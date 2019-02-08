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 Нацполиция пресекла конфликт перед началом концерта Зеленского во Львове. ВИДЕО

Во Львове перед концертом одного из кандидатов в Президенты полиция не допустила развития конфликта между участниками мероприятия и группой лиц.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отдел коммуникации полиции Львовской области

В сообщении отмечается: "8 февраля, около 150 граждан собрались у здания Львовского государственного цирка, где планировался концерт с участием одного из кандидатов на пост Президента Украины.

Перед началом мероприятия группа граждан выразила протест против проведения концерта и свое недовольство претендентом на пост главы государства. Между ними и организаторами действа возникла словесная перепалка, которая переросла в давку.

Силами полиции стороны были разведены. Правоохранители не допустили дальнейшего развертывания конфликтной ситуации, после чего группа протестующих разошлась.

Полиция обеспечила надежную охрану публичной безопасности и порядка. Поэтому мероприятие состоялось мирно, а концерт начался вовремя.

Полиция в очередной раз подчеркивает, что не допустит нарушения общественного порядка и прав кандидатов на встречу с избирателями. Призываем все стороны строго соблюдать законодательство. Нарушители будут привлекаться к ответственности".

Телеканал 112. Украина опубликовал кадры происшествия под цирком во Львове перед концертом Владимира Зеленского.

Видео - 112 канал

Источник: https://censor.net.ua/n3110817
 
 
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а тепер "свої АТОшники" будуть у всіх політичних сил ?
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Бий білих, поки не побіліють, червоних, поки не почервоніють, зелених, поки не позеленіють, в горошок, поки не достигнуть.
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А ты как думал. У каждого своя цена, и у атошников тоже. У кого-то Украина, а у кого-то деньги.
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Это не группа лиц а группа титушек-порохоботов ! Нацполиция пресекла конфликт перед началом концерта Зеленского во Львове - Цензор.НЕТ 921
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тобі з тирнету видніше.
піди їм в обличчя це скажи.
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Правильно, бо він поряд з військовими виглядає клоуном.
Який з нього головнокомандуючий ?
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тоисть, ещё не президент а бандеры хотели его полюбить, в прямом смысле.
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Як себе виважено і стримано вів Зеленський. Хлопці, які були в ато. Низький вам уклін, але ніхто вам не давав права вести себе як бидло. Тримайся, Володя. Все що проти нас робить нас сильнішими.
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Не попёрло голобородьке во львове.
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Наша рубрика «Я нє кукла Коломойского»

Я вам президента приніс . Челендж від Зеленського . Не дякуйте .

Нацполиция пресекла конфликт перед началом концерта Зеленского во Львове - Цензор.НЕТ 4798
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клоун офшорник приехал выступать в цирке
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНацполиция пресекла конфликт перед началом концерта Зеленского во Львове. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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