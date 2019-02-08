 Нацполиция пресекла конфликт перед началом концерта Зеленского во Львове. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отдел коммуникации полиции Львовской области

В сообщении отмечается: "8 февраля, около 150 граждан собрались у здания Львовского государственного цирка, где планировался концерт с участием одного из кандидатов на пост Президента Украины.

Перед началом мероприятия группа граждан выразила протест против проведения концерта и свое недовольство претендентом на пост главы государства. Между ними и организаторами действа возникла словесная перепалка, которая переросла в давку.

Силами полиции стороны были разведены. Правоохранители не допустили дальнейшего развертывания конфликтной ситуации, после чего группа протестующих разошлась.

Полиция обеспечила надежную охрану публичной безопасности и порядка. Поэтому мероприятие состоялось мирно, а концерт начался вовремя.

Полиция в очередной раз подчеркивает, что не допустит нарушения общественного порядка и прав кандидатов на встречу с избирателями. Призываем все стороны строго соблюдать законодательство. Нарушители будут привлекаться к ответственности".

Телеканал 112. Украина опубликовал кадры происшествия под цирком во Львове перед концертом Владимира Зеленского.

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