и нечего терять. Страну люмпенизировали, довели до нищиты. Нищим, как известно, нечего терять.
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А вам звідки знати? Довели расєю, ото довели, що весь цивілізований Світ шарахається, а Українцям безвіз дали, імплементацію з Євросоюзом підписали, Україна рухається в вірному напрямку. Церква визнали незалежною.
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На Доминиканах давно отдыхал? Или на Кубе? Если ты канадец...
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Знаєте питання типу сам дурак)) Ви з расєї, чого тепер за візами в Україну до США їздите?))) Бо все в Україні погано)))
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До мусорів, прокуратури, суддів ходили? До будинків, кого ви звинувачуваєте. Ну і яка мета тих походеньок?
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Мета популізм, попасти в новини, штурмуючи поліцейський відділок.
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Треба їх до главпрокурора юріка з топором додому направити, там точно правда закопана.
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Правди зараз ніде нема один срач. Всі поливають один одного брудом. Коні й люди перемішалися)))
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Тю, таке завжди було. Згадайте або уявіть Цензор десять років тому. Там взагалі одні матюки і купа імбеців тринділи за овочва. Але, зверніть увагу, - ми вистояли. Тепер інші імбецили, хоча багато з них тієї гвардії.
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Тут кожен топить один одного, але розумієте, що головне, щоб втопити одного, топлять і свою країну, не помічаючи навіть позитивні моменти ті які вже відбулися в країні, і змінили її в кращу сторону. Ось, що погано.
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адвокат мася пишет зуб...а богдан на фото хвастается двумя
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Нечего избирать тех, кто уже был у власти, толку с этого не будет Странно требовать от них каких то перемен. Ну зачем им меняться, какой смысл?
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Біля Олімпійського купа автобусів, привезли людей на поклон до царя. Віддячує горілкою, кон'яком, соком, водою та 2000 грн-ось ціна майбутнього ваших дітей
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Дуже цікаво, особливо цікаво читати коментар під прапором іншої країни, видно крута оптика у вас і нюх, раз розгледіти купюри і унюхали запах коньяку.
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Хто у світі знав, що є така держава, країна Україна? Якби не Шевченко та не Клички, мабуть би ніхто. Зараз Україна на світовій арені, як «горда левиця», яка знає собі ціну і відстоює своє НЕЗАЛЕЖНЕ життя в Європі. Нас знають, нас поважають, нас підтримують, бо Порошенко 5 років там «прожив», на дипломатичній мові спілкуючись, домовлчючись, пояснюючи відстоював Україну і відстояв.
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Повторю комментатора выше - Убийц не задерживают , задерживают тех кто требует кары за убийство .
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Ви же розумна людина і розумієте кого насправді підтримує Аваков, а ще вина депутата від "Батьківщини".
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К сожалению за президенское кресло готовы посеять хаос, в кремле аплодируют.
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С- 14 - дешёвые провокаторы от власти!.Вчера выбухивку в мирное собрание выборцив кинули,сегодня- это.Им надо отстреливать половые органы!.Ибо мозга нет!Нельзя им плодиться.Дешёвым провокаторам Корчинських.В ФРГ ,Англи и,Франции и особенно Бельгии их бы отстреляли ,как мух,за терроризьм.За руки в карманах.
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Димовухи кинули охоронці Йулі. У Б.Ц. на "мітинг" прийшло ганебно мало людей!
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10 тысяч- МАЛО? Відомо прізвища 19 затриманих після акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 4830 Да у вас, соевых, на столько Богданов не хватит!))))
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Сегодня тоже 10 тысяч пришло? Это ваши у Саакашвили считать учились?
Відомо прізвища 19 затриманих після акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 5081
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Полностью поддерживаю! Борются не против барыг и будки, а против Тимошенко! Мрази от власти! Правильно, что их спаковали! Ещё и с ножами, газовыми баллончиками приперлись! Пусть пхнут под АП и пгокугатугу- там и требуют!
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Мусоров гасят провокаторы, чернорубашечники и мародёры!

