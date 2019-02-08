 В Киеве состоялась церемония закладки двух боевых катеров для ВМС Украины. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ВМС Украины.
8 февраля по заказу Министерства обороны Украины заложены бронированный артиллерийский катер проекта 58155 и десантно-штурмовой катер проекта 58503.
"Катера такого типа хорошо зарекомендовали себя в море и на реках, это маневренные и эффективные боевые единицы", - отметил командующий национальными ВМС адмирал Игорь Воронченко.
да потому шо там шины с майдана по бортам развешаны,недолугие
Нахера такое делать если дешевле и быстрее купить судно во вьетнаме и его дооснастить, рукожопы вы?!
Ці паразити просто хворі. Можливо введуть політінформацію... Тягнуть країну назад.
Мне хватило уже того что порохоботы заявили что Если не Петя то кто, Нет пети - путя нападёт, все кто против пети - кацапские агенты.
Это же один в один тезисы на рашка тв про выборы пути!
Командир з.ч. УПА з Арізони про лідерів, суспільство, і вибори...
И не 2 новых....
А каждый по отдельности, своей церемонией.
за границей частенько так и делают
Достаточно разместить их на мобильных передвижных комплексах вдоль побережья
У них дальность на пол черного моря
даже не хочу продолжать прения . скажу одно .ПКРК берегового базирования это хорошо . они тоже нужны но они ни как не могут заменить корабль
Перечисли денег ЧСЗ или 61-й через два месяца будет корпус готовый
Туда поставят ГТУ сделанную на Машпроекте и будет тебе МРК
Только вот без ракет это такое же беспонтовая лушпайка как и Гюрза или как крейсер Украина без вулкана.
Не знаю какая стратегия у Минобороны, думаю пока не готовы нептуны деньги направляют в более приоритетные направления. Потом скорее всего будут ставить нептун на мобильные комплексы, а потом уже будут строить под них корабли и катера
без ракет . Лань или Веспа это такая же бесполезная "лушпайка " которую держат москали в Каркинитском заливе . и под прикрытием которой воруют песок в наших терводах . а мы с этой " лушпайкой" ничего сделать не можем
вы вообще знаете что военные корабли это не только ракетные фрегаты и корветы ? это еще до хрена разных классов . и далеко не все они имеют ударное ракетное вооружение . и при этом при всем у них есть свое место в современных ВМС
У кацапов Лань...Веспа...
Ты знаешь что такое Лань, где его спроектировали, что у него за вооружение по проекту и где он сейчас ходит?
Еще один судостроитель, пиши лучше о котиках, реально тебе говорю
но если все таки ты тупой то уж так и быть разжую тебе написанное . .выражение " такая же " не является синонимом выражения " точно такая " и подразумевает что российский ПСК является чисто артиллерийским кораблем как и Лань или Веспа без ПКР . доходчиво обьясняю или нет ?
я не судостроитель . я бывший моряк . и человек интересующийся всем что связано с морем . так что не тебе сынок меня учить
ПыСы то что Лани в артиллерийском варианте служат во Вьетнаме я знаю . не переживай
Если ты хочешь защитить побережье Украины, то Украине в первую очередь нужны ПКР, которые поставят на мобильные комплексы и на самолеты
Для обороны побережья этого будет достаточно
Если ты хочешь проводить какие то операции, в море, например у керченского моста, то тебе нужны МРК, корветы и противолодочные корабли + та же авиация с ПКРами тогда ты сможешь там как-то рыпаться
Артиллерийские катера служат для обороны пограничных зон от браконьеров и прочей мелкой херни
Всё рассеянские олигархи, они же гэбешные агенты и гниды, ничего делать не могут без повеления кремляди и гэбни, все их инвестиции в Украине были сделаны для подрыва украинской промышленности и её оборонного потенциала.
паРаша ничего не делает на пользу Украине или для взаимовыгодное сотрудничества, кацапо-орда не понимает, что такое обоюдная выгода, договор, его соблюдение, она готова даже своей выгодой поступиться, лишь бы нагадить Украине. Так было всегда и так будет, пока при власти в кремле кацапо-ордынском банда узурпаторов и международных преступников во главе с ботоксным Сцарьком-лысогномом.
В нынешней ситуации Украине было бы логично строить флот или купить, если сами пока не можем, состоящий из кораблей класса Корвет, фрегат (или ракетных катеров класса Лань), которые могли бы обеспечить активную оборону или ограничены наступательные действия, например, прикрытие десантной операции; патрульных кораблей для защиты экономической зоны!
В любом случае необходимо присутствие боевых кораблей в исключительной морской экономической зоне, иначе с 24 миль она сократится до 12 или еще меньше. Если у нас и там не будут стоять корабли, то и эта зона сократится. И такая тенденция намечается в черном море.
Только на Ленинской кузне ?
православная гнида, рашистский агент и гражданин обосРашки новинский покупал украинское стратегическое предприятие не для получения прибыли или постройки кораблей для Украины, а для доведения его до цугундера, до полного разорения, упадка и утраты технологической базы.
Всё рассеянские олигархи, они же гэбешные агенты и гниды, ничего делать не могут без повеления кремляди и гэбни, все их инвестиции в Украине были сделаны для подрыва украинской промышленности и её оборонного потенциала.
Как можно было дать заказ на такую сумму черт знает кому? Где завод? Завода то и нет, рухлядь какая-то, крытый павильон, не более того. За качество сварки так и быть промолчу, в таких условиях нереально работать. Вот чем работают сварщики? Что то за щиток он рукой держит? У меня, у дилетанта, и то электронная маска. А где струбцины? Почему они толпой ту деталь держат?
Петю на нары!
Струбцины... Работаю в цеху, который среди прочего занимается изготовлением специальных кондукторов для сварки металлоконструкций. В идеале там должны быть не то что струбцины - а специальная рама на которую струбцинами прикручиваются детали, и в которой их потом сваривают
Помимо того, что нет ни оборудования, ни вообще каких либо инструментов, а ведь не единой сваркой катера собираются, мне вот интересно, там хоть тельфера (кран балка) работают? Судя по фото их там давно уже нет.