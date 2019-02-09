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 Наемники РФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ в оккупированный Новоазовск, - СЦКК

Российские наемники не пропустили в оккупированный Новоазовск патруль СММ ОБСЕ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"По данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 08.02.19, на блокпосту, расположенном на северном въезде в Новоазовск, к востоку от Мариуполя, трое наемников вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз (подобный запрет был также зафиксирован в отчете Миссии от 4 января 2019 г.) не позволили патрулю Миссии проехать в центр города и в восточном направлении до границы с Российской Федерацией.

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Оккупанты объяснили международным наблюдателям, что запрет вызван "проведением в этом районе комплекса специальных мероприятий", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК.

Препятствование деятельности СММ ОБСЕ свидетельствует о том, что руководству оккупантов есть что скрывать от международных наблюдателей, поэтому они цинично пренебрегают Минскими договоренностями и всячески побуждают дальнейшее обострение вооруженного конфликта на Донбассе, отметили в СЦКК.

Также читайте: Наблюдатели ОБСЕ покинули Золотое-2 из-за обстрела наемниками РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3110864
 
 
 Топ комментарии
 
А ОБСЕ все плачется что российских наблюдателей не допустили в Украину на выборы....Похоже, больше проблем у них нет.
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Да не пали ты галоши.Я сразу понял,что тебя китайцы на перекур отпустили.Иди лес валить Бродячих собак тоже соседи могут знать,и у них тоже флага и гимна нет.
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Ага,рАссЕйской или просрочили ленивые и не внимательные ОБСЕшники,пока с другими сепарами в запой уходили.Короче,до звезды дрозды,это ОБСЕ.
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А ОБСЕ все плачется что российских наблюдателей не допустили в Украину на выборы....Похоже, больше проблем у них нет.
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Вот Украина за ОБСЕ и отомстит.Тоже не пустит лаптеногих на выборы.Должны будут,как земля колхозу.
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Шерифа не волнуют проблемы крепостных. Макарошки и хер без соли под елочкой никто не забирает.А так все видели как русские терпилы, гривы опустивши стадом, в Корее без флага и гимна сунулись.
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Без флага и гимна? За 404, а за какую же ещё?
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Да не пали ты галоши.Я сразу понял,что тебя китайцы на перекур отпустили.Иди лес валить Бродячих собак тоже соседи могут знать,и у них тоже флага и гимна нет.
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Знаю, что у вас дедывоевали и вы власовскими триколорами размахиваете над их портретами. Оруэлл в голове прописался у каждого скрепного.
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тут о твоих триколорных власовских...) рака за камень не заводи...
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Ну расстроятся - не расстроятся, а уже визжат " фулюганы зрения лишают!" К мировой общественности призывают, ОБСЕ там всякие, ООН, НАТО на помощь зовут. А буя! Нех вам у нас наблюдать. Я-то понимаю, что дикарям интересны чужие выборы, но... ВО! Ненец, могут ваши наблюдатели на "выборы" к Ыну съездить. Там всё привычно, кстати. Как у вас на россосии.
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Да не приедут дикари, ненец. Не пускают ваших.
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шалуны... наверное, поляну там накрыли...сюрприз сделать хотят... шашлыком удивить...
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и что? ОБСЕ озаботились или предприняли какие то шаги...
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Оккупанты обсешников дальше линии не пускают, зато ОБСЕ настаивает что бы оккупанта в Украину пустили, маразм получается.
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Новоазовск, по памяти, захватили те же "зеленые". И онстал " закрытой зоной" для чужих глаз. Ото всюду слышим новости, а с Новоазовска ни слова
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ в оккупированный Новоазовск, - СЦКК
 
 
 
 
 
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