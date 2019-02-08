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 Экономика
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Все про:Аграрный фонд (37) НАБУ (2576)

 В Агрофонде опровергли обвинения НАБУ: при "растратах" доход не растет на 57% в год

Глава правления ПАО "Аграрный фонд" Андрей Радченко опроверг обвинения НАБУ в закупке минудобрений по завышенной стоимости. За последние 2 кв. их стоимость уже выросла на 15%, а прогнозируемая рентабельность операции после завершения посевной составит до 25% годовых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Украиснкие новости.

По словам А. Радченко глава НАБУ неверно информирован внешними экспертами и, если бы на предприятии не была установлена нулевая толерантность к коррупции, его оборот и прибыль в 2018-ом году не показали бы рост на 57%/55% соответственно.

"Аграрный фонд – это прежде всего трейдер, 95% наших активов – "в оборотке". Действительно, в 2018-ом году мы существенно изменили структуру активов, реализация минеральных удобрений в тоннаже выросла на 720%. Но в этом нет проявлений коррупции или растраты, мы всего лишь перешли в тот сегмент рынка, который сочли наиболее перспективным. Как позывает рост прибыли на 55% - мы не ошиблись. Очевидно, при анализе коррумпированности тех или иных решений менеджмента нужно отталкиваться в первую очередь от финансовой отчетности компании, а не надумывать нашу связь с кем-либо. Уверен, что главу НАБУ просто неверно информировали внешние эксперты", – говорит глава Аграрного фонда.

Напомним, 7 февраля в 14:00 сотрудники НАБУ заблокировали работу ПАО "Аграрный фонд" под предлогом силовой выемки документации. Как заявил А. Сытник, менеджмент Агарного фонда отказался предоставить следователям полный доступ к внутренним данным предприятия. НАБУ обвиняет менеджмент Аграрного фонда в растрате 240 млн грн на закупке минудобрений.

Источник: https://censor.net.ua/n3110815
 
 
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Не факт. Без растрат доход мог расти и на 90%. В Агрофонде опровергли обвинения НАБУ: при "растратах" доход не растет на 57% в год - Цензор.НЕТ 9799
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Для чого тоді їм давати дотації, якщо є доход? Мільярдеру дотації не треба. З мільярдера - 60 % з прибутку податку, а дотації - починаючим. А не навпаки.
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набу тоже могли бегать в носках житомирской фабрики за 5 грн а купили за 300. или вообще в портянках и кирзачах, чтоб не перерастрачивать средства.
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те саме, нічого давати житомирській фабриці замовлення на неякісну продукцію. За неякісні шкарпетки - штрафи.
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Всё у них растёт а у народа всё падает - парадокс или закономерность ... В Агрофонді спростували звинувачення НАБУ: при "розтратах" дохід не зростає на 57% в рік - Цензор.НЕТ 9339
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Агрофонде опровергли обвинения НАБУ: при "растратах" доход не растет на 57% в год
 
 
 
 
 
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