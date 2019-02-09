 Погиб один украинский воин, еще двое ранены, шесть наемников РФ уничтожены, террористы открывали огонь 9 раз, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.
"8 февраля российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", - говорится в сводке.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Водяного, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Павлополя, дважды из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, а также зафиксировано работу вражеского снайпера - в районе Авдеевки.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции трижды из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Кримского, из минометов калибра 120 мм. и стрелкового оружия - в районе Хутора Свободный, из гранатометов - в районе Зайцевого.
"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - подчеркнули в штабе.
По данным украинской разведки, 8 февраля, шесть боевиков уничтожены и семеро ранены.
"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе
Земля пухом павшему Брату...((((
Скорейшего и полного восстановления раненым!!!
Смерть москалям.
Пораненим хлопцям швидкого одужання.
Слава Нації !
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...когда здоровые ребята выпускают из рук автоматы и бессильно плачут опустив голову к земле… когда хирург на улице пытается дрожащими руками закурить сигарету, в то время когда в операционной накрывают чье-то уставшее лицо… корда водителя «скорой» трогают за плечо и тихо говорят - не газуй, степаныч, не надо…не успели !... когда бледная, как смерть, жена, находясь в паутине кататонического шока, отстранено, на автомате отвечает по телефону - завтра…в 12.. да, приходите его уже привезли!… корда мать не спит, не ест, не двигается, а только смотрит…смотрит..смотрит неподвижным взглядом на фото, которое не выпускает из дрожащих рук… когда множество колен одновременно становится на землю и множество слез льется из чужих глаз… - вот это все то, что таит в себе фраза «за минувшие сутки погиб….»
(Татьяна П-Ч)
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'янім в землі не гніється!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Вкраїну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов у військо стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго ворог вже панує у нашій країні... Атакуйте, соколи! Слава!Слава!Слава Україні!!!
(Невідомий автор)