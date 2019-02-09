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 Политика Украины
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 Кандидиат в президенты Гнап отказался снимать свою кандидатуру по решению политсовета партии "Сила людей" и требует проведения съезда

Кандидат в президенты и бывший журналист-расследователь Дмитрий Гнап заявил, что не снимет свою кандидатуру с президентских выборов.

Как передат Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гнап отметил: "1. Политсовет нашей партии призвал меня сняться с президентской гонки. Уважаю мнение коллег. Но решение о моем участии в выборах было принято после победы в праймериз. Где меня поддержало большинство членов партии, принявших участие в голосовании.

И утвержденное это было съездом партии. Поэтому, несмотря на сегодняшнее заявление политсовета, важным в этом вопросе является мнение съезда. Давайте откровенно и открыто на нем обо всем поговорим.

Сниматься с президентской гонки по моему мнению неправильно. Ведь многие поверили в то, что мы можем разрушить эту систему. Они пожертвовали на это свои деньги. Так стоит ли сдаваться после первой атаки на нас? Думаю, нет.

Вообще в этой ситуации не стоит принимать поспешных решений. Кстати, в партии есть Центральная контрольно-ревизионная комиссия, которая может провести проверку и предоставить свои выводы съезду. На ее вопрос я тоже готов отвечать, если такие будут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия "Сила людей" просит Гнапа снять свою кандидатуру с выборов президента

2. Апдейт: Через 15 минут после публикации этого поста поступили реквизиты для перевода средств. Это старый счет, на нем грантовые деньги. Хотя мы говорили об открытии нового счета, во избежание недоразумений при аудите организации. Впрочем, в Слідстві настояли на переводе уже на этот старый счет. Ок, средства перевел..."

Напомним, 7 февраля, стало известно, что бывший журналист-расследователь, кандидат в президенты Дмитрий Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет. Речь идет о сумме 9 тыс евро, часть премии, которую получила расследовательской программа "Слидство.Инфо".

8 февраля политический совет партии "Сила людей" потребовал от своего выдвиженца Дмитрия Гнапа отказаться от участия в выборах президента и вернуть деньги на счета партии.

Источник: https://censor.net.ua/n3110827
 
 
 Топ комментарии
 
Да голосуй за кого хочеш.Всегда найдеться небольшой процент биомассы 'вкусный бломбир', доллар па восемь, газ в два раза ниже, калбаса по 2,20....
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Можно подумать об этом кандидате. Если не всплывет ничего ужасного - можно и проголосовать.
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В країні новий розвитку етап -
Це Гнап!

Перекроїти політичну мапу
Під силу нашому сміливцю Гнапу

Спинися вже й по клавішам не княпай
Вставай, борись, іди підтримай Гнапа!

Всіх осоружних політичних шкап
Поставить в стійло мужній вершник Гнап!

Рішучість, чесність, мужність має Гнап -
Це в перегонах вирішальний гандикап!

Наш кандидат - це безумовно Діма Гнап
Його боїться будь-який кацап!

Вставай, товариш, чимскоріш з канапи
Приєднуйся до боротьби за Гнапа!

Якщо в душі ти воїн, а не раб
Твій вибір - то апостол правди Гнап!

За гроші "Слідства" він узяв собі пісдату
автівку. Порадіємо за Гнапа!

И среди мужиков и среди баб
Невероятно популярен Дима Гнап

За кілька тисяч євро мудрий Гнап
Купив для колективу файний драп!

Знімається із перегонів чесний Гнап
А в мене сльози із очей - кап-кап, кап-кап.. (с) karuby
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Да голосуй за кого хочеш.Всегда найдеться небольшой процент биомассы 'вкусный бломбир', доллар па восемь, газ в два раза ниже, калбаса по 2,20....
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КТО ТАКОЙ ДМИТРИЙ ГНАП? ИЛИ О ТОМ, КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ ДОЛГОИГРАЮЩИЕ КОНСЕРВЫ ИЗ НИОТКУДА

https://myrotvorets.news/khto-takoi-dmytryi-hnap-yly-o-tom-kak-po/
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Может и правда. Хотя статья состряпана по сути бездоказательно, автор давит на эмоции. + меня удивило: "В результате Майдан победил во многом именно благодаря правильно выбранной стратегии лидеров" В дальнейшем оказалось, что под "лидерами" автор статьи имел в виду Боксера и других непопулярных персонажей, которых массово освистывали на майдановских Вече.
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.. представилась пафосная картина в стиле "Ночного Дозора" Рембрандта, где на переднем плане Боксер и остальная шайка уверенно ведут Майдан на баррикады против Януковича Кандидиат в президенты Гнап отказался снимать свою кандидатуру по решению политсовета партии "Сила людей" и требует проведения съезда - Цензор.НЕТ 2195
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Это - Украина. 44 кандидата и грызня, "Свежая кровь" - Игорь Валерьевич Зеленский... Йуля хочет власти так, что кушать не может. Петро уже не обещает что посадит трех друзей... Перекличка времен 1919 - 2019....
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и будут герои под новыми Крутами прикрывать побег правящей элиты в далёкую чужбину
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Наврал, спер у своих, не ущел после справедливого фактажа. Достаточно?
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Да их уже несколько дней смакуют. Мне искать лень, но если хочешь, то найдешь в Гугле.

Суть вопроса: коллектив Гнапа получил премию в 15 тысяч у.е. Договорились, что деньги пойдут на АТО. Но вместо этого на АТО перечисляют 2 тыс., 9 тыс. ложатся на счет Гнапа, а остальные х.з.. Выясняется также, что их ГО работало без оформления, т.е. зарплату получали черным налом. Само собой, что никаких налогов и т.д. А Гнап в 2015 покупает автомобиль, а в 2016 квартиру в Софиевской Борщаговке.Само собой, что регистрирует это на супругу. В общем, офигенный получился антикоррупционер. А коллектив, который его и выдвинул, когда узнал о том, что он их деньги закрысил, начал возмущаться.
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А по доказательствам... Гнап сам признал. Но он сказал, что просто забыл про эти деньги. Веришь?
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"український експерт-політолог, політичний консультант. З 2010 року - політичний консультант." Мало информации. А вдруг это обычный порохобот, у которого все кандидаты плохие , кроме Пети?
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Не, у меня как раз все кандидаты плохие )) Все, про которых я знаю.
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Як казав класик "Эх, жалко пацана!". Скільки ще добрих людей згубить жадоба влади...
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Какая то картонная оппозиция. Один с оффшорами. Другой с манипуляциями средствами общей премии. Третий делает непроверенные, публичные заявления, а потом просит прощения из-за этого. Как будто кто то - набирал под себя конкурентов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидиат в президенты Гнап отказался снимать свою кандидатуру по решению политсовета партии "Сила людей" и требует проведения съезда
 
 
 
 
 
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