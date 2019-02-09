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 Погиб один украинский воин, еще двое ранены, шесть наемников РФ уничтожены, террористы открывали огонь 9 раз, - штаб ООС

За минувшие сутки российско-террористические войска 9 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

"8 февраля российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", - говорится в сводке.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Водяного, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Павлополя, дважды из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, а также зафиксировано работу вражеского снайпера - в районе Авдеевки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции трижды из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Кримского, из минометов калибра 120 мм. и стрелкового оружия - в районе Хутора Свободный, из гранатометов - в районе Зайцевого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб с начала суток 8 февраля. Враг 8 раз нарушал перемирие, - штаб ООС

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - подчеркнули в штабе.

По данным украинской разведки, 8 февраля, шесть боевиков уничтожены и семеро ранены.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе

Источник: https://censor.net.ua/n3110831
 
 
 Топ комментарии
 
У нас под Мариком уже 3 сутки гремит. Громче, конечно бывало, но после 2017 - вроде нет. Особенно громко, интенсивно и разнообразно было даже не вчера, а позавчера. Сильно подозреваю, что новость о пострадавших парнях просто опоздала на сутки...
Земля пухом павшему Брату...((((
Скорейшего и полного восстановления раненым!!!
Смерть москалям.
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Царство небесное нашему воину!
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У нас под Мариком уже 3 сутки гремит. Громче, конечно бывало, но после 2017 - вроде нет. Особенно громко, интенсивно и разнообразно было даже не вчера, а позавчера. Сильно подозреваю, что новость о пострадавших парнях просто опоздала на сутки...
Земля пухом павшему Брату...((((
Скорейшего и полного восстановления раненым!!!
Смерть москалям.
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коли вже останній москаль здохне . Світла пам ять
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Царство Небесне загиблому, швидко одужати пораненим. Кацапєтам - горіти у пеклі...
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Царство небесне загиблому воїну і нехай рідна земля буде йому пухом..

Пораненим хлопцям швидкого одужання.

Слава Нації !
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Царство Небесне Герою!
**
...когда здоровые ребята выпускают из рук автоматы и бессильно плачут опустив голову к земле… когда хирург на улице пытается дрожащими руками закурить сигарету, в то время когда в операционной накрывают чье-то уставшее лицо… корда водителя «скорой» трогают за плечо и тихо говорят - не газуй, степаныч, не надо…не успели !... когда бледная, как смерть, жена, находясь в паутине кататонического шока, отстранено, на автомате отвечает по телефону - завтра…в 12.. да, приходите его уже привезли!… корда мать не спит, не ест, не двигается, а только смотрит…смотрит..смотрит неподвижным взглядом на фото, которое не выпускает из дрожащих рук… когда множество колен одновременно становится на землю и множество слез льется из чужих глаз… - вот это все то, что таит в себе фраза «за минувшие сутки погиб….»
(Татьяна П-Ч)
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Защитникам Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Загинув один український воїн, ще двох поранено, шістьох найманців РФ знищено, терористи відкривали вогонь 9 разів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5734
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..к умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'янім в землі не гніється!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Вкраїну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов у військо стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго ворог вже панує у нашій країні... Атакуйте, соколи! Слава!Слава!Слава Україні!!!
(Невідомий автор)
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Соболезнования близким погибшего. Вечная память. Рашикам навалять по заслугам.
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Вічна пам'ять полеглому Герою України!!! ((( Пораненим воїнам скорішого одужання!!!! ну а клятій расії скорішого знищення!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПогиб один украинский воин, еще двое ранены, шесть наемников РФ уничтожены, террористы открывали огонь 9 раз, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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