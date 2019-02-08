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 Происшествия, Общество
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Все про:вуз (688) иностранец (264) Кропивницкий (Кировоград) (368) Краматорск (1838) студенты (462)

 Из Донецкого медуниверситета отчислили 296 иностранцев, отказавшихся платить за обучение во второй раз после того, как первую оплату "потеряли". ФОТО

Приказ об отчислении опубликован на сайте университета, но после обысков СБУ и огласки в СМИ в вузе сообщили, что это решение "неокончательное".

Накануне около сотни иностранцев – студентов Донецкого национального медицинского университета – митинговали под стенами вуза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бі-бі-сі". А сегодня на сайте учебного заведения уже появился приказ об отчислении 296 человек.

Официальная причина – долги за обучение. При этом студенты утверждают, что стали жертвами мошенничества.

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Из Донецкого медуниверситета отчислили 296 иностранцев, отказавшихся платить за обучение во второй раз после того, как первую оплату потеряли 01

В вузе говорят, что фирма-рекрутер, через которую студенты оплачивали учебу, не передала университету часть денег. В свою очередь ООО "Украинская образовательные услуги", которой и платили студенты, заявляет, что оплата произведена. Студенты же уверяют, что хотели платить непосредственно на счета университета, но им отказывали.

Из Донецкого медуниверситета отчислили 296 иностранцев, отказавшихся платить за обучение во второй раз после того, как первую оплату потеряли 02

На днях, по словам студентов, декан сообщила им, что необходимо вновь заключить договор и оплатить обучение за второй семестр. Студентам объясняют, что сейчас университет получил от рекрутера деньги только за первый семестр.

"Я платил 5000 долларов в августе в этом помещении. В кабинете 137 в университете. Но нам сказали, что это все фейк. И чтобы учиться дальше, я еще должен университету 2500 долларов. Когда я показываю счета, мне говорят звонить нашим контактерам и уточнять у них. Но там не берут трубку", – говорит третьекурсник из Пакистана.

Из Донецкого медуниверситета отчислили 296 иностранцев, отказавшихся платить за обучение во второй раз после того, как первую оплату потеряли 03

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За следствие взялась СБУ. Правоохранители провели обыски и изъяли договоры на обучение и документы по задолженности. Именно тогда выяснилось, что руководство университета получило от фирмы-посредника, через которую платили иностранные студенты, взятку двумя автомобилями BMW. Общая сумма полученной неправомерной выгоды – более $100 тысяч.

Ректору Донецкого Национального медицинского университета объявили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, представителю коммерческой структуры – по ч. 1 ст. 369 УК.

Теперь же декан 1-го медицинского факультета Александр Герасименко в комментарии УП.Життя утверждает, что решение об отчислении не окончательное:

"Мы будем разбирать проблему с каждым студентом отдельно. Возможно, мы просто не получили оплату некоторых из них из-за того, что банку нужно несколько дней для перечисления средств. Мы не можем одновременно отчислить такое большое количество людей ", – говорит он.

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И добавляет, что работники вуза, которые отвечают за обучение иностранных студентов, ведут переговоры с миграционной службой.

Они просят пока не вносить данные об отчислении в базу, так как в таком случае студентам необходимо будет покинуть страну в течение 10 дней.

По словам Герасименко, ситуацию осложняет еще и то, что иностранные студенты живут в Кропивницкого, а администрация университета – в Краматорске.

Из Донецкого медуниверситета отчислили 296 иностранцев, отказавшихся платить за обучение во второй раз после того, как первую оплату потеряли 04

