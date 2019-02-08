 На украинских выборах будет максимальное количество международных наблюдателей и не будет ни одного наблюдателя от РФ, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в Фейсбуке.
"Предлагаю всем, наконец, успокоиться в отношении российских официальных наблюдателей на президентских выборах в Украине. В начале января я, как и положено, написал письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ госпоже Гисладоттир (Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир) с приглашением направить наблюдательную миссию. Приглашая наблюдателей на президентские выборы в Украине, я отметил, что МИД не будет принимать документы от российских официальных наблюдателей. Это было бы не просто политически неправильно, это противоречило бы нравственным принципам и законодательству", - написал он.
Он напомнил, что накануне в четверг, 7 февраля, Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает запрет участия российских наблюдателей на выборах в Украине. А до этого уже существовали нормы, которые определяли Россию как страну-агрессора.
"Поэтому предлагаю прекратить учитывать, что по этому поводу говорят в Москве. Ведь это не будет иметь никакого эффекта, кроме сотрясания воздуха", - заявил министр.
П.Климкин заявил, что Украина готова принять любое количество международных наблюдателей, от любых стран, но не от России, осуществляет военную агрессию против Украины.
"Мы готовы обеспечить международным наблюдателям все необходимые условия… На украинских выборах будет максимальное количество международных наблюдателей, и не будет ни одного наблюдателя от страны-агрессора и оккупанта. Точка.", - подчеркнул глава МИД Украины.
- 90 осіб хотіли бути президентом України і подали документи в ЦВК, незважаючи на грошову заставу майже 100 тис. доларів.
- 44 особи зареєстровано кандидатами в президенти
- 42 кандидати з 44 не читали Конституцію України, не знають повноважень Президента України і кажуть, що будуть робити щось, але не те що мав би робити Президент України
- 23 кандидати 44 не зможуть пояснити звідки взяли гроші на вибори і за що вони взагалі живуть (базуючись на е-деклараціях)
- 22 кандидати з 44 не мають грошей на грошову заставу (базуючись на е-деклараціях)
- 35 кандидатів з 44 не мають грошей на передвиборну кампанію в тому об'ємі, в якому вони її ведуть.
- 36 кандидатів з 44 не мають команди.
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Президентські вибори в Україні, кількість кандидатів:
- 1991 - 6
- 1994 - 7
- 1999 - 19
- 2004 - 26
- 2010 - 18
- 2014 - 23
- 2019 - 44
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Президентські вибори в країнах з президентською формою правління. Нагадаю, в Україні парламентсько-президентська.
- США, 329 млн. громадян, 2016 рік, 22 кандидати
- Бразилія, 210 млн. громадян, 2018 рік, 13 кандидатів
- Франція, 63 млн. громадян, 2017 рік, 11 кандидатів
- сусідня Польща, з приблизно такою ж формою правління як в нас, 39 млн. громадян, 2015 рік, 11 кандидатів.
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Про що ж говорять ці цифри і порівняння?
Про те, що в нас страшне зубожіння і 90 кандидатів готові внести по 100 тис. доларів для того, щоб дід не їв пів-вареника, а цілий?
Про те, що в Україні стільки знаючих і вміючих людей, які приведуть країну до успіху?
Ні!
Ці цифри свідчення того, що:
1) тепер, в 2019, навідміну від 2014, вже є чим торгувати, є за що продавати Україну і здавати її інтереси. Тоді ми були на грані, а дехто з сьогоднішніх кандидатів вже програв війну, то ж не бачив перспектив.
2) через 5 років оцей весь цирк шутів і клоунів буде просто не актуальним і в усі їхні дбльні речьовки вже ніхто не повірить, це спроба вскочити в останній вагон, це останній шанс і вони це добре розуміють, бачачи як розвивається країна і економіка, хоч кричать вони, звісно, протилежне.
То ж будьмо мудрими!https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/758230774563879
Слава Украини?
"Я нєзавісімий кандідад!!!"
https://www.facebook.com/groups/BloodyPastor/permalink/2028258140621149/
Максим Шевченко: Зеленский - лучший кандидат.
(Это такой росийский журналист-пропагандон мерзкий абсолютно). Всё, что нужно знать о Зеленский.
Не верите - спросите Гугл.
То співпадіння, Зеленський же сказав що він не собачка Коломойського аж ніразу.
Ни по какому поводу!!!
Никогда!!!
Яж нез расеи, и правда славу сказал, чаму удалили?
******* як куценя.
Чувствуется что народ апахмелился и выспался.
Ффффас.