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 В Киеве состоялась церемония закладки двух боевых катеров для ВМС Украины. ФОТОрепортаж

На киевском заводе "Кузня на Рыбальском" состоялась церемония закладки двух боевых катеров для Военно-Морских Сил ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ВМС Украины.

В Киеве состоялась церемония закладки двух боевых катеров для ВМС Украины 01

8 февраля по заказу Министерства обороны Украины заложены бронированный артиллерийский катер проекта 58155 и десантно-штурмовой катер проекта 58503.

В Киеве состоялась церемония закладки двух боевых катеров для ВМС Украины 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экипажи катеров типа Island завершили второй этап подготовки, - ВМС

В Киеве состоялась церемония закладки двух боевых катеров для ВМС Украины 03
В Киеве состоялась церемония закладки двух боевых катеров для ВМС Украины 04

"Катера такого типа хорошо зарекомендовали себя в море и на реках, это маневренные и эффективные боевые единицы", - отметил командующий национальными ВМС адмирал Игорь Воронченко.

В Киеве состоялась церемония закладки двух боевых катеров для ВМС Украины 05

Также читайте: План достройки военного корвета для усиления ВМС уже разработан, - "Укроборонпром"

В Киеве состоялась церемония закладки двух боевых катеров для ВМС Украины 06

Источник: https://censor.net.ua/n3110809
 
   
 Топ комментарии
 
аби знову їх віддати без жодного пострілу - нові подарунки для хуйла ... перемога !
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Браво!Браво!Никогда за свои 53 лет я не знал что столицей кораблестроения Укнаины является Киев.Или возможно заложили строительство такового что можно перенести на руках?Типа класса прогулочных катеров по цене боевых субмарин.
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по-меньше понтов и шоу... побольше водоплавающих
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Київ? Н х собі, це мабуть новий клас катерів системи:земля-земля
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кацапня довольна-на халяву отжали пару катеров...и до сих пор разбираются ,чего это они такие юркие и маневренные .и никак не могут догнать,почему буксир не боится навала...
да потому шо там шины с майдана по бортам развешаны,недолугие
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Ошибачка вышла начальники, для ВМС Параши У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 6797И Кузня на бобах У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 6797Это вообще прикол такой у шоколадных, прокурор не настоящий, верфь для морских судов на речке, почему (ука не в Николаеве У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 8483
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Как Порох умудряется строить 50 тонные катера дороже чем вьетнам строит 400тонные?!
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А Петинская кузня даже у Тибипки работает во всю! Клебает бронированые фольгой байдарки по цене корветов!
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А де ж петя?! Мабуть на вході шоколадки роздавав...
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Да телепузики это отдельная тема У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 3089Господа начальики за фигурой то следить надо, а не отращивать комок нервов Позорище
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И главное, все сделано хитро. Теперь шоколадного жулика и не упрекнешь, что он на своем заводе производит бесполезные катера. Теперь ведь завод формально принадлежит Тигипке, а не Порошенке. Жулики, они и есть жулики.
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5-7 лямов за 50 тонный катер..вьетнам делает 400тонные Лани за миллион, у нас лани будут стоить 50 лямов без вооружения. Меценат херов. И как можно по 2 таких эмбриона делать пол года?! Танк будет того же веса, но сложнее на порядки, их штамповали тысячами. Им там что тяжело нанять дополнительную смену.
Нахера такое делать если дешевле и быстрее купить судно во вьетнаме и его дооснастить, рукожопы вы?!
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Потому что делают на показ а в реале "пилят". реально есть смысл сравнивать с тем как делали в совке, как бы это абсурдно не звучало. Тогда как на ВПК могли халтурить или мелочевку тырить но точно не крали и на 1% того что счас крадут.
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Про американські корвети вже ніхто не згадує. А навіщо? На них ні долара не вкрадеш, там все прозоро. А за ці можна взяти в 100разів більше в бюджеті, ніж вони коштують і фіг хто буде відповідати. Потім американські стануть в строй через місяць і будуть заважати Шпигуну зливати весь Південь країни пуйлу. А ці ще не факт, що взагалі будуть добудовані.
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И чему при чтении твоих коментов вспоминается песня "Плакала""?)))
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А два катера береговой охраны которые США отдали Украине еще в 2014 уже забрали?
У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 1511
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Репаний совок... ЦЕРЕМОНІЯ закладки... Я про таке читав у газеті "Правда" 40 років тому...

