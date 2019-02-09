 По факту отсутствия 10 предметов культурных ценностей в Киево-Печерской Лавре открыто уголовное производство, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"По материалам СБУ следственным отделом Нацполиции зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской Лавры", - говорится в сообщении.
Так кто у вас кандидат то,который осуществит эти фантазии веснухина,если не секрет?
МИТРОПОЛИТ УПЦ (МП) ПРОСИВ ПУТІНА ПОМИЛУВАТИ РОСІЙСЬКОГО КРИМІНАЛЬНОГО АВТОРИТЕТА
8 лютого 2019, 12:03 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 3 | | Код для блогу | |
Справжньою метою візиту митрополита Рівненського і Острозького Варфоломія УПЦ МП до Москви була не участь у заходах з 10-річчя інтронізації Патріарха Московського Кирила, а зустріч з президентом РФ для того, щоб просити помилування вбивці, керівника одного з найвпливовіших російських ОЗУ - Фінагіна Сергія Вікторовича (відомий у кримінальному світі як «Фін»), лідера кінгісепського злочинного угрупування, яке виникло у 1992 році у Москві. Про це повідомляє сайт Рівненські новини з посиланням на blog.meta.ua.
Митрополит просить Путіна "проявити чоловіколюбіє і надати можливість Сергію Фінагіну повернутися у суспільство і нашу церковну родину".
Складалось ОЗУ переважно із вихідців із Кінгісепу Ленінградської області РФ, які у період з 1992-2006 рр. спеціалізувались на замовних вбивствах, вимаганнях та навіть терактах.
Сам Фінагін був затриманий у 2006 році та відбуває покарання у місцях позбавлення волі.
За матеріалами російських ЗМІ, Фінагін є справжнім вбивцею, володіє всіма видами вогнепальної та холодної зброї, прийомами рукопашного бою, в критичних ситуаціях веде себе неадекватно, надзвичайно агресивний, здатний до невмотивованих вбивств.
https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/scandals/74633/
Что то сильно попахивает на Цензоре"руским духом".
(но...руки еще могут помнить... )
Когда будут нормальные законы, убивающие коррупцию, которые разрешают, а не ограничивают, уничтожая этим самым огромные возможности коррупции в ручном режиме решать вопросы. Когда точечная показушная борьба с коррупцией из- за давле6ия на НАБУ перестанет быть таковой?
Самовыдвиженцу Панамских офшоров осталось чуть больше месяца. Нет сил больш5 смотреть, как на последнем издыхании они грабят страну , все растаскивают и добивают
а скоро подтянется и неоформление переименования в матерную РПЦ согласно нового закона.
счеты щелкают костяшками, счетчик щелкает проценты, будильник вытикивает оставшееся УПЦ МП = РПЦ в Украине время.
и продолжать договор аренды Лавры с нарушителями конвенции все меньше оснований)
і буде розірвано договір аренди ?
Павло, щось замало, як для тебе, дужок, крапок, ком та рисок