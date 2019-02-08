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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ВВС (182) Порошенко (16298) суд (21775) Коэн (8) Трамп (2170)

 Порошенко выиграл суд против ВВС о клевете про взятку адвокату Трампа Коэну

Высокий суд Лондона удовлетворил иск президента Петра Порошенко к корпорации BBC ( "Би-Би-Си") о клевете.

Как передает Цензор.НЕТ, издание PressGazette напоминает, что в мая 2018 года "Би-Би-Си", ссылаясь на свои источники в Киеве, сообщила, что адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн получил тайный платеж в размере не менее $ 400 тысяч за организацию переговоров между Трампом и Порошенко .

Читайте на Цензор.НЕТ - Адвокат Трампа получил 400 тыс. долларов за организацию встречи Порошенко с президентом США, - ВВС

В администрации президента Украины назвали это заявление и соответствующие материалы на сайте "Би-Би-Си" и в телепрограмме News at Ten "откровенной ложью, клеветой и фейком".  АП сообщила также, что в процессе подготовки материалов был проигнорирован комментарий о недостоверности этой информации, в связи с чем у президента потребовали его опровержения. В случае, если этого не произойдет, администрация оставила за собой право обратиться в суд.

В сентябре 2018 Петр Порошенко подал иск против медиакорпорации. На предварительных слушаниях в Лондоне представители медиакорпорации утверждали, что в материалах не было никаких указаний на то, что Порошенко заранее знал о платеже. Поэтому, как отметили в "Би-Би-Си", такое заявление не может считаться клеветой.

Однако судья, выслушав аргументы обеих сторон, постановил, что ВВС подала свое заявление и сопутствующие аргументы абсолютно однобоко и "обычный умный зритель/читатель" не нашел бы никаких оснований считать, будто Порошенко не причастен к этой взятке.

Судья также отклонил ходатайство "Би-Би-Си" об апелляции.

Источник: https://censor.net.ua/n3110799
 
   
 Топ комментарии
 
Обісравсь голобородько) Яке ж воно гидотне...

Без готового тексту нікуди. це суфлер, а не актор. суфлер ігорка.
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Все уже видели как атошники встретили Вазелена Термосовича с его "кабинетом министров" во Львове?
Душевно так поговорили Порошенко выиграл суд против ВВС о клевете про взятку адвокату Трампа Коэну - Цензор.НЕТ 6030

https://www.facebook.com/100007365120154/videos/2273746102880872/
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Amber переводится как "идиот"?🤔
Креативненька то кака!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🍬🍬
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Amber - янтарь , янтарный 😄
Ты очень далёк для креатива , это не твоё !
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За пецей досточно дерма, что бы опускаться до высасивания из пальца.
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Теперь против лжи Гриценка, Левченко и Ко надо подавать. А то ляпают своими черными ртами без устали.
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Не подают, хотя это ближе, чем лондонский суд. А почему?:\
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Зрадофилам, подстрекаемыми ольгинцами, в их картине мира кажется, что народ поддерживает Порошенко ради самого Порошенко, и они в своем мозгу уже намутили "культ личности" и вообще все, что могли вспомнить) Но большая проблема в том, что, К СОЖАЛЕНИЮ, больше никто из кандидатов не борется за настоящую НЕЗАВИСИМОСТЬ Украины.
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Культ есть для определенной группы, личности нет.
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"бібіся не можєт врать!"
Памятаю як накинулось тоді бидло на Порошенка.
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Ота ;бі-бі-сі; має філіал в РФ, з російськими ж скрєпними журнашлю...Ну, всі зрозуміли.
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Путлер підкинув бабла "бібісі", но не вийшло...
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"...будто Порошенко не причастен к этой взятке." - тобто, сам факт хабара суд визнає.
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Почему то я так понял что Педро истчо на пятихатку попал.
Может я не прав?
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Ну про гроші Трампу - це таке. А що там з "хорошим парнєм Колєй" Злочевським? Там є повністю всі докази хабаря президенту(10млн. дол.). Як там з відповіддю? Будуть пояснення? Вже рік пройшов і тиша.
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Яка бахиня? Пан бестселер Оніщенка читав? "Петро П'ятий"? Вже можна прочитати на 5ти(п'яти) мовах. Англійська, німецька, іспанська, українська, російська. На підході італійська і французська. Пан якою краще володіє? На Петровці їх торгують, як горячи пиріжки
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Це той «бєстсєллер» який розкручує Оніщєнко з пропагандоном Владіміром Соловьєвим - Шапіро на каналі Россия 1?
Які ж ви вже ниці...
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так то воно так, а от у галюси, шо через хату, учора собака гавкав, не годуе мабуть...
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Правда! не 400 тысяч, а всего 350 . В последний момент не выдержал и крысанул... по привычке Порошенко выиграл суд против ВВС о клевете про взятку адвокату Трампа Коэну - Цензор.НЕТ 3908
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и насчет безвиза негодовали, думали задушить ценами на газ, Жулькиным договором, войной и гибелью воинов и простых людей, параша-пропагандой, гибридной войной.
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дык, так и будет
россияне, в рот вам потные ноги.
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Хотелось бы ссылку на источник этого сообщения.
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Иск о клевете, поданный украинским президентом против Би-би-си в связи с утверждениями о том, что для организации переговоров между ним и Дональдом Трампом была выплачена секретная шестизначная сумма, достиг Высокого суда. Порошенко выиграл суд против ВВС о клевете про взятку адвокату Трампа Коэну - Цензор.НЕТ 2809



