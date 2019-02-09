 Офицер Нацгвардии задержан на взятке 13,5 тыс. грн за содействие в подписании контракта, - пресс-центр ОС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Капитан Национальной гвардии требовал и получил от гражданина С. взятку в сумме 13 800 грн (500 долларов) за содействие в подписании контракта на прохождение военной службы в указанной воинской части.
После получения второй части взятки в сумме 7 800 грн, офицер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия, после чего будет решен вопрос о сообщении взяточнику о подозрении и избрании меры пресечения.
Вон Мосийчук, Розенблат, судьи... за 500 уе и жопу бы не подняли. И не сидят. А некоторые ещё и восстанавливаются с возмещением зарплаты.
Наверно будут после выборов.
Ждём.
Так кто кандидат то ваш?)
...а сколько стоит щас отмазаться от Армии? -- чисто для сравнения экономических приоритетов, интересуюсь...*)
...так я на удалении служу -- по умолчанию...
Не боись, Ленка -- прорвёмся! *)
История белоруса, который воюет за Украину :Во внутреннем кармане камуфляжной куртки солдата Александра Молчанова - бордовая коробочка с медалью "Захиснику Вітчизни". Он - белорус, и с 2015 года воюет за Украину, передает украинский телеканал 24.
Летом 2018 года на Светлодарской дуге Александра ранило. 5,45-миллимитровая пуля попала в глаз, вошла в голову и до сих пор находится там. О том, как военный получил ранение, рассказывают его побратимы, которые слушают наш разговор.
Во время обстрела позиции была дана команда на подавление огня противника, Веб (позывной Александра) побежал корректировать огонь и давать целеуказания, там и схватил пулю, - говорят они.
Через два месяца военный снова был на передовой. Сейчас Александр не видит на один глаз. За тот эпизод своей войны он получил медаль "Захиснику Вітчизни". И государственная награда - основание получить гражданство Украины. Этим вопросом Александр уже занимается.
"Когда ранило, переживал, что из-за инвалидности меня могут уволить из армии. Но ничего, служу, и собираюсь продлевать контракт", - говорит белорус.
Уезжать из Украины Александр не собирается. За время, что он провел тут, эта страна уже стала ему родной.
...щас мне 60 стукнет в октябре -- ...потом, пораньше на пенсию выйду, после -- сперва разберусь в Украине, шо б не посадили за нарушение паспортного режима и проживания за бугром без оформления ПМЖ, с 1996 года...
...а там посмотрим, кому я в Войске нужен -- нач. медпункта-уролог-дальнобойщик? *)
...а чё ты беларуса белорусом обзываешь? -- онучи в лаптях жмут? *)
Если я чешу в затылке
Не беда,
В голове моей опилки
Да, да, да.
И хотя там и опилки,
Но кричалки и дразнилки,
А так-же сопелки, пыхтелки
Сочиняю я неплохо иногда.
Да!
Хорошо живёт на свете, токо Винни Пух -- у него родятся дети от подруг.
...иди, кацапчик, полем -- скоро травка позеленеет -- пощипаешь трошки...*)