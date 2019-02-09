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 Офицер Нацгвардии задержан на взятке 13,5 тыс. грн за содействие в подписании контракта, - пресс-центр ОС. ФОТО

Правоохранителями на взятке задержан командир роты резерва одной из воинских частей Национальной гвардии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Офицер Нацгвардии задержан на взятке 13,5 тыс. грн за содействие в подписании контракта, - пресс-центр ОС 01

Капитан Национальной гвардии требовал и получил от гражданина С. взятку в сумме 13 800 грн (500 долларов) за содействие в подписании контракта на прохождение военной службы в указанной воинской части.

Смотрите: Руководитель подразделения быстрого реагирования патрульной полиции Каменского задержан за систематические поборы с местных предпринимателей, - СБУ. ФОТО

Офицер Нацгвардии задержан на взятке 13,5 тыс. грн за содействие в подписании контракта, - пресс-центр ОС 02

После получения второй части взятки в сумме 7 800 грн, офицер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Смотрите также: Задержаны посредники передачи 30 тыс. долл. взятки чиновникам Минобороны, - ГБР. ФОТО

Проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия, после чего будет решен вопрос о сообщении взяточнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3110873
 
   
 Топ комментарии
 
в Саудовской Аравии за 2018 год в борьбе с коррупцией вернули в бюджет 100млрд $. А в Украине за время козлобляпрокурора - 5000 $. Поэтому Порошенко идет нах вместе со своей шоблой!
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А новостей про схемы при закупке авакяном вертушек б/у ещё нет?
Наверно будут после выборов.
Ждём.
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Конечно... Из за такой мелочи спалился...
Вон Мосийчук, Розенблат, судьи... за 500 уе и жопу бы не подняли. И не сидят. А некоторые ещё и восстанавливаются с возмещением зарплаты.
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офицеру стыдно,стоит робко голову наклонив
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Конечно... Из за такой мелочи спалился...
Вон Мосийчук, Розенблат, судьи... за 500 уе и жопу бы не подняли. И не сидят. А некоторые ещё и восстанавливаются с возмещением зарплаты.
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А новостей про схемы при закупке авакяном вертушек б/у ещё нет?
Наверно будут после выборов.
Ждём.
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в Саудовской Аравии за 2018 год в борьбе с коррупцией вернули в бюджет 100млрд $. А в Украине за время козлобляпрокурора - 5000 $. Поэтому Порошенко идет нах вместе со своей шоблой!
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могли бы уже в ГПУ своими деньгами скинуться что бы хотя бы 50 000 долларов конфисковать типа
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Плохая новость для Вас,с коррупцией борются в Украине.)
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выйди в Минске на Октябрьскую площадь в Минске с плакатом "путин *****",а то ты только на цензоре такой смелый с шоколадкой в зубах
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Женщина,вы уже второй раз с этой глупостью ко мне.Я выходил-успокойтесь.Теперь Вы ответьте,кто если не куйло? Кто за Порошенко и Кощулинского-смело отвечают.....а вы такие непонятные.И запомните Вы,Лена-Лена,не Украина...вы для меня Бойко или Шуфрич.
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Фото в студию тебя в Минске с плакатом "путин *****",не будет фото,ты брехло и твой президент *****
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в кгб запрос направьте...и не заводите рака за камень гражданка Щуфрич...
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запрос в КГБ на их сотрудника Мишу Бома?Фото в студию,ответь за свои слова липовый белорус
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Я липовый,согласен.А Вы точно не липовая лаптеногая Марфа Щуфрич.Даже ответить не можете на простой вопрос кто если не куйло? палите свои галоши ))
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а чего это тут кто-то будет перед липовым белорусом(который постоянно врет и выкручивается)тут отчитываться?Читай Конституцию Украины голосование тайное,свободен сливной бочок
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тайно за Бойко или Юлю-Стодневку значит) какие вы трусливые зрадники
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Я хочу услышать конкретный ответ , на конкретный вопрос , Кто Сидит ?
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зря стараешься козломордое,ваш агент Порошенко пролетает на выборах,берет Медведчука под мышку и в Москву к Овощу
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Не заигрывайте со мной.Мне нравятся молодые,стройные и красивые.У вас шансов нет.
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боюсь что ты можешь понравится только нетребовательным девушкам из сельской местности,мало того что ты очень среднего ума,еще и брехливый ,как баба
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Поняли что шансов нет и правдой оскорбились.
Так кто кандидат то ваш?)
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я муж Елены,щас тебе вставлю лопату ,как Каддафи,если будешь к моей жене приставать,акция будет одноразовая,так что если понравится я не виноват
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мне тебя искренне жалко...ты попал навсегда)
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Я вообще не помню коррупционных дел с конфискацией.
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Причем 5000 не за 2018 год, а за годы правления соевого мародера
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Нє, там просто нелюдь, яким без різниці хто їм платить. Прийшли нормальні на початку реформ і за три місяці пішли: "Ми їх ловим, а вони відпускають".
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Знову на хлібні місця перед виборами за хабар набирають. Тільки ж вони розбіжаться.
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любите пока любится, ревнуйте пока ревнуется...
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Ну, ніхто ж не вчить майбутніх офіцерів, що якщо ти пішов в офіцери - то бізнес тобі має навіть і не снитися. Особливо такий. Явна недоробка офіцерської культури (та й яка може бути культура серед алкашні?). Та ще й з таким дерибаном-головнокомандувачем. Так сказати - увесь в папу, лише рангом менший, а тому менше бере.
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Фига себе, Армия! -- шо б в ней служить взятки дают!
...а сколько стоит щас отмазаться от Армии? -- чисто для сравнения экономических приоритетов, интересуюсь...*)
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хочешь из Германии приехать послужить в украинской армии,а денег у тебя хватит на взятку?
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Могу и приехать, и послужить -- да пачпорта не дают.

