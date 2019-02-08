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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Белая_Церковь (106) Тимошенко (24100) хулиганство (243)

 Полиция задержала шесть человек, бросивших дымовые шашки в людей во время выступления Тимошенко в Белой Церкви. ФОТО

В Белой Церкви (Киевская обл.) во время выступления лидера партии "Батькивщина", кандидата в президенты Юлии Тимошенко на митинге перед городским советом группа провокаторов бросила в толпу людей семь дымовых шашек. Полиция задержали шестерых

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  пресс-служба "Батькивщины".

"Так, во время митинга, на который собрались 10 тыс. человек в толпу было заброшено 7 дымовых шашек. С помощью неравнодушных и полиции были задержаны 6 человек, совершивших провокацию. При них было обнаружено еще 7 дымовых шашек", - сказано в сообщении.

Кроме того, возле сцены стоял автомобиль на еврономерах. Отмечается, что во время выступления Ю.Тимошенко полиция получила телефонное сообщение о его минировании. Специалисты профильных служб вручную откатили машину на безопасное расстояние.

"Батькивщина" требует детального расследования дела. Мы также призываем президента Украины прекратить прибегать к откровенно уголовных действий против своих политических конкурентов", - подчеркнули в пресс-службе партии.

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В отделе коммуникации Национальной полиции Украины в Киевской области подтвердили информацию о совершенной провокации в Белой Церкви во время выступления кандидата в президенты, однако отметили, что неизвестные бросили только две дымовые шашки.

"Во время выступления кандидата неизвестные бросили две дымовые шашки в людей, присутствовавших на встрече", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали правонарушителей. По информации Нацполиции, у пяти человек, которые находились на площади, изъяли 7 предметов, похожих на дымовые шашки. Все они задержаны.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гражданских отсечь. К нам подтянуть особовый склад. Ідуть - я всередині особового складу", - Порошенко дает указания во время встречи бойцов 72-й ОМБр в Белой Церкви. ВИДЕО

Полиция задержала шесть человек, бросивших дымовые шашки в людей во время выступления Тимошенко в Белой Церкви 01
Полиция задержала шесть человек, бросивших дымовые шашки в людей во время выступления Тимошенко в Белой Церкви 02

Источник: https://censor.net.ua/n3110822
 
 
 Топ комментарии
 
Еще в начале января в интернете были объявления. Платят по 400-500 грн в день. Полиция задержала шесть человек, бросивших дымовые шашки в людей во время выступления Тимошенко в Белой Церкви - Цензор.НЕТ 384
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да соя не побрезгует здесь даже картинками с ресурсов страны агрессора, это надо понимать Полиция задержала шесть человек, бросивших дымовые шашки в людей во время выступления Тимошенко в Белой Церкви - Цензор.НЕТ 1661
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Вже ні в які рамки не влазить. Ніби цивілізована країна, а такі дії бачимо. Просто жах. І найгірше, що це роблять люди, яким ми довірили керувати державою. Скоріше б вибори
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А коли через український кордон ці «політики» лізли, то у вас щось со зрєнієм було ?
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У ПОРОХОБОТОВ ИСТЕРИКА))))
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Скажу о себе скромно. Я, как и Беня, готов поддержать любого, кто свалит Порошенко.
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Та хіба ж ти один готов ?
Оно які солідні пани готові :
- путін - *****, готов,
- Януковіч, готов,
- Азіров, готов
- 86% русскіх готовьі,
- Россія, готова,
- оппозіція готова,
....
- Скбєєвьі, готовьі...
- Соловьев - Шапіро, готов,
- Симонєнко, готов,
- Сталін, готов.
- Лєнін, готов.
.....
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Ну и шо с этого? Человек, который отступление под Дебальцево назвал победой, заврался за 5 лет до такой степени, что компромат уже не действует. Он действует только в тех странах, где да есть да. И в данный момент Украина к этим странам не относится.
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А ты думал, что победа в войне и политике достигается только победными битвами?
Ты зачем забыл - что в этот момент происходило в Минске?
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Несчастные существа порохоботы. рабы и изгои.
за понюшку табака отрабатывают, продавая будущее своих потомков.
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Та канєчьно, куда нам до вас.
Вьі ж, «» непорохоботьі» продавали Украину, за болєє ценньіе вещи, газ, боевьіе самолетьі (8 Ту - 160 отданьіх росии по газовьім махинациям, тогда у нас их бьіло больше, чем у підарашки ! У них бьіло 7), военную технику....
А главное, вьі продавали рашке СУВЕРИНИТЕТ Украиньі, вещь для вас абсолютно ненужную и бесполезную !
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.Что у тебе с мозгами , зраднюк . ? Почему ты решил что - за табак ,, шо за извращение . ?? Может за шоколад всё таки .?? .
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І только ангєл- хранітєль спас бабушку хохло украинской політікі.
Полиция задержала шесть человек, бросивших дымовые шашки в людей во время выступления Тимошенко в Белой Церкви - Цензор.НЕТ 2217
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Петро самовисуванець через задній прохід,веде Україну у той задній прохід.
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Був якийсь совковий анекдот про кротів. "Но ето твая родіна, синок!"
Прямо як про мешканців певного майнерського краю.
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предлагаю всем нормальным на этом сайте просто отправлять в спам порохнявое кодло, без устали гадящих здесь!
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Да тут согласен.
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ну гопники и барыги мало чем отличаются друг от друга.
они от одной наседки.
сначала были титушки, теперь пришли петюшки.
боюсь как бы они не спровоцировали очередной Майдан.
теперь с гопотой никто панькаться не будет.

