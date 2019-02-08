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Все про:аэропорт (1175) Днепр_город (2599) Ярославский (138) Филатов (277)

 Мэр Днепра Филатов высказался против строительства аэропорта в пгт. Соленом

Мэр Днепра Борис Филатов считает, что новый аэропорт следует строить в черте города и верит в коллективный разум.

"Идея аэропорта за городом в пгт. Соленом – мне не нравится... Не понимаю идеи строительства аэропорта в чистом поле, как это озвучил Владимир Омелян, тем более за два года. Александр Ярославский предложил инвестиции в аэропорт Днепра, и это более здравый вариант, как мне кажется. Я его не лоббирую, но аэропорт в Харькове хороший", — сказал Филатов в интервью деловому порталу Liga.net.

Мэр Днепра Филатов высказался против строительства аэропорта в пгт. Соленом 01

В своем интервью этому интернет-изданию отвечая на вопрос о возможных сроках начала проекта создания нового аэропорта, мэр Днепра спрогнозировал его старт не раньше конца весны этого года: "Перейдут к обсуждению не раньше апреля, когда начинается освоение бюджетов. Кабмин решит, куда вкладывать деньги на разработку проекта – в новый аэропорт или в городской... Пока аэропорт отодвинут из приоритетов центральной власти — все устремились на выборы", — отметил градоначальник Днепра. И сказал: "Если Омелян или Гройсман примут решение строить аэропорт Днепра на Луне — не смогу противодействовать. Главное, чтобы построили".

Как известно, удручающее состояние аэропорта "Днепр", который не может принимать современные самолеты, вынудило горожан, практически отрезанных от международного авиасообщения, обратиться с петицией к Президенту Украины с просьбой реконструировать взлетно-посадочную полосу аэропорта, находящуюся в сфере интересов государства. После этого Петр Порошенко заявил о выделении в 2019 г. из Госбюджета 200 млн грн. на проектирование и строительство аэропорта в Днепре и поручил Кабмин изыскать недостающие средства.

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, в рамках своей инвестиционной программы по подготовке Харькова к Евро-2012 уже построил в "первой столице" современный аэропорт. А недавно выразил готовность повторить успех в Днепре в таком же формате частно-государственного партнерства: частный инвестор строит аэровокзальный комплекс, а государство - аэродром как стратегический для оборонных нужд объект. Назвав необходимым условием своего участия в проекте полноценное финансирование его государственной компоненты. Как только первая гривна от государства придет, сразу воткнется первая лопата", — подчеркнул журналистам Ярославский, отметив, что строительство нового аэровокзального комплекса в Днепре силами DCH продлится 2-2,5 года и обойдется ему в $70 млн.

В настоящее время группа именитых австрийских экспертов Airport Consulting Vienna совместно с командой Международного аэропорта "Харьков" по заказу Александра Ярославского изучает возможности строительства в Днепре нового аэропорта. Как также сообщалось ранее, решение провести профессиональную экспертизу стало результатом обсуждения этого вопроса мэром города Борисом Филатовым и Ярославским, который выделил на эти цели 3 млн грн  Результаты работы специалистов ожидаются в конце марта 2019 г.

Международный аэропорт "Харьков", построенный группой DCH Александра Ярославского, в 2018 г. достиг рекордных показателей пассажиропотока - 962 тыс. чел. и открыл 12 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp и многие другие. Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139.

Источник: https://censor.net.ua/n3110803
 
   
 Топ комментарии
 
Нужно построить аэропорт в черте города. На территории мэрии. Чтобы самолёты садились Филатову на голову.
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за 40 км от города это нормальный мировой опыт,что бы самолеты не летали над спальными районами
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Этот парень сегодня уже второй раз А-бабай-ага-против.
То ли предложения кривые то ли так совпало...
То ли жителям Днепра стоит присмотреться к меру получше)
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до Соленого от Днепра 45 км по дороге. многовато придется ж/д строить или пускать десятки рейсов автобусов.. трассу, такси.. в общем, может получится что доехать от вокзала ж/д Днепр до аэропорта Соленое будет ДОРОЖЕ, чем потом слетать в Париж или Вену.
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google maps выдает 39 км,в Украине цена на маршрутку на такое расстояние стоит дороже чем долететь до Парижу?Шо вы говорите
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Ничего вы не понимаете, там Омелян Гиперлуп протянет, пара минут и уже у терминала.))
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Від ж / м Тополя або старого аеропорту до Солоного 30 км.
Великий регіональний хаб не тільки для наших двох областей, а ще й для Донецької, та частини Херсонської та Миколаївської областей, з можливістю надання експлуатаційних сервісів. Для авіакомпаній такий хаб краще, ніж міські аеропорти

