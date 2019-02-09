 Порошенко: В 2023 году планируем подать заявку на вступление в ЕС и получить План действий по членству в НАТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, об этом Глава государства сказал во время выступления на Всеукраинском общественном форуме "Открытый диалог".

"В 2023 году мы планируем, когда Украина будет отвечать соответствующим критериям, подать заявку на вступление в Европейский Союз и получить План действий по членству в НАТО", - подчеркнул Порошенко.

Президент напомнил о событии, которое произошло на этой неделе: "Это событие четко обозначило нашу стратегическую перспективу на десятилетия вперед. Отныне курс Украины на полномасштабное членство в Европейском Союзе и НАТО закреплен в Конституции и имеет силу не просто закона, а Основного закона ".

Глава государства также подчеркнул, что особое значение и еще большей легитимности этому решению придает количество народных депутатов, которые проголосовали за его инициативу. "Их - 334, из всех фракций, от власти до оппозиции. Ирина Геращенко как первый вице-спикер парламента говорит, что их 335, потому что не успели добежать и нажать кнопку. И каждый из этих 335 депутатов поддержал это незаурядное и чрезвычайно важное для дальнейшей судьбы Украины и каждого украинца решение потому, что оно в высшей степени соответствует национальным интересам Украины ", - подчеркнул он.

"А иначе я бы его просто не предлагал парламенту", - отметил Порошенко.

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Он также отметил, что кнопку "против" при голосовании нажала откровенная пятая колонна - слуги Кремля.

"Идея закрепить в Конституции стратегический курс на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора возникла не на пустом месте, не случайно. Она - логический промежуточный итог нашей государственнической стратегии на укрепление независимости нашего государства и воссоединения, возвращения Украины в семью европейских народов. Стратегии, которую мы с вами последовательно воплощаем в жизнь, мы с вами, вся наша команда, уже в течение пяти лет", - подчеркнул он.

Президент отметил: "Украина и Евросоюз сейчас приблизились друг к другу как никогда раньше. А относительно НАТО, подчеркиваю, ни одно государство, не являющееся членом этой организации, не имеет сегодня таких близких отношений с Альянсом, как мы - Украина".

В то же время Порошенко считает, что этого мало. "Только полноправное и полномасштабное членство в Европейском Союзе и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует нашу государственную независимость, нашу национальную безопасность. Но не только независимость, не только безопасность, но и свободу и благосостояние", - сказал он.

"Моя цель, чтобы Украина была большой страной свободных и состоятельных людей", - подчеркнул Президент.

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