 Кандидат в президенты Гнап отказался снимать свою кандидатуру по решению политсовета партии "Сила людей" и требует проведения съезда

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гнап отметил: "1. Политсовет нашей партии призвал меня сняться с президентской гонки. Уважаю мнение коллег. Но решение о моем участии в выборах было принято после победы в праймериз. Где меня поддержало большинство членов партии, принявших участие в голосовании.

И утвержденное это было съездом партии. Поэтому, несмотря на сегодняшнее заявление политсовета, важным в этом вопросе является мнение съезда. Давайте откровенно и открыто на нем обо всем поговорим.

Сниматься с президентской гонки по моему мнению неправильно. Ведь многие поверили в то, что мы можем разрушить эту систему. Они пожертвовали на это свои деньги. Так стоит ли сдаваться после первой атаки на нас? Думаю, нет.

Вообще в этой ситуации не стоит принимать поспешных решений. Кстати, в партии есть Центральная контрольно-ревизионная комиссия, которая может провести проверку и предоставить свои выводы съезду. На ее вопрос я тоже готов отвечать, если такие будут.

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2. Апдейт: Через 15 минут после публикации этого поста поступили реквизиты для перевода средств. Это старый счет, на нем грантовые деньги. Хотя мы говорили об открытии нового счета, во избежание недоразумений при аудите организации. Впрочем, в Слідстві настояли на переводе уже на этот старый счет. Ок, средства перевел..."

Напомним, 7 февраля, стало известно, что бывший журналист-расследователь, кандидат в президенты Дмитрий Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет. Речь идет о сумме 9 тыс евро, часть премии, которую получила расследовательской программа "Слидство.Инфо".

8 февраля политический совет партии "Сила людей" потребовал от своего выдвиженца Дмитрия Гнапа отказаться от участия в выборах президента и вернуть деньги на счета партии.