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 Политика Украины
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Все про:политтехнологии (71) Манафорт (117)

 Манафорт продолжал заниматься украинскими вопросами и в 2018 году, после предъявления ему обвинения, - "The Washington Post"

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа и политконсультант украинского экс-президента Виктора Януковича политтехнолог Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему объявили обвинения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили прокуроры, пишет The Washington Post.

Это выяснилось после обнародования частично отредактированной расшифровки стенограммы закрытых судебных заседаний, на которых рассматривались вопросы, нарушал ли Манафорт заключенное со следствием соглашение.

Стенограммы подтверждают, что партнер Манафорта Константин Килимник, которого ФБР обвиняет в связях с российской разведкой, присутствовал на инаугурации президента Дональда Трампа.

Во время слушаний, зафиксированных в стенограмме, речь шла также о том, что политтехнолог мог врать следствию, чтобы повысить свои шансы на помилование. Также прокурор Эндрю Вайсман заявил: Манафорт мог врать с целью скрыть преступную схему и направить деньги себе в то время, как он выполнял неоплачиваемую работу для предвыборной кампании Трампа.

Если выяснится, что Манафорт все-таки врал следствию, это может повлиять на его приговор.

Также читайте: В 2016 году Манафорт обсуждал с Килимником план по мирному урегулированию ситуации в Украине. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3110819
 
 
 Топ комментарии
 
Для тех, кто в танке:
В 2017 году Константин Килимник дал интервью корреспонденту Радио Свобода Кристоферу Миллеру, оно касалось плана возвращения Януковича из России в Украину, разработанного Килимником.
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Только бывший президент сидит в Ростове, а нынешний будет еще 5 лет президентом Украины
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неужели на Порошенко работает,за эти выборы прилично поднимет денег народных
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Для тех, кто в танке:
В 2017 году Константин Килимник дал интервью корреспонденту Радио Свобода Кристоферу Миллеру, оно касалось плана возвращения Януковича из России в Украину, разработанного Килимником.
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министр Януковича чем хуже самого Януковича?
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Только бывший президент сидит в Ростове, а нынешний будет еще 5 лет президентом Украины
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Американский политтехнолог Манафорт продолжал заниматься украинскими вопросами и в 2018 году, после предъявления ему обвинения, - "The Washington Post" - Цензор.НЕТ 4688
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Первая - автор дебил. Этот фейк за 5 минут разоблачили, дальше можно не искать )))
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Не. Ну клоуны и подкацапье уже обильно разнесло это по ресурсам даже не пытаясь сравнить с оригиналом.
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Странно, что в нете больше такой редакции. А фейк выше только в кацапской "сенсации".Манафорт продовжував займатися українськими питаннями і в 2018 році, після пред'явлення йому обвинувачення, - "The Washington Post" - Цензор.НЕТ 1349
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ЄвроМайдан - EuroMaydan
Вподобана сторінка · 9 год ·
Жити по-новому. Якщо скачати нову програму Порошенка з сайта ЦВК, то в властивостях документа можна побачити, що її писали на програмному забезпечення зламаному хакерським угрупованням.
"Grizli777" - це популярна піратська збірка програмного забезпечення.
Програмне забезпечення згідно з п. 2 ч. 1 ст. 433 Цивільного кодексу та п. 3 ч. 1 ст. 8 Закону "Про авторське право та суміжні права" є об'єктом авторського права.

За порушення цих двох нормативно-правових актів можна не тільки постраждати фінансово, а й бути залученим до адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності

