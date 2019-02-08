EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Происшествия
  18982  493
Материалы по теме:
Все про:Белая_Церковь (106) Тимошенко (24105) хулиганство (243)

 Шестерых человек, бросивших дымовые шашки на выступлении Тимошенко в Белой Церкви, задержала полиция. ФОТО

В Белой Церкви (Киевская обл.) во время выступления лидера партии "Батькивщина", кандидата в президенты Юлии Тимошенко на митинге перед городским советом группа провокаторов бросила в толпу людей семь дымовых шашек. Полиция задержали шестерых

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  пресс-служба "Батькивщины".

"Так, во время митинга, на который собрались 10 тыс. человек в толпу было заброшено 7 дымовых шашек. С помощью неравнодушных и полиции были задержаны 6 человек, совершивших провокацию. При них было обнаружено еще 7 дымовых шашек", - сказано в сообщении.

Кроме того, возле сцены стоял автомобиль на еврономерах. Отмечается, что во время выступления Ю.Тимошенко полиция получила телефонное сообщение о его минировании. Специалисты профильных служб вручную откатили машину на безопасное расстояние.

"Батькивщина" требует детального расследования дела. Мы также призываем президента Украины прекратить прибегать к откровенно уголовных действий против своих политических конкурентов", - подчеркнули в пресс-службе партии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция пресекла конфликт перед началом концерта Зеленского во Львове. ВИДЕО

В отделе коммуникации Национальной полиции Украины в Киевской области подтвердили информацию о совершенной провокации в Белой Церкви во время выступления кандидата в президенты, однако отметили, что неизвестные бросили только две дымовые шашки.

"Во время выступления кандидата неизвестные бросили две дымовые шашки в людей, присутствовавших на встрече", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали правонарушителей. По информации Нацполиции, у пяти человек, которые находились на площади, изъяли 7 предметов, похожих на дымовые шашки. Все они задержаны.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гражданских отсечь. К нам подтянуть особовый склад. Ідуть - я всередині особового складу", - Порошенко дает указания во время встречи бойцов 72-й ОМБр в Белой Церкви. ВИДЕО

Шестерых человек, бросивших дымовые шашки на выступлении Тимошенко в Белой Церкви, задержала полиция 01
Шестерых человек, бросивших дымовые шашки на выступлении Тимошенко в Белой Церкви, задержала полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/n3110822
 
 
 Топ комментарии
 
Свидетели порошенко из трусов выпрыгивают, чтобы скопировать путенских ихтамнетов. Эти порошенкотамнеты и Гриценко не били , он сам себя избил, и юля шашки дымовые тоже сама себе подбросила.
У порошенко рейтинг ниже даже, чем у шляшко ! Приходится создавать помехи и бурную деятельность- строчить с десяти компов, создавая видимость толпы, любящей пэтю.
 показать весь комментарий
 
Я против Порошенко. И как сказал Беня, поддержу любого, кто поможет убрать Порошенко от власти. Все, кончилось его время. Слазь.
 показать весь комментарий
 
Чем больше вы будете травить конкурентов Порошенко, тем больше желание голосовать против него. Хоть бы Гордона послушали. Сейчас Аваков пересажает часть вашей титушни, и все пойдет на лад.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
комментарий отмечен как спам  
 
Шашки закинули или дураки или нанятые Тимашонкой люди для привлечения внимания к бабеюли.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Але то була вночі забава я бачу... Шкода, що проспав всю ту кумедію..

" А забава, забава аж до рання!

А забава, забава цілу ніч !...."

