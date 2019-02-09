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 Кандидат в президенты Гнап отказался снимать свою кандидатуру по решению политсовета партии "Сила людей" и требует проведения съезда

Кандидат в президенты и бывший журналист-расследователь Дмитрий Гнап заявил, что не снимет свою кандидатуру с президентских выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гнап отметил: "1. Политсовет нашей партии призвал меня сняться с президентской гонки. Уважаю мнение коллег. Но решение о моем участии в выборах было принято после победы в праймериз. Где меня поддержало большинство членов партии, принявших участие в голосовании.

И утвержденное это было съездом партии. Поэтому, несмотря на сегодняшнее заявление политсовета, важным в этом вопросе является мнение съезда. Давайте откровенно и открыто на нем обо всем поговорим.

Сниматься с президентской гонки по моему мнению неправильно. Ведь многие поверили в то, что мы можем разрушить эту систему. Они пожертвовали на это свои деньги. Так стоит ли сдаваться после первой атаки на нас? Думаю, нет.

Вообще в этой ситуации не стоит принимать поспешных решений. Кстати, в партии есть Центральная контрольно-ревизионная комиссия, которая может провести проверку и предоставить свои выводы съезду. На ее вопрос я тоже готов отвечать, если такие будут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия "Сила людей" просит Гнапа снять свою кандидатуру с выборов президента

2. Апдейт: Через 15 минут после публикации этого поста поступили реквизиты для перевода средств. Это старый счет, на нем грантовые деньги. Хотя мы говорили об открытии нового счета, во избежание недоразумений при аудите организации. Впрочем, в Слідстві настояли на переводе уже на этот старый счет. Ок, средства перевел..."

Напомним, 7 февраля, стало известно, что бывший журналист-расследователь, кандидат в президенты Дмитрий Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет. Речь идет о сумме 9 тыс евро, часть премии, которую получила расследовательской программа "Слидство.Инфо".

8 февраля политический совет партии "Сила людей" потребовал от своего выдвиженца Дмитрия Гнапа отказаться от участия в выборах президента и вернуть деньги на счета партии.

Источник: https://censor.net.ua/n3110827
 
 
 Топ комментарии
 
Да голосуй за кого хочеш.Всегда найдеться небольшой процент биомассы 'вкусный бломбир', доллар па восемь, газ в два раза ниже, калбаса по 2,20....
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Да их уже несколько дней смакуют. Мне искать лень, но если хочешь, то найдешь в Гугле.

Суть вопроса: коллектив Гнапа получил премию в 15 тысяч у.е. Договорились, что деньги пойдут на АТО. Но вместо этого на АТО перечисляют 2 тыс., 9 тыс. ложатся на счет Гнапа, а остальные х.з.. Выясняется также, что их ГО работало без оформления, т.е. зарплату получали черным налом. Само собой, что никаких налогов и т.д. А Гнап в 2015 покупает автомобиль, а в 2016 квартиру в Софиевской Борщаговке.Само собой, что регистрирует это на супругу. В общем, офигенный получился антикоррупционер. А коллектив, который его и выдвинул, когда узнал о том, что он их деньги закрысил, начал возмущаться.
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Можно подумать об этом кандидате. Если не всплывет ничего ужасного - можно и проголосовать.
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В країні новий розвитку етап -
Це Гнап!

Перекроїти політичну мапу
Під силу нашому сміливцю Гнапу

Спинися вже й по клавішам не княпай
Вставай, борись, іди підтримай Гнапа!

Всіх осоружних політичних шкап
Поставить в стійло мужній вершник Гнап!

Рішучість, чесність, мужність має Гнап -
Це в перегонах вирішальний гандикап!

Наш кандидат - це безумовно Діма Гнап
Його боїться будь-який кацап!

Вставай, товариш, чимскоріш з канапи
Приєднуйся до боротьби за Гнапа!

Якщо в душі ти воїн, а не раб
Твій вибір - то апостол правди Гнап!

За гроші "Слідства" він узяв собі пісдату
автівку. Порадіємо за Гнапа!

