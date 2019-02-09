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 С начала суток враг восемь раз обстреливал позиции ОС, в том числе из минометов калибра 120 мм в районе Песков, потерь не допущено, - штаб

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается под контролем украинских военных.

"В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник обстрелял позиции наших войск семь раз, в том числе два раза - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции наших защитников вблизи Песков; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Чермалыка; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Павлополя.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции украинских военных вблизи Крымское; из станковых противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Травневого; из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Новотошковского.

Также позиции наших войск обстреляны из минометов калибра 120 мм в районе Песков и из минометов 82-го калибра вблизи Крымского.

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Потерь среди личного состава Объединенных сил допущено не было, отмечается в сообщении.

Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

С начала суток враг восемь раз обстреливал позиции ОС, в том числе из минометов калибра 120 мм в районе Песков, потерь не допущено, - штаб 01

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Напомним, 8 февраля в зоне ООС погиб один украинский воин, еще двое ранены, шесть наемников РФ уничтожены, террористы открывали огонь 9 раз.

Источник: https://censor.net.ua/n3110874
 
 
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А омари на Мальдівах падають просто з неба. І офіціянтки падають, якщо заплатити.
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ПОРОШЕНКО сегодня обьявил о начале своей предвыборной компании! в добрый путь уважаемый ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ!!! ты честь и совесть украинской нации, моральный авторитет!! народ Украины тебя не подведет!!! СЛАВА УКРАИНЕ!! кто не с нами- тот против нас!!!!
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Путлер чувствует свою безнаказанность и ведет себя самым наглым образом. Ну еще бы, Запад лишь выражает озабоченность да ввел слабенькие санкции.

И вместо того чтобы ввести дополнительные санкции за обстрел и захват украинских моряков, страны Западной Европы во главе с Меркель продавливают строительство Северного потока - 2, чего и добивается Путлер.

Да уж, хорошие друзья-союзники у Путлера, на словах могут и агрессором его назвать, а на деле задницу ему вылизывают.
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С начала суток враг восемь раз обстреливал
противник обстрелял позиции наших войск семь раз

Источник: https://censor.net.ua/n3110874
7х8= скоко это раз?
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Нужно укреплять армию вооружаться и готовить все население к тому что агрессор не спит и нужно уметь защитить страну.
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спасибо, что живые!
***

Повертайся, будь ласка, живим!
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім Святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.

Щоби Янгол закрив от біди,
Над тобою розправивши крила,
І шоб куля лихої орди
Не побачила, не зачепила.

Ясним ранком, чи днем дощовим,
Я шепочу у синєє небо:
Повертайся, будь ласка живим!
Вся родина чекає на тебе.
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Луценнчиха расказывает,что его отпрыск служил в дивизии ( зик тв),а у нас есть дивизии?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток враг восемь раз обстреливал позиции ОС, в том числе из минометов калибра 120 мм в районе Песков, потерь не допущено, - штаб
 
 
 
 
 
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