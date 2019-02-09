 Порошенко: В 2023 году планируем подать заявку на вступление в ЕС и получить План действий по членству в НАТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, об этом Глава государства сказал во время выступления на Всеукраинском общественном форуме "Открытый диалог".
"В 2023 году мы планируем, когда Украина будет отвечать соответствующим критериям, подать заявку на вступление в Европейский Союз и получить План действий по членству в НАТО", - подчеркнул Порошенко.
Президент напомнил о событии, которое произошло на этой неделе: "Это событие четко обозначило нашу стратегическую перспективу на десятилетия вперед. Отныне курс Украины на полномасштабное членство в Европейском Союзе и НАТО закреплен в Конституции и имеет силу не просто закона, а Основного закона ".
Глава государства также подчеркнул, что особое значение и еще большей легитимности этому решению придает количество народных депутатов, которые проголосовали за его инициативу. "Их - 334, из всех фракций, от власти до оппозиции. Ирина Геращенко как первый вице-спикер парламента говорит, что их 335, потому что не успели добежать и нажать кнопку. И каждый из этих 335 депутатов поддержал это незаурядное и чрезвычайно важное для дальнейшей судьбы Украины и каждого украинца решение потому, что оно в высшей степени соответствует национальным интересам Украины ", - подчеркнул он.
"А иначе я бы его просто не предлагал парламенту", - отметил Порошенко.
Он также отметил, что кнопку "против" при голосовании нажала откровенная пятая колонна - слуги Кремля.
"Идея закрепить в Конституции стратегический курс на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора возникла не на пустом месте, не случайно. Она - логический промежуточный итог нашей государственнической стратегии на укрепление независимости нашего государства и воссоединения, возвращения Украины в семью европейских народов. Стратегии, которую мы с вами последовательно воплощаем в жизнь, мы с вами, вся наша команда, уже в течение пяти лет", - подчеркнул он.
Президент отметил: "Украина и Евросоюз сейчас приблизились друг к другу как никогда раньше. А относительно НАТО, подчеркиваю, ни одно государство, не являющееся членом этой организации, не имеет сегодня таких близких отношений с Альянсом, как мы - Украина".
В то же время Порошенко считает, что этого мало. "Только полноправное и полномасштабное членство в Европейском Союзе и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует нашу государственную независимость, нашу национальную безопасность. Но не только независимость, не только безопасность, но и свободу и благосостояние", - сказал он.
"Моя цель, чтобы Украина была большой страной свободных и состоятельных людей", - подчеркнул Президент.
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ! Смерть зовнішнім і внутрішнім окупантам!
Безвиз!
Восстановление армии!
Томос
11 кварталов подряд экономика демонстрирует рост!
Рост ВВП только в третьем квартале составил 2,8% при ожидаемом росте за весь 2018 год в 3%;
В период январь-ноябрь 2018 года зарегистрированы 546 тысяч юридических лиц;
408 тысяч новых рабочих мест;
Рост капитальных инвестиция за 9 месяцев составил 19,9%;
экспорта товаров в ЕС вырос на 16%;
Отремонтировано 3,8 тысячи километров дорога в Украине;
На 20% выросли местные бюджеты;
Украина на 5 позиций улучшила свое положение в рейтинге Doing Business;
23 страны мира открыли двери украинцам для безвизовых поездок.
Безвиз с ОАЭ,
Лоукостеры!
Хіба Гройсман кандидат? Так чого його успіхи ПО приписуеш?
А вам , холуї кремля , пора драпати до північного сусіда , бо наступні п'ять років , не будуть для вас такими бездоганними ! Пора очистити Украіну , від п'ятоі колони кремля !
Не соромно займатися таким лайном і брехнею , за п'ятак від ваної ?!
Злодіям і грабіжникам вже повертають те, що було ними вкрадене і награбоване.
Знаєш як енкаведисти в бандерівців переодягалися?
Не можете ви нічого нового придумати.
Спрашивается, зачем так долго ждать?
Чотири постріли, чотири ракети - чотири влучення. Українським комплексом «Стугна».
30.01 - КАМАЗ з бойовиками;
31.01 - МТ-ЛБ з ЗУ-23-2 та розрахунком;
03.02 - МТ-ЛБ з ЗУ-23-2 та розрахунком;
04.02 - КРАЗ з бойовиками.
Усі випадки сталися під час спроби зближення ворожих сил з нашими позиціями й спробі атакувати. Це знакова подія, предмет гордості і уваги, правда? Тільки де реакція? Захоплення, гордість, хоча б схвалення? Де ці сотні постів у соціальних мережах? Лайки, пощирення?
Де «шквал» у ЗМІ? Де це тепле і щире - «Молодці хлопці!» Ой ні. Дуже багато людей зайняті. Вони носяться зі збільшувальним склом за будь-якими вадами армії. Роздмухують кожен слух. Полощуть фейки про комбригів і жують брехню про «голих-босих». https://www.facebook.com/169lazy