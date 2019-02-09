 Суд восстановил Богуцкого в должности военного прокурора Южного региона Украины, взыскав для него с ГПУ 845 тыс. грн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление Шестого апелляционного админсуда.
Также суд взыскал истцу средний заработок за все время вынужденного прогула, ставшего следствием незаконного увольнения с работы, с 23 марта 2015 до 23 января 2019. Всего с Генеральной прокуратуры взимается 845 тыс. грн. Это 880 грн/день.
Павел Богуцкий работал на таких должностях:
- С 02.06.2000 по 14.01.2011 - первого заместителя военного прокурора Южного региона Украины;
- С 14.01.2011 по 12.07.2012 - военного прокурора Западного региона Украины;
- С 12.07.2012 по 20.03.2014 - прокурора Западного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере;
- С 20.03.2014 по 26.08.2014 - прокурора Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере;
- С 26.08.2014 по 23.03.2015 - военного прокурора Южного региона Украины.
В марте 2015 был уволен в связи с люстрацией.
Суд согласился, что к Богуцкому мог быть применим запрет на занятие должности, предусмотренный ст.1 закона об очищении власти, но, как указано в переходных положениях, только в течение десяти дней с момента вступления в силу данного закона - с 16 октября 2014 года. Однако истец был уволен на основании справки о результатах изучения личного дела только через пять месяцев после предельного срока.
В то же время суд отметил, что Богуцкий мог быть уволен по результатам люстрационной проверки, при условии, что указал недостоверную информацию об отсутствии запретов на занятие должности или о наличии и стоимости имущества в декларации. Но Генпрокуратура доказательств проведения такой проверки и составления заключения не предоставила.
Поэтому суд решил, что увольнение произошло при отсутствии правовых оснований и приказ подлежит отмене.
Но для зрадовонючки свое не воняет
решили включить в список из-за ситуации на Донбассе.
По данным ООН, на востоке Украины 26 процентов населения умеренно или серьезно не обеспечено продовольствием. Речь идет о тех территориях, которые не контролируются Киевом.
Из-за конфликта на Донбассе! Пусть скажут спасибо путину!
https://economistua.com › Новости Украины
Організація Об'єднаних Націй внесла Україну до списку країн, що голодують. Про це було сказано в доповіді Продовольчої і сільськогосподарської ...
From: https://economistua.com/oon-vnesla-********-do-spisku-goloduyuchih-******/
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Сам меньше жри говна!
Организация Объединенных Наций включила Украину в список из 26 стран, где люди страдают от голода из-за конфликтов и погодных явлений, сообщает центр новостей ООН 8 февраля.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/oon-otnesla-ukrainu-k-stranam-gde-lyudi-stradayut-ot-goloda-iz-za-konfliktov-231003.html
Ща покормлюи сорена и всех, кто намазался его высером.
По твоей ссылке, Андрюха:
В докладе, подготовленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и Всемирной продовольственной программой для Совета Безопасности ООН отмечается, что 26% жителей оккупированных территорий Донбасса и 15% населения прилегающих к зоне конфликта подконтрольных Киеву территорий испытывают дефицит продовольствия.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/oon-otnesla-ukrainu-k-stranam-gde-lyudi-stradayut-ot-goloda-iz-za-konfliktov-231003.html
Бинго!
Ты там кокс, главное, не вози, как москальня. А так - семь футов под килем и попутного ветра ( хоть ща и не парусники, но в широком смысле).
Там можно перепись устраивать, читающих только заголовки.
Украину решили включить в список из-за ситуации на Донбассе.
По данным ООН, на востоке Украины 26 процентов населения умеренно или серьезно не обеспечено продовольствием. Речь идет о тех территориях, которые не контролируются Киевом.
Скажи спасибо ***** и жителям Донбасса, которые позвали войну в Украину!
когось дивує,що у нього рейтинг на рівні Бєніного клоуна ?
