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 Политика Украины, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве. ФОТОрепортаж

Полиция задержала на Контрактовой площади в Киеве группу лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве 01

"Происшествие произошло на Контрактовой площади: сюда подошла организованная группа молодых людей с прикрытыми лицами. Чтобы предупредить провокации, после общения с представителями полиции диалога было принято решение об их доставке в управление полиции. В служебном транспорте молодые люди выбросили зеленку, а уже в управлении полиции у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет. Сейчас они дают объяснения", - говорится в сообщении.

Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве 02
Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве 03

Смотрите: Шестерых человек, бросивших дымовые шашки на выступлении Тимошенко в Белой Церкви, задержала полиция. ФОТО

Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве 04
Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве 05
Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве 06
Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве 07

По данным полиции, сейчас на Контрактовой площади одновременно происходит несколько альтернативных мирных мероприятий, в том числе встреча с избирателями кандидата на пост Президента Украины и акция "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве 08

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция пресекла конфликт перед началом концерта Зеленского во Львове. ВИДЕО

Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве 09

Источник: https://censor.net.ua/n3110866
 
 
 Топ комментарии
 
з юльки хотіли фіону зробити ? Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве - Цензор.НЕТ 9620
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О как ,теперь порежут и зелёнкой замажут ,как это мило... Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве - Цензор.НЕТ 5424
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Мафія буде відповідати за вбивства українських патріотів, і відповідальність до мафії прийде додому і в балаклаві і ментів не буде поруч.
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Смешно как то пишешь.но смысл правильный .
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О как ,теперь порежут и зелёнкой замажут ,как это мило...
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Ха-ха-ха...ну так,мы жеж украинцы народ душевный,можно сказать жалостливый...Побили,порезали зеленочкой замазали.Это жеж при рашистском совке зеленкой лоб мазали,перед тем,как туда выстрелить!Мы не рашисты!Проводим мед процедуры по протоколу,а не наоборот.
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Похоже Аваков определился а значит офшорного ждёт картинка с мальдивский пейзажем над нарами. Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве - Цензор.НЕТ 3003
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не даремно, аваков, якого обвинувачують у переслідуванні патріотичних осіб та у низці вбивст, зокрема Саші Білого, колись належав до юлькіного кодла.
він і зараз належить
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якби те крисиня не балатувалось, то у Петі був би гідний суперник, за якого не соромно було би віддати голос.
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Я шо-то,не андестенд,пэтя шо уже не гидный ? Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве - Цензор.НЕТ 4537
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навіть в тому, що балотується - винувата. Це трохи несправедливо.
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справедливо.
їй давно час на пенсію, а вона все людей дурить та країну колошматить.
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вана ціни на газ підняла, і тому приходиться Роттердам+ гнати щоб хоч якось жити.

Вана крадійка і її нада у тюрму...

аби не вана ми зараз уже б жили...
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вана крадійка, яка відмивала через своє єесу грощики для газпрому, списуючи це в державні борги. отак нас кацапи і мали
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та я ж і кажу - кажуть шо куди там маєткам Косюка на мільярди Петьою кралені до тих маєтків шо вана в підвалах у себе ховає.

вана не дає казлам жить.
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казли при ній розквітли.
жодний не збіднів.
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ти про Парашенко, Ахметова, Косюка, Медведчука і т.і?
як на дрожжах статки.

не прикидайся дурочкою...
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ось ти мені поясни - скільки при Юлі був газ - а скільки зараз він коштує?
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ринкову ціну він коштує, а не знижку від пуйла, яка надавалась за послушаніє і повіновєніє.
так ясно ?
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Пардоньте мадам, коли ющь зірвав угоду і газ коштував 450, для населення тариф не змінився і знижок не було.
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Ющ зірвав ? Перевірте для початку хронологію подій, а потім викладайте.

В первые годы после прихода Ющенко ко власти (2005-2008) рост цены был ощутим, но не критичен для базовых отраслей украинской экономики (95-179,5 долл. за куб. м).
Однако подписанные в 2009 году новые газовые договоренности внесли свои коррективы. Привязка цены газа к ценам на нефть (в соответствии с новой формулой ценообразования) привела к тому, что уже в 2009 году плата за газ превысила 300 долл. за тыс. куб. м.
Несколько облегчила нагрузку 100-долларовая скидка, которую Киев получил в 2010 году по "харьковские соглашениям". Однако даже с учетом такого дисконта в конце 2011 года Украина платила уже 400 долл. В течение последующих пару лет цена особо не менялась.
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Іншими словами Дубина в різних варіаціях, з різними відтінками, але він чітко сказав, що коли були повністю готові до підписання контракти, у нього відбулась телефонна розмова з Ющенком, Ющенко заборонив йому ці контракти підписувати і сказав, щоб він повертався до України.

