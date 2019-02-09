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 Порошенко: Сегодня официально начинается моя предвыборная кампания

Президент Украины Петр Порошенко официально объявил о начале своей предвыборной кампании на выборах президента Украины 2019 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Петр Порошенко заявил во время всеукраинского общественного форума "Открытый диалог" в субботу в Киеве.

"Сегодня, сейчас официально начинается моя предвыборная кампания. Я полностью рассчитываю на вас, на нашу с вами общую победу. Победа нам нужна только честная. Такая, которую никто не сможет поставить под сомнение", - сказал он.

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Порошенко пояснил, что принял решение баллотироваться второй раз на пост президента Украины, чтобы завершить построение сильного успешного государства, способного обеспечить порядок, благополучие и безопасность каждого украинца, чтобы подготовить страну к вступлению в Европейский Союз и НАТО, и чтобы не дать популистам "умножить на ноль все то, что выстрадали люди".

"Мои стратегические цели на второй срок можно свести к нескольким пунктам: борьба с бедностью и подготовка страны к вступлению в Евросоюз и НАТО, обеспечение мира на выгодных для Украины условиях и восстановления территориальной целостности страны", - сказал Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110861
 
   
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В центр Киева стягивают бойцов национальной гвардии и усиленные наряды полиции из-за проведения форума под названием "Открытый диалог" с участием Петра Порошенко.Порошенко: Сегодня официально начинается моя предвыборная кампания - Цензор.НЕТ 1963народный ты "наш .Порошенко: Сегодня официально начинается моя предвыборная кампания - Цензор.НЕТ 8462
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ага, а бігморди хто раніше порозвішував?
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Мы тебе верим.Человек ,который шестрил молча при овоще,когда оно назначало кацапов в сбу и мо.Мы тебе верим.Ты идеальный)))
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Мальдивской гниде похоже ничего не светит, ему уже осталось совсем мало, а потом нужно будет держать ответ!
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И у ахметова выросли статки. Мы помним.
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Главная задача каждого украинца - не допустить во второй тур рвущегося к власти проворовавшегося рошенохряка!
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Кто за него будет голосить, я таких не знаю.
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Голосуешь за Пэтю ? Ты враг Украины и украинцев !!! Может ты хохол ???
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пропоную 9 лютого зробити червоним числом календаря і народним Святом !
Слава вальс
ману !
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Морда лица как бэ намекает: кто скажет что вы не начали жить по-новому пусть первый бросит в меня шыкаладку Порошенко: Сьогодні офіційно починається моя передвиборча кампанія - Цензор.НЕТ 5325
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а *****-боты вижу принялись за работу в этой ветке....
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Вас не отличишь , свыноботы, хйлоботы два сапога...
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цікаво чому всі ті хто за владу яка керує вже 27 років завжди з трьома останніми літерами у прізвищах -ман ?
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возможно потому что ты тупой и не знаешь что Кельман Миксат - это такой писатель ????
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таких писателей с 3 останіми "ман" практично вся влада України........тому життя таке
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вірю Пороху як нікому більше! У вас все вийде, пане Президенте!
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Йди нахер, презерватив миру
Далi без тебе
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Гребаный цирк, сраная клоунада. Выборы превращены в фарс. 44 кандидата! включая клоунов, статистов и "тимошенков юриев владимировичей". Вот посмотреть на весь этот цирк со стороны цивилизаци - дикость, цыганщина, румынщина... Есть ли смысл идти на выборы? Что-то изменится для народа, если один урод сменится другим? если один клан сменится другим? Ту, которая могла что-то изменить, спрятали в тюрьме и к выборам не допустили. Я на выборы не пойду, в сортах гамна разбираться не хочу.
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Шановний, Румунія пішла вже далеко від нас!
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Была слабая надежда, что этот мерзавец после разграбления Украины и её граждан тихо свалит в Липецк и будет там клеить вафли и печатать соевые батончики на своей фабрике. Но нет! Оно решило кошмарить Украину до последнего! Страшно подумать, что это жадное, подлое, лицемерное, лживое, беспринципное существо устроит на выборах. Оно к ним готовилось все пять лет, с первого дня подминая под себя всё и вся, расставляя кумов, кумих и прочих мерзавцев, повязанных с ним кто деньгами, кто кровью на все хоть мало мальски влиятельные должности, продавая индульгенции казнокрадам, взяточникам, откровенным преступникам, которые сегодня, будучи "на крючке", выполнят любой приказ однотурового диктатора.
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Чем отличается Порох от Янека? Тем что в юности шапки не снимал с головы, а так прямо один в один.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Сегодня официально начинается моя предвыборная кампания
 
 
 
 
 
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