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 Политика Украины
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 На украинских выборах будет максимальное количество международных наблюдателей и не будет ни одного наблюдателя от РФ, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина готова принять любое количество международных наблюдателей на выборах от любых стран, но не от России, и предложил "поставить точку во всех дискуссиях".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в Фейсбуке. 

"Предлагаю всем, наконец, успокоиться в отношении российских официальных наблюдателей на президентских выборах в Украине. В начале января я, как и положено, написал письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ госпоже Гисладоттир (Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир) с приглашением направить наблюдательную миссию. Приглашая наблюдателей на президентские выборы в Украине, я отметил, что МИД не будет принимать документы от российских официальных наблюдателей. Это было бы не просто политически неправильно, это противоречило бы нравственным принципам и законодательству", - написал он.

Он напомнил, что накануне в четверг, 7 февраля, Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает запрет участия российских наблюдателей на выборах в Украине. А до этого уже существовали нормы, которые определяли Россию как страну-агрессора.

"Поэтому предлагаю прекратить учитывать, что по этому поводу говорят в Москве. Ведь это не будет иметь никакого эффекта, кроме сотрясания воздуха", - заявил министр.

П.Климкин заявил, что Украина готова принять любое количество международных наблюдателей, от любых стран, но не от России, осуществляет военную агрессию против Украины.

"Мы готовы обеспечить международным наблюдателям все необходимые условия… На украинских выборах будет максимальное количество международных наблюдателей, и не будет ни одного наблюдателя от страны-агрессора и оккупанта. Точка.", - подчеркнул глава МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели из страны-агрессора не имеют права наблюдать за выборами в стране - жертве агрессии, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3110814
 
