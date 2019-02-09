 Министр обороны присвоил военнопленным украинским морякам Костишину и Головашу звание лейтенанта, - адвокат Елисеев. ФОТО

Об этом в facebook-группе "Защита военнопленных украинских моряков" написал адвокат Владимира Костишина Олег Елисеев, передает Цензор.НЕТ.
"Моему подзащитному, военнопленному Владиславу Костишину приказом министра обороны Украины от 09.02.2019 года № 68 было присвоено воинское звание лейтенанта. Хочу поздравить офицера и настоящего патриота Костишина с этим замечательным днём. Он это точно заслужил", - написал адвокат на своей странице.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.
Они же пацифисты....
https://www.facebook.com/ukrop.bc/videos/967108153679086/
А мы же про наших морячков пишем сейчас...
Или ты просто по приколу над пленными глумишься и сам бы, конечно, перетопил всех врагов не слезая с дивана?
Теперь сидит за надутым делом!
Хреновая у пацанов перспективка.
Хотя им же не Героя дали... Может условным обойдётся!
100 000 бонуса, звания, - нужно еще по квартире в Киеве каждому.....
Мотивация сдаваться без боя и впредь... - желательно большими батальонами....
Вон раньше Героя Украины давали. Депутатом делали...
А это так себе - мелочь на семечки.
Дадут и героев...
вот в статье их так и называют....
Героически сдались в плен, - героически сидят...
Один уже сидит.
в спам, кац
Как известно, танкеры с российской нефтью, отплывающие из Новороссийска, уже несколько недель выстраиваются в самые настоящие многокилометровые очереди. Если еще год назад корабли с российской нефтью проходили проливы максимум за несколько дней, то сейчас им приходится тратить на проход по две недели и даже больше. Более того, как подчеркивает Bloomberg, для танкеров с российской нефтью фактически остался один путь в Европу - через Балтийское море.
Проблемы, которые созданы турками для российских судов, проходящих через проливы, являются политическим сигналом от Эрдогана, Путину, в этом можно не сомневаться. О том, каких требований турецкой стороны к России конкретно эти сигналы касаются, мы не будем сейчас гадать, хотя очевидно, что речь идет о Сирии. И также очевидно, что Россия будет вынуждена пойти на уступки, так как в руках у "друга Эрдогана" есть весьма весомый аргумент - выход российских кораблей из Черного моря , который история с танкерами демонстрирует со всей определенностью. kasparov.ru
Раньше за сдачу в плен с оружием, техникой и без боя расстреливали или отправляли под суд или трибунал.... - а сейчас дают бонусы и присваивают звания....
Это все в духе обще-человеческих ценностей, анти-гендерной дискриминации, защиты нац.меньшинств и прав животных....
Но вот мне хотелось, что бы мой город, мою семью и моих соотечественников защищали грубые мужланы с старорежимными представлениями об офицерской чести образца 19 го и 20 -х столетий...
Что со мною не так?
Твой один из позорно сдавшихся, да?
Али, шо ты ботам объясняешь, шо они калоши... ...или галоши? -- оно ж, полюбэ, не тонет...*)
оказание вооруженного сопротивления только усугубило бы их положение - их бы потопили всем что шевелилось в то время, в том квадрате
******* стыд!!!!
Азовский конфликт и сила Украины
Если мы и дальше будем игнорировать Азовское море, россияне его перекроют. А потом и Черное море. Таким будет следующий ход, если Украина не собьет эту королеву или короля - если не поставить ему шах или мат, то они пойдут в наступление. Если вы дадите диктаторам волю, они не остановятся - для них это как наркотик.
До сих пор Украина действовала правильно, не провоцировала Россию, набираясь военной мощи, перестраиваясь, меняя вооружение. Сегодня Украина - совершенно другая боевая единица, чем была в 2014 году.
Но что сейчас можно делать? Сопровождать идущие в азовские порты грузовые корабли военными катерами, которые патрулируют море. Привлекать независимых экспертов и журналистов к тому, что там происходит. Посмотрим, будут ли они тогда так смело таранить катера. Но, к сожалению, у Украины сегодня нет возможности в лобовую воевать с Россией. Значит Украине нужны союзники, коалиция. Чем больше РФ будет допускать такие ошибки как в Керченском проливе, тем больше мировое сообщество будет формироваться вокруг Украины.
Что касается сценария, при котором военный корабль НАТО зашел бы в Азовское море, он был возможен. Почему этого не было сделано? Те, кто служил в НАТО, и я в том числе, знаете как переводили название? No Action Talk Only - никаких действий одна болтовня. Что это значит? В Альянсе много стран и все должны проголосовать за какое-то решение. Так вот - всегда найдется тот, кто против, и дальше дело не двигается.
Но не все так плохо. К примеру, американское правительство инициировало процесс предоставления Украине американских противокорабельных крылатых ракет "Гарпун", и в Пентагоне рассматривают эту возможность. Кстати, эта инициатива была сразу после инцидента в Керченском проливе, так что нельзя говорить, что Запад плохо поддерживает и реагирует.Полный текст :https://charter97.org/ru/news/2019/2/9/322992/