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 Полиция задержала около десяти активистов C14 перед акцией "Кто заказал Катю Гандзюк?" на митинге Тимошенко. ФОТОрепортаж

Около 10 активистов организации C14 были задержаны на Контрактовой площади в Киеве, где проходят встреча с избирателями кандидата на пост президента Юлии Тимошенко и акция "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в Facebook журналист Стас Козлюк.

"До десятка активистов, которые пришли на митинг Тимошенко спросить о Кате Гандзюк, запихнули в Пазик. Повезли в райотдел проверить документы.
Копы говорят, что задержали, потому что получили вызов по 102 о "подозрительных людях". И задержание провели, чтобы "избежать провокаций".
Извините за неудобно вопрос, но #ХтозамовивКатюГандзюк", - написал он.

Координатор C14 Сергей Мазур также сообщил о задержании активистов: "С десяток активистов С14 сейчас в Подольском РУВД.

Задержали для установления лиц. Именно перед акцией "Кто заказал Катю Гандзюк"?

Вам эти кадры ничего не напоминают?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отец опубликовал снимки страшных ожогов Екатерины Гандзюк. ЖУТКИЕ ФОТО 18+

Полиция задержала около десяти активистов C14 перед акцией Кто заказал Катю Гандзюк? на митинге Тимошенко 01
Полиция задержала около десяти активистов C14 перед акцией Кто заказал Катю Гандзюк? на митинге Тимошенко 02
Полиция задержала около десяти активистов C14 перед акцией Кто заказал Катю Гандзюк? на митинге Тимошенко 03
Полиция задержала около десяти активистов C14 перед акцией Кто заказал Катю Гандзюк? на митинге Тимошенко 04
Полиция задержала около десяти активистов C14 перед акцией Кто заказал Катю Гандзюк? на митинге Тимошенко 05
Полиция задержала около десяти активистов C14 перед акцией Кто заказал Катю Гандзюк? на митинге Тимошенко 06
Полиция задержала около десяти активистов C14 перед акцией Кто заказал Катю Гандзюк? на митинге Тимошенко 07

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Источник: https://censor.net.ua/n3110865
 
 
 Топ комментарии
 
Хотите слушать обещания ещё 5 лет и видеть, как грабят и уничтожают страну - голосуйте за петю
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Хотите вымирать от нехватки денег на еду и лекарства - голосуйте за пецю
Хотите остаться одни в Украине и видеть детей и внуков по Скайпу - голосуйте за петю
Хотите думать, на что вам потратить деньги - на еду или коммуналку - выбирайте петю
Хотите, чтобы ваши деньги с такой скоростью и наглостью воровали дальше - голосуйте за петю
Хотите видеть генералов у власти, которые устроили котлы для патриотов и добровольцев вместе с петей - голосуйте за петю
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПЕТЮ - И ЕГО КОМАНДА БУДЕТ ЖИТЬ ПО-НОВОМУ, а вы .............
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Порошенко назвав "слугами Кремля" нардепів, які голосували проти закріплення в Конституції курсу на ЄС і НАТО
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"Подозрительные люди" - это те, чьих фамилий не было в ведомости?
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Порошенко назвав "слугами Кремля" нардепів, які голосували проти закріплення в Конституції курсу на ЄС і НАТО
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Мафія порошенки-тимошенки вбила чиновника патріота- Катерину Гандзюк а тепер замість притягнення до відповідальності губернатора Херсонщини та Голови облради Херсонської області, які замовили та організували вбивство, мафія бореться с громадянським суспільством! Ідіоти!
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Онотоле, ты болен. Гандзюк заказала Юлия Мостовая.
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Хотите слушать обещания ещё 5 лет и видеть, как грабят и уничтожают страну - голосуйте за петю
Хотите падать на дно, чтобы вам постучали снизу и вы летели дальше в бездну - голосуйте за пецю
Хотите вымирать от нехватки денег на еду и лекарства - голосуйте за пецю
Хотите остаться одни в Украине и видеть детей и внуков по Скайпу - голосуйте за петю
Хотите думать, на что вам потратить деньги - на еду или коммуналку - выбирайте петю
Хотите, чтобы ваши деньги с такой скоростью и наглостью воровали дальше - голосуйте за петю
Хотите видеть генералов у власти, которые устроили котлы для патриотов и добровольцев вместе с петей - голосуйте за петю
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПЕТЮ - И ЕГО КОМАНДА БУДЕТ ЖИТЬ ПО-НОВОМУ, а вы .............
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А вы за кого предлагаете? За Вилкула,Мураева или Ляшко?
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За "уборку" на свалку всех 450 депутатов, где лишь с десяток можно оставить, а остальные - это барыги, их водители и любовницы. "Уборку" всего АП, где одни барыги и воры. За приход молодого поколения и Конституционного Права. Сейчас ЧИНОВНИКИ всех рангов подтираются ею. Она только для народа.
За тех, кого ещё не было в Раде и Правительстве Поліція затримала близько десяти активістів C14 перед акцією "Хто замовив Катю Гандзюк?" на мітингу Тимошенко - Цензор.НЕТ 9818
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шо???знову немає за кого!???там список у два метра...а от Смішко чим не варіант(чи він нє грабіл?)
Поліція затримала близько десяти активістів C14 перед акцією "Хто замовив Катю Гандзюк?" на мітингу Тимошенко - Цензор.НЕТ 5256
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goldshrek shrek , этот твой выкидыш отправляется в спам, как не соответствующий теме новости.
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А тобі не відомо, що ТІЛЬКИ суд визначає винуватих, а не "активісти" Тільки такі придуркі вже визначили винуватих. Діждись суда і будеш все знати.
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Активісти і вимагають віддати підозрюваних під суд, але мафія робить все можливе щоб замовники та організатори вбивства уникнули покарання! Але Україна вже не та, мафія під тиском громадянського суспільства змушена буде видати всіх причетних і відправити їх до в'язниці!
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"Діждись"- такого слова нет в украинском языке . Есть слово- "дочекайся" . Иди в школу, порохобот Поліція затримала близько десяти активістів C14 перед акцією "Хто замовив Катю Гандзюк?" на мітингу Тимошенко - Цензор.НЕТ 1414 Василий Казимко
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Конечно ни о чём! Тут же не на петеном форуме активисту просто не дали плакат развернуть и отпустили, тут на юлином десяток активистов в автозак упаковали...
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На этой фотке прекрасен полисмен в синей ******* во втором ряду!
В самой движухе ещё не учавствует, но врага жальником уже запугивает.

