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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17122) Нацполиция (8872) С14 (36)

 Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве группа лиц пыталась повредить входные двери управления полиции, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция 01

Ранее с Контрактовой площади в управление полиции была доставлена группа лиц. После того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция 02
Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция 03

Смотрите: Полиция задержала около десяти активистов C14 перед акцией "Кто заказал Катю Гандзюк?" на митинге Тимошенко. ФОТОрепортаж

В результате всех активных участников задержали, а это - около 40 человек. У задержанных изъяли "наган", газовые баллончики и ножи.

Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция 04
Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция 05
Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция 06

В результате происшествия трох полицейских врачи "скорой" доставляют в больницу.

Также смотрите: Мужчина в Калуше обстрелял офис радиостанции, а при задержании полоснул полицейского ножом по лицу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, около 10 активистов организации C14 были задержаны на Контрактовой площади в Киеве, где проходила встреча с избирателями кандидата на пост президента Юлии Тимошенко и акция "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Источник: https://censor.net.ua/n3110869
 
   
 Топ комментарии
 
Реальный рейтинг Тимошенко в многомиллионном Киеве. И это еще партийцев организованно привезли.
Сорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3906
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Ножи то зачем конфисковали?
Они у них хозяйственно-бытового назначения.
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Полезные идиёты власти для репрессий на остальных.Таким безмозглым хлопцям не вагаючись видстрелюваты яйси,чтобы не плодились ,особенно на массовых мероприятиях мирных избирателей!Им пиарр,а пострадавшим -горе!Специ по знущанням над ромами,евреями и ЛГБТ!Отстреливать яйси - ивсех делов,невзначай.Влада повинна охороняти мирні зібрання виборців не вагаючись.Вопли и сопли Корчинських размазать имже по их лукавим пикам
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А может и наоборот, петрушки показали , что готовы выполнить любой приказ. Штурмовать райотдел столицы станы , что идет своим шляхом до ЕС и НАТО ,это уже перешли Рубикон.
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Мракобесы в сраше , дно ещё не скоро :
В РФ проведут учения по отключению от глобального интернета.Крупнейшие операторы связи России намерены провести учения, в ходе которых проверят на практике возможность применения закона «о суверенном интернете», внесенного в декабре в ГосДуму РФ сенатором Андреем Клишасом :Сорок осіб затримано під час спроби штурму управління поліції на Подолі в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8172

В учениях примут участие «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), МТС, «Ростелеком» - вместе они попробуют понять, как именно следует проводить задуманную интернет-реформу.
Закон, напомним, требует, чтобы весь трафик внутри России проходил через точки обмена, одобренные Роскомназдором. Для этого мобильные операторы и интернет-провайдеры должны установить на своих сетях оборудование, с помощью которого РКН сможет вмешиваться в потоки трафика, а также блокировать запрещенные в РФ ресурсы.
Проект также требует минимизировать «передачу за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи» и обеспечить возможность автономной работы рунета.
Проект Клишаса, который, по словам руководителя «Роскомсвободы» Артема Козлюка, приведет к созданию глобального российского цензурного файерволла наподобие китайскому, уже получил одобрение от Минкомсвязи, Роскомнадзора, Россвязи, Федеральной службы охраны (ФСО) и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

