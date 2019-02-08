 Оккупанты хотят закрыть единственный храм ПЦУ в Крыму, - Евстратий (Зоря)

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), информирует Цензор.НЕТ.
"Архиепископ Климент с верующими собора святых Владимира и Ольги в Симферополе нуждаются в молитве от всех - оккупанты направили предписание об "освобождении помещений", - написал Зоря.
По его словам, единственному украинскому православному храму в оккупированном Симфереполе грозит уничтожение.
"Очевидно, что это является местью Москвы, в том числе за правозащитную деятельность владыки", - подчеркнул архиепископ ПЦУ.
Лиш вона лиш вона в Качанывцы одна
буде шити рукавички
ніч безмежна та пуста!))))))))))))
А віри до БОМЖули не залишилось)))
буде спати у параші
ніч безмежна та сумна))))
если свинособаки собираются преследовать и запугивать людей, нужно поступать адекватно в Украине и поставить ***** ультиматум, на весь мир!..