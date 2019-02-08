 Один из заключенных, которого вчера передали наемники "ЛНР", сегодня был освобожден, - Денисова. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение об освобождении украинский суд принял еще два года назад. Но, оккупационная власть продолжала держать его за решеткой все это время. Восстановить права удалось только после перевода на подконтрольную правительству Украины территорию", - написала Денисова.

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Напоминаем, наемники "ЛНР" передали 7 февраля украинской стороне 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на территории, подконтрольной властям Украины.

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