К хвалебным отзывам присоединились национальные интернет-гиганты в лице «Яндекс» и Mail.ru Group.
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Там дуже просто все , банить і вносити в чорний список покроково поки весь світовий інтернет там не опиниться. Потім банити і DNS запити на заборонені адреси. Після цього всередині россії опиняться якісь клони і дзеркала від світових, треба буде ще й їх вже вручну розібратися, що там треба, а що ні. Це один варіант, інший варіант це давати доступ до зовнішньої мережі тільки перевіреним по рекломендації профкома і місцевого комітета, а також конторським та журналлжистам
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На дестабилизацию в Украине перед выборами , кремлёвский фюрер и братва хама , бабла не жалеет ! Вот и повылазила вся дрянь москальская наружу , как в инете , так на улицах !
Ну твари , позорные , запомните , не удастса вам ввергнуть Украину в хаос перед выборами , - кишка тонка !
Никакое кремлёвское бабло не поможет , я в этом уверен !
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Не істеріть!Пишіть прямо--Петя мій президент!
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Дык я так и пишу. Порошенко мой Президент. Он враг *****, который ведет войну против моей страны. ***** выгодно создание напряженности в обществе Украины, по типу латиноамериканских и африканских сценариев. И делает это руками тимошенко , гриценко и прочих продажных. А Вы, Оксана , разве этого не видите? Могу только сказать --они не пройдут.
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Твій президент завів патріотів у котли на розстріл окупанта, а потім підписав капітулянтський договорняк з ху%лом і поїхав відпочивати на Мальдіви.
Сорок осіб затримано під час спроби штурму управління поліції на Подолі в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9970
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Та да, все думающие люди - за хаос и развал в Украине.
А кто против хаоса - тот за Петю.
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Це явно якісь деструктивні дії, якоїсь деструктивної організації. Можливо, навіть, під прикриттям "благородної мети", хоча про це в повідомленні не сказано...
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События показывают , что определенному кругу кандидатов в президенты необходима эскалация напряженности в обществе. Б, Церьковь, Киев . Что там впереди еще будет?Хотят четко пролить кровь. Оружия до черта у людей.Хотят , что бы вывели армию на улицу.Пойдут на провокации, кого то убьют. Четко вырисовывается инициаторы дестабилизации-- Тимошенко, Гриценко, трус Ляшко , который за деньги все сделает, и как ни странно Зеленский вошел в эту обойму.Порошенке не останется ничего другого как кроме ввести жесткие меры.Развяжутся руки у *****, который и спроэктировал этот сценарий.
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Кому на руку дестабілізація--*****.Рейтингу кіт наплакав.А поруліть хоцца ще.
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Оце така нова методичка? Стець давно втратив здоровий глузд. Але що б так імбецильно...
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всі п'ять років намагаються. То "майдани" нам штучні влаштовувати, то отакі збіговиська типу "кіпіт разум возмущьонний"..
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так "палитися" перед виборами ще вміти треба. Зараз "ватани перевзуються" в любу організацію, це їхні методи. А ще лише лютий
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А взагалі то, це все наслідки гібридної політики нинішніх правителів. Замість встановлення верховенства права, рівності перед законом, і невідворотності покарання, ця мафія встановила правовий безмеж, який довела до абсурду, коли насірових і топазів, корупціонерів і сепарів, випускають на волю. Така гібридна політика закінчується або тотальною диктатурою, або народним повстанням...
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Использовать убийства патриотов в политической борьбе - это верх цинизма.

Но тогда есть народная мудрость. Клин клином вышибают. И пока этого не будит, до тех пор и будит продолжатся эта вакханалия.
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чекаємо на вихід справжніх націоналістів, а не ряжених скоморохів, проплачених ******.
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А писати на газових балончиках "С14" це спеціально для телебачення тупих росіян?
"Правий сектор" росіянам вже приївся. Їм треба показати, що в Україні багато екстремістських організацій організацій.
Мабуть наступного разу "С14" буде написано на всіх ножах і пістолетах.
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Та-а-к,постарів старий Корч,тепер всі замовлення на Карася пішли.
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Чеснок Вороник

теперь не побузить, как при кровавом яныке
09.02.2019 18:39
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Теперь за зраду бадькивщыны дают 13 лет, а за вязанку дров 12 лет с конфискацией (до 12 лет - за преступление организованной группой.)