Ці паразити просто хворі. Можливо введуть політінформацію... Тягнуть країну назад.
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РФ тем же занимается...

У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 6438
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И шо? Нам весь её диб-изм перенимать?
Мне хватило уже того что порохоботы заявили что Если не Петя то кто, Нет пети - путя нападёт, все кто против пети - кацапские агенты.
Это же один в один тезисы на рашка тв про выборы пути!
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Разительный контраст с петиными верфями, где можно постапокалиптические фильмы снимать.
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https://www.facebook.com/1887572521533767/videos/144852213107930/

Командир з.ч. УПА з Арізони про лідерів, суспільство, і вибори...
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Главное чтобы не в ломбард закладывали
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Наверное из-за скромности в новости не указан владелец частного заводика «Кузня на Рыбальском». Кому эфемерная церемония, а кому - живая копейка, каждому - своё. Помнится, была какая-то возня с этим заводиком и Тошнотворным Порош(ен)ком. Неужели Гавнокомандующий колошматит бабло на подчиненном ему флоте?
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Судьбоносное событие. Два новых танка тоже будут с помпой закладывать?
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Ну Петя ведь открывал 2 км дорог и недостроеный роддом!
И не 2 новых....
А каждый по отдельности, своей церемонией.
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Два, этих катера, серьезно изменят соотношенике военных сил, в Черноморье. Порошенко - гроза морей. Кстати, один из катеров, надо так и назвать - "гЮрза морей"., ну, а второй - "автоКЕФАЛЬ""
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Дембельський бенефіс Петра Олексійовича...
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обещали заложить большой ракетный катер а заложили два малых . десантный и артиллерийский . как по мне ни хрена не адекватная замена У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 407
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габариты ПУ . РЛС и прочего оборудования известны .. что мешает начать строительство катеров . пока будут строить . потом некоторое время могут послужить как чисто артиллерийские . а уже после принятия на вооружение Нептуна установить основное вооружение

за границей частенько так и делают
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Да нам не столько катера нужны, сколько крылатые ракеты
Достаточно разместить их на мобильных передвижных комплексах вдоль побережья
У них дальность на пол черного моря
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Не всё так просто. Нужен залп минимум десятка "Нептунов", чтобы гарантировано потопить кацапский фрегат, а главное - нужно знать куда стрелять.
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что бы сделать Макарова или Эссена большим плавучим костром достаточно и одного Нептуна . но запускать нужно несколько . 1-2 собьют . 1-2 отведут средства РЭБ
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Про то и речь. Боюсь собьют больше. Всё же это аналог довольно простой дозвуковой Х-35. О возможностях ракеты на согласованные действия в группе "Луч" пока даже не говорит.
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наша песня хороша начинай сначала У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 4802

даже не хочу продолжать прения . скажу одно .ПКРК берегового базирования это хорошо . они тоже нужны но они ни как не могут заменить корабль
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МРК построить 2 месяца
Перечисли денег ЧСЗ или 61-й через два месяца будет корпус готовый
Туда поставят ГТУ сделанную на Машпроекте и будет тебе МРК
Только вот без ракет это такое же беспонтовая лушпайка как и Гюрза или как крейсер Украина без вулкана.
Не знаю какая стратегия у Минобороны, думаю пока не готовы нептуны деньги направляют в более приоритетные направления. Потом скорее всего будут ставить нептун на мобильные комплексы, а потом уже будут строить под них корабли и катера
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да ладно два месяца . а че не две недели ? в наших реалиях год не меньше . а если будет строить завод Новинского то могут и не доделать никогда

