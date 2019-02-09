 Погиб один украинский воин, еще двое ранены, шесть наемников РФ уничтожены, террористы открывали огонь 9 раз, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

"8 февраля российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", - говорится в сводке.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Водяного, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Павлополя, дважды из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, а также зафиксировано работу вражеского снайпера - в районе Авдеевки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции трижды из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Кримского, из минометов калибра 120 мм. и стрелкового оружия - в районе Хутора Свободный, из гранатометов - в районе Зайцевого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб с начала суток 8 февраля. Враг 8 раз нарушал перемирие, - штаб ООС

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - подчеркнули в штабе.

По данным украинской разведки, 8 февраля, шесть боевиков уничтожены и семеро ранены.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе