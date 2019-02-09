 С начала 2019 года на водоемах Украины погибли 30 человек, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Несмотря на многочисленные призывы спасателей, даже в условиях опасных перепадов температурных показателей, граждане продолжают посещать покрытые льдом водоемы и, тем самым, подвергать свою жизнь опасности. О последствиях такого отношения к собственной безопасности свидетельствует красноречивая статистика: уже 30 человеческих жизней унесла вода с начала 2019 года", - сказано в сообщении.
ГСЧС призывает украинцев воздержаться от прогулок по тонкому льду в период оттепели и учитывать гидрологическую ситуацию на водоемах страны.
А то сидит теперь толя в кабинете с вырванными дистанционками управления освещением и думает "и нафига я позвал этих мудаков? прослушку они, ****, нашли!"