И среди мужиков и среди баб
Невероятно популярен Дима Гнап

За кілька тисяч євро мудрий Гнап
Купив для колективу файний драп!

Знімається із перегонів чесний Гнап
А в мене сльози із очей - кап-кап, кап-кап.. (с) karuby
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Да голосуй за кого хочеш.Всегда найдеться небольшой процент биомассы 'вкусный бломбир', доллар па восемь, газ в два раза ниже, калбаса по 2,20....
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КТО ТАКОЙ ДМИТРИЙ ГНАП? ИЛИ О ТОМ, КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ ДОЛГОИГРАЮЩИЕ КОНСЕРВЫ ИЗ НИОТКУДА

https://myrotvorets.news/khto-takoi-dmytryi-hnap-yly-o-tom-kak-po/
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Может и правда. Хотя статья состряпана по сути бездоказательно, автор давит на эмоции. + меня удивило: "В результате Майдан победил во многом именно благодаря правильно выбранной стратегии лидеров" В дальнейшем оказалось, что под "лидерами" автор статьи имел в виду Боксера и других непопулярных персонажей, которых массово освистывали на майдановских Вече.
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.. представилась пафосная картина в стиле "Ночного Дозора" Рембрандта, где на переднем плане Боксер и остальная шайка уверенно ведут Майдан на баррикады против Януковича Кандидиат в президенты Гнап отказался снимать свою кандидатуру по решению политсовета партии "Сила людей" и требует проведения съезда - Цензор.НЕТ 2195
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Это - Украина. 44 кандидата и грызня, "Свежая кровь" - Игорь Валерьевич Зеленский... Йуля хочет власти так, что кушать не может. Петро уже не обещает что посадит трех друзей... Перекличка времен 1919 - 2019....
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и будут герои под новыми Крутами прикрывать побег правящей элиты в далёкую чужбину
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Наврал, спер у своих, не ущел после справедливого фактажа. Достаточно?
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Да их уже несколько дней смакуют. Мне искать лень, но если хочешь, то найдешь в Гугле.

Суть вопроса: коллектив Гнапа получил премию в 15 тысяч у.е. Договорились, что деньги пойдут на АТО. Но вместо этого на АТО перечисляют 2 тыс., 9 тыс. ложатся на счет Гнапа, а остальные х.з.. Выясняется также, что их ГО работало без оформления, т.е. зарплату получали черным налом. Само собой, что никаких налогов и т.д. А Гнап в 2015 покупает автомобиль, а в 2016 квартиру в Софиевской Борщаговке.Само собой, что регистрирует это на супругу. В общем, офигенный получился антикоррупционер. А коллектив, который его и выдвинул, когда узнал о том, что он их деньги закрысил, начал возмущаться.
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А по доказательствам... Гнап сам признал. Но он сказал, что просто забыл про эти деньги. Веришь?
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Думаешь, мало тех, кто поверит? Ты про Юлю легенд не знаешь. А если даже и знаешь, я спорить с тобой не буду - мне лень Кандидиат в президенты Гнап отказался снимать свою кандидатуру по решению политсовета партии "Сила людей" и требует проведения съезда - Цензор.НЕТ 1118.
Но здесь соглашусь с любым противником Гнапа: он ниже Юли, Пети, Вовы, Бойко и Вилкула. Он спер деньги у своих, а это - реальное дно! Полагаю, что его карьера закончилась не начавшись.
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Можеш "полагать",шо хочеш,головне,що нічого не вирішуєш,крім того,що Гнап,щось "спер".Тут,канечна,ти вирішив,що докази стопроцентні.До речі,де подання в суд і його рішення?
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"український експерт-політолог, політичний консультант. З 2010 року - політичний консультант." Мало информации. А вдруг это обычный порохобот, у которого все кандидаты плохие , кроме Пети?
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Не, у меня как раз все кандидаты плохие )) Все, про которых я знаю.
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Для порохоботів всі крім петі- агенти кремля,бо він дав мільярд на армію і не краде в своїх і дає красти своїм (а значить не криса),а Гнап щось вкрав (правда ще не доказано,але це не важливо).Важливо,що "криса"...Дебіли однотурові,їх же як на рентгені видно.Примітивні,як інфузорії!)))
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редкое говно, работающее экспертом и политологом на барыгу
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палий, порошенко ничего со своих денег не дал, у него бизнес на войне и может часть и отчислил , как можно защищать этого паталогического жмота, лгуна и алкаша, самого недостойного из всех президентов
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Ваньков, конечно, лахтинских мнение так важно. Ты когда с ним бухал, а , ванёк?
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Євгенчик алеж підняв,і не тобі говнюку на нього гавкати ще недоріс.
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кольчику, йди ка ти в сраку офшорного бариги...
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Читаємо ст. 103 Конституції:
"Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку"