и куйло не поможет.
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Бойкот порохоботам! Поліція затримала шістьох осіб, які кинули димові шашки в людей під час виступу Тимошенко в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 4198
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Наповерхню виходить все нутро діючої влади.Для них всі методи згодяться. А Юлії Тимошенко в черговий раз тільки повага вона навіть неповурухнулась оце стійкість і відвага.
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приїхав би до нас під Марік за ПО агітувати, то так би назад і поїхав, тільки дещо пом'ятий та трішки фіолетовий Поліція затримала шістьох осіб, які кинули димові шашки в людей під час виступу Тимошенко в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 1932
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Знаю багато волонтерів, «порохоботів», людей, що адекватно відносяться до влади, коли Україна у стані війни з іпанутим сєвєрньім сусідом.
Назви тих волонтерів, хто непорохоботи.
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Если бы в Марике все были такие же упоротые, как ты, то стоило его дать кацапам еще раз побомбить, а так людей жалко нормальных)
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вы перекличку сделали у вас все на месте. а то мало ли?
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кажуть юля одна з тих шести з шашками
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Ладно. у Б.Ц на мітинку не було і 500 глядачів. Завтра виявиться, що димовухи кидали охоронці Йулі, щоб виправдати ганебно низьку кількість прихилїїьників. Воин ж дзвонили про "мінування".
Не дарма тут немає фото самого "Мітингу" Як ви думаєте, чому?
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Я зашел в белоцерковскую группу в Facebook. Местные пишут про большое количество автобусов. Понятно, какой это митинг...
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Таки так все і було.. Чистої води шоу для лохів і свідків секти непорочної Джулі 😃
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Нельзя дать преступнику мандат еще пять лет воровать, обманывать, имитировать перемены
Сегодня у меня случился яростный телефонный спор с человеком, который как и многие прочно сидит в парадигме: «Да я знаю, он плохой - но это зло мне знакомо, и не все так плохо, кое-что меняется. Остальные хуже и неизвестно, как будет при новом - может быть еще хуже».
Об этом сегодня вечером рассказал в ФБ известный политтехнолог Сергей Гайдай.
Вдруг я сам сформулировал еще один свой аргумент.
Когда у власти все преступники и у вас нет достойной замены - то дать преступнику мандат еще пять лет воровать, обманывать, имитировать перемены, а на самом деле ничего существенно не менять, получать выгоду от коррупционных схем, увеличивать свой капитал в стране, где падает уровень жизни, мочить активистов, критиков и конкурентов - это для общества куда хуже, чем продемонстрировать всему политическому классу, тому и прежде всего тому - кто придет на смену (каким бы он ни был) - что все эти действия предшественника - неизбежно приведут и его к такому же политическому краху, потере доверия у избирателей, неприятию у гражданского сообщества.
Более того: для всего Мира мы или останемся недоразвитой нацией, которая мирится с воровской властью, коррумпированным государством и преступным политическим классом, или станем нацией, которая не терпит у власти лгунов, коррупционеров и криминал, регулярно пинком посылая их на политическое кладбище.
И лучше делать это на выборах. А в нынешнем случае при такой массовой скупке голосов можем получить президента с минимальной поддержкой избирателей и низкой легитимностью - что в итоге может привести к новому Майдану
P.S. Майдана не хотелось бы. Слишком дорого он нам обходится. Регулярная ротация власти - лучшая альтернатива социальным бунтам
[Нельзя дать преступнику мандат еще пять лет воровать, обманывать, имитировать перемены]: Посмотри! http://ua24ua.net/nelzya-dat-prestupniku-mandat-eshche-pyat-let-vorovat-obmanivat-imitirovat-peremeni-ekspert/
🤑
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Був якийсь анекдот про васілія івановіча, де він відповідав на екзамені, а пєтька йому підказував "Мандати! Мандати!" Далі все ясно.
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Та вам би тільки «убівать»...
Коли ж ви вже, упирі свіноросскіє, тієї крові, української нап'єтесь...
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Ты скажи кацапура, а порохоботость это болезнь или диагноз.
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Але які то є тєжкі збитки для жєртви правокації злочинної влади бариги і корупційонєра. Тре було за власні доляри купити в генделику ті кляті бімби , дати хлопаками по десять долярів і флєжці піва, аби вони їх запхали до стотисячного натовпу люду, котрий прийшов погледіти на чергове чудо від швятої Йулі та ще і запросити поліцаїв і камеристів від всесвітньовідомої телекомпанії, аби вони зазнімкувале те неподобство.. І що маємо в прикупі? - Ніц! Ті бімби виявилися ніц ні до чого не варті, а хлопаки були такі п'яні в дупель що самі поперлися до полону поліцаям, жеби їх качка копнула в дупу.. Хлопаки відійдут до рання і таке наплетуть, що швятій Йулі буде вже не до чудес, а до гвалту... Ото такі справи, люди добрі..😃
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Украина заслужила свою «железную леди»
Украина и украинцы заслужили свою «железную леди». Которая наконец вытянет нас из бездны…

