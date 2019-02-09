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 Политика Украины, Общество
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Материалы по теме:
Все про:выборы (21022) Днепр_город (2601) подкуп (400)

 В одном из баров Днепра людям раздавали деньги в обмен на голос за кандидата на президентских выборах. ВИДЕО

В Днепре неизвестные записывали паспортные данные и раздавали деньги в обмен на голос за кандидата на президентских выборах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что в одном из заведений в Соборном районе города неизвестные пытались подкупить посетителей. Среди них была женщина, которая записывала паспортные данные избирателей. После того, как посетители соглашались продать свой голос - им давали деньги. Сколько предлагали за продажу голоса - неизвестно.

Среди тех избирателей, которые согласились проголосовать за нужного кандидата на президентских выборах, были преимущественно женщины пожилого возраста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На подкуп избирателей на выборах президента у "главного кандидата" выделили 2 млрд грн, - Гриценко

На место происшествия выехали правоохранители. Они просмотрели видео с камер видеонаблюдения и опросили администратора, охранника и 5 посетителей.

По факту подкупа избирателей в полиции открыли уголовное производство. Им грозит наказание в виде штрафа от 100 до 300 не облагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 2 лет.

Читайте также: Полиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3110846
 
 
 Топ комментарии
 
Филатов давно лежит под потрохом.
Подкуп от потроха. Филатов дал добро.
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я іншого і не очікував. петро знову спалився
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То кажіть вже за якого кандидата! Що це за новина "за одного з кандидатів"? Країна має знати своїх антигероїв
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Привлекать надо даже тех, кто делает специально такие фейковые проплаты, чтоб на них ссылаться после выборов.
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,,Батьківщина" звинуватила СБУ у провокаціях під час виступу Тимошенко у Білій Церкві.
NB. Те, що я не люблю Тимошенко і готовий говорити про це відкрито, теж вважати провокацією СБУ? До речі, "провокаціі влади" у ході передвиборчих турне кандидатів - найбільш ефективний прийом самих кандидатів для підняття свого рейтингу. І не розуміють цього лише електоральні збоченці !!
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Дайте мне тоже денег. А проголосую за кого захочу В одному з барів Дніпра людям роздавали гроші в обмін на голос за кандидата на президентських виборах - Цензор.НЕТ 4442
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Они хотят всё время жить в нищете, на подаяние.
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от як би в тих лохів що давали паспорти житло повідбирали тоді була наука
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Бедолага, если у тебя захотят отобрать житло то твой паспорт не обязательно. Нужные люди во власти десять раз твое жилье на себя переоформят и за ночь перепродадут пока ты будешь на работе штаны протирать. Проснись, в какой ты стране живешь.
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Какие в Днепре продвинутые женщины пожилого возраста. Из баров не вылазят. В одному з барів Дніпра людям роздавали гроші в обмін на голос за кандидата на президентських виборах - Цензор.НЕТ 3955
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Їх туди просто запросили саме для отримання грошей. А хтось про це повідомив куди треба, тому й камеру встановили.

Нє, таке на думку не приходить?
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Проблему можно решить запретив вход в кабики с фото-видо аппаратурой.
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Моя знайома в Києві , сидить в палатці від ваної , твльки тому , що гарно платять! От я її питаю ,, за кого голосуватимеш ", а вона мені каже , ,, за юлю , бо потрібно показати сфотографований бюлетень"! Так що ти правий на всі 100% 😊
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посоветуй подруге сдеалть фото через прозрачную пленку с питчкой. Пусть она это всем рассказывает, и тогда такая схма сама умрет.
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Читайте Закон "Про вибори ...". Це давно заборонено.
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Ну, то вперед - працювати у ДВК аби запобігит і таким злочинам, і правильно провести підрахунок голосів та проконтролювати передачу правильних цифр до ЦВК
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Это называется дешевый антипиар какого то кандидата. Интересно кАнфеты раздавали тоже?
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тебя не смущает, что за такой антипиар, есть статья в УК
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Лично меня - здорово бы смущало, но пока нет задержанных - говорить к БОЛЬШОМУ сожалению не о чем.
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Шо понта задерживать, задерживали вагонами за последние 5 лет, хоть одного посадила??????????? шоколадная власть.
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А подтасовки на выбора? Тоже статья есть,но ... Этим и пользуются.Страна непуганых идиотов ( с) Пока не будет реальных наказаний ,никто не будет пугаться. И наказывать нужно заказчика в первую очередь.Но они же памятник, кто их посадит.
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Канхвет, говорят, не было. Скидки в ломбард вроде предлагали.))
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Женщины пожилого возраста в баре???? Совсем блин народ зубожил.🙂
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что тебя сущает, им скзали туда подойти. Не в подвортне же стоять.
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Це не просто бар , а пільменна тітки ваної !
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Галина Мороз cc7d0ed4