Це не дивно, бо лайна і хАхлів забагато ще серед населення України, а нормальних, цивілізованих українців ще недостатньо.
У ВАНИ, наприклад, такого лайна і покидьків ще більше ніж в БПП, БоХиня завжди таких підбиралата колекціювала.
5 років* керОвання * барижних злодіїв та покидьків ..
Результат ?
Це ще зовсім непоганий результат.
Що краще ворвались такі клоуни, як зеленский, чи ботоксная рашистська консерва ВАНА?
І Югіка .ПРизначало .
І *офшори качало * .
І крало
і крало..крало ..
КРАЛО !!!
!
Ассоциация с ЕС!
Безвиз!
Восстановление армии!
Томос
11 кварталов подряд экономика демонстрирует рост!
Рост ВВП только в третьем квартале составил 2,8% при ожидаемом росте за весь 2018 год в 3%;
В период январь-ноябрь 2018 года зарегистрированы 546 тысяч юридических лиц;
408 тысяч новых рабочих мест;
Рост капитальных инвестиция за 9 месяцев составил 19,9%;
экспорта товаров в ЕС вырос на 16%;
Отремонтировано 3,8 тысячи километров дорога в Украине;
На 20% выросли местные бюджеты;
Украина на 5 позиций улучшила свое положение в рейтинге Doing Business;
23 страны мира открыли двери украинцам для безвизовых поездок.
Безвиз с ОАЭ!
Лоукостеры!
Безвиз!
Восстановление армии!
Томос
11 кварталов подряд экономика демонстрирует рост!
Рост ВВП только в третьем квартале составил 2,8% при ожидаемом росте за весь 2018 год в 3%;
В период январь-ноябрь 2018 года зарегистрированы 546 тысяч юридических лиц;
408 тысяч новых рабочих мест;
Рост капитальных инвестиция за 9 месяцев составил 19,9%;
экспорта товаров в ЕС вырос на 16%;
Отремонтировано 3,8 тысячи километров дорога в Украине;
На 20% выросли местные бюджеты;
Украина на 5 позиций улучшила свое положение в рейтинге Doing Business;
23 страны мира открыли двери украинцам для безвизовых поездок.
Безвиз с ОАЭ, лоукостеры!
Ціни .
Офшори .
Корупція .
Кумівство .
Суцільна брехня .
...
..
До боли знакомая фраза. Петя, с этими луциками-мужеложенками - сам себя гробишь. Неужели непонятно, что всё хорошее, сделанное тобой, - выходит в ноль при таких идиотах?!
- Подарував нову норкову шубу, гроші назбирав у переходах, штрафуючи стихійних торговців.
- А я, - каже податківець, - подарував нове авто, "вирішили" питання з одним крутим бізнесюком.
- А я отримав відпускні і купив новий будинок, - хвалиться прокурор.
- Ніфіга собі, у вас в прокуратурі відпускні! - в один голос випалили мєнт та податківець.
- А це залежить від того, кого відпустити, - пояснює прокурор.
На последок...
Почему украинцы должны платить за про......валы петрусевых "отрехформированых" судов, генплокулолов и прочей шелупени?? Хватит и так люди содержат овертучу фейковых министерств , созданных под соевых кумовей. Та... что тут говорить? Одни маты! Скорее бы эта свора исчезла с лица земли!
..
..Погиб Игорь Наконечный: В районе Авдеевской промзоны погиб Игорь Наконечный (09.02.19 12:33) « Происшествия | Цензор.НЕТ..
І гинуть вони якраз із за того клубка глистів.
Сумно це все(((. Дуже сумно...
Слава Сашку Билому!!!
смерть мудьям и прокуВорам!!!!
.. Починаємо щоденну рубрику РЕАЛЬНИХ справ а не брехливих обіцянок корумпованого олігарха Порошенко:
Реальні справи а не брехливі обіцянки Порошенко це -
1. Злодій Насіров (БПП), який замість в'язниці поновлений баРИГо "судом" на посаді та став кандидатом у президенти!
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