Наверное, каждый из нас слышал про Маргарет Тэтчер. Это просто удивительная женщина. Которая еще при жизни вошла в мировую историю.
Об этом сегодня пишет в Фейсбуке популярный публицист Михаил Шнайдер.
В 1979 году Маргарет Тэтчер стала первой женщиной премьер-министром Великобритании.
На этом посту она пробыла три срока. Дольше всех премьеров, начиная с 1827 года.
Она была также первой женщиной-премьером европейского Государства.
Когда Тэтчер приступила к своим обязанностям, экономика Англии находилась в полном упадке.
Страна занимала одно из первых мест по уровню безработицы, зарплаты задерживались, инфляция достигала 20-25 процентов, а на улицах не убирали мусор.
Меры, которые премьер-министр предприняла для стабилизации положения, были жесткими, но действенными.
Тэтчер фактически вывела страну из экономической пропасти.
Она сумела договориться с профсоюзами и шахтерами, справилась с инфляцией, во время ее правления экономика страны стабилизировалась.
Весь мир с восхищением следил за шагами «железной леди» - так нарекли ее журналисты.
Она пробыла на посту премьер-министра 11 лет.
Тэтчер с благодарностью будут вспоминать еще столетия. Ведь ее вклад в развитие Великобритании действительно огромен.
И я уверен, что Украина и украинцы заслужили свою «железную леди». Которая наконец вытянет нас из бездны.
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Та вона вся дерев'яна. Лише візочок від Мерседес, яким вона з качанівки приїхала на Майдан, був залізним. Та й той був напевне євробляхою.
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РОшенко піде на будьякі підлості щоб знизити рейтинги опонентів . Але з Юлією Тимошенко внього нічого невийде вона наступний призидент.
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Держим кулаки, чтобы во второй тур вышли Тимошенко и Зеленский, а там они найдут как договорится.
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С ****** да. Друг с другом вряд ли. Не может быть двух владычиц морских.
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...договоріться с путіним...
Майдан 3.0 найде цих хітрих договоряльщиков.
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прИзидент.