Достиг,а не выигран Порошенко выиграл суд против ВВС о клевете про взятку адвокату Трампа Коэну - Цензор.НЕТ 2809
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От кацап.
А це що: "...
Однак суддя, вислухавши аргументи обох сторін, ухвалив, що ВВС подала свою заяву і супутні аргументи абсолютно однобоко і "звичайний розумний глядач/читач" не знайшов би жодних підстав вважати, ніби Порошенко не причетний до цього хабара.
Суддя також відхилив клопотання "Бі-Бі-Сі" про апеляцію..."
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И вы пишите вместе с интернет-сайтом PressGazette.Удачи. Порошенко виграв суд проти ВВС щодо наклепу про хабар адвокату Трампа Коену - Цензор.НЕТ 5186 Порошенко виграв суд проти ВВС щодо наклепу про хабар адвокату Трампа Коену - Цензор.НЕТ 7459
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Ви мабуть сьогодні слухали всім вже відому громадянку РФ Скабєєву, оскільки цю ж інформацію вона мала честь сьогодні озвучити підчас відомого телешоу на каналі Россия 1.. Іншого пояснення я покищо немаю. 😃
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Ф відкрито підтримують в Україні явні антидержавницькі сили та, не приховуючись, роблять ставку на проросійські "нові" та "старі" "ліца" з гнучкими хребтами.

Але з іншого, недавня історія демонструє, що навіть така прямолінійна тактика у нашому випадку може мати успіх.

Наприклад, хіба не очевидною була травля Президента Ющенка в медійній сфері та штучне нав'язування йому образа недотепи та "пасічника"?

Суспільство проігнорувало його слова про важливість помісної церкви, про необхідність руху до європейських та атлантичних структур - зате беззастережно повірило в "любих друзів" та з задоволенням насміхалося з "рук, які нічого не крали" та над спробами Ющенка відновити історичну пам'ять про Голодомор, визвольні війні та московську небезпеку. Не зрозуміло ганебність хіхікання прем'єра своєї країни з кремлівським чекістом над своїм Президентом після нападу Москви на Грузію, не відчуло небезпеки провалу в парламенті голосування за визнання агресора агресором.

І в результаті замість "паганого" Ющенка отримало "хорошого" Януковича, "Харківські угоди", "абсалютна прекрасний" договір з ціною на газ в $450, збиткові державні підприємства, громадян РФ в керівництві армії і все те, наслідки чого розгрібаємо досі.

Що з того, що робилося тоді для усунення проукраїнської влади, не робиться зараз?
Гасла ті самі, "розслідування" такі самі, ЗМІ ті самі, навіть деякі обличчя ті самі.
І нікуди не ділися люди, готові повірити в будь-яке дзвінке слово та втоптати в багно своїх, щоби виправдати особисті розчарування та слабкості.

Проте очевидно, що наразі значно зріс спротив громадянського суспільства інформаційній навалі та хвилі популізму, а Петро Порошенко завдяки результатам масштабної роботи не дозволив скомпрометувати себе та свою посаду.

