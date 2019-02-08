 Порошенко выиграл суд против ВВС о клевете про взятку адвокату Трампа Коэну

Как передает Цензор.НЕТ, издание PressGazette напоминает, что в мая 2018 года "Би-Би-Си", ссылаясь на свои источники в Киеве, сообщила, что адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн получил тайный платеж в размере не менее $ 400 тысяч за организацию переговоров между Трампом и Порошенко .
Читайте на Цензор.НЕТ - Адвокат Трампа получил 400 тыс. долларов за организацию встречи Порошенко с президентом США, - ВВС
В администрации президента Украины назвали это заявление и соответствующие материалы на сайте "Би-Би-Си" и в телепрограмме News at Ten "откровенной ложью, клеветой и фейком". АП сообщила также, что в процессе подготовки материалов был проигнорирован комментарий о недостоверности этой информации, в связи с чем у президента потребовали его опровержения. В случае, если этого не произойдет, администрация оставила за собой право обратиться в суд.
В сентябре 2018 Петр Порошенко подал иск против медиакорпорации. На предварительных слушаниях в Лондоне представители медиакорпорации утверждали, что в материалах не было никаких указаний на то, что Порошенко заранее знал о платеже. Поэтому, как отметили в "Би-Би-Си", такое заявление не может считаться клеветой.
Однако судья, выслушав аргументы обеих сторон, постановил, что ВВС подала свое заявление и сопутствующие аргументы абсолютно однобоко и "обычный умный зритель/читатель" не нашел бы никаких оснований считать, будто Порошенко не причастен к этой взятке.
Судья также отклонил ходатайство "Би-Би-Си" об апелляции.
Креативненька то кака!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🍬🍬
Ты очень далёк для креатива , это не твоё !
🤣🤣🤣
Памятаю як накинулось тоді бидло на Порошенка.
ашлю...Ну, всі зрозуміли.
Может я не прав?
Які ж ви вже ниці...
россияне, в рот вам потные ноги.
Достиг,а не выигран
А це що: "...
Однак суддя, вислухавши аргументи обох сторін, ухвалив, що ВВС подала свою заяву і супутні аргументи абсолютно однобоко і "звичайний розумний глядач/читач" не знайшов би жодних підстав вважати, ніби Порошенко не причетний до цього хабара.
Суддя також відхилив клопотання "Бі-Бі-Сі" про апеляцію..."
Але з іншого, недавня історія демонструє, що навіть така прямолінійна тактика у нашому випадку може мати успіх.
Наприклад, хіба не очевидною була травля Президента Ющенка в медійній сфері та штучне нав'язування йому образа недотепи та "пасічника"?
Суспільство проігнорувало його слова про важливість помісної церкви, про необхідність руху до європейських та атлантичних структур - зате беззастережно повірило в "любих друзів" та з задоволенням насміхалося з "рук, які нічого не крали" та над спробами Ющенка відновити історичну пам'ять про Голодомор, визвольні війні та московську небезпеку. Не зрозуміло ганебність хіхікання прем'єра своєї країни з кремлівським чекістом над своїм Президентом після нападу Москви на Грузію, не відчуло небезпеки провалу в парламенті голосування за визнання агресора агресором.
І в результаті замість "паганого" Ющенка отримало "хорошого" Януковича, "Харківські угоди", "абсалютна прекрасний" договір з ціною на газ в $450, збиткові державні підприємства, громадян РФ в керівництві армії і все те, наслідки чого розгрібаємо досі.
Що з того, що робилося тоді для усунення проукраїнської влади, не робиться зараз?
Гасла ті самі, "розслідування" такі самі, ЗМІ ті самі, навіть деякі обличчя ті самі.
І нікуди не ділися люди, готові повірити в будь-яке дзвінке слово та втоптати в багно своїх, щоби виправдати особисті розчарування та слабкості.
Проте очевидно, що наразі значно зріс спротив громадянського суспільства інформаційній навалі та хвилі популізму, а Петро Порошенко завдяки результатам масштабної роботи не дозволив скомпрометувати себе та свою посаду.
Це нарешті дає хороші шанси двічі поспіль зробити правильний вибір і відстояти Незалежність.
Але розслаблятися не можна !!
и то, и другое сложно,
но факт есть факт - вы, порохоботы, никак не повышаете его популярность
какая ваша цель ?
теперь Порошенко прокидал всех украинцев
и намерен повторить фокус с заднего входа
Німеччина і Франція врегулювали суперечку навколо російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2" і досягли компромісу щодо поправок до Газової директиви ЄС, запропонувавши нову їхню редакцію, яка не блокує російський проект.
Як повідомляє NTV, у такий спосіб Німеччина буде приймати всі рішення, які стосуються будівництва російського газопроводу.
Документ дасть можливість уникнути кризи між Парижем і Берліном і дозволить Франції підтримати поправки до Газової директиви ЄС, зазначає видання.
Суть пропозиції Німеччини і Франції полягає в тому, що країна, на території якої розташоаний пункт отримання газу з морського газопроводу, отримає право вибору формули застосування до цього проекту правил Газової директиви ЄС і можливих винятків із неї. У випадку "Північного потоку-2" цією країною є Німеччина.Так, виходить, що Берлін і Париж домовилися, що всі рішення щодо "Північного потоку-2" прийматиме Німеччина.
Як повідомив кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк, процес про внесення змін до газової директиви ЄС таким чином вдалося розблокувати.
"Рада ЄС узгодила мандат на початок переговорів з Європарламентом щодо змін в газовій директиві. Французько-німецька пропозиція розблокувала процес", - написав він у Twitter.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/udar-po-ukraini-splivla-taemna-domovlenist-frantsii-i-nimechchini-po-gazoprovodu-putina.htm
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Такое событие и только цензор в него вляпался.
этот уже проктолога ищет.
metal35 точно подметил, РЕСПЕКТ!
Продолжай поиски дальше.
Для чого ще щось на нього вішати. Трампу, це також, ні до чого.
Правильно суд постановив.
ответчик доказывал, что Порошенко не знал за ранее,
что тогда оспаривают истцы ?
какая разница, знал он или не знал,
проблема то в том, что он отказывался от создания
того же антикорсуда, и по этой причине за бабло организовал
встречу, зная или не зная куда идёт бабло
короче брехххххххххххххххххххххххня
он же по правительствам не менее 15 лет последних,
не палитесь, идиоты, какая зарплата у президента ?
В следующий раз, опущенная ВВС, уже брать информацию у фашистов россиян не будет.
Петру Алексеевичу РЕСПЕКТ!