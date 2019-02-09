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Все про:Верховный Суд (684) Гриценко Анатолий (1216) избирательный закон (117) реестр (148) ЦИК (2856)

 Верховный суд отказал в удовлетворении апелляции Гриценко на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

Кассационный административный суд Верховного суда Украины отказал в удовлетворении апелляции кандидата в президенты Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко на решение суда первой инстанции, отклонившего его иск к ЦИК за отказ в возможности удаленно работать с Государственным реестром избирателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" уполномоченный представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.

Соответствующее решение суд принял в пятницу вечером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отказал Гриценко в удовлетворении иска к ЦИК по доступу к реестру избирателей

4 февраля Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска А.Гриценко к ЦИК. Кандидат в президенты требовал признать противоправными действия ЦИК, которая разрешила ему работать с базой данных реестра избирателей только в помещении комиссии и с использованием ее оборудования.

А.Гриценко просил суд обязать ЦИК предоставить ему электронную копию базы данных Госреестра избирателей с возможностью удаленного доступа к ней со своего собственного оборудования.

Р.Чернолуцкий отметил, что теперь штаб А.Гриценко намерен обжаловать в Окружном административном суде Киева само постановление ЦИК №170 от 25 октября 2018 года о внесении изменений в постановление ЦИК №74 от 26 марта 2014 года (о порядке передачи электронной копии базы данных Госреестра избирателей фракциям Верховной Рады и кандидатам в президенты при подготовке проведения выборов президента) в части незаконности пункта 3.5.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раду не получилось убедить изменить закон о выборах президента. Нам пришлось принять около 30 наших разъяснений и постановлений, - глава ЦИК Слипачук

В этом пункте речь идет о том, что просмотр электронной копии базы данных реестра избирателей осуществляется представителем парламентской фракции или кандидатом в президенты в помещении ЦИК, где размещено автоматизированное рабочее место, оборудованное специальным программным обеспечением.

При этом представителю фракции Верховной Рады или кандидату в президенты запрещено копировать или передавать информацию из электронной копии базы данных Госреестра избирателей с использованием любых технических средств или программного обеспечения, осуществлять фото- и видеосъемку.

"Мы считаем, что данные изменения внесены ЦИК умышленно, за рамками избирательного процесса", - отметил Р.Чернолуцкий.

Источник: https://censor.net.ua/n3110825
 
   
 Топ комментарии
 
За всю історію виборів я перший раз чую про вимоги віддалено працювати з реєстром виборців. Для чого це необхідно Гриценку?
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Грыць--типичный неудачник, сколько можно о нем?
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А Грицько все судится Это уже маразм Скоро будет бомжем без штанов
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Грицю, Грицю, до роботи!
В Гриця порвані чоботи...
Грицю, Грицю, до телят!
В Гриця ніженьки болять...

Грицю, Грицю, молотити!
Гриць нездужає робити...
Грицю, Грицю, врубай дров!
Кахи-кахи! Нездоров...

Грицю, Грицю, роби хліб!
Кахи-кахи! Щось охрип...
Грицю, Грицю, до Марусі!
"Зараз, зараз уберуся!"

Грицю, Грицю, хоч жениться?
"Не можу одговориться!"
Грицю, Грицю, кого взяти?
"Краще Галі не зіскати!

Галю, серденько моє,
Чи підеш ти за мене?"
"Стидкий, бридкий, не люблю
І за тебе не піду!"
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За всю історію виборів я перший раз чую про вимоги віддалено працювати з реєстром виборців. Для чого це необхідно Гриценку?
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гриценку треба хайп в пресі, - все інше похідні
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Звичайно, бо вимога копіювати особисту інформацію з обмеженим доступом є самопіаром та нахабством! Він знав, що буде відмова.
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Цей позов не мав для нього ніякого значення - просто потрібна згадка в пресі.
За останній місяць воно здійснило багато придуркуватих дій з однією метою нагадати про своє існування. Це черговий безмістовний іфопривід)
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Вот представим в реестре есть мертвые души или люди выехавшие на зароботки в рашу, где нет избирательных округов. А чтоб это проверить нужно как-то скопировать/распечатать/сфотографировать и сравнить с другими базами (погран службы и тд). Улавливаете? Чтоб проверить было невозможно, нужно просто запретить копировать И уже ни депутаты, ни кандидаты не могут проверить ничего....
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Уявіть, що перевірити це можливо і при роботі на комп'ютерах ЦВК. А якщо скопіювати всю базу, то вона розійдеться по всій Україні і почнуться погрози виборцям, маніпуляції... Можна навіть зірвати вибори. Тому не треба порушувати закон.
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Грыць--типичный неудачник, сколько можно о нем?
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Куди ж йому до мальдівсько-сліпотрастового оффшорника який пограбував під час війни вже пограбовану країну і знищив її населення своїми героцидними реформами
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ты задрал своей тупой прокацапской брехней! Иди спать.
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Все, що робиться для погіршення доступу до необхідної інформації зацікавленим особам, незаконно.
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Доступ до інформації щодо реєстру виборців повинен бути обмеженим. І ще: мене здивувала ваша підтримка погроз Всеволода Марченко. Для чого ви таке зробили?
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Тоді і до тебе і твоїх родичів прийдуть, бо ти сам цього захотів! Не рюмсай коли це трапиться.
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Ти вже це зробив раніше без пояснень свого ганебного вчинку. Тому це все тобі повернеться.
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Відповім тобі на мордовській говірці протатареної стороболгарської мови, бо людської мови ти не розумієш: - Пшел вон!
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А Грицько все судится Это уже маразм Скоро будет бомжем без штанов
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Смешную пыльную Петрушку Онотоле доставаемую из сундука на каждых выборах не пинает только ленивый))))
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Правильно! Зачем кандидатам и депутатам знать сколько "мертвых душ" проголосует на выборах это сугубо секретная информация!
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Ему НИКТО не запрещает работать со списками в ЦИКе, наравне с другими кандидатами.
Или под анатоля Законы менять?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный суд отказал в удовлетворении апелляции Гриценко на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей
 
 
 
 
 
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