😁😁😁😁😁
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Піар , заказаний політичним трупом ваной.Йде на все , лиш би хоть маленький , та скандальчик.Ну і в своїх гнусних привичках звалити все на когось.В основному на президента.
 показать весь комментарий
 
 
Не коси под украинца, бот.
Иди домой, тебя видно за версту
 показать весь комментарий
 
Аваков, а вот по Березенко вопросы есть. Он же опять начинает топить подкупом.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А звідкіля пресслужба юльки-брехухи знає ,що президент кинув шашки? Вже її заяви і виступи викликають не тільки недовіру, а і огиду. По рейтингу сама брехлива істота серед всіх кандидатів, на другому місті--рабінович, ну і на третьому--ляшко.
 показать весь комментарий
 
 
Сама брехлива істота в світі і його околицях є ніхто інший як обрізаний діабетик з томосом під піхвою й це загальновідомий факт Ти б полистав свої методички Може знайдеш хоч одну виконану обіцянку офшорника Крім того що воно продасть (5) канал Так як по закону він немає права бути його влаником Але воно коли балатувалось то сказало -- Не продам ---- і не продав
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
От беда! Ну хотели ж как лучше. Сомневались люди, думали, а вдруг Юла не повывела вошек после цугундера? Решили спрофилактировать, а полиция сразу задерживать, буд-то задерживать больше некого. Ну куда это годится?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Главное, не допустить косатую до власти.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Методы "команды" Юлии Владимировны, такие же прямолинейные и примитивные, как методы кремлёвской пропаганды.
Совпадение? Не думаю...
 показать весь комментарий
 
 
за чей счет бомжиха вона все эти банкеты устраивает?
 показать весь комментарий
 
 
ей проходимец с заднего хода в долг даёт,
 показать весь комментарий
 
 
Ці провокації які робить Поррошенко зараз це він так показує свою злість та розпач.Нам не потрібно цьому піддаватись.Юлія Тимошенко ми підтримуємо тебе.
 показать весь комментарий
 
 
>>Юлія Тимошенко ми підтримуємо тебе<<
Навыщо Вону пыдтримувати? Вона сама ходить.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
там где юля там багнюка...совпадения? не думаю....
 показать весь комментарий
 
 
Это ж сикока здеся порошавочной ботвы. Из чьего ж заднего прохода они лезут?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ты лучше забейся обратно в шоколадный путина откуда ты вылез опарыш
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пеця рулит. Это вам не Янукович, этот за копейку весь народ уничтожит и рука не дрогнет.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко реально останнім часом обдирає нас найбільше за усі 5 років.Наш шанс на спасіння це новий президент Юлія Тимошенко.
 показать весь комментарий
 
