 Оккупанты хотят закрыть единственный храм ПЦУ в Крыму, - Евстратий (Зоря)

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), информирует Цензор.НЕТ.

"Архиепископ Климент с верующими собора святых Владимира и Ольги в Симферополе нуждаются в молитве от всех - оккупанты направили предписание об "освобождении помещений", - написал Зоря.

По его словам, единственному украинскому православному храму в оккупированном Симфереполе грозит уничтожение.

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"Очевидно, что это является местью Москвы, в том числе за правозащитную деятельность владыки", - подчеркнул архиепископ ПЦУ.