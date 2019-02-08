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 Оккупанты хотят закрыть единственный храм ПЦУ в Крыму, - Евстратий (Зоря)

Оккупационные власти Крыма хотят отобрать у верующих храм ПЦУ в Симферополе.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), информирует Цензор.НЕТ.

"Архиепископ Климент с верующими собора святых Владимира и Ольги в Симферополе нуждаются в молитве от всех - оккупанты направили предписание об "освобождении помещений", - написал Зоря.

По его словам, единственному украинскому православному храму в оккупированном Симфереполе грозит уничтожение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымский архиепископ Климент будет руководить миссией помощи политзаключенным, - Епифаний

"Очевидно, что это является местью Москвы, в том числе за правозащитную деятельность владыки", - подчеркнул архиепископ ПЦУ.

Оккупанты хотят закрыть единственный храм ПЦУ в Крыму, - Евстратий (Зоря) 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110820
 
 
 Топ комментарии
 
Нужно обложить налогом церкви МП в Украине Оккупанты хотят закрыть единственный храм ПЦУ в Крыму, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 6682 ,пусть московкие попы на ослах ездят
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в день когда прихожан выдворят с храма...в Киеве с Лавры вылетят чемоданы прислужников мокшанского сатаната!
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не страшно. после очистки крысма от мордвы и зарусняченых крысьчан все храмы автоматически перейдут в Украинскую церковь. А это будет скоро и движение начнется сразу после подвешивания лолы на гилляку.
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Нужно обложить налогом церкви МП в Украине Оккупанты хотят закрыть единственный храм ПЦУ в Крыму, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 6682 ,пусть московкие попы на ослах ездят
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в день когда прихожан выдворят с храма...в Киеве с Лавры вылетят чемоданы прислужников мокшанского сатаната!
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І буде галасу на весь світ: біндери, фошіздьі.
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Петрусь не дасть цього зробити,Беркут вже готов вбивати Українців.
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))Ну да..ну да...
Лиш вона лиш вона в Качанывцы одна
буде шити рукавички
ніч безмежна та пуста!))))))))))))
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як кажуть...блажен той хто выруэ)))
А віри до БОМЖули не залишилось)))
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Лиш вона лиш вона з Савой Ганьою одна
буде спати у параші
ніч безмежна та сумна))))
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монгольская орда не уничтожала попов . русня хуже монгольской орды, русня это мордовская орда.
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я знову ж, в 2580-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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не страшно. после очистки крысма от мордвы и зарусняченых крысьчан все храмы автоматически перейдут в Украинскую церковь. А это будет скоро и движение начнется сразу после подвешивания лолы на гилляку.
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Як у тебе все просто. На гілляку і настане мир вавсьом мірє.
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С начало нужно внутреннюю мацкалоту выдавить
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викинути мокшанських попів з українських лавр і передусім з Почаївської
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Надо поставить в прямую зависимость существование кацапской церкви в Украине от наличия украинских церквей в паРаше. Хоть одну церковь закроют - выгнать на хрен всех мацковских попов из Украины.
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в Донецке переписали паспортные данные всех верующих в греко-католической церкви ( те же самые обряды, только на украинском языке)... раньше только привозили бычье с самками под Храм, для запугивания... людям страшно...
если свинособаки собираются преследовать и запугивать людей, нужно поступать адекватно в Украине и поставить ***** ультиматум, на весь мир!.. Окупанти хочуть закрити єдиний храм ПЦУ в Криму, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 9689
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А й справді . Гундяєвські церковні главарі 100% мають платити податок за свою комерційну діяльність . Нехай їх товар - магія , але ж це все одно послуги , хоча й магічні . Крім того , їм як іноземним агентам країни-агресора , податок на їхню підприємницьку діяльність , має бути підвищено втричі- вп'ятеро . І в законі закарбувати , заборону московським гастролерам в рясах розміщувати ігрові автомати в своїх капищах , торгувати алкоголем та тютюном і таке інше . На всякий випадок . Бо від цих неадекватів всього можна очікувати . І перед виходом на роботу , щоразу нехай проходять лікаря . Платний тест на алкоголь , наркотики . Як не як - з людьми працюють . Від цих бандюганів чого хочеш можна очікувати .
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В Орде начали давать Свидетелям Иеговы реальные сроки за экстремизьм.Это патологическим пацифистам!.А кто нам запрещает дать десяточку под эту же сурдинку десятку Онуфриев?.Глаз за глаз!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты хотят закрыть единственный храм ПЦУ в Крыму, - Евстратий (Зоря)
 
 
 
 
 
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