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 Один из заключенных, которого вчера передали наемники "ЛНР", сегодня был освобожден, - Денисова. ФОТО

Один из заключенных, которого вчера передали с временно оккупированной территории Луганской области, сегодня был освобожден.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

Один из заключенных, которого вчера передали наемники ЛНР, сегодня был освобожден, - Денисова 01

"Решение об освобождении украинский суд принял еще два года назад. Но, оккупационная власть продолжала держать его за решеткой все это время. Восстановить права удалось только после перевода на подконтрольную правительству Украины территорию", - написала Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты завербовали заключенных, чтобы те шпионили для "ЛНР", и передали их Украине - СБУ

Напоминаем, наемники "ЛНР" передали 7 февраля украинской стороне 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на территории, подконтрольной властям Украины.

Один из заключенных, которого вчера передали наемники ЛНР, сегодня был освобожден, - Денисова 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Наемники РФ в ОРДО передали 13 заключенных, - Денисова. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3110802
 
   
 Топ комментарии
 
от сумы и от тюрьмы не зарекайся....сегодня он,а завтра можешь и ты.
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чого стільки злості - від тюрми, від суми і від невірної жони не зарікайтеся, шваль московська
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за освобождение Ташкента от немецко-фашистских захватчиков.))
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о том что в Свободной Украине после отбывания наказания человек свободен и может вернутся в нормальную жызнь, а в ордле сидит и сидит, пока не соглашися с автоматом получленцом стать.
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Что-то давно не слышно Айо Бениси...... может пристрелили чёрную мартышку ?
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он поехал хутина валить, он же как честный членинист обязан узурпатора завалить.
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единственно что - тут лицо показывает а если поимали возможного сепара, оказывается у него особые права на защиту персоны - это странно конечно.
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Это обычный уголовник. Уже отсидевший. Что тут секретного. А когда показывают только что пойманного сепара, то морду ему закрашивают, чтобы командиры гадали, кто же именно попался.

Причем тут права человека. Хотя да, до приговора сепар еще не считается виновным.
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да но отседевшему и переехавшему в другое место (особенно в не больших городах) начать жить по человечески а тут всем показывает - вот этот после тюрмы - отношение же меняется к человеку, по краинеи мере у нас - с подозрением относится ко всем сидевшим в тюрме, им самим так труднее вернутся в жызнь, если от него открещивается окружающие.
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С такой бы легкостью да нормальных людей из путинских тюрем освобождать!
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нормальные наши люди кацапам и самим нужны .. в качестве заложников .. ну а шваль всякую , да ещё и завербованную они нам всегда сплавят ..
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может он теперь только грабить будет , но не убивать ...
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от сумы и от тюрьмы не зарекайся....сегодня он,а завтра можешь и ты.
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ну а после завтра он тебя .. или такой как он ...
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Началось...Хотелось бы проследить его дальнейшую деятельность на территории освободившей его Украины.
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а чего тут следить ? украл выпил в тюрьму ...
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Ежели что, всплывёт в сводках.Есть кому следить.Только будут ли афишировать дальнейшую деятельность этих субъектов.Если законы нарушать не будет,дЫк только удачи могу пожелать.Может как раз он исключение из правил?Посмотрим.
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Есть официальные сводки. около 30% амнистированных опять сели в тюрьму за разбои, кражи и убийства.
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А что следить. Закрывайте двери и окна покрепче. Ждите в гости. После того как Петя после своей победы на выборах освободил 18тыс. уголовников, в стране случилась жопа. На раене дня не бывало чтобы десяток домов и квартир не обокрали.
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Это гастролеры. Заехали в город, отработали - и дальше.
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чого стільки злості - від тюрми, від суми і від невірної жони не зарікайтеся, шваль московська
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Смешно про неверную жену...Если учесть тюрьму и суму.Думаю,что неверных мужей,в случае попадания их жён в тюрьму на порядок выше.Это мужику бабы в основном последнее из дому в тюрьму тянут,а вот с мужьями тяжелее.Те себе другую помоложе,без клейма сразу искать начинают,благо такого добра завались,только свисни.
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100000 награды ему и на выборы голосовать. С*ка, соевая власть хуже власти Януковоща.
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А что, при Якуковоще вышедшие из зоны не голосовали? Фиг тебе - голосовали даже в зоне сидючи.
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Хорошая новость для Денисовой и соевых рехворматоров. Ну хоть кого то Денисовой удалось освободить уголовников отбывавших наказание по особо тяжким.
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не видать тебе 11 рублей кацап алексей носов Один из заключенных, которого вчера передали наемники "ЛНР", сегодня был освобожден, - Денисова - Цензор.НЕТ 2299
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдин из заключенных, которого вчера передали наемники "ЛНР", сегодня был освобожден, - Денисова. ФОТО
 
 
 
 
 
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