Це нарешті дає хороші шанси двічі поспіль зробити правильний вибір і відстояти Незалежність.
Але розслаблятися не можна !!
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Порошенко такой , как есть , есть заслуги и вопросы,
и то, и другое сложно,
но факт есть факт - вы, порохоботы, никак не повышаете его популярность
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не вижу, чем ваша хвальба помогает Порошенко,
какая ваша цель ?
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януковича привёл ющенко, которого кинул Порошенко,
теперь Порошенко прокидал всех украинцев
и намерен повторить фокус с заднего входа
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неужели английские СМИ лгут? Говорят Юлия Скрипаль ждёт ребёнка. Петров или Баширов ?
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то не про мои офшоры там говорится, не тупи
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Випливла таємна домовленість ЄС щодо газопроводу Путіна

Німеччина і Франція врегулювали суперечку навколо російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2" і досягли компромісу щодо поправок до Газової директиви ЄС, запропонувавши нову їхню редакцію, яка не блокує російський проект.

Як повідомляє NTV, у такий спосіб Німеччина буде приймати всі рішення, які стосуються будівництва російського газопроводу.

Документ дасть можливість уникнути кризи між Парижем і Берліном і дозволить Франції підтримати поправки до Газової директиви ЄС, зазначає видання.

Суть пропозиції Німеччини і Франції полягає в тому, що країна, на території якої розташоаний пункт отримання газу з морського газопроводу, отримає право вибору формули застосування до цього проекту правил Газової директиви ЄС і можливих винятків із неї. У випадку "Північного потоку-2" цією країною є Німеччина.Так, виходить, що Берлін і Париж домовилися, що всі рішення щодо "Північного потоку-2" прийматиме Німеччина.
Як повідомив кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк, процес про внесення змін до газової директиви ЄС таким чином вдалося розблокувати.
"Рада ЄС узгодила мандат на початок переговорів з Європарламентом щодо змін в газовій директиві. Французько-німецька пропозиція розблокувала процес", - написав він у Twitter.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/udar-po-ukraini-splivla-taemna-domovlenist-frantsii-i-nimechchini-po-gazoprovodu-putina.htm
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После этой новости, какая то баба Юля, вырвала на своей голове клок волос.
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Порошенко выиграл суд против ВВС о клевете про взятку адвокату Трампа Коэну
Такое событие и только цензор в него вляпался. Порошенко виграв суд проти ВВС щодо наклепу про хабар адвокату Трампа Коену - Цензор.НЕТ 8624
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ну, вот.
этот уже проктолога ищет.
metal35 точно подметил, РЕСПЕКТ!
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Не осмысленно написано. Не удивительно для сои.
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да все понимают, что ты в неадеквате.
Продолжай поиски дальше.
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Так платёж был, просто ВВС не смогло доказать, что Пэтя о нём знал...ну типа это например я и ещё парочка агентов кремля скинулись по сто тонн баксов и подосрали Лоле заплатив от его имени...платёж был, встреча была...а остальное это отмазки.
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Колишньому адвокату Трампа, Майклу Коену, дали три роки тюрми.
Для чого ще щось на нього вішати. Трампу, це також, ні до чого.
Правильно суд постановив.
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Теперь пеця оправдан во всем. Почему в суд на Лещенко или Наши гроши не подает?
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мутная статья,
ответчик доказывал, что Порошенко не знал за ранее,
что тогда оспаривают истцы ?
какая разница, знал он или не знал,
проблема то в том, что он отказывался от создания
того же антикорсуда, и по этой причине за бабло организовал
встречу, зная или не зная куда идёт бабло
короче брехххххххххххххххххххххххня
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А зад гаранту лижут знакомые всё лица...живут наверное по новому, понравилось ?
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где Порошенко взял лярд денег ?
он же по правительствам не менее 15 лет последних,
не палитесь, идиоты, какая зарплата у президента ?
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м-дя, мало того, что ВВС заплатит за свою БРЕХНЮ несколькими десятками миллионов долляров, так ВВС еще мощно окунули головушкой в унитаз.
В следующий раз, опущенная ВВС, уже брать информацию у фашистов россиян не будет.

Петру Алексеевичу РЕСПЕКТ!
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Вот так и нужно поступать с журналистами-брехунами. Макать их в собственное говно. Порошенко виграв суд проти ВВС щодо наклепу про хабар адвокату Трампа Коену - Цензор.НЕТ 7231
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко выиграл суд против ВВС о клевете про взятку адвокату Трампа Коэну
 
 
 
 
 
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