Полиция задержала около десяти активистов C14 перед акцией "Кто заказал Катю Гандзюк?" на митинге Тимошенко - Цензор.НЕТ 7062
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Кожны год на 25 сакавіка: Дзень Волі у Менску :Полиция задержала около десяти активистов C14 перед акцией "Кто заказал Катю Гандзюк?" на митинге Тимошенко - Цензор.НЕТ 2313
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То есть, в Украине сейчас правит диктатор, как в Беларуси? Да, именно это я все время вам говорю.
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Странные какие то активисты. Почему они не спрашивают кто заказал Гандзюк у министерства МВД и Поросенка? Ведь уже как пол года и Порося и Рюкзаков заверили что всех причастных к убийству и заказчиков арестовали.
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Ну и где суд, где доказательство? Или все таки соевые к етому тоже причастны и боятся разгласки как и с расследованиему расстрела Майдана?
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А тимошлюха потому и лезет в презики, что бы опять на нары не свалить...
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а какой Пете понт этим заниматься? Ну облили бы Жульку зеленкой, вот бы вонь поднялась. Даже если эти титушки и работали на власть , то максимум на уровне Собакова. "Вот смотрите какая у нас классная полиция". Ведь Собаков никогда особым умом не отличался, а стал министром ВД по квоте НФ
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Ты альтернативно одаренный, да? Иначе бы знал, что они постоянно пикетируют АП. Полиция задержала около десяти активистов C14 перед акцией "Кто заказал Катю Гандзюк?" на митинге Тимошенко - Цензор.НЕТ 516
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Піди працювати слідчим і будеш за півдня розкривати злочини. і передавати до суду,і будь суддею==за годину визначиш злочинця. потрібно бути ідіотом. щоб так мислити примітивно.
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Вітаю всіх за програмою жити по новому.
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"Подозрительные люди" - это те, чьих фамилий не было в ведомости?
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Аваков мабуть вирішив залишитися міністром якщо виграє вибори президента будь хто, то що він з'явився на 1+1 у четверг не випадково.
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Ну что друзья,похоже Аваков свой выбор сделал а значит пэте карачун полнейший и теперячи не канары а нары его ждут,то бишь не мальдивы а вилы тройные вырисовываются. Полиция задержала около десяти активистов C14 перед акцией "Кто заказал Катю Гандзюк?" на митинге Тимошенко - Цензор.НЕТ 2031
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разбор ошибок и ценные советы...

Полиция задержала около десяти активистов C14 перед акцией "Кто заказал Катю Гандзюк?" на митинге Тимошенко - Цензор.НЕТ 8864 Дмитро Корчинський
51 хв. ·

Що робити? - птання вчорашнього дня, яке геть втратило актуальність.
Як виглядати? - ось чим треба перейматися!
Нація повинна воювати, проте, закликати тільки до миру.

