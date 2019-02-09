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 Политика Украины
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Все про:Богуцкий (4) Военная прокуратура (709)

 Суд восстановил Богуцкого в должности военного прокурора Южного региона Украины, взыскав для него с ГПУ 845 тыс. грн

Суд восстановил Павла Богуцкого в должности военного прокурора Южного региона Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление Шестого апелляционного админсуда.

Также суд взыскал истцу средний заработок за все время вынужденного прогула, ставшего следствием незаконного увольнения с работы, с 23 марта 2015 до 23 января 2019. Всего с Генеральной прокуратуры взимается 845 тыс. грн. Это 880 грн/день.

Павел Богуцкий работал на таких должностях:

- С 02.06.2000 по 14.01.2011 - первого заместителя военного прокурора Южного региона Украины;

- С 14.01.2011 по 12.07.2012 - военного прокурора Западного региона Украины;

- С 12.07.2012 по 20.03.2014 - прокурора Западного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере;

- С 20.03.2014 по 26.08.2014 - прокурора Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере;

- С 26.08.2014 по 23.03.2015 - военного прокурора Южного региона Украины.

В марте 2015 был уволен в связи с люстрацией.

Суд согласился, что к Богуцкому мог быть применим запрет на занятие должности, предусмотренный ст.1 закона об очищении власти, но, как указано в переходных положениях, только в течение десяти дней с момента вступления в силу данного закона - с 16 октября 2014 года. Однако истец был уволен на основании справки о результатах изучения личного дела только через пять месяцев после предельного срока.

В то же время суд отметил, что Богуцкий мог быть уволен по результатам люстрационной проверки, при условии, что указал недостоверную информацию об отсутствии запретов на занятие должности или о наличии и стоимости имущества в декларации. Но Генпрокуратура доказательств проведения такой проверки и составления заключения не предоставила.

Поэтому суд решил, что увольнение произошло при отсутствии правовых оснований и приказ подлежит отмене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года военная прокуратура задержала за взяточничество 52 человека в 48 производствах, - главный военный прокурор Матиос. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3110850
 
 
 Топ комментарии
 
Цензор ,прекращай такие "мелочи" выкладывать,как востановление всей системы овоща в полном составе,то что вся херня против которой боролся Майдан ,вернулась теперь петю защищать.Главное,что зеленского сам охранник бени охраняет.Днищее.
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и ссылочка есть?только не сру сайты
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ну є одна..... і ти її знаєш, візьмемо дороги.
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Не трынди, урод. Давай ссылку про то, что мы голодаем.
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В отчете ООН сказано про оккупирование русней территории.
Но для зрадовонючки свое не воняет
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нет в докладе ничего о том, какие территории голодают, речь о стране полностью. так шо, мне жаль, но это таки правда
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Еще раз кто в танке!
решили включить в список из-за ситуации на Донбассе.

По данным ООН, на востоке Украины 26 процентов населения умеренно или серьезно не обеспечено продовольствием. Речь идет о тех территориях, которые не контролируются Киевом.
Из-за конфликта на Донбассе! Пусть скажут спасибо путину!
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на росії все можливо. і до речі, ви сьогодні далеко підете. кацапом від тебе тхне.
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Такой список есть в докладе ООН "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" - ежегодный отчетный доклад, по всем странам приведены цифры, в Украине не доедающих увеличилось с меньше 1.2 до 1,5 млн., но просто голодать и не доедать разные вещи.
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підгорає? не потрібно грати в одні ворота. якщо луценко зек. то давайте називати все своїми іменами. ти що думала на цьому сайті в казку потрапила?
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ООН внесла Україну до списку голодуючих країн | EconomistUA

https://economistua.com › Новости Украины




Організація Об'єднаних Націй внесла Україну до списку країн, що голодують. Про це було сказано в доповіді Продовольчої і сільськогосподарської ...
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На думку експертів, у всіх цих державах підрив продовольчої безпеки викликаний збройними конфліктами.

