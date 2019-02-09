 Верховный суд отказал в удовлетворении апелляции Гриценко на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" уполномоченный представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.
Соответствующее решение суд принял в пятницу вечером.
4 февраля Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска А.Гриценко к ЦИК. Кандидат в президенты требовал признать противоправными действия ЦИК, которая разрешила ему работать с базой данных реестра избирателей только в помещении комиссии и с использованием ее оборудования.
А.Гриценко просил суд обязать ЦИК предоставить ему электронную копию базы данных Госреестра избирателей с возможностью удаленного доступа к ней со своего собственного оборудования.
Р.Чернолуцкий отметил, что теперь штаб А.Гриценко намерен обжаловать в Окружном административном суде Киева само постановление ЦИК №170 от 25 октября 2018 года о внесении изменений в постановление ЦИК №74 от 26 марта 2014 года (о порядке передачи электронной копии базы данных Госреестра избирателей фракциям Верховной Рады и кандидатам в президенты при подготовке проведения выборов президента) в части незаконности пункта 3.5.
В этом пункте речь идет о том, что просмотр электронной копии базы данных реестра избирателей осуществляется представителем парламентской фракции или кандидатом в президенты в помещении ЦИК, где размещено автоматизированное рабочее место, оборудованное специальным программным обеспечением.
При этом представителю фракции Верховной Рады или кандидату в президенты запрещено копировать или передавать информацию из электронной копии базы данных Госреестра избирателей с использованием любых технических средств или программного обеспечения, осуществлять фото- и видеосъемку.
"Мы считаем, что данные изменения внесены ЦИК умышленно, за рамками избирательного процесса", - отметил Р.Чернолуцкий.
В Гриця порвані чоботи...
Грицю, Грицю, до телят!
В Гриця ніженьки болять...
Грицю, Грицю, молотити!
Гриць нездужає робити...
Грицю, Грицю, врубай дров!
Кахи-кахи! Нездоров...
Грицю, Грицю, роби хліб!
Кахи-кахи! Щось охрип...
Грицю, Грицю, до Марусі!
"Зараз, зараз уберуся!"
Грицю, Грицю, хоч жениться?
"Не можу одговориться!"
Грицю, Грицю, кого взяти?
"Краще Галі не зіскати!
Галю, серденько моє,
Чи підеш ти за мене?"
"Стидкий, бридкий, не люблю
І за тебе не піду!"
За останній місяць воно здійснило багато придуркуватих дій з однією метою нагадати про своє існування. Це черговий безмістовний іфопривід)
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Кінець зв'язку.
Или под анатоля Законы менять?