 
Был я там в то время. Только еще об одном инциденте не сообщают. Одному соловью за свист в жопу свисток засунули...Описался бедолага.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Це все були провокації зі сторони Порошенко він переживає що скоро усі його діла вилізуть наружу і народ дізнається про це і будуть проклинати його до кінця своїх днів.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко хочет сохранить трон ценой максимального унижения собственной страны - политолог Февраль 9, 2019Без рубрикиКомментарии: 1
Поліція затримала шістьох осіб, які кинули димові шашки в людей під час виступу Тимошенко в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 4170Ну, наконец/то, ключевые избирательные технологии подоспели). В массовом исполнении. Кулачно-мордатые. Запугательные. Публично-оскорбительные. Зачем нам вообще состязание идей, отчеты о проделанной работе, рассказ о невыполнимых обещаниях. Нам достаточно пригубить классическое красное - «кто не с нами, того избиваем, оскорбляем, опускаем». Или демонстративно угрожаем. Как во Львове, где была устроена спец/программа для кандидата-лидера Зеленского. Или как в Белой Церкви - но уже для другого кандидата-лидера Тимошенко…
Такие оценки озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
В тему:
- СБУ по указанию президента устроила провокации во время выступления Юлии Тимошенко в Белой Церкви - заявление «Батькивщины»
- Провокации против Зеленского во Львове организовала «Свобода» по заказу БПП - источник
В первом случае задействовали брутальных атошников, которые что/то хотели обьяснить «клоуну». А ведь и правда, куда прет этот клоун? Разве это его уровень? (ирония). Ведь в по/настоящему демократической стране, которая за последние пять лет демонстрирует эпохальный рост и умопомрачительные успехи, баллотироваться в «первые парни» имеют право только избранные лица.
Скажем так, те, у которых есть уже опыт работы… главнокомандующим. Или те, которые одарили нас томосом. Остальных надо тупо бить)… Во втором случае (с Тимошенко) вход пошли дымовые шашки. Ну чтобы соратники и поклонники этого кандидата наверняка так осознали, что «играть в Тимошенко» опасно и страшно…
Теперь о банальном. Точно нравится такой дискурс? Когда не про успехи/стратегии, а только через дискредитацию и спецоперации? Точно нам нужен такой тип общественной дискуссии, когда мордой об стол или ядовитый дым в глаза? И надо ли говорить, что все эти «спец/технологии» - примитивные и истерические - креативные разработки) одного избирательного дома?
Все просто. Если у тебя реально нет успехов и если в твои таланты продолжает верить только 7-12% особо одаренных… Сначала мягкая рекомендация не идти в кандидаты тем, кто чуть популярнее. Не помогает?… Тогда компромат, массовое опускание в помойное медийной ведро. Опять не помогло?.. Значит, время кулака, силового запугивания и прочего треша. Благо, теперь за неформальный силовой блок отвечают профессионалы своего криминального дела…
И? Зачем? Чтобы что в итоге? Получить должность ценой максимального унижения собственной страны? А, нет). Скорее всего, это и есть крутая реформа социальных отношений, когда правящий менеджер жестоко гнобит тех, кто потенциально может претендовать на его трон.
Он ведь только его, правда ведь? Именно так ведь работает конституционные уже «ЕС и НАТО» - там ведь тоже действующие канцлеры вырезают своих выборных оппонентов…
А теперь давайте поговорим о реформе, демократии и смыслах. А также о том, куда мы со всем этим зайдём в ближайшие пять лет…
Есть всего два объяснения происходящему. И оба очень плохие. Либо это сценарная работа одного из кандидатов. Банальная технология. Когда собственный медленный рост пытаются компенсировать агрессией и скандалами…
загрузка...
Либо это неуправляемая истерия. Общество доведено до каления и взаимной ненависти. И теперь все просто выходит из-под контроля.
Выбираем, что лучше). Потому что оба - это дорога в один кошмарный конец…
***
У некоторых людей есть опасения, что нынешний президент может пойти еще дальше:
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У нынешнего президента нет предела аморальности, а значит, пойдет .. то ли еще будет.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко хоче знищити нас нам не потрібно піддаватись його діям.Залишилось ще трохи і в нашій країні буде спокійне і нормальне життя.
 показать весь комментарий
 
 
"Залишилось ще трохи і в нашій країні буде спокійне і нормальне життя."
Абсолютно согласен. Ещё немного, выборы закончаться. "ВОНА" и "ТЕРМОС" отправятся в утиль, а страна будет и далее развиваться. Пусть не такими быстрыми темпами, как нам хочется, но всё же.
 показать весь комментарий
 
 
вы В 2010 ГОДУ УЖЕ ОТПРАВИЛИ ,,ВОНУ" ,,В УТИЛЬ".
НУ И ГДЕ ваше ,,СПОКОЙСТВИЕ И РАЗВИТИЕ"?????
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вангую Юля эту провокацию и придумала для поднятия рейтинга..
 показать весь комментарий
 
 
Подібні провокації за Юлею були? Хто не крав, той і не вкраде. А цю провокацію ніхто розслідувати не буде, бо вийдуть на самих-себе. Хоч довести, що це зробила Юліна команда - фактично усунути її з конкурентів.
 показать весь комментарий
 
 
ти вважаєш,що це зробила юлина команда?
 показать весь комментарий
 
Ну да. И Гриценко придумал, и Зеленский придумал. Да все ,,придумывают.
ОДИН петрушка ОТСЕКАЕТ ГРАЖДАНСКИХ !!!!!!!! 😂
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
БОМЖулю на царство!
Все должны быть бомжами
 показать весь комментарий
 
 
Юлія Тимошенко одна з найкращих і вона переможе у цій нелегкій і нечесній гонці.Усі зараз грають проти неї але вона не здається і готова боротись до кінця.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ці провокаційні методи які є затією Порошенка це тільки щоб налякати нас усіх і збити з пантелику.Нам не потрібно нікому вірити крім Юлії Тимошенко.Вона єдина хто весною може вивести нас на правильний шлях і підняти країну з руїн.
 показать весь комментарий
 
