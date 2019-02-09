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Все про:Лавра (224) СБУ (13212) уголовное дело (2264) УПЦ МП (933)

 По факту отсутствия 10 предметов культурных ценностей в Киево-Печерской Лавре открыто уголовное производство, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к проверке Министерством культуры Украины Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ МП, установили недостаток десяти предметов, представляющих культурную ценность.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По материалам СБУ следственным отделом Нацполиции зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской Лавры", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По фактам незаконного строительства в Киево-Печерской лавре возбуждено уголовное дело, но договор аренды с УПЦ МП расторгаться не будет, - Минкульт

Источник: https://censor.net.ua/n3110875
 
   
 Топ комментарии
 
Проворовались гундяевцы.Кто виноват?Порошенко,ясен пень.
Что то сильно попахивает на Цензоре"руским духом".
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Кацапы всегда грабили Украину. В музеях питера и московии находятся награбленные исторические ценности из Украины, новинский и помогает в этом.
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Да вся Украина знает.А то что ты тут впихиваешь -это напраслина называется.Может ты сам навинтил по отвертке и стрелки переводишь.Или от кацапских попов отвод лепишь..
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Да вся Украина знает.А то что ты тут впихиваешь -это напраслина называется.Может ты сам навинтил по отвертке и стрелки переводишь.Или от кацапских попов отвод лепишь..
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А что Он другим должен был быть в той Украине,которая была после совка и до Майдана.Наивные или упоротые только поверят,что если бы не жил по тем законам и не заносил НАВЕРХ,то как бы он стал богатым и не сидел.Просто нельзя замечать СЕГОДНЯ и успехов Украины.От Армии,безвиз и до Томоса.Гарантии,что будет при других лучше-ЗЕРО.
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Армия ? Ну если бы была армия,то не было бы оккупированной лугандонии и Крыма,безвиз это заслуга погибших под флагами ЕС на Майдане ,томос это дела церковные ,к государству отношения иметь не должен а факты таковы ,он всю жизнь трётся возле власти ,Тимошенко в тюрьме он в министрах Януковича ,армия воюет и умирают солдаты,он на Мальдивах,в котле погибают люди,он оформляет офшоры ,Украина держит при нём первые места в Мире по коррупции,нищете людей,богатству власти,смертности,невакцинированности и Т.Д. а ты тут паришь ахинею...
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Нет,ну если вы соскучились по черной икре крысчан и лугандонов можете отправляться на фронт и личным примером показать как это сделать,против обезьяны лаптеногой с ЯО.А так вы напоминаете козломордых за2 часа до Киева в 2014.Теперь уже и о новоСросии не вспоминают даже..
Так кто у вас кандидат то,который осуществит эти фантазии веснухина,если не секрет?
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В делах церковных имеет значение ещё и политика, может для начала покажут суть кремлёвского православия и только, когда поклонники Гундяя начнут понимать, то что-то можно и делать, но на это нужно время...
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Теперь либо за поребрик, либо агитировать зомбиленд за Порошенко
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Вы же недавно провели ревизию и сказали что все на месте? А теперь оказалось что нет. Так была первая ревизия или только бумага дописана?
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Ранее не было полной ревизии, а по полной была часть ревизии, ранее в другой статье так и было написано, если читать статью, а не комментарии с поиском чёрной кошки в тёмной комнате...
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В конце ноября есть новость.Но там какой то ежегодный ,какого-то ИХ же представителями местного Киево-Печерского заповедника .Не очень понятно.
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То пэтя себе в свой приход взял. Будет после выборов кадылом махать, та и ряса дьякона масковского сатаната имеется у него
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там уже давно все потиры с рубинами заменены на бронзовые со стеклом.
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Про що шановні тут спорите??