Источник: https://censor.net.ua/n3110812
 
 
 Топ комментарии
 
когда ж эти липовые университеты розгонят.,а поющих ректоров подвесят за яйца на гилляке?
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Ну вот, наивных людей кинули... Если бы они, безграмтные, прочитали бы заранее, где "харант" своих чад обучает - фиг поехали бы сюда, да Петя?
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Ну вот, наивных людей кинули... Если бы они, безграмтные, прочитали бы заранее, где "харант" своих чад обучает - фиг поехали бы сюда, да Петя?
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М-да, Вальцман и тут прокололся. И тут проворовался. Шустрый какой-то, этот Гидрант. Из Донецкого медуниверситета отчислили 296 иностранцев, отказавшихся платить за обучение во второй раз после того, как первую оплату "потеряли" - Цензор.НЕТ 1395
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кстати вся та даунецкая шобла в любимчиках у идиотки Супрун@пердун везде она видит коррупционеров Киеве в Одессе а у Данданецку не видит.. странная даунецкая слепота у супрун и МОЗ вы не находите???!!
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Это руководство мед.ун-та было назначено еще до Петра Алексеича. Старая гвардия времен яныка и до яныка. Но виноват, ясен пень гарант. При нынешней власти многих корупционеров взяли за ж... и всплыло много скандалов о злоупотреблениях. Все идет своим путем - говно всплывает надо только успевать чистить, все закономерно и предсказуемо.
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спорим, он не признается, он думает что он хорошо замаскировался
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Дипломы украинского образца по договорняку власти с лугандоном, пропавшая оплата через украинское "ООО" - но Рафик ниучем не увиноват.
Вопрос про дурака себе задайте.
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Для "особо одаренных". поставлю вопрос иначе. При чем тут Петя? И откуда,тебе , толятина, знать про "договор" украинских властей с лугандоном? Что так в методичке Лахти написано?
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Именно.
Та самая лондонская школа экономики
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возникает вопрос,если дети Порошенко учатся в Лондоне,вилла Порошенко в Испании,отдыхают Порошенко на Мальдивах,а фабрика в РФ,то какое вообще отношение к Украине имеют Порошенки?
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Таке же відноошення як "лена" має до СС, а 9924 то номер в зондеркоманді.)
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З 1994 року навчалася у Великій Британії. Закінчила Лондонську школу економіки за спеціальностями політика та філософія. Здобула ступінь бакалавра за спеціалізацією «Державне управління» та ступінь магістра за спеціалізацією «Російська і пострадянська політичні науки».
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Так ты уточни какая дочь Порошенко в Лондоне учится,тебе что зря платят?
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ты обосрался уточнять,какие именно дочери Порошенко учатся в Лондоне,испугался что пайки лишат,а так стяхнешь и пойдешь гордо З Донецького медуніверситету відрахували 296 іноземців, які відмовилися платити за навчання вдруге після того, як перша оплата "загубилась" - Цензор.НЕТ 9069
Александра и Евгения Порошенко успешно сдали все экзамены и поступили в учебные заведения столицы Великобритании, сообщила супруга президента Украины Петра Порошенко Марина
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Вот такие твари во главе учебных заведений и позорят страну на весь Мир. Ничего святого. Идут на сделку с обычным криминалом кидалами, а потом говорят, что знать не знали и ведать не ведали...
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когда ж эти липовые университеты розгонят.,а поющих ректоров подвесят за яйца на гилляке?
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негры учится приехали,а тут такой развод,в следующий раз будут головой думать,куда едут
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А где то в цивилизованном мире дипломы выданные в ДыНыРы признают, кроме ЛыНыРы, Абхазии, южной Осетии и Придестровья? А, наверное признают еще в Сирии, Венесуэле, Иране и в северной Корее.
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Администрация универа в Краматорске,это Украина,читай статью
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Тю, тоже мне новость 😁 Тут кандидаты в презы "теряют" финансы, а здесь какой то университетик...
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типове кидалово - студенти в Кропивницькому, а адміністрація в Краматорську,
добре шо не в Донецьку! Из Донецкого медуниверситета отчислили 296 иностранцев, отказавшихся платить за обучение во второй раз после того, как первую оплату "потеряли" - Цензор.НЕТ 8239
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шо пани Супрун расскажет? реформаторка наша? кстати, соевым на заметку, ссылка на ВВС
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Наказ ректора, а не Супрун. А Супрун не позволяют снимать ректоров.
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я понял, пани Супрун не причём, тут же скандал такой, про безальтернативность реформ особо не расскажешь, спс что пояснил.
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Шо тебе пора пить таблетки и готовится ко сну
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ну да, пусть черкнёт пару советов в фейсбуке, это же не ответственность нести за действия министерства
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придурок! Университеты находятся в МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ! ТОРМОЗ!!!!!!!!!!!!
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М-да позор.... Дали бы учиться дальше, все там в теме и ректор в теме был
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те кто в теме должны сидеть с конфискацыей а не как подарок - дали бы учиться дальше, они заплатили и имеет на это права.
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ну чтож, какой то процент студентов Украина потеряет из за системы мошеников, во всём мире борятся за платных студентов, а Украине наоборот, есть кто строит схемы. Из Донецкого медуниверситета отчислили 296 иностранцев, отказавшихся платить за обучение во второй раз после того, как первую оплату "потеряли" - Цензор.НЕТ 7185
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Тут не схема, а тупое кидалово. Причем масштабное
Молва про такие разводы по имиджу страны неслабо врежет
