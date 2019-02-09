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 США пытаются убедить армию Венесуэлы не поддерживать Мадуро, - Reuters

Власти Соединенных Штатов Америки пытаются убедить армию Венесуэлы отказаться от поддержки диктатора Николаса Мадуро.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Reuters сообщил высокопоставленный источник в Белом доме.

Собеседник агентства назвал "первыми камешками" тех военных, которые отказались поддерживать Мадуро и заявили о поддержке лидера оппозиции Хуана Гуайдо, а также анонсировал появление "больших камней, катящихся по склону".

Отмечается, что контакты между Вашингтоном и военнослужащими Венесуэлы "очень и очень ограничены". Также источник проинформировал о намерении США ввести новые санкции против Венесуэлы для давления на Мадуро.

Напомним, Чехия, Польша, Эстония и Финляндия присоединилась к группе стран ЕС, которые выразили поддержку Хуану Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.

Таким образом, уже 15 стран Евросоюза признали Хуана Гуайдо временным президентом страны. Ранее с такими заявлениями выступили Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Португалия, Франция, Швеция, Финляндия, Нидерланды и Латвия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина признает Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3110840
 
   
 Топ комментарии
 
США поддерживает народ ,а РФ поддерживает всех диктаторов и террористов по всему миру,что до тебя не доходит?
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Ой сплетут лапти Коле МаДУРО, и поедет он в страну вечных скреп и балалаек. Если успеет конечно.
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так кто захватил власть американцы или исламисты,ты хоть подумай немного бактерия
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А помните Украину?

США намагаються переконати армію Венесуели не підтримувати Мадуро, - Reuters - Цензор.НЕТ 4926
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Вот не понимаю, зачем было именно так поддерживать на камеры, достаточно же было каким-либо жестом просто поприветствовать протестующих, могли же просчитать эффект.
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Это было сделано демонстративно чтобы протестующие не сбавляли обороты. Типа Америка с нами. На самом деле американцы и не думали ничем помогать, кроме конечно печенек.
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Priciom tut amerika.Tam latynskoj amerike budet problema kogda bezency poprut v Braziliju ili Kolumbiju i drugyje strany.31 milion zytelej u Venesuely eto nesutka.Kto ix budet kormit?
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США пытаются убедить армию Венесуэлы не поддерживать Мадуро, - Reuters
Не знает еще народ Венесуэлы, какое "счастье" им несут любители ценностей.
Если клюнут на этот лоховской развод, то и у них будет дороговизна, бесконечный рост тарифов и цен, как это происходит в "правильных" странах.
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Неужто в Украине нет такого Хуана Гуайдоненко? Сказал бы всем, я новый президент, и всё.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША пытаются убедить армию Венесуэлы не поддерживать Мадуро, - Reuters
 
 
 
 
 
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