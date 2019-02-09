 Наемники РФ из минометов обстреляли позиции ВСУ возле Крымского и Песков, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В нарушение Минских соглашений, после 08:00 противник выпустил 6 мин калибра 82 мм в районе н.п. Крымское. Позже, с 09:30 наши защитники н.п. Пески зафиксировали разрывы 4 вражеских мин калибра 120 мм.

С 10:40 оккупанты снова вели обстрелы защитников Крымского. На этот раз они применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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Подразделения Объединенных сил подавляли вражескую активность дежурными огневыми средствами, не нарушая Минские соглашения. Потерь среди украинских военнослужащих нет.