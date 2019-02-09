 Социальную помощь в Украине получают более 21 млн семей, - Минсоцполитики

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики, об этом сказала заместитель министра социальной политики Украины Лариса Попова, выступая с докладом на Международной конференции "Универсальные денежные выплаты и выплаты семьям с детьми, которая проходит в городе Женева.

"Государственную социальную поддержку в Украине получает 21,10 млн семей, что составляет 38% от всех семей Украины, имеющих детей до 18 лет (5,6 млн семей)", - отметила Попова.

Она сообщила, что общее количество детского населения в Украине - 7,6 млн детей.

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По словам Поповой, на государственные программы социальной защиты и социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения в 2018 году выделены 137 млрд гривень (в том числе на выплату социальных пособий семьям с детьми, малообеспеченным семьям - 52,4 млрд грн) или 13,8% от общей суммы расходов Государственного бюджета Украины в 2018 году.

Попова пояснила, что государственная поддержка семей распределяется на универсальные (гарантированные) социальные выплаты, на которые имеют право все граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, а также лица, признанные в Украине беженцами или лица, нуждающиеся в дополнительной защите и адресной помощи малообеспеченным семьям, предоставляемых с учетом совокупного дохода семьи имущественного положения и соответствующего статуса.

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