From: https://economistua.com/oon-vnesla-********-do-spisku-goloduyuchih-******/
© EconomistUA
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там на лугандоне перестало хвать просто*русского мира* по пусть сосут
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у нас конфликт меньше чем на 2% территории. хватит жрать говно! у нас реально старики, инвалиды и живущие в райцентрах недоедают, и не надо рассказывать мне за очереди в супермаркетах на новый год, половина на кредитках живет
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Угу) только все кабаки вечером забиты, в супермаркетах очереди стоят! Или как мама греценко, замерзает, сеоро наверное будет недоедать бедная)
Сам меньше жри говна!
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Там этих ссылок валом! Стоит тока набрать, в ГУГЛ. И- выбирай. Начаор у всеж стандартное. Лови:
Организация Объединенных Наций включила Украину в список из 26 стран, где люди страдают от голода из-за конфликтов и погодных явлений, сообщает центр новостей ООН 8 февраля.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/oon-otnesla-ukrainu-k-stranam-gde-lyudi-stradayut-ot-goloda-iz-za-konfliktov-231003.html
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От спасибо, Андрюха. Хоть тебя в африканских краях и покусала муха Цэ-Цэзрада, но ссылочка толковая.

Ща покормлюи сорена и всех, кто намазался его высером.

По твоей ссылке, Андрюха:

В докладе, подготовленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и Всемирной продовольственной программой для Совета Безопасности ООН отмечается, что 26% жителей оккупированных территорий Донбасса и 15% населения прилегающих к зоне конфликта подконтрольных Киеву территорий испытывают дефицит продовольствия.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/oon-otnesla-ukrainu-k-stranam-gde-lyudi-stradayut-ot-goloda-iz-za-konfliktov-231003.html

Бинго!
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Так я шо, спорю? Как написано- так и написано. Тока то, что у тебя выделено- то в третьем абзаце. А сверху- то, что обычно читают, не дочитывая до конца. Всё- очень просто.
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Ладно. Без обид, Андрюха.ОК?

Ты там кокс, главное, не вози, как москальня. А так - семь футов под килем и попутного ветра ( хоть ща и не парусники, но в широком смысле).
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На моем судне, в 1998-м, как-то привезли, в Антверпен-19 кг прессованного кокаина, владельца- не нашли. Тогда 1 грамм ровно 100 долларов тянул. Кто-то- не довез, а значит- ответил. Как я понимаю- по Самому Высокому Тарифу. Бо он не довез несколько лямов...
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А про "не дочитывая до конца." сегодня ярчайший пример новость про 21, 1 миллион семей, что получают соцпомощь.

Там можно перепись устраивать, читающих только заголовки.
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Вот таки вот читатели, которые читают весь текст и самое главное - понимают его, и становятся подлыми порохоботами...
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Из за Донбасса включили! Пусть скажут ***** спасибо!
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Так а чего не пишешь почему включили?!
Украину решили включить в список из-за ситуации на Донбассе.

По данным ООН, на востоке Украины 26 процентов населения умеренно или серьезно не обеспечено продовольствием. Речь идет о тех территориях, которые не контролируются Киевом.
Скажи спасибо ***** и жителям Донбасса, которые позвали войну в Украину!
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а я і казав і ***** і даунбасяткам спасибі. тільки своїм методом- через двухсотими. Суд восстановил Богуцкого в должности военного прокурора Южного региона Украины, взыскав для него с ГПУ 845 тыс. грн - Цензор.НЕТ 6851 надіюсь ще передам тварюкам привіт
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Думал уже дно -- нет оказываться судьи реормированные снизу стучат !!! Вообще писец каждый день такие новости от шеколадных реформаторов что понимаешь эта власть просто продала Народ Украины
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Шановний! я не шукаю як опозорити Україну! я шукаю правду.
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А ты выйди из своего джипа и пройдись пешком...заодно и жирком потрясешь Суд восстановил Богуцкого в должности военного прокурора Южного региона Украины, взыскав для него с ГПУ 845 тыс. грн - Цензор.НЕТ 32
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я відповім тобі після весняного призиву, і тобі розкажу .
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це твоя особиста думка . раб ніколи не стане власником рабів. а в мене вже два є Суд восстановил Богуцкого в должности военного прокурора Южного региона Украины, взыскав для него с ГПУ 845 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8998
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У нас уже есть по два раба! Или вы об этом не знали?) Еще выдают по клаптыку земли, где наши рабы работают)))
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Цензор ,прекращай такие "мелочи" выкладывать,как востановление всей системы овоща в полном составе,то что вся херня против которой боролся Майдан ,вернулась теперь петю защищать.Главное,что зеленского сам охранник бени охраняет.Днищее.
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"незамінні кадри" Бариги...
когось дивує,що у нього рейтинг на рівні Бєніного клоуна ?
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А разве была люстрация? Все рыгье, что сдуру не втикло, в шоколаде, беркутня - в полиции, судьи и прокуроры - в судах и прокуратурах. Шо правда в реФФормированных
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В Україні немає партій без покидьків та лайна, можливо говорити лише про їх долю серед всіх.
Це не дивно, бо лайна і хАхлів забагато ще серед населення України, а нормальних, цивілізованих українців ще недостатньо.
У ВАНИ, наприклад, такого лайна і покидьків ще більше ніж в БПП, БоХиня завжди таких підбиралата колекціювала.
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Люля не цяця ..але ..!?.
5 років* керОвання * барижних злодіїв та покидьків ..
Результат ?
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Який може бути результат під час війни та втрати таких територій?
Це ще зовсім непоганий результат.
Що краще ворвались такі клоуни, як зеленский, чи ботоксная рашистська консерва ВАНА?
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..Так так ...і *люстрацію * нам ***** ПРоводило ..!
І Югіка .ПРизначало .
І *офшори качало * .

