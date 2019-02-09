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 Социальную помощь в Украине получают более 21 млн семей, - Минсоцполитики

Государственную социальную помощь в Украине получают 21,1 млн семей, что составляет 38% от всех семей Украины

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики, об этом сказала заместитель министра социальной политики Украины Лариса Попова, выступая с докладом на Международной конференции "Универсальные денежные выплаты и выплаты семьям с детьми, которая проходит в городе Женева.

"Государственную социальную поддержку в Украине получает 21,10 млн семей, что составляет 38% от всех семей Украины, имеющих детей до 18 лет (5,6 млн семей)", - отметила Попова.

Она сообщила, что общее количество детского населения в Украине - 7,6 млн детей.

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По словам Поповой, на государственные программы социальной защиты и социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения в 2018 году выделены 137 млрд гривень (в том числе на выплату социальных пособий семьям с детьми, малообеспеченным семьям - 52,4 млрд грн) или 13,8% от общей суммы расходов Государственного бюджета Украины в 2018 году.

Попова пояснила, что государственная поддержка семей распределяется на универсальные (гарантированные) социальные выплаты, на которые имеют право все граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, а также лица, признанные в Украине беженцами или лица, нуждающиеся в дополнительной защите и адресной помощи малообеспеченным семьям, предоставляемых с учетом совокупного дохода семьи имущественного положения и соответствующего статуса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Каждая семья, в которой рождается ребенок, получает от правительства помощь - 41280 грн. Из которых 10320 грн - сразу", - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3110832
 
 
 Топ комментарии
 
Государственную социальную помощь в Украине получают 21,1 млн семей, что составляет 38% от всех семей УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3110832

Что за бред, получается в Украине около 50 млн семей.
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21 мільйон сімей шоколадні бандити зробили жебраками і на них стали мільйонерами а тепер хизуються що ці жебраки допомогу отримують - де ще в Європі таке можна побачити???
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Бред, ещё тот!))) 50 млн семей, умножить как минимум на 2 человека в семье (хотя это мало для семьи), то получается население в Украине более 100 млн. человек))) Что они там курят?
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про помощь всем детям до 18 лет пять лет назад ты сейчас серьезно или просто окончательно впал в дебилизм?
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38% - составляет более двух миллионов семей(((
И эти люди, которые не могут сложить два и два управляют экономикой страны?
Это как в том анекдоте - купил за доллар, продал за два - и на этот один процент так и живу
Гопники неумные, умеют только цены повышать , да субсидии раздавать
Уже только исходя из этой 'статистики' понятно, что нужно чем скорее тем лучше избавляться от этих икономистов
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У тебе діти є? Допомогу на них отримувала?
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Та не выдумывайте вы с этими подачками от маланцев Приведу примеп Мы с женой пенсионеры платим за газ воду и электричество более 6 тыс грн и нам никакая субсидия не полагается а то иаланци всех родителей имеющих детей до 18 лет срубсидиями охватили Цирк на дроти Практически все мои друзья которые на пенсии не получают никакой субсидии И это еще обрезаная нечесть их не монитизировала А вот монетизируют ТОгда только те кто будет отстегивать ****** из пенсионного фонда 50% а то и поболее Будет зти всраные подачки получать а вот пенсы и прочие многодетные и безхрукие безногие Хер получат хоть колпейку
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Бред какой то. 21,1 миллиона семей... Ну если семья то это как минимум 2 человека. 21,1 умножаем на 2 получаем 42,2 миллиона человек, а если добавить, что у некоторых семей как минимум по одному ребенку то сколько ж у нас населения тогда?
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може це таємниця, але з давніх часів 90х років є такі виплати що "отримують" ті хто давно помер, а в реалі отримує голова відділу.
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Срач продовжується. Бггг. І ніхто не спромігся поцікавитись які є види соцдопомоги. Кому і за що. Аби язика почесати.
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сама хоть поняла, шо ти наляпала...математичка хренова...це ж избирателей десь под 60 миллионов...
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.це ж избирателей десь под 60 миллионов

