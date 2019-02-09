 По факту отсутствия 10 предметов культурных ценностей в Киево-Печерской Лавре открыто уголовное производство, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По материалам СБУ следственным отделом Нацполиции зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской Лавры", - говорится в сообщении.

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