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а какой имидж у Украины?Коррупция,воровство,кидалово
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могу на раз два угодать твоии любимые тв каналы.
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я цензор читаю,ты уже не угадал прокснутый
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студентов не обманули,не показалось?ой клоуны
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Ну да,а потом иностранные студентки с мостов прыгают!
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Это реформированная Украина Порошенко? На кой хрен он такой нужен?
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Это недобитые остатки донецких. В своем репертуаре.
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Ясен пень. При мальдивском главнокомандующем эти остатки начали активно размножаться по всей Украине.
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Это недореформированное старое руководство,скорее всего!Вот такими деятелями надо Супрунихе было заниматся,а не разваливать медицинскую систему и доводить да абсурда.А то скорые она "реформировала",хрен вызовешь,систему здравоохранения тоже,докторов и мед персонала голяк.Зарплаты нищенские,нет ни того ни другого.А вот таких делков оставила и фальсификаты по аптекам ни куда не делись.А те лекарства,которые и так бесплатно выдавали,теперь в очередях к доктору за рецептом выстои,потом пойди ещё печатки в других кабинетах поставь,а потом ещё успей добежать в ту аптеку,где эти лекарства,якобы есть.И там отстояв очередь попробуй успеть их получить.Красава, всё для людей.
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Причем тут Супрун к министерству образования?
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Хороший вопрос.Я им тоже задавалась неоднократно.И не только я,а и студенты других мед институтов по всей стране.Или везде можно лезть со своим уставом,а в Донецкий лезть не мАги,ай,ай,ай!У Супрунихи спросите.
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Медуниверситеты относятся к министерству образования. Хреновая из вас студентка. Когда будете на практике - тогда и обратитесь к ней. А пока все вопросыв министерство образования. И выключите дуру - вам не идет. Вы ж типа студенстка типа университета.
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свободу иношахтерам!
аббасу и всем остальным абделям - озверела хунта окончательно....
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Ух уж эти Данбасяо Из Донецкого медуниверситета отчислили 296 иностранцев, отказавшихся платить за обучение во второй раз после того, как первую оплату "потеряли" - Цензор.НЕТ 3697. Порожняк не гонят
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Главное,куда бы не переехали,своим привычкам не изменяют.
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Ничего себе у них расценки за обучение 5000 баксов в год, далеко не каждая украинская семья потянет.
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Это расценки для иностранцев, для наших значительно меньше. А вообще все украинские студенты с мозгами учатся на бюджете. У моего сына из выпускного класса на бюджет поступили абсолютно все, правда это в Харькове, а у нас множество ВУЗов, и школа хорошая.
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Имена и фамилии у студентов интересные, звучат как песня.
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Это те хапуги которые сбежали из Донецка, типа идейные)))
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Они,они сердешные.Сразу тему прохавали,что оставаясь в Донецке много не кроишь,не с кого будет.И по шурику в патриоты перекрасились.Ан нет,*****,как были твари рвачами и хапугами из яныковской банды,такими и остались.Только теперь позорят Украину на неоккупированной территории.
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Ну блиин, люди учатся, платят Украине деньги, а какие-то мудаки их грабят.. Кто собирал бабло - пусть возвращает
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ДЫк,те хто собирал,сто пудовая прокладочка руководства.
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Тю, они что не знали в какую страну они едут? Тут всех без штанов лишают. Дешевле купить диплом чем 5 лет платить за учебу.
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Из Донецкого медуниверситета отчислили иностранцев - Абдул, Абдулаев,Кабаева,Кабаев,Кадырбаев и многия другиеИз Донецкого медуниверситета отчислили 296 иностранцев, отказавшихся платить за обучение во второй раз после того, как первую оплату "потеряли" - Цензор.НЕТ 8057
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Я знаю точно
Невозможное возможно...
Вот жеж аферюги.А на что собственно руководство расчитывало,что все засунут языки в зад и будут молчать?Или это уже не первый случай,а отработанная схема.Ну сколько можно позорить страну,в конце концов!Когда читаешь такие новости,настолько удивляет жлобство зарвавшихся чинуш всех мастей,что противно становится,вышу мать уроды!
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Ну так, на вскидочку:
296 человек по 2500 за семестр = 740 тысяч баксов
За две тачки на 100 тысяч с гаком посредники умыкнули 750 тысяч

Шота тут не то... Это даже для "домбаса" кидалово и беспредел не по понятиям.
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300*2500=750к. пару бех -100к. сбу что бы закрыли глаза - 250. 300 профит. можно жить.

чем то напомнило про Витю самойлова https://www.youtube.com/watch?v=tD99WhUKJR4
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да уж, надо было платить и молчать..., а они бучу подняли..., не наши люди, сразу видно, не наши...
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НУ и?Да ведь среди возмутившихся одни украинцы иностранного происхождения и из местом в общаге и из гарантированой стипендией которая нашим отличникам только снилась.Да и теперь страна обязана отдуваться за неудобства интерстудентов а не ВУЗ?
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не хватает только решения какого-нибудь суда об отчислении. Тогда будет полная картина.
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Интересно, а насколько сложны вступительные экзамены?
Чтобы у нас поступить на медицинский, надо сдать психометрический тест и иметь очень, очень и очень высокие оценки. И это только первый тур отбора.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз Донецкого медуниверситета отчислили 296 иностранцев, отказавшихся платить за обучение во второй раз после того, как первую оплату "потеряли". ФОТО
 
 
 
 
 
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