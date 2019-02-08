EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Общество
  354  22
Все про:общественное вещание (76) Аласания (90) НОТУ (66)

 Правление НОТУ потребовало пересмотреть решение об увольнении Аласании

Правление Национальной общественной телерадиокомпании Украины настаивает, что решение Наблюдательного совета о досрочном расторжении контракта с главой правления НОТУ Зурабом Аласанией является незаконным, и требует его пересмотра. Выдвинутые Набсоветом претензии правление сочло необоснованными.

"Правление считает решение, принятое неправовым способом, чрезвычайно опасным прецедентом и призывает Наблюдательный совет ПАО "НОТУ " пересмотреть его с соблюдением всех правовых процедур", - говорится в заявлении"Суспільного" от 8 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Его составители считают, что в тексте решения об увольнении Аласании содержатся манипуляции. В частности, правление не согласно с формулировкой, что созданный Аласанией директорат является "дублирующей структурой".

"Руководитель любой компании распределяет выполнение определенных обязанностей между различными топ-менеджерами в соответствии с их должностными обязанностями и компетенций", - пояснили в правлении НОТУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инициировавший отставку Аласании член набсовета "Общественного" Козак нас давно продал, но по закону мы не имеем права его отозвать, - Ляшко

Комментируя претензии к финансовой политике Аласании, в правлении напомнили, что в 2018 году вещатель получил лишь 50% от предусмотренного законом финансирования. Поэтому сотрудники компании были вынуждены уходить в неоплачиваемые отпуска в качестве "антикризисной меры".

В правлении заверили, что такие отпуска сроком от 8 до 15 дней брали менеджеры и другие сотрудники НОТУ, и многие из них продолжали работать.

Также читайте: Это может повлиять на независимость общественного вещания в Украине, - ОБСЕ об увольнении Аласании

При этом "Суспільне", несмотря на финансовые трудности, отказалось от размещения "серой" политической рекламы.

В связи с выдвинутыми претензиями относительно "непрозрачности" начисления премий топ-менеджменту вещателя, правление напомнило, что их утверждает непосредственно Наблюдательный совет.

Замечания относительно недостаточного освещения Крестного хода и других мероприятий с участием президента Петра Порошенко правление "Суспільного" расценило как "прямое вмешательство в редакционную политику".

Также читайте: Под руководством Аласании НОТУ внедряла неправильно понятый принцип "отстранения от власти", вплоть до полной деполитизации новостей, - протокол заседания Набсовета

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

Источник: https://censor.net.ua/n3110810
 
 
 Топ комментарии
 
Он не освящал великие "подвиги" соевого кормчего,получите распишитесь Правление НОТУ потребовало пересмотреть решение об увольнении Аласании - Цензор.НЕТ 190.Это в демократии по рошеновски найтягчайший грех)))
 показать весь комментарий
 
А у Львові сьогодні порошенківські тітухани Зеленського травили: https://twitter.com/i/status/1093906175874215937
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А у Львові сьогодні порошенківські тітухани Зеленського травили: https://twitter.com/i/status/1093906175874215937
 показать весь комментарий
 
 
Мусорок какой то,там сто процентов надо искать.
 показать весь комментарий
 
 
Панько Недобрий. назву під роликом нащо поміняв .
 показать весь комментарий
 
Ті, хто реально воював, шоколадними не будуть...
 показать весь комментарий
 
 
Коли я продовжую таким як ти, мене банять з різних причин, найчастіше за ненормативну лексику. Так що сам здогадайся, куди тобі треба піти...
 показать весь комментарий
 
Та ти як і всі шоколадні - до рота брав, але не смоктав, а якщо й смоктав, то не випльовував, а якщо випльовував, то не до кишені, а якщо й до кишені, то не до своєї... Правление НОТУ потребовало пересмотреть решение об увольнении Аласании - Цензор.НЕТ 6415 Мене, батончику, за таке як ти написав, також не банять. А коли й банять, то мені *****. Так що пішли ви всі *****...
 показать весь комментарий
 
той хто топить за зеленкіна топить за коломойського який через приватбанк обікрав сотні тисяч українців.
 показать весь комментарий
 
 
Он не освящал великие "подвиги" соевого кормчего,получите распишитесь Правление НОТУ потребовало пересмотреть решение об увольнении Аласании - Цензор.НЕТ 190.Это в демократии по рошеновски найтягчайший грех)))
 показать весь комментарий
 
 
kostjaua5 - да этот сепар вообще ничего не освещал...

Ноль репортажей об украинских воинах к примеру....
 показать весь комментарий
 
 
Да дело ж не в нем ,а в подходе к демократии и свободе слова в целом и общем.Снимайте до выборов,кто ж против,во время выборов это обычные репрессии.
 показать весь комментарий
 
kostjaua5 - действительно..., лучше бы было вышвырнуть его до выборов...
 показать весь комментарий
 
Про удалого стрельца Льоху Порошенка вообще ни слова. Скатина одним словом!
 показать весь комментарий
 
 
Гнать таких драной метлой!! И заменять такими как Киселев и Соловьйов. Эти вылижут шоколад по самые гланды, такие спецы очень сейчас шоколадным нужны.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно было Аласании послать корреспондента на Мальдивы. А он это не сделал. Вот главный будкостроитель и главнокомандующий обиделся.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоПравление НОТУ потребовало пересмотреть решение об увольнении Аласании
 
 
 
 
 
 вверх