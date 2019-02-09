 Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Происшествие произошло на Контрактовой площади: сюда подошла организованная группа молодых людей с прикрытыми лицами. Чтобы предупредить провокации, после общения с представителями полиции диалога было принято решение об их доставке в управление полиции. В служебном транспорте молодые люди выбросили зеленку, а уже в управлении полиции у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет. Сейчас они дают объяснения", - говорится в сообщении.
По данным полиции, сейчас на Контрактовой площади одновременно происходит несколько альтернативных мирных мероприятий, в том числе встреча с избирателями кандидата на пост Президента Украины и акция "Кто заказал Катю Гандзюк?".
він і зараз належить
їй давно час на пенсію, а вона все людей дурить та країну колошматить.
Вана крадійка і її нада у тюрму...
аби не вана ми зараз уже б жили...
вана не дає казлам жить.
жодний не збіднів.
як на дрожжах статки.
не прикидайся дурочкою...
так ясно ?
В первые годы после прихода Ющенко ко власти (2005-2008) рост цены был ощутим, но не критичен для базовых отраслей украинской экономики (95-179,5 долл. за куб. м).
Однако подписанные в 2009 году новые газовые договоренности внесли свои коррективы. Привязка цены газа к ценам на нефть (в соответствии с новой формулой ценообразования) привела к тому, что уже в 2009 году плата за газ превысила 300 долл. за тыс. куб. м.
Несколько облегчила нагрузку 100-долларовая скидка, которую Киев получил в 2010 году по "харьковские соглашениям". Однако даже с учетом такого дисконта в конце 2011 года Украина платила уже 400 долл. В течение последующих пару лет цена особо не менялась.
http://tymoshenkocourtcase.blogspot.com/2011/09/31122008-7092011.html
Так ви значить жіноненависниця, Ксенія.
я все ніяк не можу забути підле хіхікання з фуйлом і завішаний юлькіним плакатами про дружбу з росією Крим.
А визначав зовнішню державну політику Ющенко, а не Тимошенко, а він тихенько мовчав, а тепер вилізло і звинувачує Тимошенку.
вступ в НАТО ? - давайте почекаємо, бо там росія хі хі,
церква автокефальна - це політичне питання, не на часі.
скільки та відьма нашкодила.
ще і на РНБО встигла поради роздати -жодний танк не повинний виїхати, ми мирні люди.
ТАк сам й НАТО - Президент України Порошенко, та й український народ в більшості ГОТОВІ в НАТО! Що це міняє? якої ще лихої години треба? -а НАТО думає, зважує, морду воротить.
а вана хіхікала досить приязно
і про режим і про свої фантасмагоричні очікування
тоді і побачимо.
Давай уже сразу Стрелкова, Гиви, Моторолу и Захара. Чего скрываться?
чим вам Нємцов не догодив ?
а офшоренку важкувато буде, без ручного МВС...
зі. а чому вікі російська?
які проблеми..
А вся суть проблемы очень проста отсутствие законов а то прямо мода зеленкой всех поливать а на Кате Ганзюк уже новый тренд использовали серную кислоту ну что мелочиться и запугать активных людей мы Вас уничтожим не рыпайтесь против этой системы.
Закон должен быть один облил зеленкой задержали в суд компенсация за причененый ущерб за моральный ущерб выставили тысяч 100 гривен следующий уже бы подумал делать это или нет а так наплодили всяких псевдо патриотичных полу криминальных организаций .
Вы подумайте как на это смотрят на западе как на действия каких то то аборигенов и кто после этого будет вести нормальный диалог с нами
і що ? їх пов'язав колишній юлькін друх - аваков.
а чому в агітації використовуються державні символи ?
чи жюльці можна ?
в Україні за український прапор не знищуватимуть нікого.
ПыСы. Наверно все ломонулись на безрейтингово пороха глянуть. От же ж барИга! Наламал бабЮле такое мероприятие.
тому вана і намагається привернути увагу то мінування то зеленкою
Напишут, что собрались поиграть в Шрека
Выкидухи чтоб побриться наголо, зеленка чтоб пораситься, а газовые пистолеты шоб создать флер сказки.
И на хвост соли насыпешь, если не знать всю цепочку и не иметь железобетонные доказательства
а зеленку обьяснить, что боялся ножом порезаться и на всякий с собой взял не получится)
да и скинуть нож сложнее наверное
но предьявить им пока реально нечего
Порошенку не з руки сіяти паніку і зривати заходи загально небезпечними методами, Сан не дозволяє.
Тому такі звинувачення не катять - треба міняти болванку, і Болванів номерних також.
"Чеснок он зол и даже с лишком, но нужно обладать хоть каким- либо умишком" .-Р.Б.
Кто кого.