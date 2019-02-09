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 Министр обороны присвоил военнопленным украинским морякам Костишину и Головашу звание лейтенанта, - адвокат Елисеев. ФОТО

Сегодня два военнопленных моряка стали офицерами. Приказом министра обороны Украины от 09.02.2019 №68 Владиславу Костишину и Богдану Головашу были присвоены воинские звания лейтенанта.

Об этом в facebook-группе "Защита военнопленных украинских моряков" написал адвокат Владимира Костишина Олег Елисеев, передает Цензор.НЕТ.

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Министр обороны присвоил военнопленным украинским морякам Костишину и Головашу звание лейтенанта, - адвокат Елисеев 01
Министр обороны присвоил военнопленным украинским морякам Костишину и Головашу звание лейтенанта, - адвокат Елисеев 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно пройти все инстанции и обратиться в ЕСПЧ. Это основа для принятия политических решений, - адвокат Полозов о вариантах освобождения моряков

"Моему подзащитному, военнопленному Владиславу Костишину приказом министра обороны Украины от 09.02.2019 года № 68 было присвоено воинское звание лейтенанта. Хочу поздравить офицера и настоящего патриота Костишина с этим замечательным днём. Он это точно заслужил", - написал адвокат на своей странице.

Министр обороны присвоил военнопленным украинским морякам Костишину и Головашу звание лейтенанта, - адвокат Елисеев 03
Министр обороны присвоил военнопленным украинским морякам Костишину и Головашу звание лейтенанта, - адвокат Елисеев 04

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

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15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3110876
 
   
 Топ комментарии
 
Министр обороны присвоил военнопленным украинским морякам Костишину и Головашу звание лейтенанта, - адвокат Елисеев - Цензор.НЕТ 1809

100 000 бонуса, звания, - нужно еще по квартире в Киеве каждому.....
Мотивация сдаваться без боя и впредь... - желательно большими батальонами....
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Ну давать звания за сдачу в плен,это как-то странно...,как минимум...
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Ого, яка агітація. Ідіть солдати у полон - отримаєте лейтенанта, а кому пощастить - бо шляхи головнокомандувача химерні - то й генералісимуса дадуть, або й премію Нобеля присвоять.
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А твои мозги паРашные СМИ высушили после промывки украинскими?
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Держи. Вот тебе свежего пацифизма. Один ПТУР и 2 - 200х, 4 - 300-х твоих собратьев по ватнику.
https://www.facebook.com/ukrop.bc/videos/967108153679086/
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Max Max f173ccc8 - ну это про воинов....

А мы же про наших морячков пишем сейчас...
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Я обычно в таких случаях спрашиваю "ваши морячки" это кто? Перебежавшая крымса к россиянам?
Или ты просто по приколу над пленными глумишься и сам бы, конечно, перетопил всех врагов не слезая с дивана?
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Офигенное видео!Несколько раз пересматривала!
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Добре. Які там політичні "расклади" - друге діло. А хлопці тримаються як справжні герої в полоні.
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Одна героиня эже трималася.
Теперь сидит за надутым делом!
Хреновая у пацанов перспективка.
Хотя им же не Героя дали... Может условным обойдётся!
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Министр обороны присвоил военнопленным украинским морякам Костишину и Головашу звание лейтенанта, - адвокат Елисеев - Цензор.НЕТ 1809

100 000 бонуса, звания, - нужно еще по квартире в Киеве каждому.....
Мотивация сдаваться без боя и впредь... - желательно большими батальонами....
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Не согласен... Мелочевка...
Вон раньше Героя Украины давали. Депутатом делали...
А это так себе - мелочь на семечки.
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Serg Sergeev - подожди...