 
а теперь давай подумаем логически...
вот скажи, на кой оно надо было бы так тупо себя подставлять Порошенку? ну кинули в толпу дымовые шашки и чем оно ему поможет? правильно, ему ничем.. а Юльке рейтинг подымет... так что делайте выводы?
 показать весь комментарий
 
Логично - з мільонів важких злочинів Шпигуна цей - найбілш безневинне бешкетування. Шпигун - сам є злочином у чистому вигляді.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
порохкубло след в след идет за янукодлом и этот след ведет их в ...ростов.
 показать весь комментарий
 
 
ну ,мля набежали крысы,да порошенко за углом стоял и корректировал куда бросать,писущие здесь бараны---или тупые кацапы или провокаторы
 показать весь комментарий
 
да-да мы знаем,вы падальщики разбрасывающие де...мо.))
На эти выборы у кубла один клич......ЛЮБЫМИ МЕТОДАМИ достичь цель - остаться у корыта.
 показать весь комментарий
 
 
А от ще одна провокація перед виборами:
"Кража" порохом передвиборчого слогана у ***** - виявилася фейком. І ХТО Б ЦЕ ЗМІГ ЗРОБИТИ?!))))
https://ukranews.com/news/612401-krazha-poroshenko-predvybornogo-slogana-putina-okazalas-feikom
 показать весь комментарий
 
А я против и Шоколадной мрази и против Юли Поліція затримала шістьох осіб, які кинули димові шашки в людей під час виступу Тимошенко в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 2835 Только Кошулинский способен что то изменить Поліція затримала шістьох осіб, які кинули димові шашки в людей під час виступу Тимошенко в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 1691
 показать весь комментарий
 
 
не пройдет поздно начал...надо бы раньше начинать фейсом торговать а сейчас его мало кто знает еще
 показать весь комментарий
 
 
Що він може зробити? Наша держава потребує багато досвіду та чіткого плану, оскільки становище у нас не з кращих (
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Лузери усіх мастей створюють видимість такого собі "антимайданчику".
Але ми розуміємо що уся їхня "чисельність" і всі "намагання" - лише віртуальні. В реалі я ще не зустріав жодного "грицюка" чи "зелюка".
Ну ж бо, продовжуйте махати хустинками та 3,14ськами. Десь ми таке бачили та чули: "Я-ну-ко-вич! Я-ну-ко-вич!". В Ростові ваш янукович. У статусі військовополоненого. Зек-головнокомандувач.
 показать весь комментарий
 
Порошенко це придумав з димовими шашками я впевнений.Юлія Тимошенко молодець що не піддається його провокаціям.Так тримати.
 показать весь комментарий
 
 
Американські валянки і наколоті апельсини.
 показать весь комментарий
 
Ну а хто, як не творець ПР Порошенко, міг видавати цю маячню про валянки і апельсини?
 показать весь комментарий
 
Ви справді пришелепкуватий чи вдаєте такого за кацапські копійки?
 показать весь комментарий
 
А что стоит жюле работать вместе с теми, кто ценой невероятных усилий тянет Украину вперед и вперед? Нет же, баба Яга всегда против, ее идея-фикс: или вона президент и Украина будет уничтожена или вона будет разрушать Украину в качестве оппозиции. Кто-нибудь или что-нибудь могут ее опустить на ее действительный уровень? Показать ее место в обществе?
 показать весь комментарий
 
 
"кто ценой невероятных усилий тянет Украину вперед и вперед?"

и хто ж це такий герой??
"Имя, систра!"
там вам с дойчляднии явно виднее.
 показать весь комментарий
 
 
Яценюк такого наворотил с изменениями в налогах, что чуть страну под дефолт не подставил и устроил в Пенсионном фонде огромную дыру, для покрытия которой пришлось брать кредиты.
Да, про Армию и Яценюка. При его премьерстве, предприятия ВПК Украины, работали не более одной смены в день и не полную рабочую неделю.
 показать весь комментарий
 
Якась маячня такого ніколи не буде.Юлія Тимошенко має покроковий план кращого життя і я підтримую її.
 показать весь комментарий
 
