 Манафорт продолжал заниматься украинскими вопросами и в 2018 году, после предъявления ему обвинения, - "The Washington Post"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили прокуроры, пишет The Washington Post.
Это выяснилось после обнародования частично отредактированной расшифровки стенограммы закрытых судебных заседаний, на которых рассматривались вопросы, нарушал ли Манафорт заключенное со следствием соглашение.
Стенограммы подтверждают, что партнер Манафорта Константин Килимник, которого ФБР обвиняет в связях с российской разведкой, присутствовал на инаугурации президента Дональда Трампа.
Во время слушаний, зафиксированных в стенограмме, речь шла также о том, что политтехнолог мог врать следствию, чтобы повысить свои шансы на помилование. Также прокурор Эндрю Вайсман заявил: Манафорт мог врать с целью скрыть преступную схему и направить деньги себе в то время, как он выполнял неоплачиваемую работу для предвыборной кампании Трампа.
Если выяснится, что Манафорт все-таки врал следствию, это может повлиять на его приговор.
В 2017 году Константин Килимник дал интервью корреспонденту Радио Свобода Кристоферу Миллеру, оно касалось плана возвращения Януковича из России в Украину, разработанного Килимником.
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За порушення цих двох нормативно-правових актів можна не тільки постраждати фінансово, а й бути залученим до адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності
I суддi тi самi, що Янук призначав, ш прокурвори тi самi, i Муженко нашого ще Янук призначив...команда та сама, що й була...доречi - Порошенко й сам з команди Януковича.
Пока месть из их однородной массы выбивается только Зеленский.Которого все нимкак не могут к их лагерю примазать.Весь аргумент,шо он клоун и актеришка!Да он актер,талантливый организатор и не хуже,а то и лучше всех ориентируется в том,что у нас надо менять!Зато все остальные,без исключения, воры и убийцы!Которые грабят и убивают уже двадцать восьмой год украинцев!И всё их бабло,это наши с вами украденные деньги!И всё их величие благодаря папам мамам комунякам или пихарю который в своё время скамуниздил эти деньги из казны!
А Зеленский сам добился своего уровня и заработал деньги своим трудом,не смотря ни на что!Не сосавши,не имея двух сроков отсидки,как у половины идущих в президенты,шапки опять таки не ворует,не раскрадая казны,не имея папамам бывших секретарей обкомов КПСС и т.д.И он знает,какя пенсия платится его родителям,которые отпахали всю жизнь!
Бо якщо він теє все робив виключно за гроші, то постає закономірне запитання: хто йому платив? Особливо цікаве після того, як американське слідство встановило, що на його ліві рахунки гроші з Києва надходили, як мінімум, до серпня 2016-го...
1)Сильвио Берлускони 1 миллиард долларов наличных привез лично в Москву
2)Билл Клинтон 1 миллиард долларов
3)Гельмут Колль 1 миллиард долларов
4)Джон Мейджор также миллиард...
А вы думали всё просто в политике?Здря...
🤭
Надобраніч,Все Буде Україна!!!