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 Чиновник Госмиграции, получивший от иностранца 14 тыс. грн за содействие в получении гражданства, задержан во Львове, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке главного специалиста одного из районных отделов Главного управления Государственной миграционной службы во Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник Госмиграции, получивший от иностранца 14 тыс. грн за содействие в получении гражданства, задержан во Львове, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал у жителя одной из стран Южной Азии 14 тысяч гривен за содействие в получении иностранцем гражданства Украины.

Смотрите: Чиновница Госмиграции задержана на Виннитчине на получении 5 тыс. долл. взятки через посредника, - СБУ. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали чиновника во Львове у здания областного управления Государственной миграционной службы после получения всей суммы взятки.

Чиновник Госмиграции, получивший от иностранца 14 тыс. грн за содействие в получении гражданства, задержан во Львове, - СБУ 02

Решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Также смотрите: Чиновник Госмиграции, требовавший 5 тыс. долл. у иностранки за разрешение на проживание, задержан на Черкасщине, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3110855
 
 
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Ну совсем опустились чиновники...За гражданство, такой мизер требовать..!!! Чиновник Госмиграции, получивший от иностранца 14 тыс. грн за содействие в получении гражданства, задержан во Львове, - СБУ - Цензор.НЕТ 1314
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дрібні чинуші також відчули результат рехформ. І вже не перебирають харчами
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А шо буде тому хмирю з Южной Азії, і шо це за країна така?
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Ловлять потрошки цих гнид . Щодня по декілька .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновник Госмиграции, получивший от иностранца 14 тыс. грн за содействие в получении гражданства, задержан во Львове, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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