 С начала суток враг семь раз обстреливал позиции ОС, в том числе из минометов калибра 120 мм в районе Песков, потерь не допущено, - штаб

"В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник обстрелял позиции наших войск семь раз, в том числе два раза - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции наших защитников вблизи Песков; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Чермалыка; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Павлополя.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции украинских военных вблизи Крымское; из станковых противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Травневого; из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Новотошковского.
Также позиции наших войск обстреляны из минометов калибра 120 мм в районе Песков и из минометов 82-го калибра вблизи Крымского.
Потерь среди личного состава Объединенных сил допущено не было, отмечается в сообщении.
Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.
Напомним, 8 февраля в зоне ООС погиб один украинский воин, еще двое ранены, шесть наемников РФ уничтожены, террористы открывали огонь 9 раз.
И вместо того чтобы ввести дополнительные санкции за обстрел и захват украинских моряков, страны Западной Европы во главе с Меркель продавливают строительство Северного потока - 2, чего и добивается Путлер.
Да уж, хорошие друзья-союзники у Путлера, на словах могут и агрессором его назвать, а на деле задницу ему вылизывают.
противник обстрелял позиции наших войск семь раз
Источник: https://censor.net.ua/n3110874
7х8= скоко это раз?
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Повертайся, будь ласка, живим!
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім Святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.
Щоби Янгол закрив от біди,
Над тобою розправивши крила,
І шоб куля лихої орди
Не побачила, не зачепила.
Ясним ранком, чи днем дощовим,
Я шепочу у синєє небо:
Повертайся, будь ласка живим!
Вся родина чекає на тебе.