Звідки взагалі у президента України могли з'явитись такі кошти, коли всі його доходи на протязі його каденції повинні бути заморожені і він повинен жити виключно на президентську зарплатню?

Чи не тому, що Гнап на це "гавкав" і випливли через 3 роки ті нещасні 10тис.$, які Гнап не присвоїв і всі знали, що вони лежать у нього і зберігаються як у керівника групи. А у кого ж ще?
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Як казав класик "Эх, жалко пацана!". Скільки ще добрих людей згубить жадоба влади...
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Какая то картонная оппозиция. Один с оффшорами. Другой с манипуляциями средствами общей премии. Третий делает непроверенные, публичные заявления, а потом просит прощения из-за этого. Как будто кто то - набирал под себя конкурентов.
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ну и шо? пусть настоящая оппозиция выдвигает своих не карманных кандидатов. проблема только в том, что оппозиция в наши дни - пятая колонна Кремля. так шо лучше карманные конкуренты.
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Да как то не ассоциируются большие траты на выборы с реализацией социально-значимых проектов после выборов, в стране в которой специальный антикоррупционный суд и прокуратуру придумали.
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https://www.facebook.com/1887572521533767/videos/144852213107930/

Командир з.ч. УПА з Арізони про лідерів, суспільство, і вибори...
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Дєньґі??! Ви, кажєтся, сказалі про какіє-то дєньґі?
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Криса ще щось і трєбуєт?.... А цеглою по голові вона часом не трєбуєт..😕😕😕
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Точно, слабохарактерный… Стырил общие деньги - и на таксиста свалил!（с）
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еще один 'антикоррупционер' хочет к миске... пичаль пичаль. паноптикум а не выборы. жаль Пастор не участвует
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Запачкался- отойди в сторону и отмывайся. Какой ты нахрен президент. Кандидат у президенти Гнап відмовився знімати свою кандидатуру за рішенням політради партії "Сила людей" і вимагає проведення з'їзду - Цензор.НЕТ 6795 если украсть не умеешь.
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У цього Гнапа мама часом не з богообраних? З хуцпою у нього все в порядку, не менше як у Зєєєлі! Кандидат у президенти Гнап відмовився знімати свою кандидатуру за рішенням політради партії "Сила людей" і вимагає проведення з'їзду - Цензор.НЕТ 1778
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Это наступление на свободу слова! Со стороны партии, которая меня выдвинула!
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А может все циничнее? "Сила людей" решила пропиарить свою "честность" накануне парламентских выборов. Это ж понятно, что у Гнапа шансов ноль. Выдвигали его только для реламы бренда "Сила Народа". Гнап то уж точно не ожидал "удара в спину". Дальше следует ожидать "лютой мести Гнапа" и нам предстоит узнать о "гнилых ништяках" каждого члена политсовета "Силы Народа", о национальном составе членов их семей, сексуальной ориентации холостяков и породах их собак и кошек и доступном автопарке... Деньги то уже все равно не вернуть, а вот проблем на свои дурные головы "политбюро" уже набралось как уличная псина блох... Грантоедство это болезнь...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидат в президенты Гнап отказался снимать свою кандидатуру по решению политсовета партии "Сила людей" и требует проведения съезда
 
 
 
 
 
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