Такие нынче времена ....
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Важливо .ПС розвалений сексотом ярош ... ВО"свобода" - перетворюються у помираючі...проекти.. Патріоти РОЗУМІЮТЬ спрямованість і ЗАЛЕЖНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА від спецслужб... політична оцінка НЕзагорами... НАНЕСЕНО значної руйнації націоналістичному Руху... Україна ПРОГРАЛА - тому що НЕрозгледіла своєчасно цей фсб - проект... і ДОРОГО заплатила -ПРОТИВСІХСТВО =свободи= що в кінцевому варіанті з іншими факторами привело Війну в Україну... і рядові Патріоти = НЕзалежно від назви = Віддали і віддають Життя і Здоров"я за Україну... а далі уже генерація "своєчасного" мовного закону... махніцкий швайка...
- станом на сьогодні... "ватажки" націоналістів - УСІ сексоти БЕЗ виключень фсб росії і її КЛОНУ в Україні - РОЗДРОБИЛИ МАРГІНІЗУВАЛИ завели в ТУПІКИ для знищення ЦВІТ Нації і водять рядових Патріотів як козу по-базарі ПРОТИ майбутнього Наших Дітей і Онуків.... Молодим Людям ВАРТО вибирати Лідерів САМИМ а не те що їм "підсовують" по дорозі ЗНИЩУЮЧИ реальних .. В.Чорновіл .. Лісник .. і ... ТРЕБА ставати Дорослими Свідомими Громадянами України ..
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09.02.2019 18:39
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Это сами придумали, или так пишут в методичках фсб?
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Хех. Я давно кажу що всі ці радикали керуються ******, так є по всьому світу, а не тільки у нас. Так ніхто ж і чути про це не хоче.
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Что то рано понтов кистить начали,к поздней весне и дождям наверное.... Сорок осіб затримано під час спроби штурму управління поліції на Подолі в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7670
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Ви той, не перестарайтесь... Я чув, що у вас там в московському мордорі над хворими на макитру експерименти ставлять чекісти...
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Служащие Подольского полицейского участка 1900-е годы.
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До речі, в царській поліції зарплатня була не дуже й велика, порівнювалась із зарплатою середнього робітника підприємства, а то й менше! Проте вимоги були досить високими, то в комуняцьких писульках показували поліцію як прогнившу. Навіть нашій "реформоованій" дужеее далеко до царської. Тоді за хабар не відсоторяли, а йшов у загальну камеру до вурок!
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С бардаком нужно заканчивать!!!! Не фиг возится с "активистами" и "протестувальниками"!!!!
Нужно полиции вести как в цивилизованных странах:
США, полиция Нью_Йорка:


Сорок осіб затримано під час спроби штурму управління поліції на Подолі в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8419

Канада:

Сорок осіб затримано під час спроби штурму управління поліції на Подолі в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8584

Вот еще и ролик как полиция Канады разгоняет, 1 майскую демонстрацию!!!! Только за нарушение согласованного маршрута !!!! И смотрите сами!!!! Канадская полиция переговоров не ведет!!!! А мочит нарушителей порядка!!!!
Смотрите!!!! Красота!!!! https://www.youtube.com/watch?v=LSEsYxg12wk
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так міркують лише самі дебіли. З таким менталітетом нам не на захід, у бік засрахи треба йти.
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В США, в такой ситуации полицейские не церемонятся!!!! А при попытке захвата участка "демонстранты" с дырками в голове лежали бы!!!!!
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уїбани кончені. Кидайте їх всіх за грати . До виборів хай сидять,бо це не остання спроба.
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Так, рогаті гебняві виродки будуть усе робити, щоб посварити Українців!!!! смерть клятой расії!!!!
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Сорок осіб затримано під час спроби штурму управління поліції на Подолі в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7032
Везе різним косатинце-ляшківцям! У Франціїї демократія не така як в Україні. Там, по деяким відгукам найжорсткіша поліція в Європі. Спочатку мордою в асфальт чі об асфальт, а потім виясняють хто ти і що хочеш робити! (при найменшій підозрі на правопорушення!).
Булоб це у Франції - напад на поліціянтів, то булиб не затримані, а доставлені до шпталю! Сорок осіб затримано під час спроби штурму управління поліції на Подолі в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5893
У Франції вимагають заборонити поліції використовувати вибухову зброю під час розгону протестів
У вуличних протестах у Франції 17 людей втратили зір.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСорок человек задержаны при попытке штурма управления полиции на Подоле в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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