І крало
і крало..крало ..
КРАЛО !!! Суд восстановил Богуцкого в должности военного прокурора Южного региона Украины, взыскав для него с ГПУ 845 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8552

!
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Хороший результат! Даже очень! Только зрадофилы не понимают, скоро они дойдут со своей неновистью к Порошенко, что начнут ***** хвалить, уже топят Украину!
Ассоциация с ЕС!
Безвиз!
Восстановление армии!
Томос
11 кварталов подряд экономика демонстрирует рост!

Рост ВВП только в третьем квартале составил 2,8% при ожидаемом росте за весь 2018 год в 3%;

В период январь-ноябрь 2018 года зарегистрированы 546 тысяч юридических лиц;
408 тысяч новых рабочих мест;

Рост капитальных инвестиция за 9 месяцев составил 19,9%;
экспорта товаров в ЕС вырос на 16%;

Отремонтировано 3,8 тысячи километров дорога в Украине;

На 20% выросли местные бюджеты;
Украина на 5 позиций улучшила свое положение в рейтинге Doing Business;

23 страны мира открыли двери украинцам для безвизовых поездок.

Безвиз с ОАЭ!

Лоукостеры!
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А чего же вы тролли не вписываете в свои методички, кто расстреливал пацанов в Иловайске?! Кто давал команду расстреливать?! Кто обещал зеленый коридор?! И кто поставляет оружие на Донбасс и орков своих?!
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Ассоциация с ЕС!
Безвиз!
Восстановление армии!
Томос
11 кварталов подряд экономика демонстрирует рост!

Рост ВВП только в третьем квартале составил 2,8% при ожидаемом росте за весь 2018 год в 3%;

В период январь-ноябрь 2018 года зарегистрированы 546 тысяч юридических лиц;
408 тысяч новых рабочих мест;

Рост капитальных инвестиция за 9 месяцев составил 19,9%;
экспорта товаров в ЕС вырос на 16%;

Отремонтировано 3,8 тысячи километров дорога в Украине;

На 20% выросли местные бюджеты;
Украина на 5 позиций улучшила свое положение в рейтинге Doing Business;

23 страны мира открыли двери украинцам для безвизовых поездок.

