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 Сегодня в Украине стартует отбор на Евровидение-2019

Первый тур Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2019" состоится в субботу, 9 февраля, в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, прямой эфир первого полуфинала Национального отбора начнется в 19:00 на телеканалах UA: Первый и СТБ.

Как известно, в первом туре за право выйти в финал отбора будут соревноваться 8 участников: группа The Hypnotunez - лидер Гера Луидзе, с песней "Hey"; LETAY - музыкант Илья Резников, с песней "Мила моя"; певица VERA KEKELIA - с песней "Wow"; группа ЦеШо - с песней "Hate"; группа YUKO - с песней "Galina Guliala"; Maruv - певица Анна Корсун, с песней "For you"; группа Brunettes Shoot Blondes - солист Андрей Ковалев с песней "Houston"; BAHROMA - фронтмен Роман Бахарев, с песней "Назавжди-Навсегда".

Второй полуфинал Нацотбора состоится 16 февраля. Кто из артистов будет представлять Украину на Евровидении в Израиле, станет известно в финале Нацотбора 23 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дочери вице-премьера оккупационного "правительства" Крыма хотят представлять Украину на Евровидении. ФОТО

В жюри национального конкурса этого года - Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Ведущий - Сергей Притула.

"Евровидение-2019" состоится в Тель-Авиве. Лозунг конкурса - "Dare to Dream (Позволь себе мечтать)". В конкурсе будут принимать участие 42 страны.

Участник, который в этом году будет представлять Украину, выступит в первом полуфинале "Евровидения" 14 мая. Второй полуфинал - 16 мая. Финал состоится 18 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3110844
 
 
 Топ комментарии
 
не знаю на счот зеленського, але тімашенка в разі обрання президентом обіцяє виграти Євробачення двічі 🤣
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Судя по последним соевым тенденциям, победить должен церковный хор. Из патриотично перешедшей из мацковского парханата общины канешна Сегодня в Украине стартует отбор на Евровидение-2019 - Цензор.НЕТ 470
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А чого Петрусь не приймає участь,з піснею--"Вибєрі мєня,вибєрі мєня,птіца счастья завтрашнєго дня".
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Почему некому, к тому времени Порошенко освободится ..., хотя может и сядет уже!
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не знаю на счот зеленського, але тімашенка в разі обрання президентом обіцяє виграти Євробачення двічі 🤣
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Давай пруф на цю обіцянку, інакше - тріпло.
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тільки якщо сяде знову Жулька в інвалідний візок і заспіває пісню "на лабутенах на., и офігітнльних штанах"., але Самойлова вже пролетіла у візку.
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Порошенко в дуеті з луценкою іркою.
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В этой новости вижу ошибку - певица и реальная претендентка на победу и в нацотборе и на Евровидении - Марув сегодня будет петь другую песню, не "For you", а "Siren Song".
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Будет брать участие певец от Украины,Порошенко с дебютной песней: "выбери меня,выбери меня"
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якщо шут зеленський балотується в президенти, то пропоную поплавського двинути на Євробачення. як то кажуть, аби був повний цирк😋
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Предлагаю Свына, он щас так поёт, так поёт!
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KAZKA - вот уж точно кого стоит туда отправить
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Вони обрали Мацквабад,нехай там співають.
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МУЗИКАГруппу KAZKA заочно наградили премией в РоссииЧас Пик 05.12.18 о 14:34Сегодня в Украине стартует отбор на Евровидение-2019 - Цензор.НЕТ 2151

Високий Замок
Сегодня в Украине стартует отбор на Евровидение-2019 - Цензор.НЕТ 2151

RBC.ua
Сегодня в Украине стартует отбор на Евровидение-2019 - Цензор.НЕТ 2151
7 фото

Украинская музыкальная группа KAZKA получила награду "Золотая сирена" в рамках премии "Нового радио" "Высшая лига". Украинский коллектив в России внесли в Топ самых ярких артистов, передает Час Пик
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А чого Петрусь не приймає участь,з піснею--"Вибєрі мєня,вибєрі мєня,птіца счастья завтрашнєго дня".
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Судя по последним соевым тенденциям, победить должен церковный хор. Из патриотично перешедшей из мацковского парханата общины канешна Сегодня в Украине стартует отбор на Евровидение-2019 - Цензор.НЕТ 470
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А маас ква знов пошле туди свою калясочницю?
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там всі хороші . одне краще другого. тяжко буде вибрати
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отправить полным составом, меньше навредят стране

Сегодня в Украине стартует отбор на Евровидение-2019 - Цензор.НЕТ 9221
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Надо что-то политическое как Джамала. Они это любят.
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ну один раз она вас кацапов уже порвала - у вас не зажило ещё...?
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Пропоную Дещицю з харківськими ультрас. Як раз політичне, як ти любиш.
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С песней "Путин - х...ло!". Победа обеспечена Сьогодні в Україні стартує відбір на Євробачення-2019 - Цензор.НЕТ 4298
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тяжелый будет отбор. 44 инвалидных кресла надо достать. и только один инвалид-победитель сможет потом уехать на запад. где есть т.с. инфраструктура для нормальной жизни калясочников.
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з.ы. прошу пардону. 43 инвалидных кресла. запамятовал ))
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з².ы². )))))))))))))))))) и по выходу в полуфинал весь зал орёт "йуля! йуля! йуля!" . но в финал она не прошла. старинная история. deja vu? )))))
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KAZKA…...причем с первой версией клипа на агл.языке)))))
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На говенный конкурс - только народную арт-крысу лободу
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Все как под копирку: сначала пафосная истерия: "Она будет представлять Украину, поддержим ее!", а потом начинается "Я поехала туда за за свои деньги, я никому ничего не должна!". Самый яркий пример - Мика Ньютон.
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стартовал аукцион на покупку места для участия Евровидение-2019. так правильней! Сьогодні в Україні стартує відбір на Євробачення-2019 - Цензор.НЕТ 305
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСегодня в Украине стартует отбор на Евровидение-2019
 
 
 
 
 
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