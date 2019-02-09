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 Наемники РФ из минометов обстреляли позиции ВСУ возле Крымского и Песков, - Минобороны

С начала суток по состоянию на 12:00 в зоне проведения ООС зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрела. При этом российско-оккупационные войска применили тяжелое вооружение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В нарушение Минских соглашений, после 08:00 противник выпустил 6 мин калибра 82 мм в районе н.п. Крымское. Позже, с 09:30 наши защитники н.п. Пески зафиксировали разрывы 4 вражеских мин калибра 120 мм.

С 10:40 оккупанты снова вели обстрелы защитников Крымского. На этот раз они применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 февраля в районе Авдеевской промзоны во время боевого дежурства погиб старший солдат 93-й ОМБр Игорь Наконечный. ФОТО

Подразделения Объединенных сил подавляли вражескую активность дежурными огневыми средствами, не нарушая Минские соглашения. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3110857
 
 
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спасибо, что живые!
по больше "дежурных огневых средств" в ответ... не экономьте, хлопчики...удачи!
дякуємо, що стоїте! бережіть себе...
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А кого, собственного говоря, Путлеру бояться!! Вон вся Западная Европа за него горой, а уж Меркель так вообще ради него землю рыть готова.
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А почему не уничтожили ООС эту огневую точку?
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А почему не уничтожили ООС эту огневую точку?
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Да нет,вчера жаловались у себя за потери,правда что это мирных пожарников убили...
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под н.п.Водяное 4 "пожарника"-200...."Боевики" из 79-й бригады..
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А в цей час головнокомандувач косив капусту. Охороняйте.
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А почему не уничтожили ООС эту огневую точку?Ведь все средства для этого эсть и не запрещена Минскими соглашениями?
Или нифига нету?
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тому що для капусти треба добрива, а без ООС добрив нема.
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А кого, собственного говоря, Путлеру бояться!! Вон вся Западная Европа за него горой, а уж Меркель так вообще ради него землю рыть готова.
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спасибо, что живые!
по больше "дежурных огневых средств" в ответ... не экономьте, хлопчики...удачи!
дякуємо, що стоїте! бережіть себе...
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А почему не уничтожили ООС эту огневую точку?Ведь все средства для этого эсть и не запрещена Минскими соглашениями?
Или нифига нету?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ из минометов обстреляли позиции ВСУ возле Крымского и Песков, - Минобороны
 
 
 
 
 
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