Женщины пожилого возраста в баре???? Совсем блин народ зубожил.🙂

Это болезнь бабуль.Они собирают любыми путями бабло для своих любимых внучек, чтобы хоть как то заработать у них свой никому не нужен авторитет. Я знаю нескольких бабуль которые даже недоедают, живут в холоде, ходят в тряпье, слезно выпрашуют субсидии,и т.д. Все это чтобы внученька вечером пошла в кабак и подцепила более и менее богатенького жениха. Думая что это на всю жизнь, не понимая что сейчас время не то.
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Надо делать усё по закону, как, например барыжная тысчонка, по Украине оформляется..С бланками и подписями о сотрудничестве..Правда, Аваков, на сие действо, слегка полаивает...
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Не пиши бредятину , про бланки , так как такого нет ! Порошенко без подкупа уверенно побеждает на выборах !
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Шановний, що за маячня?) Про "западенців" та "галичан" постійно бубнять на РосЗМІ. Ви зза парєбріка? Тільки чесно. Бо якось дивно пишите, зароблєти, чес... якщо и заміняти на і, це ще не українська.
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72% Львова голоснуло за добре відомого з 2005го пройдисвіта і шпигуна. Це рекорд. Бо Вона "хіхікала" пуйлу. А це ж є найбільший злочин, який може скоїти людина. Штучні казани в Іловайську і Дебальцево для гонорового хруня - як так і треба. А за "хіхі" пуйлу - вища міра покарання! Навіть попри те, що кожне таке хіхі приносило Україні мільярди доларів. Хрунь - розумний! Особливо такий, як Махницький, або Бурбак. Один за свої три генпрокурорські місяці купив собі в Лондоні квартиру, а інший вирізав Карпати на кругляк контробандою та накупив собі два десятки крутих тачок. Які молодці!
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А от ще одна провокація перед виборами:
Кража Порошенко предвыборного слогана Путина оказалась фейком
https://ukranews.com/news/612401-krazha-poroshenko-predvybornogo-slogana-putina-okazalas-feikom
І хто б це міг таке зробить? Навіть не уявляю!
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Якщо б це була не якась підстава на Юлю, а справді работа Юліного штабу, то вже вже підняли б на вуха всю поліцію, генпрокуратуру, всіх би арештували, допитали під відіо, показали б по всім ТВ докази Юліного підкупу і навіть посадили б організаторів. А Юля була б усунута, як корупціонерка, від лідерства в перегонах. Але де це все? А всього цього нема. Бо це все - мулька. Як і мільони мулєк на Юлю, що їх продукує мінстець кожен день.
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Зачем столько сложностей? Раздачей денег под камерами наблюдения Юля себя достаточно скомпрометировала. Зачем ей мешать?
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Взял деньги и пока, кто проверит за кого голосовал?
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Головне, як завжди, "своєчасне" реагування поліції.
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еще неизвестно, за кого предлагали голосвтаь, а ты уже спалился. На воре шапка горит.
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Схоже, гугль ще погано перекладає на українську. Може краще російскою писати?
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Порохняво соевые С СЕРЬЁЗНОЙ МОРДОЙ ЛИЦА УЖЕ УТВЕРЖДАЮТ ЧТО УКРАИНСКИЕ БАБУШКИ ПЕНСИОНЕРКИ ТУСЯТСЯ ПО КАБАКАМ. НАВЕРНОЕ НА СУБСИДИЮ. 😂
МАМА я УГОРАЮ. СОЕВЫЕ ПО СЕКРЕТУ, СКАЖИТЕ АДРЕС КАБАКА ГДЕ, ГДЕ СУБСИДИЮ ПРИНИМАЮТ К ОПЛАТЕ????? ТУТ УЖЕ ОЧЕРЕДЬ ВЫСТРОИЛАСЬ ГУЛЬНУТЬ НАПОСЛЕДОК. 😂
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Тобто вони самі-собі влаштували відоспостереження, самі на себе зняли кримінал, самі і виклали в мережу. Можна якусь меньш фантастичну версію?
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ПЕНСИОНЕРКИ ТУСЯТСЯ ПО КАБАКАМ. НАВЕРНОЕ НА СУБСИДИЮ.

