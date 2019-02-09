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Все про:НАТО (6213) Порошенко (16305) Евросоюз (12275)

 Порошенко: В 2023 году планируем подать заявку на вступление в ЕС и получить План действий по членству в НАТО

Президент Петр Порошенко убежден, что полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО окончательно гарантирует государственную независимость, национальную безопасность Украины, а также станет залогом свободы и благосостояния граждан.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, об этом Глава государства сказал во время выступления на Всеукраинском общественном форуме "Открытый диалог".

"В 2023 году мы планируем, когда Украина будет отвечать соответствующим критериям, подать заявку на вступление в Европейский Союз и получить План действий по членству в НАТО", - подчеркнул Порошенко.

Президент напомнил о событии, которое произошло на этой неделе: "Это событие четко обозначило нашу стратегическую перспективу на десятилетия вперед. Отныне курс Украины на полномасштабное членство в Европейском Союзе и НАТО закреплен в Конституции и имеет силу не просто закона, а Основного закона ".

Глава государства также подчеркнул, что особое значение и еще большей легитимности этому решению придает количество народных депутатов, которые проголосовали за его инициативу. "Их - 334, из всех фракций, от власти до оппозиции. Ирина Геращенко как первый вице-спикер парламента говорит, что их 335, потому что не успели добежать и нажать кнопку. И каждый из этих 335 депутатов поддержал это незаурядное и чрезвычайно важное для дальнейшей судьбы Украины и каждого украинца решение потому, что оно в высшей степени соответствует национальным интересам Украины ", - подчеркнул он.

"А иначе я бы его просто не предлагал парламенту", - отметил Порошенко.

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Он также отметил, что кнопку "против" при голосовании нажала откровенная пятая колонна - слуги Кремля.

"Идея закрепить в Конституции стратегический курс на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора возникла не на пустом месте, не случайно. Она - логический промежуточный итог нашей государственнической стратегии на укрепление независимости нашего государства и воссоединения, возвращения Украины в семью европейских народов. Стратегии, которую мы с вами последовательно воплощаем в жизнь, мы с вами, вся наша команда, уже в течение пяти лет", - подчеркнул он.

Президент отметил: "Украина и Евросоюз сейчас приблизились друг к другу как никогда раньше. А относительно НАТО, подчеркиваю, ни одно государство, не являющееся членом этой организации, не имеет сегодня таких близких отношений с Альянсом, как мы - Украина".

В то же время Порошенко считает, что этого мало. "Только полноправное и полномасштабное членство в Европейском Союзе и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует нашу государственную независимость, нашу национальную безопасность. Но не только независимость, не только безопасность, но и свободу и благосостояние", - сказал он.

"Моя цель, чтобы Украина была большой страной свободных и состоятельных людей", - подчеркнул Президент.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110863
 
   
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Не знаю, помітив хто, звідки прийшла ця політтехнологія зібрання подібних збіговиськ, як на фото до статті? Я точно таку, тільки в іншому забарвленні, аквафрешному, бачив у московських новинах, збіговисько московських орків на зібрання "єдіной расії" і виступи їх *****... Тільки використання ПОВСТАНСЬКИХ червоно-чорних барв виглядає в цьому контексті геть ЦИНІЧНО. Постсовковий номенклатурно-кримінальний олігархат НЕ МАЄ ПРАВА НА ПОВСТАНСЬКУ СИМВОЛІКУ! УПА воювала з цим явищем, коли воно ще було під червоним прапором. Воюватиме і проти цих ХАМЕЛЕОНІВ!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ! Смерть зовнішнім і внутрішнім окупантам!
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Йди в сраку офшорну, комуністична московська потворо!
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А для чего ты сюда сраку зеленского приплел?😀
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Ассоциация с ЕС!
Безвиз!
Восстановление армии!
Томос
11 кварталов подряд экономика демонстрирует рост!

Рост ВВП только в третьем квартале составил 2,8% при ожидаемом росте за весь 2018 год в 3%;

В период январь-ноябрь 2018 года зарегистрированы 546 тысяч юридических лиц;
408 тысяч новых рабочих мест;

Рост капитальных инвестиция за 9 месяцев составил 19,9%;
экспорта товаров в ЕС вырос на 16%;

Отремонтировано 3,8 тысячи километров дорога в Украине;

На 20% выросли местные бюджеты;
Украина на 5 позиций улучшила свое положение в рейтинге Doing Business;

23 страны мира открыли двери украинцам для безвизовых поездок.

