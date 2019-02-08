 Более 43 тысяч нарушений скоростного режима зафиксировано на дорогах с начала применения камер TruCam, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Несмотря на открытость, на сегодня было зафиксировано уже более 43 тыс. любителей погонять. Привлекли к ответственности", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Менее чем за месяц использования TruCam полицейские поймали на превышении скорости 8000 водителей, - Билошицкий

При этом А.Билошицкий подчеркнул, что Патрульная полиция Украины продолжает действовать по установленным ранее стандартам: "- Публикуется карта с нанесением участков использования (TruCam); - Стоят предупредительные знаки; - Стоит служебный автомобиль на синих проблесковых маячках", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедший год количество ДТП в Украине снизилось на 7,6%, смертность на дорогах - на 2,4%, - Билошицкий. ИНФОГРАФИКА

Как сообщалось, патрульные полицейские начали использовать в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения устройства измерения скорости TruCam 8 октября 2018г.

Тогда А.Билошицкий отмечал, что характеристики прибора не предусматривают вмешательства человека в работу устройства на месте фиксации нарушения. "Прибор содержит в себе специальную систему шифрования данных… Инспектор не имеет доступа и не может удалить любые моменты самостоятельно. Также прибор содержит так называемый счетчик правонарушений, которые были зафиксированы с помощью данного прибора", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В полиции развеяли 4 мифа про радары TruCam, которыми пугают водителей. ФОТО

По словам первого замначальника департамента патрульной полиции, контроль за соответствием количества зафиксированных правонарушений и привлеченных к ответственности будет осуществляться в отделах мониторинга в каждом управления патрульной полиции.

А.Билошицкий отметил, что использование этих приборов является первым шагом в дальнейшем развитии системы фото- и видеофиксации правонарушений, а следующими шагами станет внедрение системы автоматической фиксации нарушений.

На протяжении первой недели полиция использовала TruCam в пилотном режиме для профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря радарам TruCam за месяц обнаружили более 16 000 нарушений, - полиция