Где ты там увидел что они трутся? - Зашла, в порядке очереди, записалась-расписалась-взяла бабки и вышла.
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Тут уже твоя коллега писала что это ,,пельменнаяюлькинайсестры".
ПОНЯВ ТУПОЙ ПРОКОЛ вы РЕШИЛИ ИЗМЕНИТЬ МЕТОДИЧКУ????? 😂
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Методичка это у тебя, а я описал то, что любой вменяемый человек видит на этом видео - Трое сидят за столом, N-ное количество топчется в дверях и подходят к столу по очереди, подошедшая предъявляет паспорт - расписывается в какой-то ведомости - забирает бабки(может лотерейные билеты или билеты в кино, хз, неразличимо) - уходит.
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Ага, ,,пакупает билеты у кину..."
ДА ТОЛЬКО СТАТЬЯ НАЗЫВАЕТСЯ ,,ПОДКУП ИЗБИРАТЕЛЕЙ" И вы ПОРОХНЯВО СОЕВЫЕ УЖЕ ВСЕЙ БРИГАДОЙ НА АВНО ИЗОШЛИСЬ ШО ЭТО ЮЛЯПАДКУПАЕТ. 😂
СМЕШНЫЕ ВЫ СОЕВЫЕ. ДАЖЕ КОГДА ОПРАВДЫВАЕТЕСЬ. А РЕЦЕПТ ПРОСТ: - ВРАТЬ НЕНАДО.
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Ты на всю голову ********, или есть хоть кусочек нетронутого мозга, если это твоё вещество вообще можно мозгом называть?
За что вам дебилам только деньги платят? Чего так откровенно палишься, в своем запале отмыть Юлю?
Я хоть словом обмолвился про Юлю, про Петю, Олежку или любую другую бойку?
Если это подкуп избирателей, то его могут мутить штабисты любого, из хоть сколько-нибудь реального, кандидата - на видео нету ни чьих эмблем, предвыборных слоганов и других атрибутов-идентификаторов претендента.
В самой статье хоть слово есть о предполагаемом покупателе голосов?

Я вообще скажу - Это Герболайф раздает своим "партнерам" зар.плату. А в какой-то столовке потому, что из офиса их выгнали за долги, а аренда этого стола для них пока вполне приемлема.

