 Полиция задержала шесть человек, бросивших дымовые шашки в людей во время выступления Тимошенко в Белой Церкви. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".
"Так, во время митинга, на который собрались 10 тыс. человек в толпу было заброшено 7 дымовых шашек. С помощью неравнодушных и полиции были задержаны 6 человек, совершивших провокацию. При них было обнаружено еще 7 дымовых шашек", - сказано в сообщении.
Кроме того, возле сцены стоял автомобиль на еврономерах. Отмечается, что во время выступления Ю.Тимошенко полиция получила телефонное сообщение о его минировании. Специалисты профильных служб вручную откатили машину на безопасное расстояние.
"Батькивщина" требует детального расследования дела. Мы также призываем президента Украины прекратить прибегать к откровенно уголовных действий против своих политических конкурентов", - подчеркнули в пресс-службе партии.
В отделе коммуникации Национальной полиции Украины в Киевской области подтвердили информацию о совершенной провокации в Белой Церкви во время выступления кандидата в президенты, однако отметили, что неизвестные бросили только две дымовые шашки.
"Во время выступления кандидата неизвестные бросили две дымовые шашки в людей, присутствовавших на встрече", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали правонарушителей. По информации Нацполиции, у пяти человек, которые находились на площади, изъяли 7 предметов, похожих на дымовые шашки. Все они задержаны.
Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Оно які солідні пани готові :
- путін - *****, готов,
- Януковіч, готов,
- Азіров, готов
- 86% русскіх готовьі,
- Россія, готова,
- оппозіція готова,
....
- Скбєєвьі, готовьі...
- Соловьев - Шапіро, готов,
- Симонєнко, готов,
- Сталін, готов.
- Лєнін, готов.
.....
Ты зачем забыл - что в этот момент происходило в Минске?
за понюшку табака отрабатывают, продавая будущее своих потомков.
Вьі ж, «» непорохоботьі» продавали Украину, за болєє ценньіе вещи, газ, боевьіе самолетьі (8 Ту - 160 отданьіх росии по газовьім махинациям, тогда у нас их бьіло больше, чем у підарашки ! У них бьіло 7), военную технику....
А главное, вьі продавали рашке СУВЕРИНИТЕТ Украиньі, вещь для вас абсолютно ненужную и бесполезную !
хохлоукраинской політікі.
Прямо як про мешканців певного майнерського краю.
они от одной наседки.
сначала были титушки, теперь пришли петюшки.
боюсь как бы они не спровоцировали очередной Майдан.
теперь с гопотой никто панькаться не будет.
и куйло не поможет.
Бойлєсь!
Назви тих волонтерів, хто непорохоботи.
Не дарма тут немає фото самого "Мітингу" Як ви думаєте, чому?
Сегодня у меня случился яростный телефонный спор с человеком, который как и многие прочно сидит в парадигме: «Да я знаю, он плохой - но это зло мне знакомо, и не все так плохо, кое-что меняется. Остальные хуже и неизвестно, как будет при новом - может быть еще хуже».
Об этом сегодня вечером рассказал в ФБ известный политтехнолог Сергей Гайдай.
Вдруг я сам сформулировал еще один свой аргумент.
Когда у власти все преступники и у вас нет достойной замены - то дать преступнику мандат еще пять лет воровать, обманывать, имитировать перемены, а на самом деле ничего существенно не менять, получать выгоду от коррупционных схем, увеличивать свой капитал в стране, где падает уровень жизни, мочить активистов, критиков и конкурентов - это для общества куда хуже, чем продемонстрировать всему политическому классу, тому и прежде всего тому - кто придет на смену (каким бы он ни был) - что все эти действия предшественника - неизбежно приведут и его к такому же политическому краху, потере доверия у избирателей, неприятию у гражданского сообщества.
