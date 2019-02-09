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 С начала 2019 года на водоемах Украины погибли 30 человек, - ГСЧС

Несмотря на многочисленные призывы спасателей, с начала 2019 года на водоемах Украины погибли уже 30 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Несмотря на многочисленные призывы спасателей, даже в условиях опасных перепадов температурных показателей, граждане продолжают посещать покрытые льдом водоемы и, тем самым, подвергать свою жизнь опасности. О последствиях такого отношения к собственной безопасности свидетельствует красноречивая статистика: уже 30 человеческих жизней унесла вода с начала 2019 года", - сказано в сообщении.

ГСЧС призывает украинцев воздержаться от прогулок по тонкому льду в период оттепели и учитывать гидрологическую ситуацию на водоемах страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшую неделю огонь унес жизни 38 жителей Украины, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3110853
 
 
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Олени . Человечество очень давно придумало спасательные жилеты .
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да пусть лучше в речке топятся, чем через 6-8и полосные проспекты с отбойником бегают. глупые животные.
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Цензор, давайте уже новость про прослушку Гриценка. Так хочется поприкалываться.

А то сидит теперь толя в кабинете с вырванными дистанционками управления освещением и думает "и нафига я позвал этих мудаков? прослушку они, ****, нашли!"
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ходить по воде без спаса, каски и без последствий удалось только одному бессмертному библейскому персонажу. все остальные бывают смертны даже при их наличии.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала 2019 года на водоемах Украины погибли 30 человек, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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