Каким только пальцем вас делают, дебилов таких?
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Тут без тебя, члены твоей бригады, достаточно ,,обмовлювалися" про Юлю.
ТАК ШО ТРУСИ СВОИМ ,,ГЕРБАЛАЙФОМ" ДАЛЬШЕ.
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Не сердіться-його оплата-за кількістю коментарів.
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И да еще, Лёня(Голубков), ты в Ворде текст набирай 48 шрифтом, сохраняй как картинку, а потом сюда размещай, придурок *** ...
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ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ ты ПРОЧИТАЛО.
А ТО НЕЗАМЕТИШЬ. 😂
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Идите в бар, соберите бомжей на ближайшей помойке и начните раздавать им деньги под камеру от имени (здесь название кандидата или партии) - вот вам и "компромат"
Дерьмо собачье
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Похоже Аваков таки может обеспечить честные выборы.
Желающих заложить порохоботов, скупающих голоса, очень много. Народ очень зол на харанта. Не надо много сажать. Несколько десятков. Остальные сами разбегутся.
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Мне больше нравится ....исправительные работы на срок до 2 лет... Пусть послужат Родине.
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Сетки": ключ к победе или фальш-панель?
09.02.2019, 14:10 • 181 • 0

«Сетка» - термин, прочно укоренившийся в украинском политическом словаре. В межизбирательный период о нем вспоминают редко, но на этапе кампании используют вовсю. Особенно активно - в последние недели, в связи с обнародованием целого ряда фактов, свидетельствующих об организованных попытках команды Президента Порошенко привлечь на свою сторону максимальное число избирателей. Привлечь, в том числе, методами явно противоречивыми.
Разумеется, сторонники главы государства - в ответ на подобные обвинения - предпочитают не объяснять суть, но «переводить стрелки» на своих оппонентов, упрекая их в вероятных злоупотреблениях. Дескать, не мы одни такие, а раз так - то как бы и все нормально.
Показательный сеанс подобных нападок случился в этот понедельник. Стоило Юлии Тимошенко сказать: «Президент, благодаря своему ближайшему соратнику Березенко и всему его коррумпированному окружению создает сеть в стране и раздает людям тысячу гривен за голос», как уже через несколько часов ей ответил глава фракции БПП Артур Герасимов. «В последнее время идет много сигналов почти из всех областей Украины, что представители партии «Батькивщина», которую возглавляет кандидат в Президенты Юлия Тимошенко, начала кампанию по подкупу избирателей и сбору их персональных данных».
Каких-либо подтверждений своим словам Герасимов не предоставил. При том, что фактовых свидетельств запуска «сетки» штабистами Порошенко достаточно. В том числе - документальных. Полный пакет таких бумаг оказался в распоряжение LB.ua. Разбираемся что с ним и как.
Как это работает?
Если коротко, «сетка» - система, позволяющая организовать разные этапы гарантированной поддержки того или иного кандидата на определенной территории. Этапы от агитации до финального голосования.
Форма реализации может быть любая: «благотворительные фонды», «трудовые договоры» - на что хватит фантазии и квалификации штабных юристов.
«Сетка» многофункциональна - в нее «зашито» множество возможностей: от обучения сотрудников в палатках до прямой фальсификации итогов волеизъявления.
Персональные данные людей собираются в любом случае. Внесенные в компьютерную базу, в «час Х» их можно использовать как угодно. Даже без ведома самих граждан.

Прародитель «продвинутой» технологии - ныне забытый «директор парламента» Александр Волков и фонд «Социальный захист» (схема исправно сработала две кампании подряд). Адепт грубейших махинаций - Андрей Клюев с его «печеньками» в 2004-м. Наиболее известную в локальном масштабе сеть выстроил в свое время Леонид Черновецкий (важная деталь: ее эффективность обуславливало функционирование также в межизбирательный период - людей не просто «хантили» на короткое время, но превращали в последовательных сторонников). Члены «молодой команды» Черновецкого по сей день остаются хранителями «сакральных знаний» (задействуя их в штабах разных кандидатов).
Как все счастливые семьи счастливы одинаково, так и «сетки» устроены аналогично.
Для начала на округе (или округах) находят энное количество активистов. Каждый - в зависимости от определенного для него «фронта задач» - проходит обучение. Часто - если работа ведется в пользу провластного кандидата - процесс организовывается на базе ЖЭКов, учебных заведений, любых других бюджетных организаций; если в пользу условно оппозиционного - на базе «общественных приемных», «центров социальной защиты», приемных народных депутатов. Там же гражданин получает агитационные материалы и выходит с ними «в поле». Его задача - найти и вовлечь следующих. Чем больше, тем лучше; за каждого он получает определенную сумму.

