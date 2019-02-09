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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Госэкоинспекция (52) порт (339) Александр Каленков (2)

 ''Как пираты в Сомали'': эксперт пояснил, почему в украинских портах задерживают корабли

Государственная экологическая служба неправомерно останавливает торговые судна в украинских портах, выстраивая незаконные схемы обогащения. Уже несколько лет законодательно неурегулирована работа экологической инспекции в морских портах Украины.

Об этом рассказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OBOZREVATEL .

Начало упорядочению системы работы экологов было положено принятием закона "о введении единого окна", который вступил в силу в октябре 2018 года. Закон в частности предусматривает таможенное оформление документов в электронном виде и отмену радиологического контроля экологами.

"Закон предполагает принятие правительством еще нескольких подзаконных актов, связанных с действием экологической службы в портах. Это порядок взаимодействия Администрации морских портов Украины и Государственной экологической инспекции. А также порядок взимания проб и вынесения штрафов. Сейчас же экоинспекция делает все на основе своих инструкций, которые не были утверждены законным порядком", — пояснил Каленков.

Кабмин поручил проработать подзаконные акты до 1 декабря 2018 года, но из-за блокирования со стороны экологической инспекции конкретных результатов не было достигнуто.

"Для того чтобы были подготовлены эти документы, по инициативе Государственной регуляторной службы была создана рабочая группа, куда вошли представители: АМПУ, Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты, грузоотправляющие компании, Министерство инфраструктуры, а также приглашены представители Государственной экологической инспекции и Министерство экологии и природы. Хотя последние часто игнорировали эти совещания. Рабочей группой были наработаны проекты нормативных актов", — рассказал Каленков.

Государственная регуляторная служба от имени рабочей группы подала обращение на вице-премьер-министра Владимира Кистиона, который поручил рассмотреть наработки группы профильным министерствам и ведомствам. Грузоотправители и Администрация морских портов Украины ожидает в ближайшее время вынесение этого проекта на профильный комитет правительства и заседание Кабмина.

"Это единственный законный способ системно побороть самоуправство чиновников экоинспекции. Они превратили это в пиратскую схему заработка денег, которая бьет как по имиджу, так и по бюджетам страны и частных компаний", — подытожил Александр Каленков.

Ранее сообщалось, что в морском порту "Черноморск" простаивает судно, задержанное инспекторами Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа якобы за загрязнение окружающей среды. Судно простаивает в порту уже трое суток.

При этом на сегодняшний день ни капитан судна, ни морской агент не получили от экоинспекции протокол, оплата штрафа по которому (а это всего около 800 грн) позволила бы выпустить судно.

Источник: https://censor.net.ua/n3110872
 
   
 Топ комментарии
 
Так у нас вся страна как Сомали. Соевые бандиты нападают, отжимают, грабят, убивают..
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Главная проблема в том , что свыня перепутала свой карман с государственным .
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Почему как в Сомали?То же самое,при власти соевые бандиты
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из балластных танков практически невозможно откачать полностью балласт,на этом и играют экологи,обдирая по полной
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Там контрабас полным ходом , бабло за растаможку .Это прерогатива верховного пацюка
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Зато Саакашвили нет. Порохоботам ничего другого и не нужно.
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Когда Саакашвили был губернатор одесской области все яхтсмены из Херсона и Николаева оформляли приход и отход яхт в Одессе,так как там взяток не брали
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не знаю как на счет Сомали,но как в Кот "д Ивуаре или Экваториальной Гвинеи точно такие же поборы с судов,как в Украине
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Не, не как в Сомали, тут все интилегентно, без автоматов. Развитая и грамотная страна. Х.... й прикопаешься.
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ты видел оформление прихода судна в Украину?Еще наглей и жадней негров
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что-то в жити по новому ничего не было про беспредел в портах
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На профильном форуме люди ссылки бросали , что наши порты в черном списке у иностранных компаний. И многие очень не хотят заходить к нам в порты.
А логистика является одной из составляющих в росте экономики.Транзит страдает.
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больше порядка в портах Украины никогда не было,разве что при УССР еще,когда строго все было
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оформление приходов и отходов была моя работа,так что мальчик я тебе много чего рассказать могу по этому поводу,чего ты никогда не видел,беспредел в Украине был всегда,когда таможенники по каютам просто мародерством занимались,отбирая у экипажа даже батарейки,это мы еще до экологов не дошли и пожарных,санитарных властей и капитании порта
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Вопрос " заходить-не заходить", в морской практике решается чрез деньги. Судовладельцы, фрахтователи поднимают ставки фрахта за заход в украинский порт. Тут действительно много рисков, которые пододвигают фрахтователей идти на это.А вот пассажирские круизные суда, и лайнеры вообще уже не заходят в жемчужину Чeрного моря saying nothing about Yalta.
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Так у нас вся страна как Сомали. Соевые бандиты нападают, отжимают, грабят, убивают..
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Почему не напишешь, что они еще и опускают, ты же опущеный
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-- поддержал! (и расспамил.*))
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ну так грех своего партнера не поддержать ''Як пірати в Сомалі'': експерт пояснив, чому в українських портах затримують кораблі - Цензор.НЕТ 7567все такие не чужие люди
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...ну, дык: Цигель, цигель -- ай лю-лю...*)
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Скоро за медуз на винтах штрафовать придумают
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Можно подумать, они это делают без "Крыши" сверху.
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Главная проблема в том , что свыня перепутала свой карман с государственным .
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Во зрадоботы.... На кормушку хряков перед выборами замахнулись?
Шо, столько плакатов и тв эфиров из своего кармана финансировать?
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Почему как в Сомали?То же самое,при власти соевые бандиты
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"Для того чтобы были подготовлены эти документы, по инициативе Государственной регуляторной службы была создана рабочая группа, куда вошли представители: АМПУ, Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты, грузоотправляющие компании, Министерство инфраструктуры, а также приглашены представители Государственной экологической инспекции и Министерство экологии и природы. Хотя последние часто игнорировали эти совещания. Рабочей группой были наработаны проекты нормативных актов", - рассказал Каленков.
Источник: https://censor.net.ua/n3110872

