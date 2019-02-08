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 С вывески скандального ресторана KFC в Доме профсоюзов сняли ткань, а в окнах появилась реклама и надпись "ремонт", - УНИАН

На витринных окнах размещен текст с рекламой ресторана и прикреплены надписи "Ремонт". У двери дежурят трое охранников частной охранной фирмы.

"Ресторан быстрого питания KFC в Доме профсоюзов снова подает признаки жизни", – как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Сегодня с вывески с названием ресторана была снята закрывавшая ее ранее защитная ткань. Кроме того, на витринных окнах первого этажа здания под вывеской размещен рекламный текст ресторана, а также прикреплены надписи на листах бумаги "Ремонт". У двери, которая находится рядом со входом в Музей Революции Достоинства в этом же здании, дежурят трое охранников частной охранной фирмы.

Также на Цензор.НЕТ: Забор, установленный для строительства музея Революции Достоинства, мешает провести следственный эксперимент по делу Майдана, - адвокат Закревская. ФОТОрепортаж

УНИАН обратился к пресс-службе компании KFC с вопросом о возможности открытия ресторана в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве, но пока не получил ответа.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 21 ноября 2018 года, в пятую годовщину Революции достоинства, в Доме профсоюзов открылся ресторан американской фастфуд-сети KFC ("Kentucky Fried Chicken", в переводе – "Жареные цыплята из Кентукки", – ред.). Открытие ресторана вызвало волну возмущения. Под заведение принесли шины, стены расписали граффити. Когда протестующие подожгли дымовую шашку, полиция задержала шесть человек.

Уже на следующий день ресторан заявил о временном закрытии.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Хорошо понимаю и разделяю эмоции этих активистов", - Климкин об открытии KFC в Доме профсоюзов

Источник: https://censor.net.ua/n3110796
 
 
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Я не понимаю,зачем туда эти рестораны пихают.Чтобы быстрее стереть из людской памяти, всё,что там происходило?А у людей там кусок в горле не застревает?Ни кто ещё не подавился?Если не принципиально где жрать,откройте рестораны на закрытых кладбищах,сделав надгробия столами.Пусть,те кому пофиг где жрать,там хавают.
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та пацаки ж і збиткуються: вони власники франшизи КеФеСе на територіях екс-СРСР...
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Бабло рулит и Педалик нивчемневиноват ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС вывески скандального ресторана KFC в Доме профсоюзов сняли ткань, а в окнах появилась реклама и надпись "ремонт", - УНИАН
 
 
 
 
 
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