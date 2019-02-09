 Наемники РФ ночью использовали лазерное оружие против пограничников в районе КПВВ "Станица Луганская", - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"До 4 часов утра сегодня начиная с 22:00 8 февраля в районе КПВВ "Станица Луганская" пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты. Из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, и опасности использования оптических и тепловизионных приборов, точных мест выхода луча установить не удалось", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения Госпогранслужбы из состава Объединенных сил уже фиксировали подобные случаи. В течение 2016-2018 годов в ходе несения службы поражения органов зрения получили пять военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками используя оптические приборы.
Информация о возможном использовании российско-оккупационными войсками запрещенной лазерного оружия специального назначения доведена до международных и правозащитных организаций.
тогда и доказательства будут на лицо и поверит сразу.
а трубу а не бинокль, шоб не ослеп, мы ж не звери
6 груз 200, 7 груз 300 - за 08.02. (сутки)
Уничтожение российских оккупантов Стугной-П
У меня вопрос.А что это за подкрадуха к ним прилетела?Они что,даже не слышали что за ними с того света уже вылетели?Или это замедленные кадры?Как так,что они даже не пытались сойти с открытого места?