без ракет . Лань или Веспа это такая же бесполезная "лушпайка " которую держат москали в Каркинитском заливе . и под прикрытием которой воруют песок в наших терводах . а мы с этой " лушпайкой" ничего сделать не можем

вы вообще знаете что военные корабли это не только ракетные фрегаты и корветы ? это еще до хрена разных классов . и далеко не все они имеют ударное ракетное вооружение . и при этом при всем у них есть свое место в современных ВМС
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Я знаю, что ты ни хрена в этом не понимаешь и пишешь какую-то чепушню
У кацапов Лань...Веспа...
Ты знаешь что такое Лань, где его спроектировали, что у него за вооружение по проекту и где он сейчас ходит? У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 5820
Еще один судостроитель, пиши лучше о котиках, реально тебе говорю
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я знаю что ты читать умеешь но смысла прочитанного понять не можешь . если с первого раза не доходит читай еще раз и так до тех пор пока не дойдет .
но если все таки ты тупой то уж так и быть разжую тебе написанное . .выражение " такая же " не является синонимом выражения " точно такая " и подразумевает что российский ПСК является чисто артиллерийским кораблем как и Лань или Веспа без ПКР . доходчиво обьясняю или нет ?

я не судостроитель . я бывший моряк . и человек интересующийся всем что связано с морем . так что не тебе сынок меня учить У Києві відбулася церемонія закладки 2 бойових катерів для ВМС України - Цензор.НЕТ 8561
ПыСы то что Лани в артиллерийском варианте служат во Вьетнаме я знаю . не переживай
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Птенчик
Если ты хочешь защитить побережье Украины, то Украине в первую очередь нужны ПКР, которые поставят на мобильные комплексы и на самолеты
Для обороны побережья этого будет достаточно
Если ты хочешь проводить какие то операции, в море, например у керченского моста, то тебе нужны МРК, корветы и противолодочные корабли + та же авиация с ПКРами тогда ты сможешь там как-то рыпаться
Артиллерийские катера служат для обороны пограничных зон от браконьеров и прочей мелкой херни
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православная гнида, рашистский агент и гражданин обосРашки новинский покупал украинское стратегическое предприятие не для получения прибыли или постройки кораблей для Украины, а для доведения его до цугундера, до полного разорения, упадка и утраты технологической базы.
Всё рассеянские олигархи, они же гэбешные агенты и гниды, ничего делать не могут без повеления кремляди и гэбни, все их инвестиции в Украине были сделаны для подрыва украинской промышленности и её оборонного потенциала.
паРаша ничего не делает на пользу Украине или для взаимовыгодное сотрудничества, кацапо-орда не понимает, что такое обоюдная выгода, договор, его соблюдение, она готова даже своей выгодой поступиться, лишь бы нагадить Украине. Так было всегда и так будет, пока при власти в кремле кацапо-ордынском банда узурпаторов и международных преступников во главе с ботоксным Сцарьком-лысогномом.
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мне интересно в США тоже корабли с самолёты для армии и флота с оркестром строить начинают? Представляю компанию Боинг. Там бы музыка не прекращалась.
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Потужно. А когда-то на этой земле выпускали линейные корабли и авианосцы.
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Этими артиллерийскими речными катерками Гюрза с дырявой броней, которые составляют основу "москитный флота", ВМСУ не смогут адекватно противодействовать Черноморскому флоту РФ, в составе которого есть новые надводные, подводные и воздушные ракетные платформы.
В нынешней ситуации Украине было бы логично строить флот или купить, если сами пока не можем, состоящий из кораблей класса Корвет, фрегат (или ракетных катеров класса Лань), которые могли бы обеспечить активную оборону или ограничены наступательные действия, например, прикрытие десантной операции; патрульных кораблей для защиты экономической зоны!
В любом случае необходимо присутствие боевых кораблей в исключительной морской экономической зоне, иначе с 24 миль она сократится до 12 или еще меньше. Если у нас и там не будут стоять корабли, то и эта зона сократится. И такая тенденция намечается в черном море.
