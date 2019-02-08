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Все про:Львовщина (1597) наркотики (1453) Нацполиция (8863) Аброськин (489)

 Глава департамента Нацполиции по борьбе с наркотиками на Львовщине отстранен, все сотрудники пройдут переаттестацию, - Аброськин

Группа центрального аппарата Нацполиции Украины проводит полную проверку организации деятельности Управления противодействия наркопреступности ГУ НП во Львовской области, руководитель управления отстранен от исполнения обязанностей, а все его сотрудники пройдут переаттестацию.

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции, об этом заявил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Приказом главы Национальной полиции Украины руководитель управления противодействия наркопреступности отстранен от исполнения обязанностей. Такое решение было принято руководством Нацполиции после того, как один из сотрудников подразделения был уличен в преступлении", - отметил он.

По его словам, во Львове уже работает группа центрального аппарата Нацполиции во главе с руководством Департамента противодействия наркопреступности. "Они проводят полную проверку организации деятельности львовского подразделения", - говорится в сообщении.

"По результатам этой проверки будет принято решение о дальнейшем прохождении службы в качестве руководителя, так и других работников управления. В то же время мы запускаем переаттестацию всех сотрудников львовского УПН. Такие позорные случаи в рядах полиции недопустимы. И реакция на них будет жесткой", - подчеркнул первый замглавы Нацполиции.

В.Аброськин добавил, что к переаттестации сотрудников планируется привлечь международных партнеров, которые помогают украинским полицейским в развитии ведомства.

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Как сообщалось, 5 февраля начальника 3-го межрайонного отдела управления противодействия наркопреступности задержали во Львове на получении взятки. По данным прокуратуры Львовщины, он вымогал и получил 16 тыс. грн и $6,5 тыс. от жителя области за обещание не привлекать его к уголовной ответственности за сбыт около 100 граммов героина. Причем, по данным прокуратуры, эти наркотики полицейский сам продал указанному гражданину днем ранее.

Задержанного уведомили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.307 (незаконное производство, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств) и ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3110805
 
   
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Многоходовочка давление на Садового через мусаров?
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типо хотят проверить,как себя садовой будет вести в условиях недостаточности кокса? Глава департамента Нацполиции по борьбе с наркотиками на Львовщине отстранен, все сотрудники пройдут переаттестацию, - Аброськин - Цензор.НЕТ 165
до сповиди ходить будет...
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Пройдут переаттестацию - это почем перед выборами?
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Шото сайт Цензор глохнет . реальных посетителей очень мало .Если тема топовых политиков ,то оживляется ,то есть работают клоуны боты какие то .
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Не Рабинович - ну да..., скучновато....

Вот новость про независимого от Бени клоуна-политика Зеленского.... Глава департамента Нацполиции по борьбе с наркотиками на Львовщине отстранен, все сотрудники пройдут переаттестацию, - Аброськин - Цензор.НЕТ 2852
Ну по крайней мере он это заявляет на каждом углу...

Глава департамента Нацполиции по борьбе с наркотиками на Львовщине отстранен, все сотрудники пройдут переаттестацию, - Аброськин - Цензор.НЕТ 2140 InfoResist‏Подлинная учетная запись @InfoResist 1 ч.1 час назад
Зеленского во Львове сопровождал личный охранник Коломойского https://inforesist.org/zelenskogo-vo-lvove-soprovozhdal-lichnyj-ohrannik-kolomojskogo/ …

Глава департамента Нацполиции по борьбе с наркотиками на Львовщине отстранен, все сотрудники пройдут переаттестацию, - Аброськин - Цензор.НЕТ 4172

Глава департамента Нацполиции по борьбе с наркотиками на Львовщине отстранен, все сотрудники пройдут переаттестацию, - Аброськин - Цензор.НЕТ 3482
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Глава департамента Нацполиции по борьбе с наркотиками на Львовщине отстранен, все сотрудники пройдут переаттестацию, - Аброськин - Цензор.НЕТ 6141 Ось так має виглядати переатестація!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлава департамента Нацполиции по борьбе с наркотиками на Львовщине отстранен, все сотрудники пройдут переаттестацию, - Аброськин
 
 
 
 
 
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