...что бы к власти пришли циники, жлобы и воры.
Есть у кого другие варианты? -- можно культурно обсудить...
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З кожним днем останнім часом все більше і більше в українському сегменті інтернету та ЗМІ вирують та нагнітаються всепропальщицькі, чи навпаки, дуже агресивні до чинної української влади настрої, а також різноманітні популістичні заклики відомих, та не дуже, людей.

Подаються наступні меседжі :Відомо прізвища 19 затриманих після акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 750
- після Майдану стало все тільки гірше (причому мотивують це тільки зрадою/недолугістю теперішніх керівників держави, відкидаючи вплив на сьогоднішній стан речей - відсутність реформ всі 23 роки( а всі об`єктивні чинники економіки поступово погіршилися( те ж старіння нації),натомість всеосяжний тарифний та соціальний популізм, також тотальне розкрадення коштів попередньою владою,та основного чинника - економічної війни, та бойових дій з північним сусідом.
- лунають заклики до повалення української влади (причому теж є характерна риса таких "революціонерів" - вони не називають конкретних імен наступників, яких хотіли б бачити замість повалених)
- набирає обертів огульний популізм деяких недолугих політиків, причому у різних сферах - від закликів до об`явлення війни москві з бомбардуванням її території, до закликів до зменшення тарифів з одночасним підвищенням зарплат.
З`явилися навіть цілі спільноти в соцмережах, які спеціалізуються тільки на вище згаданих меседжах. Але виникає таке відчуття, що усим цим, якщо не керує, то дуже сильно впливає якась дуже потужна, явно антиукраїнська сила.
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Ну расскажи как хорошо стало жить по новому ,и вы все врёте не забудь.
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Відомо прізвища 19 затриманих після акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 7608 Юрий Булкин

Чурка *******, прежде чем ровнять Украину с нищетой, загляни для начала за заМКАДье
09.02.2019 16:42


прямое оскорбление участника форума
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ці активісти ? які ходять і до юлі і до петі ?
ну ладно петя поганий, а як же юля ? йде до влади по трупах, використовуючи старі зв'язки з аваковим ?
дуже негарно
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Очень хорошо, прямо замечательно "Разгул" полиции именно на сборищи Жюльки...это конечно "поднимет" ее рейтинг...с конца))) Молодец Аваков, так держать!... закапывай мерзавку.....без сарказма!
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Зрадофилы мечутся и не знают, что писать. Вроде бы и Авакова поругать надо, но, с другой стороны, старый партиец "Батьківщини" Аваков впрягся за Тимошенко. Відомо прізвища 19 затриманих після акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 2106
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Відомо прізвища 19 затриманих після акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 5559The Insider Ukraine‏ @insider_ukraine 3 ч.3 часа назад
Беркут б'є, виносить з відділку та затримує активістів, які вимагають повернути вкрадені у відділку речі раніше затриманим і щойно відпущеним активістам. Всіх затримують по другому колу. Групу підтримки теж. В попередніх твітах - більше.

видео
https://twitter.com/i/status/1094241424399319040



Відомо прізвища 19 затриманих після акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 5559 The Insider Ukraine‏ @insider_ukraine 34 мин.34 минуты назадЗібрали всі відео, фото і апдейти станом на 18:00 по ситуації з затриманнями активістів "Хто замовив Катю Гандзюк" на мітингу у Тимошенко та блокуванням на форумі у Порошенка. http://www.theinsider.ua/politics/aktivistiv-hto-zamoviv-katyu-gandzyuk-blokuvaly-na-forumi-poroshenka-i-zatrymaly-na-mitingu-timoshenko/ …
Відомо прізвища 19 затриманих після акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 1635
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Йому варто всі зуби вибить - нічим буде скалитись.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИзвестны фамилии 19 задержанных после акции "Хто замовив Катю Гандзюк?", - Маси Найем
 
 
 
 
 
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