 Украина направила России около 300 нот с требованием освободить политзаключенных, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины на запрос "Радио Свобода".

"Российской стороне направлены сотни обращений и около 300 дипломатических нот с требованием об освобождении и обеспечении прав и интересов незаконно удерживаемых в России граждан Украины. Более 250 раз консульские должностные лица посетили наших соотечественников в местах содержания или отбывания наказаний", - заявили в МИД.

В ведомстве рассказали, что во время таких встреч заключенным оказывали консульско-правовые консультации, передавали адресованные им письма, обращения, а также продукты питания и предметы первой необходимости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 29 тыс. граждан Украины находятся на консульском учете в дипучреждениях Украины в России, - МИД