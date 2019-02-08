 Шестерых человек, бросивших дымовые шашки на выступлении Тимошенко в Белой Церкви, задержала полиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".
"Так, во время митинга, на который собрались 10 тыс. человек в толпу было заброшено 7 дымовых шашек. С помощью неравнодушных и полиции были задержаны 6 человек, совершивших провокацию. При них было обнаружено еще 7 дымовых шашек", - сказано в сообщении.
Кроме того, возле сцены стоял автомобиль на еврономерах. Отмечается, что во время выступления Ю.Тимошенко полиция получила телефонное сообщение о его минировании. Специалисты профильных служб вручную откатили машину на безопасное расстояние.
"Батькивщина" требует детального расследования дела. Мы также призываем президента Украины прекратить прибегать к откровенно уголовных действий против своих политических конкурентов", - подчеркнули в пресс-службе партии.
В отделе коммуникации Национальной полиции Украины в Киевской области подтвердили информацию о совершенной провокации в Белой Церкви во время выступления кандидата в президенты, однако отметили, что неизвестные бросили только две дымовые шашки.
"Во время выступления кандидата неизвестные бросили две дымовые шашки в людей, присутствовавших на встрече", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали правонарушителей. По информации Нацполиции, у пяти человек, которые находились на площади, изъяли 7 предметов, похожих на дымовые шашки. Все они задержаны.
Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
" А забава, забава аж до рання!
А забава, забава цілу ніч !...."
😁😁😁😁😁
Иди домой, тебя видно за версту
Совпадение? Не думаю...
Навыщо Вону пыдтримувати? Вона сама ходить.
Ну, наконец/то, ключевые избирательные технологии подоспели). В массовом исполнении. Кулачно-мордатые. Запугательные. Публично-оскорбительные. Зачем нам вообще состязание идей, отчеты о проделанной работе, рассказ о невыполнимых обещаниях. Нам достаточно пригубить классическое красное - «кто не с нами, того избиваем, оскорбляем, опускаем». Или демонстративно угрожаем. Как во Львове, где была устроена спец/программа для кандидата-лидера Зеленского. Или как в Белой Церкви - но уже для другого кандидата-лидера Тимошенко…
Такие оценки озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
В тему:
- СБУ по указанию президента устроила провокации во время выступления Юлии Тимошенко в Белой Церкви - заявление «Батькивщины»
- Провокации против Зеленского во Львове организовала «Свобода» по заказу БПП - источник
В первом случае задействовали брутальных атошников, которые что/то хотели обьяснить «клоуну». А ведь и правда, куда прет этот клоун? Разве это его уровень? (ирония). Ведь в по/настоящему демократической стране, которая за последние пять лет демонстрирует эпохальный рост и умопомрачительные успехи, баллотироваться в «первые парни» имеют право только избранные лица.
Скажем так, те, у которых есть уже опыт работы… главнокомандующим. Или те, которые одарили нас томосом. Остальных надо тупо бить)… Во втором случае (с Тимошенко) вход пошли дымовые шашки. Ну чтобы соратники и поклонники этого кандидата наверняка так осознали, что «играть в Тимошенко» опасно и страшно…
Теперь о банальном. Точно нравится такой дискурс? Когда не про успехи/стратегии, а только через дискредитацию и спецоперации? Точно нам нужен такой тип общественной дискуссии, когда мордой об стол или ядовитый дым в глаза? И надо ли говорить, что все эти «спец/технологии» - примитивные и истерические - креативные разработки) одного избирательного дома?
Все просто. Если у тебя реально нет успехов и если в твои таланты продолжает верить только 7-12% особо одаренных… Сначала мягкая рекомендация не идти в кандидаты тем, кто чуть популярнее. Не помогает?… Тогда компромат, массовое опускание в помойное медийной ведро. Опять не помогло?.. Значит, время кулака, силового запугивания и прочего треша. Благо, теперь за неформальный силовой блок отвечают профессионалы своего криминального дела…
И? Зачем? Чтобы что в итоге? Получить должность ценой максимального унижения собственной страны? А, нет). Скорее всего, это и есть крутая реформа социальных отношений, когда правящий менеджер жестоко гнобит тех, кто потенциально может претендовать на его трон.