...так я на удалении служу -- по умолчанию...

Не боись, Ленка -- прорвёмся! *)
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Если есть желание - отсутствие украинского паспорта не помеха :
История белоруса, который воюет за Украину :Офіцера Нацгвардії затримано на хабарі 13,5 тис. грн за сприяння в підписанні контракту, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 7137Во внутреннем кармане камуфляжной куртки солдата Александра Молчанова - бордовая коробочка с медалью "Захиснику Вітчизни". Он - белорус, и с 2015 года воюет за Украину, передает украинский телеканал 24.

Летом 2018 года на Светлодарской дуге Александра ранило. 5,45-миллимитровая пуля попала в глаз, вошла в голову и до сих пор находится там. О том, как военный получил ранение, рассказывают его побратимы, которые слушают наш разговор.
Во время обстрела позиции была дана команда на подавление огня противника, Веб (позывной Александра) побежал корректировать огонь и давать целеуказания, там и схватил пулю, - говорят они.
Через два месяца военный снова был на передовой. Сейчас Александр не видит на один глаз. За тот эпизод своей войны он получил медаль "Захиснику Вітчизни". И государственная награда - основание получить гражданство Украины. Этим вопросом Александр уже занимается.
"Когда ранило, переживал, что из-за инвалидности меня могут уволить из армии. Но ничего, служу, и собираюсь продлевать контракт", - говорит белорус.
Уезжать из Украины Александр не собирается. За время, что он провел тут, эта страна уже стала ему родной.
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Агитатор-пропагандист -- это ты Бойца фотографировал и Бандеру в кадр принёс? Могёшь!
...щас мне 60 стукнет в октябре -- ...потом, пораньше на пенсию выйду, после -- сперва разберусь в Украине, шо б не посадили за нарушение паспортного режима и проживания за бугром без оформления ПМЖ, с 1996 года...

...а там посмотрим, кому я в Войске нужен -- нач. медпункта-уролог-дальнобойщик? *)
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Действительно , ты в натуре бомжара ,нах кому нужен! с такой биографией . Только в утиль , на день рождения, но ты особо с этим не тяни, а то и туда йух примут.
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История белоруса
...а чё ты беларуса белорусом обзываешь? -- онучи в лаптях жмут? *)
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А накуя мне правки в не свой текст вносить (может ты так привык,я нет!), ссылка дана на украинский сайт , им и предъявляй . Винни-Пух походу от твоего имени спел:
Если я чешу в затылке
Не беда,
В голове моей опилки
Да, да, да.
И хотя там и опилки,
Но кричалки и дразнилки,
А так-же сопелки, пыхтелки
Сочиняю я неплохо иногда.
Да!
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Сочиняшь ты неплохо иногда... Да!

Хорошо живёт на свете, токо Винни Пух -- у него родятся дети от подруг.
...иди, кацапчик, полем -- скоро травка позеленеет -- пощипаешь трошки...*)
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Гы-гы, какой-то манкурт без рода, без прлемени, бомжара-нелегал, что в херр.мании, что в Украине, будет меня 5-й графой упрекать. кацапчика у люстэрку убачыш, бандера з цябе, як куля з лайна.
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Корупція - головна проблема країниУкраїна найкорумпованіша країна у світі! Деколи здається що навіть російський град не такий страшний і смертоносний, як вона - КОРУПЦІЯ.Але запитати, що таке корупція, будь якого українця. Що він скаже?Корупція це коли депутати крадуть!!! І олігархи крадуть!!!Ні, не зовсім. Корупція, це коли п'яного водія зупиняє поліція, і він намагається домовитися, або погоджується домовитися.Це подарунки вчителям, за "хороші" оцінки дитини. Це коли тупу дитину запихають в інститут " по знайомству". Це коли потім та тупа дитина "домовляється" і закриває сесію. Це коли в половини лікарів, вчителів, інженерів, економістів, юристів і т.д. КУПЛЕНІ ДИПЛОМИ. Корупція - це куплені лікарняні. Це "липові довідки" для субсидій. Це куплені водійські права. Корупція це - МИ.Ви - борці з корупцією. Дайте мені відповіді на прості запитання! Скільки раз ви заявляли про те що у вас вимагають хабара? Скільки раз, ви писали заяву на хабарника? Скільки раз ви казали "Ні, не домовимося, виписуйте штраф!"? Хоч один з вас, знає куди дзвонити, кому писати у разі вимагання хабара? Ні, ви не знаєте. Вам то не пече, у вас є водійські права, є диплом, ваша дитина влаштована.Єдине пече, ЩО ОЛІГАРХИ НЕ СИДЯТЬ.
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Когда кацапским ихтамнетам или стоящим на блокпосту сепарастам, убивающие наших ВОИНОВ, замазывают кубиками их ИПЛИЩА, а тут слегка заретушировали взяточника - полицая, которого можно узнать, напрашивается вопрос: шо за *****!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОфицер Нацгвардии задержан на взятке 13,5 тыс. грн за содействие в подписании контракта, - пресс-центр ОС. ФОТО
 
 
 
 
 
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