http://tymoshenkocourtcase.blogspot.com/2011/09/31122008-7092011.html
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232,98 долл. такова была цена на подписанном юляхой контракте. и в суде такая цифра была. так что не лепите горбатого.
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ви вважаєте. що жінка-політик, яка ще не має й 65 і навіть 60 має йти на пенсіон? так он же Клінтон-ша балотувалася в 69 на Президента США і де-факто перемогла.
Так ви значить жіноненависниця, Ксенія.
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не вигадуйте
я все ніяк не можу забути підле хіхікання з фуйлом і завішаний юлькіним плакатами про дружбу з росією Крим.
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не треба передьоргувати - така була державна політика України. Всі в світі хотіли туди дружити з Росією! ніхто не хотів війни ,
А визначав зовнішню державну політику Ющенко, а не Тимошенко, а він тихенько мовчав, а тепер вилізло і звинувачує Тимошенку.
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ще тоді говорили, що юлькіні емісари працюють проти Ющенка
вступ в НАТО ? - давайте почекаємо, бо там росія хі хі,
церква автокефальна - це політичне питання, не на часі.
скільки та відьма нашкодила.
ще і на РНБО встигла поради роздати -жодний танк не повинний виїхати, ми мирні люди.
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то ви думаєте що нам би дали Томос в в 2009? Так тоді Варфломія обманули з Москви і нічого би те не змінило - Варфоломій тоді відмовлявся. Згадайте всі події в комплексі.
ТАк сам й НАТО - Президент України Порошенко, та й український народ в більшості ГОТОВІ в НАТО! Що це міняє? якої ще лихої години треба? -а НАТО думає, зважує, морду воротить.
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Ось воно!!! Ванахіхікала. Залізний аргумент. А гідрант ***** руку подав під час бойових дій.
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з відразою подав
а вана хіхікала досить приязно
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вона хіхікала ЗАРАДИ УКРАЇНИ! ну це ж ясно.
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ви чудово знаєте що хіхікала вона лише за себе.
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я взагалі не розумію, ну може то сталося від недосвідченості, все ж таки тоді це був високий рівень переговорів, всі в світі тоді шукали аудієнції Путіна.
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ще одне беззаперечне спостереження. Люди, ви в своєму розумі?
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І взагалі, якщо трохи знати історію дипломатії, то самі підступні вчинки вчинялись з самою надсолодкішою посмішкою.
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що саме ? тобі не шкода вбитих та загратованих патріотів ?
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Само собой шкода,от теперь Юлюшка и разберётся,кто кого убивал,кто кого мордовал,кто кого сажал и кто кого не сажал,кто где отдыхал и Т.Д. и Т.Д.,нас ждёт много интересного после смены режима.
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насмішив
і про режим і про свої фантасмагоричні очікування
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Даже не сумневайся,Юля будет президентом Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве - Цензор.НЕТ 499ну а с режимом ,это я пожалуй погорячился ,пэтя очень хотел стать таким себе украинским путиным,но он нас недооценил а себя переоценил и стал не путиным а сама знаешь кем...ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве - Цензор.НЕТ 9498
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скоро ми дізнаємось про результати
тоді і побачимо.
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Если результаты будут другими,то пан офшоренко до своего самолёта,может и не успеть .. Нацполіція: Групу осіб із зеленкою, газовими балончиками і ножами затримано на Контрактовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 6361
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Звісно, Недаремно покійний Нємцов назвав її другим путіним.
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Немцова уже цитируешь?
Давай уже сразу Стрелкова, Гиви, Моторолу и Захара. Чего скрываться?
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а чому би мені не процитувати вбитого режимом путлєра ?
чим вам Нємцов не догодив ?
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А чего бы тебе не цитировать убитого режимом путлера Захара, Гиви, Моторолу? Завалят путлера на раиси тоже цитировать будешь? Или Немцов для тебя свой, родной, братский кацапчик? То так и скажи, а не мне вопросы задавай.
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ти про здачу під розстріл патріотів під Іловайском чи зраду під Дебальцево маєш на увазі?
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коли це аваков належав до "юлькіного кодла" ? чи мінстець нову методичку прислав?
а офшоренку важкувато буде, без ручного МВС...
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21 апреля 2010 года вступил в партию «Батькивщина» и принял предложение Юлии Тимошенко возглавить областную организацию «Батькивщины», является членом политсовета партии. В октябре 2010 года принимал участие в выборах Харьковского городского головы, вместе с представительницей КПУ Аллой Александровской являлся основными соперниками и. о. городского главы и кандидата от «Партии регионов» Геннадия Кернеса.
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він вже давно не належить до "юлькіного кодла". як мінімум - нф, як максимум - веде якусь свою гру.