А обязаны были посещать совещания?
Вопрос к Гройсману или к Порошенко?
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Давайте знову повернемось до нашої квартири, яку сусіди чомусь вперто звуть окраїна, але ми то знаємо, що Україною вона зветься. Так от, всі розумніші дітлахи вже розбіглися по сусідах, у них працюють, а в Україну дехто гроші шле, щоб з голоду не здохли тато й мама, а також славетні нахлібники, які їх об'їдають. Також головний Нахлібник вже переставив стільці для мами й тата, щоб вони сиділи не поряд з російстькими попами, а поряд з українськими. Від того може їм і приємніше стало, а може й ні. Також охоронців нахлібників стали звати не міліцією, а поліцією. Іще мамі й тата записали не до звичайних, а до сімейних лікарів. Від того їх здоров'я лишилось таким самим, але це новина. Іще на сході квартири йде війна з сусідом. Головний нахлібник каже, що вона заважає платити мамі й тату пенсію, а братам і сестрам зарплати, а також заважає йому працювати. Зате нахлібники багатіють і отримують немалі зарплати, деякі навіть 2 мільйони. Іще головний Нахлібник і його друзі косять гроші (ото йому робити нічого не заважає), і тому багатіє як на дрожжах. Попередній нахлібник також косив, ви то знаєте, тому його й поперли. Таким чином - перед вами усі українські новини, і реформи. Інші реформи ще менші, їх можна й не помітити - то кастрюлю зі стола на стіл переставлять, то стільцями поміняються. Одним словом вирішуйте самі, чи є тут якісь реформи, чи ви дурні.
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этот ыкзберд из ассоциации остановленных в портах судов?
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Экологические законы и подзаконные акты были приняты Украиной вначале 90-х гг. Собака зарыта в подзаконных актах.Они с самого начала составлялись не в целях сохранения окружающей среды, а в целях постановки Инспекцией охраны Чёрного моря взяток с капитанов иностранных судов на самом высшем уровне. Причём сразу было ясно, что штрафы с капитанов они не могут собирать большие, потому что они привязаны к минимальной заработной плате в Украине. Пугать надо было Возмещением ущерба окружающей среде. Так вот вопрос в отмене методики вычисления ущерба окружающей среде. Почему то сразу специалисты экологии решили . что нижний допустимый порог содержания таких вредных веществ как железо, нефтепродукты и взвешенные частицы должен быт в Чёрном Море не такой как в соседней Болгарии, Румынии или Турции,а в 80 ещё ниже.То есть 0,05 мг железа на литр воды и 0,05 мг нефтепродуктов, и 2 мг взвешенных частиц на литр воды. Людям не сведущим это может быть непонятно. Уровень загрязнения питьевой воды или скажем минеральной воды "Боржоми" всегда превышает "допустимый уровень" балластных вод. Но на что шли наши экологи,они прекрасно знали. Они шли нет не на огромные поступления в казну страны, а на шикарный финансовый поток в их карманы. Честно говоря, Как морской агент, прибывающий на борт судна с комиссией на приём судна, я всегда надеялся, что эти подзаконные акты будут отменены, тем более они противоречили, тем документам, которые были приняты другими странами на том же самом Чёрном море. Но к сожалению это продержалось до сих пор.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины''Как пираты в Сомали'': эксперт пояснил, почему в украинских портах задерживают корабли
 
 
 
 
 
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