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А на верфях в Николаеве ничего не заложили?
Только на Ленинской кузне ?
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В Николаеве? на вервях, скупленных православной гнидой?
православная гнида, рашистский агент и гражданин обосРашки новинский покупал украинское стратегическое предприятие не для получения прибыли или постройки кораблей для Украины, а для доведения его до цугундера, до полного разорения, упадка и утраты технологической базы.
Всё рассеянские олигархи, они же гэбешные агенты и гниды, ничего делать не могут без повеления кремляди и гэбни, все их инвестиции в Украине были сделаны для подрыва украинской промышленности и её оборонного потенциала.
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Заложили за воротник. Или как судья - банку в огород.
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В комментах стало полно юлекремлеботов!Или радуются,что у Жульки официально появилось недвижимое и движимое имущество,а в Орде - Раше уже построили в более чем в 600 школах утепленные туалеты? Эта наша и московская вата "поет в унисон"! А больше ничего не может,кроме поныть!Пролетит на выборах ваша газовая принцесса как "фанера над Парижем"!Порох молодец!
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Долго думали в штабе сколько. Сказать 12-22 для нашей публики перед выборами очень патриотично, но из масквабада через кума потихоньку передадут- не гоните . Поднимут шум оппозиционеры - повод порохоботам завыть о руке москвы и пятой колонне, Одни будут говорить ,что украдут много, порохоботы будут говорить - ну и что , зато это наши украдут и ВМСУ станут сильнее. Закладку 12-22 катеров можно показывать неделю, но никто не знает что случится завтра , а вдруг петрушке понадобится эфир , а там катера недельной свежести, Ффу. Решили таки -Два. Вроде много . Это же не один
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ЧЕРЕЗ пару лет будет новый прорыв керченской протоки двумя новыми моторками,!
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Для моря они не годятся. Ходят только в сопровождении буксиров. А речные флотилии нам не нужны, или ещё нас ждут "запеклые" бои в Волго-Доне ?
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После передачи их кацапам, их эффективность упала до 0. Все разобрано и спизжено, технология укражена.
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А где ТЕНДЕР ?????????????????????
Как можно было дать заказ на такую сумму черт знает кому? Где завод? Завода то и нет, рухлядь какая-то, крытый павильон, не более того. За качество сварки так и быть промолчу, в таких условиях нереально работать. Вот чем работают сварщики? Что то за щиток он рукой держит? У меня, у дилетанта, и то электронная маска. А где струбцины? Почему они толпой ту деталь держат?
Петю на нары!
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Электронные щитки крайне редко вижу на заводах. Собственно хорошему сварщику почти без разницы. В момент когда горит дуга - всё и так хорошо видно. Единственная проблема - зажечь дугу вслепую. Но проблема это не значительная.

Струбцины... Работаю в цеху, который среди прочего занимается изготовлением специальных кондукторов для сварки металлоконструкций. В идеале там должны быть не то что струбцины - а специальная рама на которую струбцинами прикручиваются детали, и в которой их потом сваривают
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Отож, и я понимаю, что с опытом можно приловчиться ко всему, даже на древней оснастке, но согласитесь, ни какой опыт не заменит свободную руку.
Помимо того, что нет ни оборудования, ни вообще каких либо инструментов, а ведь не единой сваркой катера собираются, мне вот интересно, там хоть тельфера (кран балка) работают? Судя по фото их там давно уже нет.
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Москітний флот для прогулянок на природу.Й за немалі гроші,напевно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Киеве состоялась церемония закладки двух боевых катеров для ВМС Украины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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