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Десь- кудысь Соціальну допомогу в Україні отримують понад 21 млн сімей, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 5674
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21,1 млн семей, этого как раз хватит, чтобы и себе досталось, и других не обидеть.
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Пенсионеров значительно меньше... по последним данным насчитали 7 млн 190,5 тысяч, старики мрут со страшной скоростью. С одной стороны пенсии начнут расти, с другой у нас власть забыла про стариков, наших родителей.
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соціальна допомога більш ніж половині населення..........
100-150 гривен теж рахується за допомогу.....
99% українців в Україні -Жебраки.
жебраки на своїй Богом даній землі......
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Вот это п-ц https://glavnovosti.com/xlebnyj-vopros-skolko-naseleniya-ostalos-v-ukraine/
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До обвала гривны население выезжало. А потом Порошенко и Гонтарева обрушили гривну и оставшиеся по уровню жизни превратились в африканцев.
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По данным официальной статистики, в Украине больше 14,9 млн семей....

По-моему, тетка несет бред или деньги идут мифическим семьям
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ну почему мифическим = мама кабЫлОва - очень даже настоящая)))))
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Єто же сколько людей живут за чертой бедности...!!! Живут по новому!
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Это ж сколько вообще живёт,миллионов 60 нищихми и миллионов 70 остальных?
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Найкрупованіша і найбідніша країна за найбагатшого президента-феодала парашенка. Населення в злиднях, вже втомилося від зубожіння і життя по-новому. Банду парашена геть!
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рано стартуешь. до 31 марта потерпи, перегоришь как жулька
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УЗНАЮТ ВСЮ ПРАВДУ ОБ УКРАДЕННЫХ МИЛЛИАРДАХ ДОЛЛАРОВ ЖИТЕЛИ УКРАИНЫ ТОЛЬКО ТОГДА КОГДА СДЕЛАЮТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ. А СЕЙЧАС ЭТОГО НЕ БУДЕТ ДЕЛАТЬ НЕ КТО, ТАК ЛЕГЧЕ ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ НА МЁРТВЫХ ДУШАХ И СПИСЫВАТЬ МИЛЛИАРДЫ ГРИВЕН НА СОЦ. ВЫПЛАТЫ ЭТИМ МЁРТВЫМ ДУШАМ.
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поддерживаю!
только перепись населения сможет показать и доказать на сколько нас...одевают и ОБУВАЮТ
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Знайшли чим пишатися. А скільки ще бідних, які не отримують соцдопомогу? Не рахували?
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да почти никто не получает - кто получает загадка Соціальну допомогу в Україні отримують понад 21 млн сімей, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 1674
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То что потомственная кабминовская бабонька кацапской наружности несет бредятину очевидно даже детям. Вопрос только в том, зачем она это делает? Ответ прост - красть, красть и еще раз красть бюджетные бабки на несуществующую помощь несуществующим семьям...
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Чи то Цензор, як завжди, проявив недбалість, забувши кому, чи то з арифметикою щось не так у держслужбовців.
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"цензор"! ну шо вы пишите?? какие "21,1 млн семей"(!)???? для справки: семья - ЭТО «группа людей, связанных прямыми родственными отношениями". понимаете -ГРУППА(минимум два) ЛЮДЕЙ!!!!!!!! получается у нас помощь получает ВСЯ СТРАНА ПОГОЛОВНО!!!!
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Запитується ----- Нафіга цій потасканій кобилі знати арифметику ----- Якщо вона має глибоку глотку
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21 млн семей? Ох и палятся на распиле бабла...
Семья -- это группа родственников, от двух и более человек. Та даже если это все семьи Украины, то у нас в стране людей то столько нет, у нас всех семей не может насобираться 21 млн, при всём желании.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСоциальную помощь в Украине получают более 21 млн семей, - Минсоцполитики
 
 
 
 
 
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