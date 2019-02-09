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 Двое детей погибли в результате возгорания обогревателя на Виннитчине, - Нацполиция

В с.Васильевка Тывровского района (Винницкая обл.) двое детей погибли в результате возгорания обогревателя, предварительная причина смерти - отравление продуктами горения ковра,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Сообщение о гибели малолетних детей в селе Васильевка в полицию поступило 8 января около 14.00 часов от дежурного диспетчера ГУ ГСЧС", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама пошла в местный магазин. По возвращению обнаружила задымление в доме и детей без признаков жизни.

Отмечается, что мать воспитывала детей самостоятельно, на учете в социальных службах не состояла.

По данному факту следственный отдел полиции открыл уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство) с дополнительной квалификацией "несчастный случай".

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Источник: https://censor.net.ua/n3110830
 
 
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