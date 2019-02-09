 США пытаются убедить армию Венесуэлы не поддерживать Мадуро, - Reuters

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Reuters сообщил высокопоставленный источник в Белом доме.
Собеседник агентства назвал "первыми камешками" тех военных, которые отказались поддерживать Мадуро и заявили о поддержке лидера оппозиции Хуана Гуайдо, а также анонсировал появление "больших камней, катящихся по склону".
Отмечается, что контакты между Вашингтоном и военнослужащими Венесуэлы "очень и очень ограничены". Также источник проинформировал о намерении США ввести новые санкции против Венесуэлы для давления на Мадуро.
Напомним, Чехия, Польша, Эстония и Финляндия присоединилась к группе стран ЕС, которые выразили поддержку Хуану Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.
Таким образом, уже 15 стран Евросоюза признали Хуана Гуайдо временным президентом страны. Ранее с такими заявлениями выступили Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Португалия, Франция, Швеция, Финляндия, Нидерланды и Латвия.
Не знает еще народ Венесуэлы, какое "счастье" им несут любители ценностей.
Если клюнут на этот лоховской развод, то и у них будет дороговизна, бесконечный рост тарифов и цен, как это происходит в "правильных" странах.