Более того: для всего Мира мы или останемся недоразвитой нацией, которая мирится с воровской властью, коррумпированным государством и преступным политическим классом, или станем нацией, которая не терпит у власти лгунов, коррупционеров и криминал, регулярно пинком посылая их на политическое кладбище.
И лучше делать это на выборах. А в нынешнем случае при такой массовой скупке голосов можем получить президента с минимальной поддержкой избирателей и низкой легитимностью - что в итоге может привести к новому Майдану
P.S. Майдана не хотелось бы. Слишком дорого он нам обходится. Регулярная ротация власти - лучшая альтернатива социальным бунтам
[Нельзя дать преступнику мандат еще пять лет воровать, обманывать, имитировать перемены]: Посмотри! http://ua24ua.net/nelzya-dat-prestupniku-mandat-eshche-pyat-let-vorovat-obmanivat-imitirovat-peremeni-ekspert/
🤑
Коли ж ви вже, упирі свіноросскіє, тієї крові, української нап'єтесь...
Украина и украинцы заслужили свою «железную леди». Которая наконец вытянет нас из бездны…
Наверное, каждый из нас слышал про Маргарет Тэтчер. Это просто удивительная женщина. Которая еще при жизни вошла в мировую историю.
Об этом сегодня пишет в Фейсбуке популярный публицист Михаил Шнайдер.
В 1979 году Маргарет Тэтчер стала первой женщиной премьер-министром Великобритании.
На этом посту она пробыла три срока. Дольше всех премьеров, начиная с 1827 года.
Она была также первой женщиной-премьером европейского Государства.
Когда Тэтчер приступила к своим обязанностям, экономика Англии находилась в полном упадке.
Страна занимала одно из первых мест по уровню безработицы, зарплаты задерживались, инфляция достигала 20-25 процентов, а на улицах не убирали мусор.
Меры, которые премьер-министр предприняла для стабилизации положения, были жесткими, но действенными.
Тэтчер фактически вывела страну из экономической пропасти.
Она сумела договориться с профсоюзами и шахтерами, справилась с инфляцией, во время ее правления экономика страны стабилизировалась.
Весь мир с восхищением следил за шагами «железной леди» - так нарекли ее журналисты.
Она пробыла на посту премьер-министра 11 лет.
Тэтчер с благодарностью будут вспоминать еще столетия. Ведь ее вклад в развитие Великобритании действительно огромен.
И я уверен, что Украина и украинцы заслужили свою «железную леди». Которая наконец вытянет нас из бездны.
🍄🍄🍄🍄🍄
👍👍👍
Майдан 3.0 найде цих хітрих договоряльщиков.
+11,80? Чи зараз збільшили платню?
Знаменитый своей героической борьбой с ЛГБТ-сообществом депутат Законодательного собрания Петербурга Виталий Милонов предложил вернуть в российские средние школы обязательные уроки «закона Божьего» и телесные наказания. Об этом сообщает «Мой район».
https://rustelegraph.ru/news/2016-04-02/SMI-Vitalii-Milonov-vozvraschaet-v-shkoly-rozgi-54376
🤑
за його смачну рошенку
та за ці смачні торти
треба більше їх пекти
Станьмо ж браття до роботи
не дарма ж порохоботи
Щоб вдавилися від сказу
зрадоботи всі відразу
Бути пану Порошенку
другий термін президентом
юлеботи й зрадофіли
ви напевно подуріли
Нащо ж Юля й ЗЕКОманда
Не потрібна нам ця банда
А на цьому щирім слові
Всі бувайте ви здорові
Соевой ботве и её хозяину мешают все, кто может реально не пустить хлебать из корыта второй срок. Не мешает только Мертвечук. Он Пете "классный кент" и сегодня на эфир своего гнидо-канала уже притащил пердуна Симоненко! Падло, живущее в Мацкве и обливающее грязью Украину и всё украинское, абсолютно свободно мечет лайно с экрана 112-го... Не-е, эти Пете не враги )))