 
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отже - в Офшоренка жодних шансів , фальсифікації не пройдуть ! На украинских выборах будет максимальное количество международных наблюдателей, и не будет ни одного наблюдателя от РФ, - Климкин - Цензор.НЕТ 5218
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Український кандидатник в цифрах:
- 90 осіб хотіли бути президентом України і подали документи в ЦВК, незважаючи на грошову заставу майже 100 тис. доларів.
- 44 особи зареєстровано кандидатами в президенти
- 42 кандидати з 44 не читали Конституцію України, не знають повноважень Президента України і кажуть, що будуть робити щось, але не те що мав би робити Президент України
- 23 кандидати 44 не зможуть пояснити звідки взяли гроші на вибори і за що вони взагалі живуть (базуючись на е-деклараціях)
- 22 кандидати з 44 не мають грошей на грошову заставу (базуючись на е-деклараціях)
- 35 кандидатів з 44 не мають грошей на передвиборну кампанію в тому об'ємі, в якому вони її ведуть.
- 36 кандидатів з 44 не мають команди.
____________
Президентські вибори в Україні, кількість кандидатів:
- 1991 - 6
- 1994 - 7
- 1999 - 19
- 2004 - 26
- 2010 - 18
- 2014 - 23
- 2019 - 44
_____________
Президентські вибори в країнах з президентською формою правління. Нагадаю, в Україні парламентсько-президентська.
- США, 329 млн. громадян, 2016 рік, 22 кандидати
- Бразилія, 210 млн. громадян, 2018 рік, 13 кандидатів
- Франція, 63 млн. громадян, 2017 рік, 11 кандидатів
- сусідня Польща, з приблизно такою ж формою правління як в нас, 39 млн. громадян, 2015 рік, 11 кандидатів.
_____________
Про що ж говорять ці цифри і порівняння?
Про те, що в нас страшне зубожіння і 90 кандидатів готові внести по 100 тис. доларів для того, щоб дід не їв пів-вареника, а цілий?
Про те, що в Україні стільки знаючих і вміючих людей, які приведуть країну до успіху?
Ні!
Ці цифри свідчення того, що:
1) тепер, в 2019, навідміну від 2014, вже є чим торгувати, є за що продавати Україну і здавати її інтереси. Тоді ми були на грані, а дехто з сьогоднішніх кандидатів вже програв війну, то ж не бачив перспектив.
2) через 5 років оцей весь цирк шутів і клоунів буде просто не актуальним і в усі їхні дбльні речьовки вже ніхто не повірить, це спроба вскочити в останній вагон, це останній шанс і вони це добре розуміють, бачачи як розвивається країна і економіка, хоч кричать вони, звісно, протилежне.
То ж будьмо мудрими!https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/758230774563879
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Молодое государство, мягкое законодательство 44 кандидата . 43 х 2.5 млн. - это 107.5 млн. грн. в бюджет. Плохо что ЦИК остальных претендентов завернула На українських виборах буде максимальна кількість міжнародних спостерігачів, і не буде жодного спостерігача від РФ, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2478
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отже - в Офшоренка жодних шансів , фальсифікації не пройдуть !
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Как раз у офшоренка с таким раскладом и есть шансы.Им есть что терять.Они скорей умрут,чем отдадут пост президента.И это ширма.Вот какие мы,даже наблюдателей не пустили.Все это блеф.Но и у нас есть еще больший шанс.
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ИМХО - в перемогу Офшоренка не вірить вже ніхто , навіть заяви Авакова про те , що МВС не допустить фальсифікайій - це , як рах натяк Харанту , що мєнти його не підтримають ...
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Нет он торгуется и с петей и Юлей, кому больше доверить свою судьбу (в роспачи)
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От , як раз йому нічого не загрожує - будь хто , хто виграє ці вибори буде , змушений йти до нього на поклін , за підтримкою ...
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Ну наконец то, хоть одни человечии выборы.
Слава Украини?
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Оце знов вляпався даун На украинских выборах будет максимальное количество международных наблюдателей и не будет ни одного наблюдателя от РФ, - Климкин - Цензор.НЕТ 9492
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Максим Шевченко: Донбасс вернёт себе Украину.
Максим Шевченко: Зеленский - лучший кандидат.
(Это такой росийский журналист-пропагандон мерзкий абсолютно). Всё, что нужно знать о Зеленский.
Не верите - спросите Гугл.
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Вот он - настоящий серый кардинал. Он стоит и за Зеленским и за Коломойский...
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"Я нєзавісімий кандідад!!!" (с) глупый врун-клоун Зеленский
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Нова рубрика «Я нє кукла Коломойского» На українських виборах буде максимальна кількість міжнародних спостерігачів, і не буде жодного спостерігача від РФ, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3900
То співпадіння, Зеленський же сказав що він не собачка Коломойського аж ніразу.

На українських виборах буде максимальна кількість міжнародних спостерігачів, і не буде жодного спостерігача від РФ, - Клімкін - Цензор.НЕТ 892
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Це гімно не розуміє, що хлопці туди не їздили, як він: туди і зразу звідти, щоб жопу не дай, Боже, під кулю не підставити, а воювали денно і нощно. Поки Зєля тут весело шуткував за грошіНа украинских выборах будет максимальное количество международных наблюдателей и не будет ни одного наблюдателя от РФ, - Климкин - Цензор.НЕТ 4398
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Здесь вообще никакой русни не должно быть!
Ни по какому поводу!!!
Никогда!!!
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петро бери другий термін он у тебя практически в руках...... комиссия всё правильно посчитает ....как надо.
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никаких наблюдателей да и кандидат в президенты должен быть один.....
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Епин врот.
Яж нез расеи, и правда славу сказал, чаму удалили?
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...клізмінкін... не на украинских... в течение украинских выборов... ***** кацапский...
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Вот так и верь в чэсныя справадлиаыя выбары.
******* як куценя.
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Ну вот и ночная смена подкатила, а я то думал истчо бурачиху квасят.
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Минстецики АТУ !!!!!!!
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Афигеть, вот это скоростная работа.
Чувствуется что народ апахмелился и выспался.
Ффффас.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа украинских выборах будет максимальное количество международных наблюдателей и не будет ни одного наблюдателя от РФ, - Климкин
 
 
 
 
 
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