+11,80? Чи зараз збільшили платню?
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Теперь у них лучший стимул

Знаменитый своей героической борьбой с ЛГБТ-сообществом депутат Законодательного собрания Петербурга Виталий Милонов предложил вернуть в российские средние школы обязательные уроки «закона Божьего» и телесные наказания. Об этом сообщает «Мой район».

https://rustelegraph.ru/news/2016-04-02/SMI-Vitalii-Milonov-vozvraschaet-v-shkoly-rozgi-54376
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Дякую за гомористичну новину, але я не люблю ходити на кацапські ресурси.
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Цирк да и только... Поліція затримала шістьох осіб, які кинули димові шашки в людей під час виступу Тимошенко в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 9289 Продолжение расстрела шариками пустой машины Гриценко и лютой слежки за Зеленским.
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Цирк будет после выборов, когда Петя пролетит как фанера над Парижем.
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Обещаешь повеситься, если Петя станет снова президентом?
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Куратор твоего соевого хозяина в кремле сидит.
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Порохоботы" могут стереть все языки об обосранную задницу Барыги, дабы вылизать ее до невинной чистоты попки младенца, но, как говорят в народе, черного кобеля не отмоешь добела…
🤑
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а лучше бы бомбочки с зеленкой или с говном...))
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Ваня, ты не тонконог, ты почти гонконг... быстро переименуйся, под будущего хозяина!... Поліція затримала шістьох осіб, які кинули димові шашки в людей під час виступу Тимошенко в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 7617
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Не є шанувальником Йулі але те, що робить сьогоднішній режим з опозиційними політиками (Саакашвілі, Тимошенко, Гриценко, Зеленський) мало чим відрізняється від поведінки ПР
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уголовников легко пустить во власть а выгнать оттуда очень трудно...
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а чего еще можно ждать от власти. она ведь ОККУПАЦИОННАЯ, судя по тому как опустился уровень жизни народа и возрос тех кто при власти.!
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Панове пороходоти! Пропоную найняти фахових поета і композитора щоби написали "Марш порохоботів". Справжній, кльовий, бойовий. Будемо тролити зрадофілів.
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На зоні багато таких людей. Коли Пєтя буде там сидіти, нехай їх попросить якийсь блатняк у якості гімну порохоботів написати.
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Слава пану Порошенку
за його смачну рошенку
та за ці смачні торти
треба більше їх пекти

Станьмо ж браття до роботи
не дарма ж порохоботи
Щоб вдавилися від сказу
зрадоботи всі відразу

Бути пану Порошенку
другий термін президентом
юлеботи й зрадофіли
ви напевно подуріли

Нащо ж Юля й ЗЕКОманда
Не потрібна нам ця банда
А на цьому щирім слові
Всі бувайте ви здорові Поліція затримала шістьох осіб, які кинули димові шашки в людей під час виступу Тимошенко в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 7888 Поліція затримала шістьох осіб, які кинули димові шашки в людей під час виступу Тимошенко в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 7888 Поліція затримала шістьох осіб, які кинули димові шашки в людей під час виступу Тимошенко в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 7888 Поліція затримала шістьох осіб, які кинули димові шашки в людей під час виступу Тимошенко в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 7888 Поліція затримала шістьох осіб, які кинули димові шашки в людей під час виступу Тимошенко в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 7888 Поліція затримала шістьох осіб, які кинули димові шашки в людей під час виступу Тимошенко в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 7888
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Какое скотское убожество эта тюля... уже сектантами ради пиара жертвует... И да, с 10000 конеш рассмешили))))
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Жуть! Порошенковские петюшки кидают в людей шашки, избивают, оппонентов, а виновата "тюля"... Да я за кого-угодно проголосую, чтобьі вас, мразей в Украине не бьіло.
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Выходи уже из роли -пуйло ты уже в прошлом году выбрал)))
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Чому я не маю сумнівів, ці крєндєля були найняті від одного з кандидатів в президенти? І я навіть знаю кого? Того, кандидата, якого після виборів потягнуть разом з його шоблою на довічне з конфіскацією
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Мальдивский начинает убивать!Первая ласточка.Нечистоплотность в Украине процветает со стороны мальдивской.
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Ботва раздухорилась! Да, разве дело в одной Тимошенко и шашках? А травля Зеленского ряжеными псевдоАТОвцами, которые "нихатим штобы клоун.."? Не хочешь - не голосуй, он имеет конституционное право! А уголовные дела на Гриценко 15-летней свежести? На его встречах петина гвардия уже головы пробивает!
Соевой ботве и её хозяину мешают все, кто может реально не пустить хлебать из корыта второй срок. Не мешает только Мертвечук. Он Пете "классный кент" и сегодня на эфир своего гнидо-канала уже притащил пердуна Симоненко! Падло, живущее в Мацкве и обливающее грязью Украину и всё украинское, абсолютно свободно мечет лайно с экрана 112-го... Не-е, эти Пете не враги )))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция задержала шесть человек, бросивших дымовые шашки в людей во время выступления Тимошенко в Белой Церкви. ФОТО
 
 
 
 
 
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