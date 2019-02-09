 Киев и Варшава согласовали визит Порошенко в штаб-квартиру ЛитПолУкрБриг

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Президента.
В частности, была достигнута договоренность об участии Президента Украины Петра Порошенко в общем визите вместе с президентами Польши и Литовской Республики в штаб-квартиру бригады ЛитПолУкрБриг в Люблине (Республика Польша) в феврале этого года.
В контексте непостоянного членства Польши в Совете Безопасности ООН обсудили дальнейшие усилия с целью консолидации международного сообщества для предоставления Украине практической поддержки в противодействии российской агрессии и освобождении незаконно удерживаемых Российской Федерацией украинских заключенных, в том числе военных моряков, захваченных в плен в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Также было принято решение усилить сотрудничество по вопросам безопасности, в том числе энергетической безопасности, а также по противодействию проекту "Северный поток-2".
Стороны подчеркнули важность активизации трансграничного, экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Польшей.
Как известно, совместная военная часть ЛитПолУкрБриг была образована в 2014 году из Вооруженных Сил Украины, Литвы и Польши.
Все что нужно знать о величии России.
Факт 1 - Вторая Мировая Война - далее ВМВ началась в 1939 году, когда советская армия, совместно с армией Гитлера оккупировали Польшу.
Факт 2 - Первой объявила и вступила в войну с гитлеровской коалицией Великобритания в 1939 году, которая не только не проиграла, а и успешно выдавила от своих территорий гитлеровскую армию по пути заставив капитулировать Италию, освободив Сирию и остров Крит. В 1941 году, США начали строить свои военные базы в Европе и тем самым отодвинули армию Гитлера от Великобритании. После нападения Гитлера на СССР, Великобритания, первой пришла на помощь регулярно нанося авиа-удары по военных заводах Германии. ВМФ Великобритании, уничтожил самые современные корабли и подводные лодки Гитлера не дав ему полноценно развить атаку на СССР с территории морей.
Факт 3 - До 1941 года, СССР помогал гитлеровской армии нефтепродуктами. До 1941 года, Сталин регулярно слал поздравительные телеграммы Гитлеру в случаях его победы.
Факт 4 - Если бы Гитлер сразу напал на СССР, а не на Европу, то союз не выдержал бы и капитулировал перед Гитлером и об этом говорят многие историки. Гитлеровскую коалицию, хорошо потрепали Великобритания и США ослабив иммунитет военной машины Гитлера.
Вопрос - Так кто на самом деле, отсиживался когда Гитлер захватывал Европу?