 Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция (обновлено). ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Ранее с Контрактовой площади в управление полиции была доставлена группа лиц. После того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате всех активных участников задержали, а это - около 40 человек. У задержанных изъяли "наган", газовые баллончики и ножи.
В результате происшествия трое полицейских госпитализированы с химическим ожогом глаз.
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напоминаем, около 10 активистов организации C14 были задержаны на Контрактовой площади в Киеве, где проходила встреча с избирателями кандидата на пост президента Юлии Тимошенко и акция "Кто заказал Катю Гандзюк?".
И НЕБРЭШИТЕ.
Они у них хозяйственно-бытового назначения.
В РФ проведут учения по отключению от глобального интернета.Крупнейшие операторы связи России намерены провести учения, в ходе которых проверят на практике возможность применения закона «о суверенном интернете», внесенного в декабре в ГосДуму РФ сенатором Андреем Клишасом :
В учениях примут участие «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), МТС, «Ростелеком» - вместе они попробуют понять, как именно следует проводить задуманную интернет-реформу.
Закон, напомним, требует, чтобы весь трафик внутри России проходил через точки обмена, одобренные Роскомназдором. Для этого мобильные операторы и интернет-провайдеры должны установить на своих сетях оборудование, с помощью которого РКН сможет вмешиваться в потоки трафика, а также блокировать запрещенные в РФ ресурсы.
Проект также требует минимизировать «передачу за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи» и обеспечить возможность автономной работы рунета.
Проект Клишаса, который, по словам руководителя «Роскомсвободы» Артема Козлюка, приведет к созданию глобального российского цензурного файерволла наподобие китайскому, уже получил одобрение от Минкомсвязи, Роскомнадзора, Россвязи, Федеральной службы охраны (ФСО) и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).
К хвалебным отзывам присоединились национальные интернет-гиганты в лице «Яндекс» и Mail.ru Group.
В сообщении напомнили, что в прошлом году Turkcell выкупил у олигарха Рината Ахметова его часть оператора life.
Ну твари , позорные , запомните , не удастса вам ввергнуть Украину в хаос перед выборами , - кишка тонка !
Никакое кремлёвское бабло не поможет , я в этом уверен !
А кто против хаоса - тот за Петю.
А думающие - за.
Но тогда есть народная мудрость. Клин клином вышибают. И пока этого не будит, до тех пор и будит продолжатся эта вакханалия.
"Правий сектор" росіянам вже приївся. Їм треба показати, що в Україні багато екстремістських організацій організацій.
Мабуть наступного разу "С14" буде написано на всіх ножах і пістолетах.
теперь не побузить, как при кровавом яныке
09.02.2019 18:39
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Теперь за зраду бадькивщыны дают 13 лет, а за вязанку дров 12 лет с конфискацией (до 12 лет - за преступление организованной группой.)
Такие нынче времена ....
- станом на сьогодні... "ватажки" націоналістів - УСІ сексоти БЕЗ виключень фсб росії і її КЛОНУ в Україні - РОЗДРОБИЛИ МАРГІНІЗУВАЛИ завели в ТУПІКИ для знищення ЦВІТ Нації і водять рядових Патріотів як козу по-базарі ПРОТИ майбутнього Наших Дітей і Онуків.... Молодим Людям ВАРТО вибирати Лідерів САМИМ а не те що їм "підсовують" по дорозі ЗНИЩУЮЧИ реальних .. В.Чорновіл .. Лісник .. і ... ТРЕБА ставати Дорослими Свідомими Громадянами України ..
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Это сами придумали, или так пишут в методичках фсб?
Нужно полиции вести как в цивилизованных странах:
США, полиция Нью_Йорка:
Канада:
Вот еще и ролик как полиция Канады разгоняет, 1 майскую демонстрацию!!!! Только за нарушение согласованного маршрута !!!! И смотрите сами!!!! Канадская полиция переговоров не ведет!!!! А мочит нарушителей порядка!!!!
Смотрите!!!! Красота!!!! https://www.youtube.com/watch?v=LSEsYxg12wk
Везе різним косатинце-ляшківцям! У Франціїї демократія не така як в Україні. Там, по деяким відгукам найжорсткіша поліція в Європі. Спочатку мордою в асфальт чі об асфальт, а потім виясняють хто ти і що хочеш робити! (при найменшій підозрі на правопорушення!).
Булоб це у Франції - напад на поліціянтів, то булиб не затримані, а доставлені до шпталю!
У Франції вимагають заборонити поліції використовувати вибухову зброю під час розгону протестів
У вуличних протестах у Франції 17 людей втратили зір.
Ще з давніх-давен неповноцінні чоловіки ненавиділи розумніших за себе жінок, а некрасиві жінки ненавиділи вродливих жінок.
Це психологія НЕПОВНОЦІННИХ людей і з цим нічого не поробиш...
В світовій історії і класичній літературі прикладів тому є тьма-тьмуща.Варто ВИПРАВЛЯТИ помилки вибору 2014 шановні Львівяни... Розум має взяти ВЕРХ над ГОНОРОМ - смертний Гріх... ГОНОШИСТІСЬ Пастви - Чи на терезах -- Доля Дітей і Онуків України... маємо сподівання
Все прояснюється...