МИТРОПОЛИТ УПЦ (МП) ПРОСИВ ПУТІНА ПОМИЛУВАТИ РОСІЙСЬКОГО КРИМІНАЛЬНОГО АВТОРИТЕТА

8 лютого 2019, 12:03 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 3 | | Код для блогу | |

Справжньою метою візиту митрополита Рівненського і Острозького Варфоломія УПЦ МП до Москви була не участь у заходах з 10-річчя інтронізації Патріарха Московського Кирила, а зустріч з президентом РФ для того, щоб просити помилування вбивці, керівника одного з найвпливовіших російських ОЗУ - Фінагіна Сергія Вікторовича (відомий у кримінальному світі як «Фін»), лідера кінгісепського злочинного угрупування, яке виникло у 1992 році у Москві. Про це повідомляє сайт Рівненські новини з посиланням на blog.meta.ua.
Митрополит просить Путіна "проявити чоловіколюбіє і надати можливість Сергію Фінагіну повернутися у суспільство і нашу церковну родину".
Складалось ОЗУ переважно із вихідців із Кінгісепу Ленінградської області РФ, які у період з 1992-2006 рр. спеціалізувались на замовних вбивствах, вимаганнях та навіть терактах.
Сам Фінагін був затриманий у 2006 році та відбуває покарання у місцях позбавлення волі.
За матеріалами російських ЗМІ, Фінагін є справжнім вбивцею, володіє всіма видами вогнепальної та холодної зброї, прийомами рукопашного бою, в критичних ситуаціях веде себе неадекватно, надзвичайно агресивний, здатний до невмотивованих вбивств.
https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/scandals/74633/
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Шукайте по маєтках "набожних" олігархів. А з попів домогтись відшкодування. Це історичні цінності і вони є національним надбанням. Тобто все майно конфіскувати і віддати на богоугодні справи. Дітям-сиротам воїнів АТО.
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там смело можно обращать внимание на домохозяйства самих "батюшек".. Там и не такое.. найдёте
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Хай звертають. Не люблю кончених ублюдків, які наживаються на вірі і називають себе "слугами господа".
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Проворовались гундяевцы.Кто виноват?Порошенко,ясен пень.
Что то сильно попахивает на Цензоре"руским духом".
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Угу, і одразу ж найпершими нульовки відписалися. У них гундяєвці не винні. Одразу від них стрілки переводять.
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Московські орки завжди все грабують, крадуть... Треба повернути і покарати... Хоча на предмет покарання... є сумніви великі після насірова, топаза, і інших злочинців...
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тссс... его сиятельство через суд запретил так себя называть..
(но...руки еще могут помнить... За фактом відсутності 10 предметів культурних цінностей в Києво-Печерській Лаврі відкрито кримінальне провадження, - СБУ - Цензор.НЕТ 4726)
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Юлия Владимировна, когда уже вы станете президентом и поставите нормального генпрокурора, независимого и сильного? Когда сделаете коммуналку адекватной, вернёте в Украину тех, кого изгнал позорно порошенко ? Вернёте гражданство Саакашвили, вернёте в Украину Савика Шустера с возможностью работать? Когда уже Александра Владимировна Кужель сможет реализовать все свои планы по возрождению малого и среднего бизнеса, чтоб начала возвращаться в Украину наша молодь? Когда иностранные банки смогут работать в Украине без прокладок от самых хитрозадых дельцов ?
Когда будут нормальные законы, убивающие коррупцию, которые разрешают, а не ограничивают, уничтожая этим самым огромные возможности коррупции в ручном режиме решать вопросы. Когда точечная показушная борьба с коррупцией из- за давле6ия на НАБУ перестанет быть таковой?
Самовыдвиженцу Панамских офшоров осталось чуть больше месяца. Нет сил больш5 смотреть, как на последнем издыхании они грабят страну , все растаскивают и добивают
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Кацапы всегда грабили Украину. В музеях питера и московии находятся награбленные исторические ценности из Украины, новинский и помогает в этом.
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ну два нарушения закона - растрата и хищение - в наличии.
а скоро подтянется и неоформление переименования в матерную РПЦ согласно нового закона.
счеты щелкают костяшками, счетчик щелкает проценты, будильник вытикивает оставшееся УПЦ МП = РПЦ в Украине время.
и продолжать договор аренды Лавры с нарушителями конвенции все меньше оснований)
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(з надією)
і буде розірвано договір аренди ?
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з савченко? За фактом відсутності 10 предметів культурних цінностей в Києво-Печерській Лаврі відкрито кримінальне провадження, - СБУ - Цензор.НЕТ 6511
Павло, щось замало, як для тебе, дужок, крапок, ком та рисок
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту отсутствия 10 предметов культурных ценностей в Киево-Печерской Лавре открыто уголовное производство, - СБУ
 
 
 
 
 
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