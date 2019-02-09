 Полиция задержала около десяти активистов C14 перед акцией "Кто заказал Катю Гандзюк?" на митинге Тимошенко. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в Facebook журналист Стас Козлюк.

"До десятка активистов, которые пришли на митинг Тимошенко спросить о Кате Гандзюк, запихнули в Пазик. Повезли в райотдел проверить документы.

Копы говорят, что задержали, потому что получили вызов по 102 о "подозрительных людях". И задержание провели, чтобы "избежать провокаций".

Извините за неудобно вопрос, но #ХтозамовивКатюГандзюк", - написал он.

Координатор C14 Сергей Мазур также сообщил о задержании активистов: "С десяток активистов С14 сейчас в Подольском РУВД.

Задержали для установления лиц. Именно перед акцией "Кто заказал Катю Гандзюк"?

Вам эти кадры ничего не напоминают?"

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.