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 Россия потребовала от Израиля прекратить удары по Сирии

Россия назвала неприемлемыми израильские удары по территории Сирии и потребовала их прекратить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина.

По словам российского дипломата, атаки Израиля "дополнительно дестабилизируют обстановку" и "никто не должен делать в Сирии то, что выходит за рамки антитеррористических целей".

"Что касается последних израильских атак, то мы заявили, что подобные произвольные удары по суверенной сирийской территории должны быть прекращены и исключены. Говоря в целом о налетах и нападениях, отмечу, что у нас с Израилем устойчиво работает линия деконфликтинга по военной линии. Линия работает не год, а больше, мы ее совершенствуем", — отметил Вершинин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110848
 
   
 Топ комментарии
 
Пусть евреи скажут. что их там нет, а на самолётах летают сирийские повстанцы.
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9 яиц... 9 литров - новая экономическая стратегия рашки... Россия потребовала от Израиля прекратить удары по Сирии - Цензор.НЕТ 7261
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'Рашка потребовала ' - уже смешно.
Линия деконфликтинга - вообще убила
Нужно им показать линию - идите в сраку - надеюсь, Израиль справится
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Да-да! Сейчас начнем выполнять! - сказали израильтяне... Страна-выгребная яма, паскудная *********, генерирующая войны, убийства, насилие, считает, что только кацапоидам разрешено бомбить мирных граждан. А Израилю адекватно отвечать иранско-сирийским агрессорам и террористам аж никак нельзя. Израиль давно ложил хер по всей дурной морде кремлевских имбецилов. Дипломатично приезжая в масквабад и стоя на трибуне рядом с карликовым рашенфюрером-педофилом, израильтяне четко работают на интересы ТОЛЬКО своей страны, не обращая внимания на возмущенные вопли всяких идиотов, прикидывающихся миротворцами. Нам давно пора брать с них пример
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Поки на коліна не стануть прохання не приймається. Росія вимагає від Ізраїлю припинити удари по Сирії - Цензор.НЕТ 7395
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А причем там Израиль,если в Сирии идет гражданская война
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мочат израильтяне кацапов как хотят... вот и вся пресловутая военная мощь козломордии... и мочат настолько сильно и красиво, что козломордые уже задыхаются от злости, потому как не в состоянии ответить...вот и смеются искандеры с тополями...
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Рашка заскулила, поняв, что на большее она не способна - её бью не смотря на её "мощь"....
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Россия потребовала от Израиля прекратить удары по Сирии/Путин разберется со своим дружбаном-бизнеспартнёром Нетаньяхой без Украины. У нас должны быть дружеские отношения с арабами. Чтобы в ДНР не было сирийских батальонов.
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ой вэй, гусские хуцпу применяют, и шо таки теперь делать ? бекицер бомбить воронеж ?
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А когда вы суки по суверенной территории Украины наносили удары,это ничего?
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Шо так мелко пацаки?Требуйте ввести Асада в Кнессет
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Сионисты, изверги.... Так потихоньку и уничтожат всё уязвимое и непобедимое оружие СкрепоЛаптевых вместе с расчетами ИхТамНетов
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