Собственно, все.
Читайте также: Скупка голосов избирателей: если процесс нельзя остановить, то его надо возглавить
Особое внимание - будущим членам комиссий. Согласно закону, члены ОИК и УИК должны трудиться бесплатно. Но им, разумеется, платят. «Да, за такое мы всегда платили», - признается один политических старожилов, знающий тему не по наслышке. «Если ты - рядовой член комиссии, то в день выборов заходишь на участок в семь утра и выходишь в лучшем случае через сутки. Ни душ принять, ни поспать, да и поесть только в сухомятку. Плюс работенка нервная - представители разных кандидатов, штабов друг-друга «следят», контролируют, иногда даже прессуют. Кому это нужно за «спасибо»? Тем более в регионах», - комментирует наш собеседник.
«Трудовой договор» - в его понимании - уже и не подкуп, а просто честный найм.
Цена комиссии
В общих чертах математика следующая. До войны по стране насчитывалось около 30 тысяч комиссий (сейчас, понятно, меньше). В каждую крупная политсила стремилась завести туда минимум четыре человека - два сотрудника и два наблюдателя. Если округ большой и адресов для голосования много, требуются усилия уже шести человек. И так далее.
Территория Украины условно поделена на 225 округов. Реально действующих - с учетом аннексии и оккупации - 198. Территории округов «нарезаны» ЦИКом довольно давно и предназначены для парламентских выборов. Для президентских сие очень удобно: в штабах всех кандидатов рассчитывают на поддержку действующих, а также потенциальных (тех, кто хочет ими стать от той или иной политсилы) мажоритарщиков.
Мотивация проста: мажоритарщики берутся организовывать и - крайне важно - финансировать ход кампании на вверенной им территории. В случае желаемого исхода, получают от своей политсилы преференцию на баллотирование от ее имени. Кроме того, члены комиссий нужны всем кандидатам, включая технических (и тех, кто за ними стоит). Ведь это на парламентских комиссии комплектуют представители от фракций ВР; на президентских каждый кандидат дает «своего» человека, а дальше - слепой жребий, кому повезет.

Фото: Предоставлено Игорем Трубаевым
В свете вышеизложенного, необходимо понимать: да, украинская политика не идеальна - «подстелить соломку» пробуют все. Кто как может. Но у действующей власти - всегда и во все времена - возможностей для этого несравненно больше.
Первое - админресурс (от негласной поддержки глав ОГА до вовлечения бюджетников).
Второе - «авторитетные» люди в регионах. Причем не только с «местной» пропиской. Так, одиозный бизнесменВадим Столар поставлен «отвечать» за результаты гаранта не только в столице (что, для «правой руки» Виталия Кличко вполне логично) но и в … Одессе. «В Одессе все слишком непросто, там нужна крепкая рука. Столар как раз отлично подходит», - поясняют «теневые штабисты» гаранта.

Фото: vadimstolar.com.ua
Столар - в центрі - під час зустрічі з виборцями
Третье - силовые механизмы. И это вовсе необязательно специальные службы, расплодившиеся сейчас - как грибы после дождя - «муниципальные варты» - вполне подходят для выполнения черной работы.
«Нам нужен парад присоединений»
В распоряжении LB.ua - как было сказано - имеется полный набор документов, который сегодня используют штабисты главы государства в целях увеличения числа своих симпатиков.
Разумеется, скрытого подкупа в АП не признают. «Мы не собираемся «в тупую» покупать голоса. Это - точно не метод. Не вышло даже у Януковича. Победить таким образом нереально. Но. Если ты спросишь, организовываем ли мы своих сторонников, мотивируем ли их, стараемся ли привлечь новых и делаем ли мы это организованно, то да, конечно, ответ утвердительный», - поясняет один из главных управленцев кампании гаранта.
Сути и формы происходящего сие, однако, не меняет.
Итак, «организация» выглядит следующим образом.
Первое: из 198-ми берется сто округов. «Основной акцент - центр страны, конечно. В каждом из них находят первых 15 добровольцев. Это - верхушка «пирамиды», на которую «завязаны» остальные. Ожидается, что по результатам кампании, эти люди заработают по три тысячи гривен.
Следующий этап - поиск «остальных». Происходит это с помощью специальных анкет.

