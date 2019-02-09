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 Украина закладывает базу для создания собственного зенитного ракетного комплекса

Работая над ракетными системами "Вільха" и "Нептун", Украина закладывает базу для создания отечественного ЗРК.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил генеральный конструктор – генеральный директор КБ "Луч" Олег Коростелев. Киевское КБ "Луч" является разработчиком высокоточного ракетного комплекса "Вільха" и комплекса крылатых ракет "Нептун".

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По словам Коростелева, пусковые установки, системы заряжания и обеспечения наземных ракетных комплексов создаются на универсальных платформах, которые можно использовать и для новых проектов, в том числе и для зенитных ракетных комплексов.

"Кроме того, у нас есть отечественные радиолокационные станции, обеспечивающие обнаружение воздушных целей на дальности до 400 км... Ракету "Вільха" придется серьезно дорабатывать. Но в целом, у нас появится база для того, чтобы создать отечественный ЗРК, способный поражать воздушные цели на дальности до 100 км и на высоте до 25 км", - объяснил Коростелев.

Генеральный конструктор уточнил, что если финансирование работ начнется уже сейчас, то собственный ЗРК появится в Украине в течение 2-3 лет.

Как уже писал Цензор.НЕТ, украинским ракетным комплексом "Вільха" заинтересовались за границей. Кроме того,уже в следующем году, на вооружении ВСУ может появиться крылатая ракета Нептун.

Источник: https://censor.net.ua/n3110849
 
 
 Топ комментарии
 
Ну еслі Петра виберуть то може й зроблять.
А еслі жульку з зеленським то всі бюджети підуть на контрибуції каломойському)
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"Ольгинские" кремлеботы против Порошенка !
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Ну знач скоро все работяги Европы, сюда рванут Украина закладывает базу для создания собственного зенитного ракетного комплекса - Цензор.НЕТ 648
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"Ольгинские" кремлеботы против Порошенка !
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тубе в спам.
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Вважаєш, що Порошенко вже зброї достатньо створив? Є що продавати?
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Я не агитирую , но кто другой будет закладывать базу для создания собственного зенитного ракетного комплекса в Украине ?
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Ну еслі Петра виберуть то може й зроблять.
А еслі жульку з зеленським то всі бюджети підуть на контрибуції каломойському)
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то Зеленський чи Тимошенко? Як гадаєш? Хто з них у другому турі переможе?
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будущий президент Украины, после того как Порошенко будет избран на второй срок... но ольгинские тролли до этого момента уже сдохнут от голода Украина закладывает базу для создания собственного зенитного ракетного комплекса - Цензор.НЕТ 4670
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Турчинов нажмет кнопку , если придется .
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Твои мозги перестали развиваться во время премьеры фильма "Приключения Электроника" ?
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тут нє маї мазгі, ані хоть єсть, а шо ти дєлать будєш чєрєз 2 мєсяца.. як думаєш.. тебе в спокої лишать?
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типа не Коростилев? И ты именно агитируешь
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хтось сьогодні писав, що Ізраїль ніколи не коментує дії військових в пресі...може й нам таке треба
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заїкаєшся? знаю лікаря з сексуальних розладів Украина закладывает базу для создания собственного зенитного ракетного комплекса - Цензор.НЕТ 8377
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Ти шо несеш?
У нас кожен журнашлюх знає як правильно воювать і заткне за пояс любого фронтового комбрига.
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шо будемо робити з порошенко? може смертну кару на 5 хвилин введемо?
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А може тобі 5 хвилин цюлювати пєтушарія в сраку і тебе попустить ?
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Базовый комплекс у нас закопан в Чернобыле и из каждым годом пополняется.И если понадобится то мы засрем всю кацапию радиоактивными отходами и на тысячилетия.
Лично я бы так сделал в случае вторжения ********** в Украину.
Возможно в таком случае уроды мутируют из за радиаци в нормальных людей.
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Цікаве інтерв'ю також тим що на розробку Вільхи та Нептуна держава витратила на 34% менше грошей ніж на премію Коболєву.
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До сих пор все совковое копировали. С-300 будут копировать или Бук?
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Из РСЗО сделать ЗРК, это ноухау в мировой практике.))
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Кажется тот кто дает интервью полный профан в ракетах.
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Тут ти канешно прав. Больше всего спецов по ракетам в камментах на сайте. А по тех КБ сидят одни дурачки)
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и это не говоря о грозных "Молотах", которые закладываем под себя в прямом смысле слова.
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Этот уголовный обезьянник перед выборами нам расскажет, что мы уже имеем ядерное оружие, и все блахударя шоколаду.
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Генеральный конструктор уточнил, что если финансирование работ начнется уже сейчас, то собственный ЗРК появится в Украине в течение 2-3 лет.

В РФ работы по С 500 начались в 2011 году. До сих пор он в армию не поставляется. В лучшем случае будет через год. Это при том что: 1) у РФ просто на порядок больше денег на разработку. 2) есть концерн занимающийся производством ПВО. В который входит более 60 заводов, на которых работает около 100 000 человек. И который занимает серьёзное место в рейтинге мировых производителей оружия. 3) этот концерн непрерывно ведёт разработки по тематике ПВО как минимум с 2002 года. А не "начнёт в случае поступления средств"

По моему конструктор немного пи... реживает за возможность наворовать обороноспособность страны...
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Україна проведе масштабні стрільби з ракетних комплексів біля Криму.
NB. Ми не можемо протиставити свій флот російському. Але ми можемо комфортно знищувати його ракетами. Загалом на 2019 рік заплановано чотири навчання з бойовою стрільбою з ЗРК Бук-М1, ЗРС С-125, С-300П/ПТ/В1. І відкрию таємницю Полішинеля: всі ці навчання проводитимуться у взаємодії з представниками НАТО.
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииУкраина закладывает базу для создания собственного зенитного ракетного комплекса
 
 
 
 
 
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