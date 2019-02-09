 8 февраля в районе Авдеевской промзоны во время боевого дежурства погиб старший солдат 93-й ОМБр Игорь Наконечный. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей Фейсбук-странице сообщает 93-я ОМБр.

Отмечается, что Игорь родился 3 июля 1988 в селе Шулудьковка на Харьковщине. После окончания школы он поступил в Темневский учебный центр №100, который закончил в 2013 году, получив специальность токаря.

С началом российской агрессии воин не раздумывая пошел защищать украинскую землю. На момент начала российско-украинской войны Игорь вместе с женой жили в городе Волноваха Донецкой области. Поэтому, он не просто защищал независимость государства, а боролся и за свой собственный дом, за свою семью.

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В 2015 году старший солдат Наконечный воевал в 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев, где за преданную службу получил "Знак почета" Министерства обороны Украины. Затем служил в 28-й ОМБр.

В ряды холодноярцев Замок пришел в 2018 году, когда бригада воевала в районе его родной Волновахи. Сказал тогда, что хочет именно в девяносто третью бригаду, потому что восхищается подвигами и отвагой ее бойцов.

Дома у Игоря остались жена Людмила и две дочери.

"Выражаем искренние соболезнования родным Игоря. Мы скорбим вместе с вами. Он навсегда останется в нашей памяти", - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.