Такие «подшивки» бланков раздают первичным агитаторам для последующего использования «в полях»
Так, респонденту предлагают оценить позитивные изменения последних лет - курс в НАТО, отношение к безвизу, автокефалии и т.д. Опросник не обременительный - на одну страничку. Тут же - двенадцать кандидатов, кто симпатичен и из кого можно выбрать.
«Если все совпадает, и человек называет Порошенко, мы очень аккуратно спрашиваем, не хочет ли он поработать в команде, стать агитатором» (важный нюанс: не членом комиссии, именно агитатором, - С.К.).», - говорит источник в штабе Порошенко, демонстрируя брошюру, поясняющую правила обработки анкет. Обратите внимание: седьмой пункт здесь предписывает - сторонников должно быть не менее 15 человек.
Параллельно необходимо уточнять данные о людях, проживающих на территории того или иного округа - кто пребывает тут постоянно, кто - уехал, кто недавно умер, кто - просто снимает квартиру. В день голосования все эти сведения могут сыграть важную роль (помним об электронной базе данных). Сумма, в которую оценивают работу активистов «второго» звена - тысяча гривен.
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готов за деньги обесчать что проголосую за кандидата,
кандидаты занимайте очередь
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банковая ох...ла. пожилые женщины в баре торгуют голосами В одному з барів Дніпра людям роздавали гроші в обмін на голос за кандидата на президентських виборах - Цензор.НЕТ 5224
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Повсемісний СИСТЕМНИЙ підкуп виборців .. ПРОВОКАЦІЇ терористичного характеру ..двійники .. ця БАНДА відносно легко "зайшла" у владу .. завдяки "гоноровим" галичанам в першу чергу .. НІЧО най паморочиться "ПАСТВА" з полонини ... очікувати ВАРТО ще більших провокацій .. БИДЛО буде ги-ги - кати .. а шо - дружин сестер відправили у "СВІТИ" сиділкамии копійку ЗАРОБЛЄТИ .. Дітей та Онуків на польського пана МІЛЬЙОНАМИ ДОБРОВІЛЬНО батрачити .. "пьємонд" .. тьфу .. най щезне і шлях би їх ВІРНИЙ трафив ... ще трохи тай будемо виділи .. чи є у цеї страшно наБожної гурти РОЗУМ взагалі .. такі маємо сподіванє ...а яко воно буде покаже ЧЕС ...
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ТІЛЬКИ для ТРОЛІВ .. до відома .. якісь СЛАБЕНЬКІ Ваші коменти .. сирі.. тягучі .. НЕма вогника ..
........з приводу інформаційного ТЕРОРИЗМУ організованого під дахом мінсрець на Бюджетні гроші українців - платників податків .. ці бандитські канали НІЧОГО НЕінформують а займаються РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ низькопробних МАНІПУЛЯЦІЙ.... НІЯКА сила- окрім БПП що довела Українців до зубожіння і геноциду -- не займається МАСОВИМ відео аудіо картинками АГІТКАМИ по-шаблону кгб-фсб .. і мабуть безпосередніми інструкціями .. жовті ЗМІ .. займаються НЕ журналістикою а ПРОПАГАНДОЮ проти України ...
..ВСЕ це КРИМІНАЛЬНЕ середовище і є той ХАОС що нав"язується росією у повній ВЗАЄМОДІЇ з якоби українською владою ... хто агенти кремля ?
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А чё без капса? Пишите заглавными, а то никто не видит.
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Берите дурные деньги, которые вам раздают, а голосуйте как вам угодно или вовсе не голосуйте (глупо участвовать в этом дешевом фарсе для лохтората под названием "выборы")!
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Пофигу от какого кандидата. Самое главное бабкам тупорылым пару лет впаять. Тогда и подкупать некого будет.
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Дуже красива провокація! Не те що з фаерами.
Тільки дуже дорога.......
Але якщо ци від Пині то задарма - мінімум відпускні .
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Дуже красива провокація! Не те що з фаерами.
Тільки дуже дорога.......
Але якщо ци від Пині то задарма - мінімум відпускні .
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ПОРОШЕНКО сегодня обьявил о начале своей предвыборной компании! в добрый путь уважаемый ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ!!! ты честь и совесть украинской нации, моральный авторитет!! народ Украины тебя не подведет!!! СЛАВА УКРАИНЕ!! кто не с нами- тот против нас!!!!
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Марксизм не догма, а керівництво до дії.Така ***** висіла в нас школі, а ще якась маячня "Релігія-опіум для народу !"
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Цікава взагалі ця технологія.Ну переписали дані за гроші.А що далі з ними робити ?
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Вот как можно раздавать деньги, просто под обещание проголосовать за конкретного кандидата? Мутная история.
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Любой кто проголосует за подачки -совковый мусор.
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Ні сьогодні не всі "жінки похилого віку" з розуму зійшли. Москальки ті і так за москву! Як і всі москалі із укр-гнидами(по С.Петлюрі).
Сьогодні, дружина приходить з крамниці і розповідає. Йде бабця й так ніби про себе -за кого ж голосувати?! Юлька все до путіна в москву моталась!

