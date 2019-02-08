 В Киеве состоялась церемония закладки двух боевых катеров для ВМС Украины. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ВМС Украины.

8 февраля по заказу Министерства обороны Украины заложены бронированный артиллерийский катер проекта 58155 и десантно-штурмовой катер проекта 58503.

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"Катера такого типа хорошо зарекомендовали себя в море и на реках, это маневренные и эффективные боевые единицы", - отметил командующий национальными ВМС адмирал Игорь Воронченко.

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