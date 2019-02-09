 Порошенко: Сегодня официально начинается моя предвыборная кампания

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Петр Порошенко заявил во время всеукраинского общественного форума "Открытый диалог" в субботу в Киеве.

"Сегодня, сейчас официально начинается моя предвыборная кампания. Я полностью рассчитываю на вас, на нашу с вами общую победу. Победа нам нужна только честная. Такая, которую никто не сможет поставить под сомнение", - сказал он.

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Порошенко пояснил, что принял решение баллотироваться второй раз на пост президента Украины, чтобы завершить построение сильного успешного государства, способного обеспечить порядок, благополучие и безопасность каждого украинца, чтобы подготовить страну к вступлению в Европейский Союз и НАТО, и чтобы не дать популистам "умножить на ноль все то, что выстрадали люди".

"Мои стратегические цели на второй срок можно свести к нескольким пунктам: борьба с бедностью и подготовка страны к вступлению в Евросоюз и НАТО, обеспечение мира на выгодных для Украины условиях и восстановления территориальной целостности страны", - сказал Порошенко.

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