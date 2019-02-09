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Все про:Госпогранслужба (3175) Луганщина (3989) пограничники (1160) провокация (1212) лазерное оружие (1)

 Наемники РФ ночью использовали лазерное оружие против пограничников в районе КПВВ "Станица Луганская", - пресс-центр ОС

Пограничники из состава Объединенных сил этой ночью зафиксировали признаки использования российскими наемниками лазерного оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"До 4 часов утра сегодня начиная с 22:00 8 февраля в районе КПВВ "Станица Луганская" пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты. Из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, и опасности использования оптических и тепловизионных приборов, точных мест выхода луча установить не удалось", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что подразделения Госпогранслужбы из состава Объединенных сил уже фиксировали подобные случаи. В течение 2016-2018 годов в ходе несения службы поражения органов зрения получили пять военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками используя оптические приборы.

Информация о возможном использовании российско-оккупационными войсками запрещенной лазерного оружия специального назначения доведена до международных и правозащитных организаций.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110862
 
 
 Топ комментарии
 
А захерячить в ответ нелазерным, шоб противнику глаза напрочь повылетали, слабо? Или слёзы вытрем и пожалуемся в ОБСЕ?
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не, надо наблюдателям из ОБСЕ дать подзорную трубу, чтоб увидел лазер, если не верит в применение его террорюгами.
тогда и доказательства будут на лицо и поверит сразу.
а трубу а не бинокль, шоб не ослеп, мы ж не звери
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#галюциногенное_оружие_россии
Наемники РФ ночью использовали лазерное оружие против пограничников в районе КПВВ "Станица Луганская", - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5262

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А захерячить в ответ нелазерным, шоб противнику глаза напрочь повылетали, слабо? Или слёзы вытрем и пожалуемся в ОБСЕ?
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не, надо наблюдателям из ОБСЕ дать подзорную трубу, чтоб увидел лазер, если не верит в применение его террорюгами.
тогда и доказательства будут на лицо и поверит сразу.
а трубу а не бинокль, шоб не ослеп, мы ж не звери
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Очень хочется,но сильно не ЗЯ!Пока главнокомандующий из постельки не разрешит другим командующим в пастельках,разрешать...и т.д.по цепочке.Утрирую кАнеШнА,но со стороны,это выглядет именно так.Я четко помню в прошлом году наши вояки хвасталиси,что разработали линзы со специальными антилазерными фильтрами,где они?
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Эти сеп@р@торы заколебали испытывать всякую херамантию, надо им ответачку запулить
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Спасибо!И музыка хорошая и картинка во всех отношениях приятная!
У меня вопрос.А что это за подкрадуха к ним прилетела?Они что,даже не слышали что за ними с того света уже вылетели?Или это замедленные кадры?Как так,что они даже не пытались сойти с открытого места?
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китайская указка, легко гуглится и в Украине продаются )) Пусть купят погранцам и сами тем же ответят.
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Все запрещенные и не гуманные методы воынй это росия, все трагедии в мире - это росия.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ ночью использовали лазерное оружие против пограничников в районе КПВВ "Станица Луганская", - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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