Американский политтехнолог Манафорт продолжал заниматься украинскими вопросами и в 2018 году, после предъявления ему обвинения, - "The Washington Post" - Цензор.НЕТ 7227
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Собаки гавкают,караван идет,бабло косится...
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А що можуть вітчизняні політтехнологи? Хіба на цензорі будку і корупцію прославляти.
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Як придумав Манафорт у 2010 році "Юлька варофка",так вже третій раз під цим гаслом Янукович йде на вибори,бо Петро-це і є Янукович.
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Для того, щоб бути Януковичем - треба бути донецьким паханом, треба мати команду Януковича. А Україна вже не та, і не там, то і Янукович вже не є актуальним, і нічим не допоможе.
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Ви, певно, не зрозуміли комент. Людина каже, що Порошенко такий же самий Янукович, і користується тими ж самими політтехнологами. І Україна, на жаль, залишилась такою ж, як і раніше, або ще гірше стало.
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Ви ж самі не схотіли в ЄС з Януковчем. Не захотіли його примусити. Але тепер інакший "Янукович", яким хоче бути ПОП - не може здійснитися. Це шоколадна копія, всередині пуста, зовні м'яка, без нормальної команди і ідей. Для чого ви його обрали - хіба що сам себе обрав..
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Так третина БПП - з комади Януковича.
I суддi тi самi, що Янук призначав, ш прокурвори тi самi, i Муженко нашого ще Янук призначив...команда та сама, що й була...доречi - Порошенко й сам з команди Януковича.
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а інша третина - від Батьківщини, а інша - з Народного Фронту. То та третина, яка прилипає чи до того чи до того, в залежності від фінансових інтересів. Таким взагалі у владі нічого робити. Useless.
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У петруся навіть золотий унітаз від Янука,не те що вся команда))
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То-то я смотрю - антиюльковскоя риторика порохоботов во многом совпадает с антиюльковской риторикой янукоидов...автор один и тот же...
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И у Юльки автор тот же.
Пока месть из их однородной массы выбивается только Зеленский.Которого все нимкак не могут к их лагерю примазать.Весь аргумент,шо он клоун и актеришка!Да он актер,талантливый организатор и не хуже,а то и лучше всех ориентируется в том,что у нас надо менять!Зато все остальные,без исключения, воры и убийцы!Которые грабят и убивают уже двадцать восьмой год украинцев!И всё их бабло,это наши с вами украденные деньги!И всё их величие благодаря папам мамам комунякам или пихарю который в своё время скамуниздил эти деньги из казны!
А Зеленский сам добился своего уровня и заработал деньги своим трудом,не смотря ни на что!Не сосавши,не имея двух сроков отсидки,как у половины идущих в президенты,шапки опять таки не ворует,не раскрадая казны,не имея папамам бывших секретарей обкомов КПСС и т.д.И он знает,какя пенсия платится его родителям,которые отпахали всю жизнь!
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Давайте без мессий обойдемся...ко всем кандидатам есть вопросы и подозрения. Как выбрать стоящего - хз.
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От же ш патріотічєскі настроївсь пацан.
Бо якщо він теє все робив виключно за гроші, то постає закономірне запитання: хто йому платив? Особливо цікаве після того, як американське слідство встановило, що на його ліві рахунки гроші з Києва надходили, як мінімум, до серпня 2016-го... Манафорт продовжував займатися українськими питаннями і в 2018 році, після пред'явлення йому обвинувачення, - "The Washington Post" - Цензор.НЕТ 1664
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Если ы 2018 то интересно кого обслуживал
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Есть подозрения, что обслуживал Ляшко...недаром у него появился новый галстук на 300 зелени! Манафорт продовжував займатися українськими питаннями і в 2018 році, після пред'явлення йому обвинувачення, - "The Washington Post" - Цензор.НЕТ 1055
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Этого Хмыря плешивый Педофил оплачивал щедро, но меньше чем Ле Пениху, Сильвио Берлуснони и прочих маДУр Хуссейнов,Асадов
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Прочитав это https://ukranews.com/news/612884-posol-ukrainy-v-kanade-prodal-svoi-2-ga-krymskoi-zemli-po-zakonodatelstvu-rf вовсе не удивлен
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Чтобы избрать Ельцина на второй срок.бабло прислали...
1)Сильвио Берлускони 1 миллиард долларов наличных привез лично в Москву
2)Билл Клинтон 1 миллиард долларов
3)Гельмут Колль 1 миллиард долларов
4)Джон Мейджор также миллиард...
А вы думали всё просто в политике?Здря... Манафорт продовжував займатися українськими питаннями і в 2018 році, після пред'явлення йому обвинувачення, - "The Washington Post" - Цензор.НЕТ 166 Манафорт продовжував займатися українськими питаннями і в 2018 році, після пред'явлення йому обвинувачення, - "The Washington Post" - Цензор.НЕТ 166
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на ***** хто шо присылал или етот байстрюк без за бабла влез?
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Плешивого Хмыря РАБссии назначил Генри Киссинджер на вечеринке в Петергофе дочья Ельцина Татьяна Дьяченко получила тогда гарантии безопасности для отца,потому и было,я устал,я ухожу
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Повсюду торчат ушки шакаладного зайки...
🤭
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Для параноиков и платных стопудово. Ты вот где-то в статье это разглядело.
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Американская "Санта- Барбара", уже все забыли с чего все началось! и никто не знает, когда будет окончание...и будет ли вообще!
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Чтобы писать о политике и разбираться в ней, надо хотя бы внимательно прочитать статью чЛенина изданную в Швейцарии в 1913 году..," Военная программа пролетарской революции".Если вы это не сделали в молодости,то ничего в ней не поймете до конца своей жизни...,ап царапать всякую Чушь,типа Украина РАБссия одиннарод браццкий и я могу... и без ошибок Манафорт продовжував займатися українськими питаннями і в 2018 році, після пред'явлення йому обвинувачення, - "The Washington Post" - Цензор.НЕТ 9352СкреПОНОсом и Вяличием с лишней хромосомой не запасался для этого...,в Украине нет патриотов СкреПОНОСных попа Гундяя надеюсь... Манафорт продовжував займатися українськими питаннями і в 2018 році, після пред'явлення йому обвинувачення, - "The Washington Post" - Цензор.НЕТ 4991 Манафорт продовжував займатися українськими питаннями і в 2018 році, після пред'явлення йому обвинувачення, - "The Washington Post" - Цензор.НЕТ 4991
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А вы в мавзолее были? если не были, то пора собираться...
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Долпайоп ******** а..??.баран пля.. И МУДАК ТУПОЙ Манафорт продовжував займатися українськими питаннями і в 2018 році, після пред'явлення йому обвинувачення, - "The Washington Post" - Цензор.НЕТ 8617
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Я извиняюсь, но все интересуются - последний вопрос, какой ваш любимый сон, кроме Ленина?
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Кстати председателем Всемирного теневого правительства под название "СFR" до сих пор является Генри Киссинджер,это дед о политике знает всё,хотя это в принципе невозможно,но знает,потому что владеет информацией,главном оружии современной политики...
Надобраніч,Все Буде Україна!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМанафорт продолжал заниматься украинскими вопросами и в 2018 году, после предъявления ему обвинения, - "The Washington Post"
 
 
 
 
 
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