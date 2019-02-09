 Социальную помощь в Украине получают более 21 млн семей, - Минсоцполитики

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики, об этом сказала заместитель министра социальной политики Украины Лариса Попова, выступая с докладом на Международной конференции "Универсальные денежные выплаты и выплаты семьям с детьми, которая проходит в городе Женева.
"Государственную социальную поддержку в Украине получает 21,10 млн семей, что составляет 38% от всех семей Украины, имеющих детей до 18 лет (5,6 млн семей)", - отметила Попова.
Она сообщила, что общее количество детского населения в Украине - 7,6 млн детей.
По словам Поповой, на государственные программы социальной защиты и социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения в 2018 году выделены 137 млрд гривень (в том числе на выплату социальных пособий семьям с детьми, малообеспеченным семьям - 52,4 млрд грн) или 13,8% от общей суммы расходов Государственного бюджета Украины в 2018 году.
Попова пояснила, что государственная поддержка семей распределяется на универсальные (гарантированные) социальные выплаты, на которые имеют право все граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, а также лица, признанные в Украине беженцами или лица, нуждающиеся в дополнительной защите и адресной помощи малообеспеченным семьям, предоставляемых с учетом совокупного дохода семьи имущественного положения и соответствующего статуса.
И эти люди, которые не могут сложить два и два управляют экономикой страны?
Это как в том анекдоте - купил за доллар, продал за два - и на этот один процент так и живу
Гопники неумные, умеют только цены повышать , да субсидии раздавать
Уже только исходя из этой 'статистики' понятно, что нужно чем скорее тем лучше избавляться от этих икономистов
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Десь- кудысь
100-150 гривен теж рахується за допомогу.....
99% українців в Україні -Жебраки.
жебраки на своїй Богом даній землі......
По-моему, тетка несет бред или деньги идут мифическим семьям
Среднестатистическая украинская семья становится с каждым годом все меньше. Уже не первый год в среднем она насчитывает менее трех человек, но если в 1999 году ее численность составляла 2,77 человека, то в 2013-м - 2,58 человека. Такие данные обнародовал Госкомстат Украины.
21 000 000 х 2,58 = 54 180 000 - в Украине столько не проживает. Минсоцполитики брешет как Порошенко с Гройсманом.
только перепись населения сможет показать и доказать на сколько нас...одевают и ОБУВАЮТ
Семья -- это группа родственников, от двух и более человек. Та даже если это все семьи Украины, то у нас в стране людей то столько нет, у нас всех семей не может насобираться 21 млн, при всём желании.