 
Але Вона його не втілює.Схоже,що план це порошок з Афганістану
 показать весь комментарий
 
 
Покроковий:
1. Поїхати до ху*ла, погигикати і розцілуватися.
2. Віддати ху*лу крим
3. В обмін прийняти дамбац на умовах ху*ла.
4. З початком Майдану втекти на візочку в кацапстан. І прихопити з собою всю грице-зеле-шушваль.
 показать весь комментарий
 
 
ВОНА имела много планов и не один за 23-и года кипучей политдеятельности не осуществила.Возможно эти дымовухи в биомассу тож ее план по поднятию своего стабильно падающего рейтинга
 показать весь комментарий
 
 
а я цю стару лярву не підтримую...вона вже керувала у свій час з дружком лазаренкомю...
 показать весь комментарий
 
При Лазаренко ввели в оборот гривну, по курсу 1:1,81. Вы что-то имеете против гривны?

Это так, к слову. А вообще-то, Первым заместителем по партии, у Павла Лазаренко, был небеизвестный Александр Турчинов (бывший зам Первого секретаря Днепропетровского обкома ВЛКСМ Сергея Тигипко и бывший работник АП у Кучмы) он и привел потом Юлю в партию "Громада". Но вас это видимо не смущает и он продолжает руководить СНБО.
 показать весь комментарий
 
А я не понял, их задержали ,но они до сих пор неизвестные, это как?
 показать весь комментарий
 
Ви смієтесь? Хоч один злочин Шпигуна був колись досліджений? Спочатку думайте, а потім кажіть.
 показать весь комментарий
 
 
Шпигун це прізвище члена юлиної команди?
 показать весь комментарий
 
Це твій хозяїн, якому ти за недоїдки з його столу дупу лижеш
 показать весь комментарий
 
Порошенко хоче використати свої усі провакаціійні методи.Нам потрібно бути зосереденим тільки на Юлії Тимошенко.
 показать весь комментарий
 
 
Яка ганьба! Скільки ще терпіти ці знущання, невже немає чим зайнятися нашій владі?! Краще робили би щось для країни, замість того вони тільки можуть заважати людині, яка вже багато років єдина з усіх хто дійсно працює на користь цій державі.
 показать весь комментарий
 
 
Кожне Юліне хіхі пуйлу приносило Україні мільярди доларів.
 показать весь комментарий
 
 
Вот это поржал. Долго думал? Где эти миллиарды? Вбиты в твоем мифическом воображеннии??
 показать весь комментарий
 
Кобалєв відправив мамі в Америку. Бо лише завдяки Юліному договору Україна виграла у Росії в суду.
Твоя дупа, Валентине, не примерзла до стільця перед компом у морози 2009го? Дякуй Юлі за це.
 показать весь комментарий
 
Російський газ у 2009му для України був найдешевший, ніж будь для кого в Європі(окрім Німетчини) - 232дол. за тисячу куб.
_______
Але для Раші так, це виявилось збитком. І Раша хоче Юлін договір розірвати попри мільярдні штрафи
 показать весь комментарий
 
Полностью согласна! Она пока единственная кто дал конкретизацию своих действий будущего нашей страны. Пока остальные стоят в стороне и думают где бы и как напакостить друг другу, детский сад. Они ничего не могут кроме всяких пакостей, ущерба и драк 😂
 показать весь комментарий
 
 
та Вона теж не може.Не зробила Вона нічого для покращення ані минулого року,ані цього
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Юляха провокации против себя мутит (пострадавшая). Рейтинги поднимает.
 показать весь комментарий
 
Мутить это удел Пороха, а Юлия Владимировна заниматься делом, разработала Новый курс, и плавно движется к его выполнению, а остальные кроме того что говорить я хочу быть президентом и "шашками" кидаться ни на что не способны, стыдно должно быть вот таким образом пытаться очернить женщину, они бояться, и правильно делают, потому что знают что их состав ума находится на стадии деградации относительно данного положения в нашей стране.
 показать весь комментарий
 
 
Не нужно гадать на кофейной гуще, тут сразу видно почерк порохоботовских титушек!
 показать весь комментарий
 