Безвиз с ОАЭ, лоукостеры!
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Коротко . Суд восстановил Богуцкого в должности военного прокурора Южного региона Украины, взыскав для него с ГПУ 845 тыс. грн - Цензор.НЕТ 4488
Ціни .
Офшори .
Корупція .
Кумівство .
Суцільна брехня .
...
..
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Юра - добрый человек . Никого не посадил .
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не с гпу, а с нас сдерут почти миллион! Из наших налогов выплатят! Житие по новомучеников...
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"Но Генпрокуратура доказательств проведения такой проверки и составления заключения не предоставила."
До боли знакомая фраза. Петя, с этими луциками-мужеложенками - сам себя гробишь. Неужели непонятно, что всё хорошее, сделанное тобой, - выходит в ноль при таких идиотах?!
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після виборів вимагаю закон про введення 5хвилинного дозволу на розстріл.. думаю впораємося
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Янык лох. Ему достаточно обратиться в суд о восстановлении в должности
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лох нє лох.. а золотий унітаз так ніхто і не знайшов
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Это не факт. Он мог с ним в Ростов уехать.
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Нормально так, чувак 4 года просидел дома а теперь ему почти лям с наших налогов а сколько еще таких люстрированных глядя на такое в суд побежит.
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Это уже конвеерная, проверенная, рабочая схема от шоколадников - работает без проблем.
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Ниче страшно. Петя с евробляхеров и за комуналку еще накосит бабла.
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Так я шо то не понял, взыскали с ГПУ? Или всё таки с граждан Украины? Может я шо то пропустил, и ГПУ у нас стала коммерческой организацией?
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Ну, про них є анекдот. Коли бухають разом мєнт, податківець та прокурор перед Новим роком і зайшла розмова про те, хто що подарував своїм дружинам. Мєнт каже:
- Подарував нову норкову шубу, гроші назбирав у переходах, штрафуючи стихійних торговців.
- А я, - каже податківець, - подарував нове авто, "вирішили" питання з одним крутим бізнесюком.
- А я отримав відпускні і купив новий будинок, - хвалиться прокурор.
- Ніфіга собі, у вас в прокуратурі відпускні! - в один голос випалили мєнт та податківець.
- А це залежить від того, кого відпустити, - пояснює прокурор.
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как-то потихоньку перестаем удивляться.. наоборот...удивительно если что-то по Закону
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(( Украину жалко. и людей, шо там живут и пока не уехали. а так бы мона ржать до коликов над этими поголовными кондомами власти.
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)) семейное фото? ирку так прям и не узнать
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)) хз. может *******, этого дупла? красивая пара!
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Отработанная, хорошо зарекомендовавшая себя схема: "Мы тебя отстраним временно от должности, пошумим, а ты пока отдохни - на рыбалку/охоту съезди, походи по магазинам.... Через год-другой через суд тебя в должности восстановим, и все тебе до копеечки выплатим, как если бы работал и день и ночь....".
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а бабло поделим ... бюджетное, оно же из налогов лохов !
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где гыги с три пятнадцать пачему не защищают парашенка-бога?
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У них топ тема ,у зеленского охранник,который когда то числился за приватбанком)))
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Они через задний проход пробираются на работу, скоро будут.
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Вот пускай барыга и КО выплатят подельнику со своих карманов!
На последок...
Почему украинцы должны платить за про......валы петрусевых "отрехформированых" судов, генплокулолов и прочей шелупени?? Хватит и так люди содержат овертучу фейковых министерств , созданных под соевых кумовей. Та... что тут говорить? Одни маты! Скорее бы эта свора исчезла с лица земли!
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Герої гинуть за Україну, а не за той клубок глистів, що вважає себе "владою".
І гинуть вони якраз із за того клубка глистів.
Сумно це все(((. Дуже сумно... Суд восстановил Богуцкого в должности военного прокурора Южного региона Украины, взыскав для него с ГПУ 845 тыс. грн - Цензор.НЕТ 9444
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это еще без закона Савченко. Иначе - капец бюджету.
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ну и шо? кто-то еще не привык к всестороннему мандецу?
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Чергове "потужне" рішення! "Суднова" (від слова судно - з наголосом на останній склад) реформа впевненно крокує по країні! Якби його не відновили, то пуцін точно б напав...
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Стыд и Срам...Позор молчаливой и тупой Украине,вернее народу-уроду и терпилам Украины.
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Знаете, после того как Йугик записал беркут в Небесную Сотню больше про ету власть уже смысла говорить нету.
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ДА ЗДРАВСТВУЮТ П-КИ Линч и Кольт Суд восстановил Богуцкого в должности военного прокурора Южного региона Украины, взыскав для него с ГПУ 845 тыс. грн - Цензор.НЕТ 4114
Слава Сашку Билому!!! Суд восстановил Богуцкого в должности военного прокурора Южного региона Украины, взыскав для него с ГПУ 845 тыс. грн - Цензор.НЕТ 4176
смерть мудьям и прокуВорам!!!! Суд восстановил Богуцкого в должности военного прокурора Южного региона Украины, взыскав для него с ГПУ 845 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1318
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⚠Страшный БЕНДЕРовец ⚠‏ @Realuran
.. Починаємо щоденну рубрику РЕАЛЬНИХ справ а не брехливих обіцянок корумпованого олігарха Порошенко:
Реальні справи а не брехливі обіцянки Порошенко це -
1. Злодій Насіров (БПП), який замість в'язниці поновлений баРИГо "судом" на посаді та став кандидатом у президенти!
...Суд восстановил Богуцкого в должности военного прокурора Южного региона Украины, взыскав для него с ГПУ 845 тыс. грн - Цензор.НЕТ 6416
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд восстановил Богуцкого в должности военного прокурора Южного региона Украины, взыскав для него с ГПУ 845 тыс. грн
 
 
 
 
 
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