Дадут и героев...
вот в статье их так и называют....
Героически сдались в плен, - героически сидят...
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У Героев Украины плохая перспектива на родине....
Один уже сидит.
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Ну давать звания за сдачу в плен,это как-то странно...,как минимум...
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А чего он тут сидит и к вам не валит, этот ватник-"мэнэджер".
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Боротьба за звільнення українських полонених тільки починається і для вирішення цієї проблеми треба знаходити нові методи тиску на росію.
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Хасан , вы же умный человек и прекрасно понимаете шо это было .. А тиснуть треба , поки кишки не повелазять з кацапiв .
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Как им это поможет ?
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Ого, яка агітація. Ідіть солдати у полон - отримаєте лейтенанта, а кому пощастить - бо шляхи головнокомандувача химерні - то й генералісимуса дадуть, або й премію Нобеля присвоять.
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слава доблестным украинским морякам!!!СЛАВА ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ!!! Враг не пройдет, только ПОРОШЕНКО может победить *****!!
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А я бы дал звание генерал майора сыну порошенко , авакова , луценко . А кто это не поддерживает , рюкзаком по башке и в церковь , как агента кремля .
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Пару недель назад писали, что аватар на передке с оружием сдался сепарам, а его почему забыли включить в список новоиспеченных лейтенантов?
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Гитлер когда дело уже было безнадежное и ничего сделать нельзя, тоже накидывал званий Паулюсу. 20 ноября 42-го генерал-полковника , 30 января 43-го генерал-фельдмаршала.
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Министр обороны присвоил военнопленным украинским морякам Костишину и Головашу звание лейтенанта, - адвокат Елисеев - Цензор.НЕТ 4137Очередной «удар в спину» пуйла .

Как известно, танкеры с российской нефтью, отплывающие из Новороссийска, уже несколько недель выстраиваются в самые настоящие многокилометровые очереди. Если еще год назад корабли с российской нефтью проходили проливы максимум за несколько дней, то сейчас им приходится тратить на проход по две недели и даже больше. Более того, как подчеркивает Bloomberg, для танкеров с российской нефтью фактически остался один путь в Европу - через Балтийское море.

Проблемы, которые созданы турками для российских судов, проходящих через проливы, являются политическим сигналом от Эрдогана, Путину, в этом можно не сомневаться. О том, каких требований турецкой стороны к России конкретно эти сигналы касаются, мы не будем сейчас гадать, хотя очевидно, что речь идет о Сирии. И также очевидно, что Россия будет вынуждена пойти на уступки, так как в руках у "друга Эрдогана" есть весьма весомый аргумент - выход российских кораблей из Черного моря , который история с танкерами демонстрирует со всей определенностью. kasparov.ru
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Гитлер награждал своего офицера, за то, что, будучи в безнадежном окружении, тот продолжал сопротивление? Ведь не после сдачи в плен одарил его званием и почестями?
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Ярослав Рябченко - мир поменялся кардинально.... Міністр оборони присвоїв військовополоненим українським морякам Костишину і Головашу звання лейтенанта, - адвокат Єлісєєв - Цензор.НЕТ 1766

Раньше за сдачу в плен с оружием, техникой и без боя расстреливали или отправляли под суд или трибунал.... - а сейчас дают бонусы и присваивают звания....
Это все в духе обще-человеческих ценностей, анти-гендерной дискриминации, защиты нац.меньшинств и прав животных....
Но вот мне хотелось, что бы мой город, мою семью и моих соотечественников защищали грубые мужланы с старорежимными представлениями об офицерской чести образца 19 го и 20 -х столетий...
Что со мною не так? Міністр оборони присвоїв військовополоненим українським морякам Костишину і Головашу звання лейтенанта, - адвокат Єлісєєв - Цензор.НЕТ 1766
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Соси у ***** молча,а то тебя гнида сдадут на утиль раньше времени,тварь ущербная.То ваша рашистская ихтамнетовская солдотня обосцанная сдавалась с танками и оружием,а наших героев ушлепак рашистский,не смей вспоминать даже мысленно!Шоб ты сдохло падло в страшных корчах!!!
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Олена Шарпата - Олена.., сосать это твое.... Міністр оборони присвоїв військовополоненим українським морякам Костишину і Головашу звання лейтенанта, - адвокат Єлісєєв - Цензор.НЕТ 7235

