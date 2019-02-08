 Правление НОТУ потребовало пересмотреть решение об увольнении Аласании

"Правление считает решение, принятое неправовым способом, чрезвычайно опасным прецедентом и призывает Наблюдательный совет ПАО "НОТУ " пересмотреть его с соблюдением всех правовых процедур", - говорится в заявлении"Суспільного" от 8 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Его составители считают, что в тексте решения об увольнении Аласании содержатся манипуляции. В частности, правление не согласно с формулировкой, что созданный Аласанией директорат является "дублирующей структурой".

"Руководитель любой компании распределяет выполнение определенных обязанностей между различными топ-менеджерами в соответствии с их должностными обязанностями и компетенций", - пояснили в правлении НОТУ.

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Комментируя претензии к финансовой политике Аласании, в правлении напомнили, что в 2018 году вещатель получил лишь 50% от предусмотренного законом финансирования. Поэтому сотрудники компании были вынуждены уходить в неоплачиваемые отпуска в качестве "антикризисной меры".

В правлении заверили, что такие отпуска сроком от 8 до 15 дней брали менеджеры и другие сотрудники НОТУ, и многие из них продолжали работать.

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При этом "Суспільне", несмотря на финансовые трудности, отказалось от размещения "серой" политической рекламы.

В связи с выдвинутыми претензиями относительно "непрозрачности" начисления премий топ-менеджменту вещателя, правление напомнило, что их утверждает непосредственно Наблюдательный совет.

Замечания относительно недостаточного освещения Крестного хода и других мероприятий с участием президента Петра Порошенко правление "Суспільного" расценило как "прямое вмешательство в редакционную политику".

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Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.