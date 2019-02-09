 Кандидат в президенты Гнап отказался снимать свою кандидатуру по решению политсовета партии "Сила людей" и требует проведения съезда

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Гнап отметил: "1. Политсовет нашей партии призвал меня сняться с президентской гонки. Уважаю мнение коллег. Но решение о моем участии в выборах было принято после победы в праймериз. Где меня поддержало большинство членов партии, принявших участие в голосовании.
И утвержденное это было съездом партии. Поэтому, несмотря на сегодняшнее заявление политсовета, важным в этом вопросе является мнение съезда. Давайте откровенно и открыто на нем обо всем поговорим.
Сниматься с президентской гонки по моему мнению неправильно. Ведь многие поверили в то, что мы можем разрушить эту систему. Они пожертвовали на это свои деньги. Так стоит ли сдаваться после первой атаки на нас? Думаю, нет.
Вообще в этой ситуации не стоит принимать поспешных решений. Кстати, в партии есть Центральная контрольно-ревизионная комиссия, которая может провести проверку и предоставить свои выводы съезду. На ее вопрос я тоже готов отвечать, если такие будут.
2. Апдейт: Через 15 минут после публикации этого поста поступили реквизиты для перевода средств. Это старый счет, на нем грантовые деньги. Хотя мы говорили об открытии нового счета, во избежание недоразумений при аудите организации. Впрочем, в Слідстві настояли на переводе уже на этот старый счет. Ок, средства перевел..."
Напомним, 7 февраля, стало известно, что бывший журналист-расследователь, кандидат в президенты Дмитрий Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет. Речь идет о сумме 9 тыс евро, часть премии, которую получила расследовательской программа "Слидство.Инфо".
8 февраля политический совет партии "Сила людей" потребовал от своего выдвиженца Дмитрия Гнапа отказаться от участия в выборах президента и вернуть деньги на счета партии.
Це Гнап!
Перекроїти політичну мапу
Під силу нашому сміливцю Гнапу
Спинися вже й по клавішам не княпай
Вставай, борись, іди підтримай Гнапа!
Всіх осоружних політичних шкап
Поставить в стійло мужній вершник Гнап!
Рішучість, чесність, мужність має Гнап -
Це в перегонах вирішальний гандикап!
Наш кандидат - це безумовно Діма Гнап
Його боїться будь-який кацап!
Вставай, товариш, чимскоріш з канапи
Приєднуйся до боротьби за Гнапа!
Якщо в душі ти воїн, а не раб
Твій вибір - то апостол правди Гнап!
За гроші "Слідства" він узяв собі пісдату
автівку. Порадіємо за Гнапа!
И среди мужиков и среди баб
Невероятно популярен Дима Гнап
За кілька тисяч євро мудрий Гнап
Купив для колективу файний драп!
Знімається із перегонів чесний Гнап
А в мене сльози із очей - кап-кап, кап-кап.. (с) karuby
https://myrotvorets.news/khto-takoi-dmytryi-hnap-yly-o-tom-kak-po/
Суть вопроса: коллектив Гнапа получил премию в 15 тысяч у.е. Договорились, что деньги пойдут на АТО. Но вместо этого на АТО перечисляют 2 тыс., 9 тыс. ложатся на счет Гнапа, а остальные х.з.. Выясняется также, что их ГО работало без оформления, т.е. зарплату получали черным налом. Само собой, что никаких налогов и т.д. А Гнап в 2015 покупает автомобиль, а в 2016 квартиру в Софиевской Борщаговке.Само собой, что регистрирует это на супругу. В общем, офигенный получился антикоррупционер. А коллектив, который его и выдвинул, когда узнал о том, что он их деньги закрысил, начал возмущаться.
Но здесь соглашусь с любым противником Гнапа: он ниже Юли, Пети, Вовы, Бойко и Вилкула. Он спер деньги у своих, а это - реальное дно! Полагаю, что его карьера закончилась не начавшись.
Бери читай, якщо цікаво.
https://zik.ua/author/oleksandr_paliy
https://www.pravda.com.ua/authors/4b44b26e09f8d/
Армія офшорного бариги, яку він "підняв"...
"Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку"
Звідки взагалі у президента України могли з'явитись такі кошти, коли всі його доходи на протязі його каденції повинні бути заморожені і він повинен жити виключно на президентську зарплатню?
Чи не тому, що Гнап на це "гавкав" і випливли через 3 роки ті нещасні 10тис.$, які Гнап не присвоїв і всі знали, що вони лежать у нього і зберігаються як у керівника групи. А у кого ж ще?
Командир з.ч. УПА з Арізони про лідерів, суспільство, і вибори...