Он ведь только его, правда ведь? Именно так ведь работает конституционные уже «ЕС и НАТО» - там ведь тоже действующие канцлеры вырезают своих выборных оппонентов…
А теперь давайте поговорим о реформе, демократии и смыслах. А также о том, куда мы со всем этим зайдём в ближайшие пять лет…
Есть всего два объяснения происходящему. И оба очень плохие. Либо это сценарная работа одного из кандидатов. Банальная технология. Когда собственный медленный рост пытаются компенсировать агрессией и скандалами…
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Либо это неуправляемая истерия. Общество доведено до каления и взаимной ненависти. И теперь все просто выходит из-под контроля.
Выбираем, что лучше). Потому что оба - это дорога в один кошмарный конец…
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У некоторых людей есть опасения, что нынешний президент может пойти еще дальше:
Абсолютно согласен. Ещё немного, выборы закончаться. "ВОНА" и "ТЕРМОС" отправятся в утиль, а страна будет и далее развиваться. Пусть не такими быстрыми темпами, как нам хочется, но всё же.
НУ И ГДЕ ваше ,,СПОКОЙСТВИЕ И РАЗВИТИЕ"?????
ОДИН петрушка ОТСЕКАЕТ ГРАЖДАНСКИХ !!!!!!!! 😂
Все должны быть бомжами
вот скажи, на кой оно надо было бы так тупо себя подставлять Порошенку? ну кинули в толпу дымовые шашки и чем оно ему поможет? правильно, ему ничем.. а Юльке рейтинг подымет... так что делайте выводы?
На эти выборы у кубла один клич......ЛЮБЫМИ МЕТОДАМИ достичь цель - остаться у корыта.
"Кража" порохом передвиборчого слогана у ***** - виявилася фейком. І ХТО Б ЦЕ ЗМІГ ЗРОБИТИ?!))))
https://ukranews.com/news/612401-krazha-poroshenko-predvybornogo-slogana-putina-okazalas-feikom
Але ми розуміємо що уся їхня "чисельність" і всі "намагання" - лише віртуальні. В реалі я ще не зустріав жодного "грицюка" чи "зелюка".
Ну ж бо, продовжуйте махати хустинками та 3,14ськами. Десь ми таке бачили та чули: "Я-ну-ко-вич! Я-ну-ко-вич!". В Ростові ваш янукович. У статусі військовополоненого. Зек-головнокомандувач.
и хто ж це такий герой??
"Имя, систра!"
там вам с дойчляднии явно виднее.
Да, про Армию и Яценюка. При его премьерстве, предприятия ВПК Украины, работали не более одной смены в день и не полную рабочую неделю.
1. Поїхати до ху*ла, погигикати і розцілуватися.
2. Віддати ху*лу крим
3. В обмін прийняти дамбац на умовах ху*ла.
4. З початком Майдану втекти на візочку в кацапстан. І прихопити з собою всю грице-зеле-шушваль.
Это так, к слову. А вообще-то, Первым заместителем по партии, у Павла Лазаренко, был небеизвестный Александр Турчинов (бывший зам Первого секретаря Днепропетровского обкома ВЛКСМ Сергея Тигипко и бывший работник АП у Кучмы) он и привел потом Юлю в партию "Громада". Но вас это видимо не смущает и он продолжает руководить СНБО.
Твоя дупа, Валентине, не примерзла до стільця перед компом у морози 2009го? Дякуй Юлі за це.
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Але для Раші так, це виявилось збитком. І Раша хоче Юлін договір розірвати попри мільярдні штрафи
Как то тут попахивает заказухой самой БЮТ для поднятия рейтинга. Заявляя о причастности президента до этой хрени-полнейшая манипуляция. Чего не Ляшко-может, где вилы торчали в капоте,не? А может Вилкул-"фантомас" подсуетил?
Хотя, скорее всего, они будут паковать чемоданы на рашу, им точно будет не до выборов.
І тоді один гуморист сказав: - Завтра приїде Щербицький, буде ваше місто перейменовувати!
- Як? І навіщо?
- "Біла Церква" - ідеологічно невитримана назва. Буде тепер "Красна Церква!"
... Цей жарт деякі білоцерковчани пригадували і через 5 років.
А ті хто трактує по писаному, нагадують *********...............
Акція на замовлення - самі замовили самі пишуть. А скільки такі заходи коштуватимуть Пині.
А затримані ще дадуть покази, що "Сам порох особисто гроші платив"...........
Ще не вистачає, щоби Вону "труянули", або "підстрелили яйцем" балів буде
більш ніж у клоуна Зеленського.