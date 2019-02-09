 Украина закладывает базу для создания собственного зенитного ракетного комплекса

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил генеральный конструктор – генеральный директор КБ "Луч" Олег Коростелев. Киевское КБ "Луч" является разработчиком высокоточного ракетного комплекса "Вільха" и комплекса крылатых ракет "Нептун".
По словам Коростелева, пусковые установки, системы заряжания и обеспечения наземных ракетных комплексов создаются на универсальных платформах, которые можно использовать и для новых проектов, в том числе и для зенитных ракетных комплексов.
"Кроме того, у нас есть отечественные радиолокационные станции, обеспечивающие обнаружение воздушных целей на дальности до 400 км... Ракету "Вільха" придется серьезно дорабатывать. Но в целом, у нас появится база для того, чтобы создать отечественный ЗРК, способный поражать воздушные цели на дальности до 100 км и на высоте до 25 км", - объяснил Коростелев.
Генеральный конструктор уточнил, что если финансирование работ начнется уже сейчас, то собственный ЗРК появится в Украине в течение 2-3 лет.
Как уже писал Цензор.НЕТ, украинским ракетным комплексом "Вільха" заинтересовались за границей. Кроме того,уже в следующем году, на вооружении ВСУ может появиться крылатая ракета Нептун.
А еслі жульку з зеленським то всі бюджети підуть на контрибуції каломойському)
У нас кожен журнашлюх знає як правильно воювать і заткне за пояс любого фронтового комбрига.
Лично я бы так сделал в случае вторжения ********** в Украину.
Возможно в таком случае уроды мутируют из за радиаци в нормальных людей.
В РФ работы по С 500 начались в 2011 году. До сих пор он в армию не поставляется. В лучшем случае будет через год. Это при том что: 1) у РФ просто на порядок больше денег на разработку. 2) есть концерн занимающийся производством ПВО. В который входит более 60 заводов, на которых работает около 100 000 человек. И который занимает серьёзное место в рейтинге мировых производителей оружия. 3) этот концерн непрерывно ведёт разработки по тематике ПВО как минимум с 2002 года. А не "начнёт в случае поступления средств"
По моему конструктор немного пи... реживает за
возможность навороватьобороноспособность страны...
NB. Ми не можемо протиставити свій флот російському. Але ми можемо комфортно знищувати його ракетами. Загалом на 2019 рік заплановано чотири навчання з бойовою стрільбою з ЗРК Бук-М1, ЗРС С-125, С-300П/ПТ/В1. І відкрию таємницю Полішинеля: всі ці навчання проводитимуться у взаємодії з представниками НАТО.