 
Найімовірніше, думаю, це постановка самої ЮВТ. Нікому іншому такий примітивний компромат не вигідний.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Почитать бредни адептов секты Ваны о наличии плана нового развития-чисто поржать. Вечно перед выборами у нее новая программа-так продвигай ее в парламенте, борись за лучшее Украины.С 2004 года- все было для развития страны и все ваша актриса будучи премьером просрала. Все! Ибо если бы была такая честная и приносила миллиарды, как верещат адепты, то была бы Вана уж давно президентом и народной любимицей. Ау, адепты-ну ка прокоментируйте, с чего бы Ю.В. взяла слоган "Украине в НАТО"??? Ведь в свое время вместе с рыгами истеричили против. Да и не голосовали вроде не давно тоже -а тут на тебе. Про армию тоже спомнила- а копейку хоть эта "нищая" гражданка той же армии дала? Ща начнут-порохобот и т.д. Акститесь-ибо еще так жить "по новому" 5 год я не хочу.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Батькивщина" требует детального расследования дела. Мы также призываем президента Украины прекратить прибегать к откровенно уголовных действий против своих политических конкурентов", - подчеркнули в пресс-службе партии. Источник: https://censor.net.ua/n3110822
Как то тут попахивает заказухой самой БЮТ для поднятия рейтинга. Заявляя о причастности президента до этой хрени-полнейшая манипуляция. Чего не Ляшко-может, где вилы торчали в капоте,не? А может Вилкул-"фантомас" подсуетил?
 показать весь комментарий
 
нічого не змінилось ..як було все при Януковичі так і залишилось...ідуть погроми штабів партії батьківщина по всій Україні
 показать весь комментарий
 
 
Люди ни перед чем не останавливаются ради победы на выборах...Печально, что в нашей стране именно так делаются дела(
 показать весь комментарий
 
Чего только ни придумают, чтобы не допустить Юлию Тимошенко к власти...
 показать весь комментарий
 
 
стара бабця-юльця накерує(не дай боже) країною...якщо прийде до влади то поїде на поклон до сцаря міняти томос на підтримку,вона це вміє,язик як собачий хвіст.
 показать весь комментарий
 
Да, трудно будет порохоботам на выборах во второй тур: за кого голосовать? За Юлю или Зеленского? Или: за Зеленского и Гриценко?
Хотя, скорее всего, они будут паковать чемоданы на рашу, им точно будет не до выборов.
 показать весь комментарий
 
 
Полохлива публіка мешкає у славному місті Біла Церква. На початку 80-х років приїхала туди бригада київських телевізіонщиків, готуватися до візиту 1 секретаря Щербицького з нагоди якогось ювілею. І було це здається, 1 січня. Хлопці з бодуна тягали на морозі апаратуру в ДК "Шинник", а перехожі задовбали їх запитаннями "а шо тут буде?".
І тоді один гуморист сказав: - Завтра приїде Щербицький, буде ваше місто перейменовувати!
- Як? І навіщо?
- "Біла Церква" - ідеологічно невитримана назва. Буде тепер "Красна Церква!"
... Цей жарт деякі білоцерковчани пригадували і через 5 років.
 показать весь комментарий
 
Методи старі але перевірені ще за часів Скорик, але не допомогли їй не допоможуть і Воній.
А ті хто трактує по писаному, нагадують *********...............
Акція на замовлення - самі замовили самі пишуть. А скільки такі заходи коштуватимуть Пині.
А затримані ще дадуть покази, що "Сам порох особисто гроші платив"...........
Ще не вистачає, щоби Вону "труянули", або "підстрелили яйцем" балів буде
більш ніж у клоуна Зеленського.
 показать весь комментарий
 
Пригадала щось подібне років з 15 тому з Вітренчихою.Чи в Кременчузі,чи в Кривому Розі,може й деінде,не пам"ятаю точно.
 показать весь комментарий
 
дымовые шашки - это недостаточно для победы в выборах. РГДешки - залог победы.
 показать весь комментарий
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШестерых человек, бросивших дымовые шашки на выступлении Тимошенко в Белой Церкви, задержала полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх