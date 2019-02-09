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 Украина направила России около 300 нот с требованием освободить политзаключенных, - МИД

Украина направила России сотни обращений и около 300 дипломатических нот с требованием освобождения украинских политзаключенных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины на запрос "Радио Свобода".

"Российской стороне направлены сотни обращений и около 300 дипломатических нот с требованием об освобождении и обеспечении прав и интересов незаконно удерживаемых в России граждан Украины. Более 250 раз консульские должностные лица посетили наших соотечественников в местах содержания или отбывания наказаний", - заявили в МИД.

В ведомстве рассказали, что во время таких встреч заключенным оказывали консульско-правовые консультации, передавали адресованные им письма, обращения, а также продукты питания и предметы первой необходимости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 29 тыс. граждан Украины находятся на консульском учете в дипучреждениях Украины в России, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3110823
 
 
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о, свинозработье щаз налетит - патрашенкаприкративайну!... Украина направила России около 300 нот с требованием освободить политзаключенных, - МИД - Цензор.НЕТ 143
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И как помогло)))По факту весьмирснами достраивает для кацапов северный поток-2,моряки в плену,даунбасс с срымом под кацапами,но выбрать надо именно петю и когда то потом будет и ес и нато.
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