 Манафорт продолжал заниматься украинскими вопросами и в 2018 году, после предъявления ему обвинения, - "The Washington Post"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили прокуроры, пишет The Washington Post.

Это выяснилось после обнародования частично отредактированной расшифровки стенограммы закрытых судебных заседаний, на которых рассматривались вопросы, нарушал ли Манафорт заключенное со следствием соглашение.

Стенограммы подтверждают, что партнер Манафорта Константин Килимник, которого ФБР обвиняет в связях с российской разведкой, присутствовал на инаугурации президента Дональда Трампа.

Во время слушаний, зафиксированных в стенограмме, речь шла также о том, что политтехнолог мог врать следствию, чтобы повысить свои шансы на помилование. Также прокурор Эндрю Вайсман заявил: Манафорт мог врать с целью скрыть преступную схему и направить деньги себе в то время, как он выполнял неоплачиваемую работу для предвыборной кампании Трампа.

Если выяснится, что Манафорт все-таки врал следствию, это может повлиять на его приговор.

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