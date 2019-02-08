 Мэр Днепра Филатов высказался против строительства аэропорта в пгт. Соленом

"Идея аэропорта за городом в пгт. Соленом – мне не нравится... Не понимаю идеи строительства аэропорта в чистом поле, как это озвучил Владимир Омелян, тем более за два года. Александр Ярославский предложил инвестиции в аэропорт Днепра, и это более здравый вариант, как мне кажется. Я его не лоббирую, но аэропорт в Харькове хороший", — сказал Филатов в интервью деловому порталу Liga.net.
В своем интервью этому интернет-изданию отвечая на вопрос о возможных сроках начала проекта создания нового аэропорта, мэр Днепра спрогнозировал его старт не раньше конца весны этого года: "Перейдут к обсуждению не раньше апреля, когда начинается освоение бюджетов. Кабмин решит, куда вкладывать деньги на разработку проекта – в новый аэропорт или в городской... Пока аэропорт отодвинут из приоритетов центральной власти — все устремились на выборы", — отметил градоначальник Днепра. И сказал: "Если Омелян или Гройсман примут решение строить аэропорт Днепра на Луне — не смогу противодействовать. Главное, чтобы построили".
Как известно, удручающее состояние аэропорта "Днепр", который не может принимать современные самолеты, вынудило горожан, практически отрезанных от международного авиасообщения, обратиться с петицией к Президенту Украины с просьбой реконструировать взлетно-посадочную полосу аэропорта, находящуюся в сфере интересов государства. После этого Петр Порошенко заявил о выделении в 2019 г. из Госбюджета 200 млн грн. на проектирование и строительство аэропорта в Днепре и поручил Кабмин изыскать недостающие средства.
Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, в рамках своей инвестиционной программы по подготовке Харькова к Евро-2012 уже построил в "первой столице" современный аэропорт. А недавно выразил готовность повторить успех в Днепре в таком же формате частно-государственного партнерства: частный инвестор строит аэровокзальный комплекс, а государство - аэродром как стратегический для оборонных нужд объект. Назвав необходимым условием своего участия в проекте полноценное финансирование его государственной компоненты. Как только первая гривна от государства придет, сразу воткнется первая лопата", — подчеркнул журналистам Ярославский, отметив, что строительство нового аэровокзального комплекса в Днепре силами DCH продлится 2-2,5 года и обойдется ему в $70 млн.
В настоящее время группа именитых австрийских экспертов Airport Consulting Vienna совместно с командой Международного аэропорта "Харьков" по заказу Александра Ярославского изучает возможности строительства в Днепре нового аэропорта. Как также сообщалось ранее, решение провести профессиональную экспертизу стало результатом обсуждения этого вопроса мэром города Борисом Филатовым и Ярославским, который выделил на эти цели 3 млн грн Результаты работы специалистов ожидаются в конце марта 2019 г.
Международный аэропорт "Харьков", построенный группой DCH Александра Ярославского, в 2018 г. достиг рекордных показателей пассажиропотока - 962 тыс. чел. и открыл 12 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp и многие другие. Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139.
Великий регіональний хаб не тільки для наших двох областей, а ще й для Донецької, та частини Херсонської та Миколаївської областей, з можливістю надання експлуатаційних сервісів. Для авіакомпаній такий хаб краще, ніж міські аеропорти
Для мене краще проїхати 30 км. від дома та полетіти у любу країну світу, ніж дивитись на 10 рейсів в неділю до Турції та Ізраїлю у міському аєропорті, та їхати у той же Бориспіль, щоб злітати до Барселони чи Дубліна
Несложно представить количество дополнительных трупов (вдобавок к собственно пассажирам/экипажу), если тяжёлый лайнер впилится в многоэтажку.
То ли предложения кривые то ли так совпало...
То ли жителям Днепра стоит присмотреться к меру получше)
Особенно после его "против" насчёт переименования области.
Ваш мер, ваш город - вам виднее что и как.
Международный аэропорт Копенгагена называется Каструп (Kastrup) и расположен примерно в 8 км от центра датской столицы. Является одним из старейших аэропортов в Европе. Сегодня это самый крупный аэропорт в странах Скандинавии, обслуживающий свыше 26 млн пассажиров ежегодно.
Аэропорт Осло:
Международный аэропорт Осло Гардермуэн - это крупнейший аэропорт Норвегии. Он расположен в 48 км к северу от столицы и используется для внутренних и внешних рейсов.
И далее по списку.
подайте барину квасу...
есть какие-то обоснованные причины строительства именно там... а не где кто хочет
или нет? опять какая-то клановая или коррупционная возня?
А пгт. Соленый под чьей юрисдикцией? Кто будет "командовать" парадом (землями, службами, инфраструктурой)??
Голова варит.
В Днепре вокруг аэропорта просто до хренища места, включая корейские баштаны и поля цыбули и никаких жилых кварталов, как тут опять мудрствуют самые умные знатоки.
Какой смысл вкладывать деньги в освоение целины, если можно использовать готовое?
Черешня там ещё за колючкой не засохла?
Пришлось ночевать на дереве однажды - оказалось, ночью их охраняют волкодавы.
Good morning, motherfuckers!