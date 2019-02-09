 Полиция задержала около десяти активистов C14 перед акцией "Кто заказал Катю Гандзюк?" на митинге Тимошенко. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в Facebook журналист Стас Козлюк.
"До десятка активистов, которые пришли на митинг Тимошенко спросить о Кате Гандзюк, запихнули в Пазик. Повезли в райотдел проверить документы.
Копы говорят, что задержали, потому что получили вызов по 102 о "подозрительных людях". И задержание провели, чтобы "избежать провокаций".
Извините за неудобно вопрос, но #ХтозамовивКатюГандзюк", - написал он.
Координатор C14 Сергей Мазур также сообщил о задержании активистов: "С десяток активистов С14 сейчас в Подольском РУВД.
Задержали для установления лиц. Именно перед акцией "Кто заказал Катю Гандзюк"?
Вам эти кадры ничего не напоминают?"
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
Хотите падать на дно, чтобы вам постучали снизу и вы летели дальше в бездну - голосуйте за пецю
Хотите вымирать от нехватки денег на еду и лекарства - голосуйте за пецю
Хотите остаться одни в Украине и видеть детей и внуков по Скайпу - голосуйте за петю
Хотите думать, на что вам потратить деньги - на еду или коммуналку - выбирайте петю
Хотите, чтобы ваши деньги с такой скоростью и наглостью воровали дальше - голосуйте за петю
Хотите видеть генералов у власти, которые устроили котлы для патриотов и добровольцев вместе с петей - голосуйте за петю
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПЕТЮ - И ЕГО КОМАНДА БУДЕТ ЖИТЬ ПО-НОВОМУ, а вы .............
За тех, кого ещё не было в Раде и Правительстве
В самой движухе ещё не учавствует, но врага жальником уже запугивает.
Дмитро Корчинський
51 хв. ·
Що робити? - птання вчорашнього дня, яке геть втратило актуальність.
Як виглядати? - ось чим треба перейматися!
Нація повинна воювати, проте, закликати тільки до миру.
У зв'язку з цим, браття й сестри, ще раз мушу нагадати вам за правила, які нині панують в політиці. Вони підлі, але краще їх притримуватися. Так ось:
Для того, щоб перемогти, ми не повинні виглядати сильними, лише нещасними. Садомазахізм опанував не тільки секс-шопи та жіночі журнали, він становить політичну моду. Захід любить нещасних і не любить агресивних.
Комуністи поїздили танками по студентах на площі Тяньань-Минь і капіталізм переміг у Китаї. А якби студенти попалили танки "коктейлем молотова", то за східною традицією, китайці мали б п'ятдесят років громадянської війни, а не капіталізм.
Евреї збудували власну державу у ворожому середовищі й здобули кілька видатних перемог в арабо-ізраїльских війнах. Сьогодні вони входять у десятку країн з найпотужнішим військовим потенціалом. При цьому вони мають стійкий імідж страждальців і спромоглися переконати весь світ комплексом провини перед собою. Жоден європейський політик не може розраховувати на успішну кар'єру, не покаявшись перед нашими братами євреями. Це вищий клас!
Справді, вони ніколи не пропагували власних перемог, вони завжди маніфестували страждання. Нам є чого повчитися, адже на відміну від евреїв, у нас справді немає перемог.
Проте, албанці переплюнули всіх. На противагу українцям, албанці їдуть в Європу не працювати, а грабувати. Тому вони вважаються там біженцями. Албанці-чоловіки відзначаються злобливістю та непересічною жорстокістю. Це знають турки, італійці та всі їхні сусіди. Проте, албанські жінки настільки талановито плачуть, що саме їх, а не зґвалтованих ними сербів, захищає НАТО. Тільки албанцям в Європі дозволений імперіалізм. Вони будують велику Албанію і одержують за це не натовські ракети на голову, а гуманітарку.
Межа між жебрацтвом і пограбунком завжди важковловима. Сьогодні перемогла естетика жебрацтва. Якщо ти любиш успіх і не любиш в'язницю, то мусиш сховати свого ножа в рукаві, зробити жалісне обличчя, а перед телекамерою потрясати рам'ям, а не пістолетом.
Гадаю, в часи Другої Світової війни нацисти скоїли злочинів не набагато більше, ніж союзники. Проте, тупуватих націонал-соціалістів підвела схильність до старомодної агресивної естетики.
Президентством Ющенко мав завдячувати герпесу, а не своїй політичній програмі. Янукович переграв Юлю, бо та була занадто агресивна в риториці. Лідери опозиції мали б змагатися не за місце на трибуні, а за ліжко в лікарні.
Я хотів би порадити нашим хлопцям скоїти гоп-стоп кількох лгбтешників, які косять під сексменшини, аби вдягатися у їхні лахи на прес-конференціях, та знаю, що не послухають.
Принаймні, скавчіть, а не гарчіть.
юльку захищають від народу ВЖЕ.
Уявіть, що буде якщо воно стане президентом.
Третій Майдан.
це.
а член над ними один і той же.
а до чого тут " не переграй ксеній" ?
не йух читати конституцію на Красной площади
А для мамы украинской коррупции, договор с дьяволом(ну Беней же!!!) ненадежный!!!; теперь Беня клоуна продвигант!!! Юля ты отстой!!!
...
Но виноват во всём всё равно он!