Моя дружина бабці(так, шуткуючі) - що, як проститутка?

Бабця - во! Точно! За проститутку путінську голосувати не буду!

А ви совок совок! Та у деяких, що про совок тільки з TV та нета чули, в головах совка більше!
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Надо что бы "левые" парни на паспортные данные придурков оформили по штук сто кредитов. Может тогда вата хоть бояться будет,если мозгов нет.
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Угадаю имя кандидата по одной букве - Петя!!!
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В Києві штука гривень за голос в користь Порошенка)))))))))
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у Києві по маркетах АТБ бабушкі третій день до людей за 40 чіпляються: "прадайголас, заработатьхачу!"
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хто нє в курсах, АТБ належить колишньому охоронцеві Ваной
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..кого НЕспитай ..ніхто НЕпризнається про голосування 2014 року ... за сьогоднішнього " гаранта" корупції і злодійства ...йде до 31 березня...Шлях би Вас 54% і Нас ВСІХ вірний трафив ... а до-поки ...
Інтерпол зняв екс-президента України Віктора Януковича з розшуку.
Про це Укрінформу повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган

"Так, його немає в базах розшуку Інтерполу, оскільки Інтерпол вважає, що це політичне переслідування, і зняв Януковича з розшуку. Його немає в базах Інтерполу", - сказала Сарган.
На сьогоднішній прес-конференції в Москві Янукович заявив, що може поїхати в будь-яку країну світу, і його немає в базах даних Інтерполу.

2 млрд грн з банку Януковича були виведені через банк Порошенко...
працівники банку ВБР, який належав синові побіжного екс-президента України Олександру Януковичу, вже при нинішній владі знімали з рахунків мільярди гривень готівкою в належному чинному президенту України Петру Порошенко "Міжнародному інвестиційному банку".
Журналісти стверджують, що гроші виводилися через "Міжнародний інвестиційний банк", який належить Порошенку. Банк президента при цьому заробив 20 млн грн комісії.
... а ГенПрок на чолі з кумом за 5 років НЕпобачили ... криміналу у діях януковича ... файно в ПИСОК українцям за Небесну сотню .. Війну 11 тис вбитих ..мільйони переселенців ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ одном из баров Днепра людям раздавали деньги в обмен на голос за кандидата на президентских выборах. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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