 Наемники РФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ в оккупированный Новоазовск, - СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"По данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 08.02.19, на блокпосту, расположенном на северном въезде в Новоазовск, к востоку от Мариуполя, трое наемников вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз (подобный запрет был также зафиксирован в отчете Миссии от 4 января 2019 г.) не позволили патрулю Миссии проехать в центр города и в восточном направлении до границы с Российской Федерацией.

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Оккупанты объяснили международным наблюдателям, что запрет вызван "проведением в этом районе комплекса специальных мероприятий", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК.

Препятствование деятельности СММ ОБСЕ свидетельствует о том, что руководству оккупантов есть что скрывать от международных наблюдателей, поэтому они цинично пренебрегают Минскими договоренностями и всячески побуждают дальнейшее обострение вооруженного конфликта на Донбассе, отметили в СЦКК.

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