Безвиз с ОАЭ,
Лоукостеры!
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А газа по "пиисят" и колбасы по 2.20 нет...вот зрадоботня и скулит...😀
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Что...правда глаза колет? Правда она такая...ее фотошопной картинкой не щзкроешь...
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У меня правда в кошельке а не в сказках ПЕТИ или ГРОСИ! они еще те сказочники а вот кошелек никогда не врет!!
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+++
Хіба Гройсман кандидат? Так чого його успіхи ПО приписуеш?
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Досить лякати Президента міфічними сроками , бо цього не буде , так як Порох - кристально чиста, розумна і чесна людина !
А вам , холуї кремля , пора драпати до північного сусіда , бо наступні п'ять років , не будуть для вас такими бездоганними ! Пора очистити Украіну , від п'ятоі колони кремля !
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Да пусть пугают..может полегчает им...Они ничего даже для импичмента не нашли...хотя и носились с ним два года...потому "срок"..это их влажные мечты...
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Знову пішли дурнуваті картинки із Турівської, 13 !
Не соромно займатися таким лайном і брехнею , за п'ятак від ваної ?!
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Вони вже пять років не можуть знайти хто сотню людей на Майдані розстріляв. Який імпічмент?!
Злодіям і грабіжникам вже повертають те, що було ними вкрадене і награбоване.
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порошенко с компанией и расстрелял.
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Розкажи як ти будеш Україну від самого себе очищувати. Ти ж і є пята колона переодягнута.
Знаєш як енкаведисти в бандерівців переодягалися?
Не можете ви нічого нового придумати.
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вірю Пороху як нікому більше! У вас все вийде, пане Президенте!
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Вже вийшло. Розбагатів у 82 рази за рік.
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ААААХАХАХАХАХА! ватка, я так розумію ти особистий бухгалтер Пороха? ))))))))
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Займись проблемами на росії і прохання не сунути свого носа туди , де на вас не чекають !
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У нас все вийде при Порошенко ! Все буде Украіна , вірю !!
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Ну, те, що у вас, під Іловайськом і зі складами, вийшло, ще не є гарантією того, що у вас і далі все буде виходити.
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наверно прихлебатель, сидишь на коррупционных схемах и хвалишь хозяина.
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барыга в 2023 году буде сидеть на нарах или ховаться в израиле
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Та ни ,ховаешься ти , а он Историческая фигура , Величина )
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Всё ховаешься , фотки свои демонстрируешь ?
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Смотрю как здесь у козломордых, которые через прокси и впн маскируются под украинским флагом, подрывает пуканы и понимаю что всё правильно делает наш Президент. Только Порошенко способен оторвать нашу страну от этой совковой козломордии под названием российская федерация
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смотрю как у ДЕБИЛОВ от счастья пердаки разрывает! их 5 лет ПЕТЯ и КОМПАШКА грабили и они рады что их смогут еще 5 лет грабить! КТО ТАКОМУ МОЖЕТ РАДОВАТЬСЯ... ТОКО ДЕБИЛЫ (умственно не полноценные)!!
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Короче, незадолго до выборов 2024 Порошенко собирается подать заявку на вступление в ЕС и получить План действий по членству в НАТО.
Спрашивается, зачем так долго ждать?
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Гліб Бабіч: «10 гірсько-штурмова бригада за п'ять днів знищила чотири одиниці техніки російсько-окупаційних військ. На військовому сленгу це називається «заПТУРили».
Чотири постріли, чотири ракети - чотири влучення. Українським комплексом «Стугна».
30.01 - КАМАЗ з бойовиками;
31.01 - МТ-ЛБ з ЗУ-23-2 та розрахунком;
03.02 - МТ-ЛБ з ЗУ-23-2 та розрахунком;
04.02 - КРАЗ з бойовиками.
Усі випадки сталися під час спроби зближення ворожих сил з нашими позиціями й спробі атакувати. Це знакова подія, предмет гордості і уваги, правда? Тільки де реакція? Захоплення, гордість, хоча б схвалення? Де ці сотні постів у соціальних мережах? Лайки, пощирення?
Де «шквал» у ЗМІ? Де це тепле і щире - «Молодці хлопці!» Ой ні. Дуже багато людей зайняті. Вони носяться зі збільшувальним склом за будь-якими вадами армії. Роздмухують кожен слух. Полощуть фейки про комбригів і жують брехню про «голих-босих». https://www.facebook.com/169lazy
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Що бабіч, одна баба розказувала, що цілу дивізію знищили.
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брехливый свистун вначале говорил, что в 2024 году, теперь в 2023, через неделю 2022 скажет. Украина потеряла 9 лет под управлением овоща и барыги, ни дай Бог его переизберут.
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в добрый путь уважаемый ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ!!! ты честь и совесть украинской нации, моральный авторитет!! народ Украины тебя не подведет!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!
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Согласен ДЕПУТАТЫ МУСОРА СУДЬИ его точно не подведут а вот насчет народа не уверен!!
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иди не йух дятел шоколадный и забери пи***ту свою шоколадную...ботающую как мотня зассаная.
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Не оправдал он доверия. Ведь мог импичмент против рыжего заварганить. Ан нет, деньги важнее. Смотрящий обижен 100%. Но может быть пострел и смотрящего "уйдёт"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: В 2023 году планируем подать заявку на вступление в ЕС и получить План действий по членству в НАТО
 
 
 
 
 
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