Для мене краще проїхати 30 км. від дома та полетіти у любу країну світу, ніж дивитись на 10 рейсів в неділю до Турції та Ізраїлю у міському аєропорті, та їхати у той же Бориспіль, щоб злітати до Барселони чи Дубліна
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Ну если именно хаб, так сказать, авиационную развязку - то да.
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Инфраструктурные вопросы - это решаемая вещь. А вот аэропорт в черте города... хм... если честно, сомнительный solution хотя бы в плане безопасности. Авиалайнеры до сих пор имеют отвратительное свойство иногда падать, и особенно на взлёте/посадке.
Несложно представить количество дополнительных трупов (вдобавок к собственно пассажирам/экипажу), если тяжёлый лайнер впилится в многоэтажку.
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Филатов умалчивает тот факт, что старая полоса не может быть продлена так, чтобы на нее садились самые современные лайнеры и у него такой перспективы не будет. А новый аэропорт это, разумеется, позволит.
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Нужно построить аэропорт в черте города. На территории мэрии. Чтобы самолёты садились Филатову на голову.
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А можно и возле дома самого Филатова, чтобы просыпаться и засыпать под рев двигателей самолетов.
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не надо,в Днепре есть много других домов,там пусть и строят
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за 40 км от города это нормальный мировой опыт,что бы самолеты не летали над спальными районами
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Если просто аэропорт, то нужно строить на территории города, а если ХАБ как предлагает Омелян, то однозначно в Соленом. ИМХО.
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Хаб необхідний, щоб залучити максимальну кількість перевізників. Звичайно можна вмовляти тих же Райанів щоб зайшли у Запоріжжя та Дніпро, але на хаб вони самі прибіжуть, та й інша купа лоукостів та звичайних авіакомпаній, що відобразиться на вартості білетів та сервисів.
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може как-то учесть мировую практику строительсва аэропортов? "за" и "против"
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Этот парень сегодня уже второй раз А-бабай-ага-против.
То ли предложения кривые то ли так совпало...
То ли жителям Днепра стоит присмотреться к меру получше)
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Да, что-то впечатления от нашего мэра всё неприятнее.
Особенно после его "против" насчёт переименования области.
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Хороший у нас мер, по поводу аэропорта согласна ( там не только гражданский но и военный аэродром) лучше довести до ума то что есть, чем хрен знает где строить заново ( это намного дороже, если только попилить побольше надо , тогда самое то)
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Да я как бы не против, я не из Днепра. Просто отметила, что сегодня он дважды засветился и оба раза резко против)
Ваш мер, ваш город - вам виднее что и как.
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Аэропорт Днепра на Луне?Тогда уже на Марсе,это куда престижней.Тем более представители человечества уже туда собрались.Прилетят,а там уже Омелян аэропорт Днепровский построил и окресности подсолнухами засадил.Вокруг вишнёвые садочки цветут,соловьи поют,селяне картоху на дачных участках садят и труба с электричками Марс-Днепр полным ходом функционирует.Красатень!
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Всё Борьке не так. Переименование области его не устраивает, строительство аэропорта - тоже. Но это вопросы, прежде всего, касаются области.
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а что так? Зачем вливать с нуля если уже много чего готово и в этом аэропорту. Я живу рядом, мне лично лучше если аэропорт перенесут, но зная всю кухню, перенос это опять попил в разы больше.
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Не надо врать, весною будет продолжение
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Зачем придумывать велосипед... на Луне?
Международный аэропорт Копенгагена называется Каструп (Kastrup) и расположен примерно в 8 км от центра датской столицы. Является одним из старейших аэропортов в Европе. Сегодня это самый крупный аэропорт в странах Скандинавии, обслуживающий свыше 26 млн пассажиров ежегодно.

Аэропорт Осло:

Международный аэропорт Осло Гардермуэн - это крупнейший аэропорт Норвегии. Он расположен в 48 км к северу от столицы и используется для внутренних и внешних рейсов.
И далее по списку.
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дуже вирогідно, якщо виграє кандидат від Бені на виборах, усі знову будуть літати на МАУ, а лоукостерів витеснять.
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барин...
подайте барину квасу...
есть какие-то обоснованные причины строительства именно там... а не где кто хочет
или нет? опять какая-то клановая или коррупционная возня?
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Фотка удачная, убедительно аргументирующая ,)))
А пгт. Соленый под чьей юрисдикцией? Кто будет "командовать" парадом (землями, службами, инфраструктурой)??
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Молодец этот Филатов.
Голова варит.
В Днепре вокруг аэропорта просто до хренища места, включая корейские баштаны и поля цыбули и никаких жилых кварталов, как тут опять мудрствуют самые умные знатоки.
Какой смысл вкладывать деньги в освоение целины, если можно использовать готовое?
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С учетом того что развита инфраструктура и так далее по списку), так нет нужно переносить что побольше положить в карман. Одна доставка работников в Соленое будет стоить нехило, и это самый безобидный пункт
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Я на том полигоне в свое время присягу принимал.
Черешня там ещё за колючкой не засохла?
Пришлось ночевать на дереве однажды - оказалось, ночью их охраняют волкодавы.
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Я вообще не понимаю зачем там второй аэропорт, неужели тот что есть уже не справляется, или главная цель Омеляна это растил на строительстве.
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М-да... Жителям близлежащих кварталов нашего города аэропорт будет люто, бешено доставлять.
Good morning, motherfuckers!


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Велт, не бредь, если не знанешь, речь идет об Днепровском аэропорту, мухосранск нам не интересен.
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В черте города большой аэропорт, НЕТ! спасибо.
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Когда там регулярно взлетают миги на форсаже тебе слышно?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМэр Днепра Филатов высказался против строительства аэропорта в пгт. Соленом
 
 
 
 
 
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