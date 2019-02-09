 Чиновник Госмиграции, получивший от иностранца 14 тыс. грн за содействие в получении гражданства, задержан во Львове, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал у жителя одной из стран Южной Азии 14 тысяч гривен за содействие в получении иностранцем гражданства Украины.

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Правоохранители задержали чиновника во Львове у здания областного управления Государственной миграционной службы после получения всей суммы взятки.

Решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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