У зв'язку з цим, браття й сестри, ще раз мушу нагадати вам за правила, які нині панують в політиці. Вони підлі, але краще їх притримуватися. Так ось:
Для того, щоб перемогти, ми не повинні виглядати сильними, лише нещасними. Садомазахізм опанував не тільки секс-шопи та жіночі журнали, він становить політичну моду. Захід любить нещасних і не любить агресивних.
Комуністи поїздили танками по студентах на площі Тяньань-Минь і капіталізм переміг у Китаї. А якби студенти попалили танки "коктейлем молотова", то за східною традицією, китайці мали б п'ятдесят років громадянської війни, а не капіталізм.
Евреї збудували власну державу у ворожому середовищі й здобули кілька видатних перемог в арабо-ізраїльских війнах. Сьогодні вони входять у десятку країн з найпотужнішим військовим потенціалом. При цьому вони мають стійкий імідж страждальців і спромоглися переконати весь світ комплексом провини перед собою. Жоден європейський політик не може розраховувати на успішну кар'єру, не покаявшись перед нашими братами євреями. Це вищий клас!
Справді, вони ніколи не пропагували власних перемог, вони завжди маніфестували страждання. Нам є чого повчитися, адже на відміну від евреїв, у нас справді немає перемог.
Проте, албанці переплюнули всіх. На противагу українцям, албанці їдуть в Європу не працювати, а грабувати. Тому вони вважаються там біженцями. Албанці-чоловіки відзначаються злобливістю та непересічною жорстокістю. Це знають турки, італійці та всі їхні сусіди. Проте, албанські жінки настільки талановито плачуть, що саме їх, а не зґвалтованих ними сербів, захищає НАТО. Тільки албанцям в Європі дозволений імперіалізм. Вони будують велику Албанію і одержують за це не натовські ракети на голову, а гуманітарку.
Межа між жебрацтвом і пограбунком завжди важковловима. Сьогодні перемогла естетика жебрацтва. Якщо ти любиш успіх і не любиш в'язницю, то мусиш сховати свого ножа в рукаві, зробити жалісне обличчя, а перед телекамерою потрясати рам'ям, а не пістолетом.
Гадаю, в часи Другої Світової війни нацисти скоїли злочинів не набагато більше, ніж союзники. Проте, тупуватих націонал-соціалістів підвела схильність до старомодної агресивної естетики.
Президентством Ющенко мав завдячувати герпесу, а не своїй політичній програмі. Янукович переграв Юлю, бо та була занадто агресивна в риториці. Лідери опозиції мали б змагатися не за місце на трибуні, а за ліжко в лікарні.
Я хотів би порадити нашим хлопцям скоїти гоп-стоп кількох лгбтешників, які косять під сексменшини, аби вдягатися у їхні лахи на прес-конференціях, та знаю, що не послухають.
Принаймні, скавчіть, а не гарчіть.
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Обратите внимание на "лица" питекантропов в форме))
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А кто уверенно может сказать, кто нанял этих "активистов" - титушек.? Хоть та же Жулька для самопиара, она же их и сдала . Вариант? Разумеется.
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Ублюдки "жнивують". Успівай лише виконувати замовлення.
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Тут теж Пеця винний ?
юльку захищають від народу ВЖЕ.
Уявіть, що буде якщо воно стане президентом.
Третій Майдан.
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не переграй ксеній ...бо твій пеця та юля -ліве та праве яй
це.
а член над ними один і той же.
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можливо
а до чого тут " не переграй ксеній" ?
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правильно що затримали ,
не йух читати конституцію на Красной площади
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Отдаленно напоминают. Задержание турецких активистов на митинге в Белой Церкви...
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всей ненависти к Мацковской зозуле !!!! Позор подрабатывать на Беню!!! Мы же все понимаем!!!
А для мамы украинской коррупции, договор с дьяволом(ну Беней же!!!) ненадежный!!!; теперь Беня клоуна продвигант!!! Юля ты отстой!!!
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Так а чому не з такими плакатами !? .. Поліція затримала близько десяти активістів C14 перед акцією "Хто замовив Катю Гандзюк?" на мітингу Тимошенко - Цензор.НЕТ 3611..Слабо ?
Поліція затримала близько десяти активістів C14 перед акцією "Хто замовив Катю Гандзюк?" на мітингу Тимошенко - Цензор.НЕТ 3056...
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косата потвора як вогню боїться знати, що про неї кажуть прості Українці !
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Эти активисты очень похожи на тех активистов кто облил Катю Гандзюк.
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Схоже. що горе-патріоти. а скоріше вуличні розбишаки вже давно працюють ТІЛЬКИ за гроші, бо націоналісти завжди боролись ЗА ДЕРЖАВУ, а не проти держави. Їхня поведінка. це шлях до анархії і безладу.А мутній воді тільки мають вигоду--вороги України. шахраї, пройдисвіти і злодії. А юля--брехуха такими "патріотами " і користується.
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На Петиных форумах за подобное на автозаках не увозят...
Но виноват во всём всё равно он!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция задержала около десяти активистов C14 перед акцией "Кто заказал Катю Гандзюк?" на митинге Тимошенко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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