зі. а чому вікі російська?
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знайдіть українською
які проблеми..
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та там багато цікаво Авакова ще Ющенко не міг хняти з посади голови ХОГА, там давня історія про його бізнес
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я їм підкажу, що ловити потрібно тебе.
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действительно смешно. Цыплят по осени считают.
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По осени,те цыплята уже будут полноценными петухами в зонах.
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то зроби, наберись сміливості і вперед до мрії
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юлька тюлька , зеля клоун , гриценко сбитый полковниу уровень шоколадных создателей аж зашкаливает поливать все кто имеет рейтинг и представляет угрозу патрону на выборах это так рошенопатриотично

А вся суть проблемы очень проста отсутствие законов а то прямо мода зеленкой всех поливать а на Кате Ганзюк уже новый тренд использовали серную кислоту ну что мелочиться и запугать активных людей мы Вас уничтожим не рыпайтесь против этой системы.
Закон должен быть один облил зеленкой задержали в суд компенсация за причененый ущерб за моральный ущерб выставили тысяч 100 гривен следующий уже бы подумал делать это или нет а так наплодили всяких псевдо патриотичных полу криминальных организаций .
Вы подумайте как на это смотрят на западе как на действия каких то то аборигенов и кто после этого будет вести нормальный диалог с нами
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активісти прийшли і на юлькін мітинг запитати за її олднопартійця який в цьому замішаний
і що ? їх пов'язав колишній юлькін друх - аваков.
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а что в Серпентарии кроме змей кролики бывают Вы сами ответили на вопрос все они одна семья ПЕТЯ ЮЛЯ и ДРУЗЬЯ
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це ж юлькіне збіговисько ?
а чому в агітації використовуються державні символи ?
чи жюльці можна ?
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Право ношения государсвенных флагов приватизировали петрушкины подонки? ))) Скоро и таких, как вы будут уничтожать физически.
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помрій, кацапе
в Україні за український прапор не знищуватимуть нікого.
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Так це ж ти, тварино, невдоволена, що хтось з українців піднімає український прапор. Прийде час і вам відповідати.
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Объективности ради, ношение любого из представленных на фото предметов на улице не запрещено - всё остальное мусорские "гипотезы"....
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Сикоко там, говорите, процентов у жюльладимирны?

Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве - Цензор.НЕТ 5576

ПыСы. Наверно все ломонулись на безрейтингово пороха глянуть. От же ж барИга! Наламал бабЮле такое мероприятие.
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малувато
тому вана і намагається привернути увагу то мінування то зеленкою
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выборы покажут малувато или пете по самые гланды...
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Да чего обьяснять?
Напишут, что собрались поиграть в Шрека
Выкидухи чтоб побриться наголо, зеленка чтоб пораситься, а газовые пистолеты шоб создать флер сказки.
И на хвост соли насыпешь, если не знать всю цепочку и не иметь железобетонные доказательства
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Позбавили ублюдків заробітку. У них нині "жнива". А тут такий облом. Нацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве - Цензор.НЕТ 9401
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Кто то заложил их, поэтому и полиция подоспела. Та дайте уже им зеленкой намазаться.
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))))) а говорят вилкул масть сменило, в зелёные подалосо. может и йуличка тоже хочет перекраситься и с ним одним блоком идти?
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А что уже зеленка и газовые балончики в Украине противозаконны или ходить по Киеву запрещено?
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Значит зеленку скинули, а ножи и ствол оставили. Где логика?
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может в том, что нож - можно рассказывать про средство самозащиты в наше опасное время.
а зеленку обьяснить, что боялся ножом порезаться и на всякий с собой взял не получится)
да и скинуть нож сложнее наверное
но предьявить им пока реально нечего
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Петрушкины тонтон-макуты. Но самое поразительное, что некоторые наши граждане из числа порохоботов вполне допускают такие методы вконец обезумевшей власти.
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Нищая Украина - миллионы готовы на любую подлость лишь бы заработать. А заказчики сами у власти. Вот и живем в этом замкнутом круге.
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Чурка *******, прежде чем ровнять Украину с нищетой, загляни для начала за заМКАДье Нацполіція: Групу осіб із зеленкою, газовими балончиками і ножами затримано на Контрактовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 7720
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зелёнка належить до вогнепальної нарізної?
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Что они сейчас заработают ,на то пять лет потом жить.
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ростовский Овощь, тоже неоднократно галасил о нападении на него и использовал титушню для таких зарисовок. Овоща нет, и ща вахту перехватил его наследник - шоколадная РЫГО-УБЛЮДИНА.
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Щось каліки юлехвости рамси плутають.
Порошенку не з руки сіяти паніку і зривати заходи загально небезпечними методами, Сан не дозволяє.
Тому такі звинувачення не катять - треба міняти болванку, і Болванів номерних також.

"Чеснок он зол и даже с лишком, но нужно обладать хоть каким- либо умишком" .-Р.Б.
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Бардак в стране соевых идиотов в плановом порядке.Этим пофигу.Они и на цыган и на евреев и Лгбт как шавки соевые бросаются.Управляемый из дома с химерами бардак.
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Эти активисты очень похожи на тех активистов кто облил Катю Гандзюк.
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Паны ссорятся , у холопов чубы трещат. Когда уже все поумнеют.? Сколько можно Кремль веселить? Мирный протест разрешён во всем цивилизованном мире. Ножи и баллончики и пр зачем?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацполиция: Группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами задержана на Контрактовой площади в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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