Твой один из позорно сдавшихся, да?
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Як же ж ваті хотілось, щоб наші хлопці зчинили супротив. Щоб напад кацапів в нейтральних водах був хоч якось виправданий. І ось... Знову весь світ впевнився, що воно лише навіжене пуйло.
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Это да. А ещё раньше в Крыму хотелось. Но отважный пастор не дал себя нае2ать - смело сдал полуостров о пол-Донбасса. Кацапы теперь локти кусают.
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Ну ничего... сейчас потеплеет, на плацу расстает снег и нацгвардия очередной грозный флеш-моб устроит. Трепещи враг!
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Те, що кацапи захопили наших моряків у нейтральних водах означає їхній програш. Чому так? Бо цілий ряд країн вимагають від росії звільнити їх, та не існує фактів вини наших хлопців. Сили були нерівні, тому не можна було від них вимагати супротиву.
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Министр обороны присвоил военнопленным украинским морякам Костишину и Головашу звание лейтенанта -- нормально -- поддержал!
Али, шо ты ботам объясняешь, шо они калоши... ...или галоши? -- оно ж, полюбэ, не тонет...*)
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и в дополнение к Вашим словам - если бы прозвучал хоть один выстрел с нашей стороны... они никогда и никому не смогли бы доказать свой мирный ход (в сторону переправы) и мирные намерения и мирный характер этого похода
оказание вооруженного сопротивления только усугубило бы их положение - их бы потопили всем что шевелилось в то время, в том квадрате
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-- ты, вообще, посмотри, среди кого мы тут? -- сталинисты, хитлеристы и ******** кругом! -- бррр... -- тикаем! *)
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Давайте награждайте, в другой раз и другие сдадутся без боя, а что очень удобно и риска нет и герои и повышения по службе.
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А вообще маразм. Нарушение присяги. Нарушение устава. Невыполнение контрактных обязательств. Трусость, в конце-концов. И за это продвигают по службе. Какой, мля, пример эти командиры могут давать своим солдатам? Чему учить?
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***** а давайте все сдадимся - новые чины дадут и зарплаты по 100 штук Міністр оборони присвоїв військовополоненим українським морякам Костишину і Головашу звання лейтенанта, - адвокат Єлісєєв - Цензор.НЕТ 4292
******* стыд!!!! Міністр оборони присвоїв військовополоненим українським морякам Костишину і Головашу звання лейтенанта, - адвокат Єлісєєв - Цензор.НЕТ 1040
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Экс-представитель НАТО в России рассказал об агрессивной политике Кремля и возможностях Украины.

Азовский конфликт и сила Украины
Если мы и дальше будем игнорировать Азовское море, россияне его перекроют. А потом и Черное море. Таким будет следующий ход, если Украина не собьет эту королеву или короля - если не поставить ему шах или мат, то они пойдут в наступление. Если вы дадите диктаторам волю, они не остановятся - для них это как наркотик.
До сих пор Украина действовала правильно, не провоцировала Россию, набираясь военной мощи, перестраиваясь, меняя вооружение. Сегодня Украина - совершенно другая боевая единица, чем была в 2014 году.
Но что сейчас можно делать? Сопровождать идущие в азовские порты грузовые корабли военными катерами, которые патрулируют море. Привлекать независимых экспертов и журналистов к тому, что там происходит. Посмотрим, будут ли они тогда так смело таранить катера. Но, к сожалению, у Украины сегодня нет возможности в лобовую воевать с Россией. Значит Украине нужны союзники, коалиция. Чем больше РФ будет допускать такие ошибки как в Керченском проливе, тем больше мировое сообщество будет формироваться вокруг Украины.
Что касается сценария, при котором военный корабль НАТО зашел бы в Азовское море, он был возможен. Почему этого не было сделано? Те, кто служил в НАТО, и я в том числе, знаете как переводили название? No Action Talk Only - никаких действий одна болтовня. Что это значит? В Альянсе много стран и все должны проголосовать за какое-то решение. Так вот - всегда найдется тот, кто против, и дальше дело не двигается.
Но не все так плохо. К примеру, американское правительство инициировало процесс предоставления Украине американских противокорабельных крылатых ракет "Гарпун", и в Пентагоне рассматривают эту возможность. Кстати, эта инициатива была сразу после инцидента в Керченском проливе, так что нельзя говорить, что Запад плохо поддерживает и реагирует.Полный текст :https://charter97.org/ru/news/2019/2/9/322992/
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМинистр обороны присвоил военнопленным украинским морякам Костишину и Головашу звание лейтенанта, - адвокат Елисеев. ФОТО
 
 
 
 
 
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